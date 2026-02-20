Топ-события субботы: армейское дерби в КХЛ, Олимпиада, НБА, матчи «Сити» и «Реала»

Горячее 21 февраля: марафон с Коростелёвым, биатлон, «Лейкерс» против «Клипперс», «Локо» — «Динамо» Минск, АПЛ, Бундеслига и Серия А!

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: первая встреча Дёмина с чемпионом

Егор Дёмин выиграл Матч восходящих звёзд НБА, затем немного отдохнул и уже вернулся в регулярку. Правда, «Бруклин» разгромно уступил в своей первой игре после паузы (84:112). На очереди встреча с действующим чемпионом лиги «Оклахомой». Удастся ли показать себя на выезде?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: дерби Лос-Анджелеса

Команды подходят к встрече в полной боевой готовности. Наконец-то после травмы вернулся Лука Дончич. «Клипперс» после ужасного старта набрали обороты. Слишком много топовых игроков в двух составах, поэтому ждём очень яркой борьбы от клубов из Лос-Анджелеса.

🥇❄️🎿 13:00: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, масс-старт, мужчины, классический стиль, 50 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: испытание для Савелия Коростелёва

Последняя гонка российского лыжника на ОИ-2026 — она же и самая тяжёлая. У Савелия Коростелёва теоретически есть шансы на подиум в марафоне. Он вынослив, любит бегать классикой, молод и амбициозен. Важно только продержаться с лидерами и не отпустить их на последних километрах.

Задавать тон гонке точно будет Йоханнес Клебо. Он выйдет на этот старт с целью добиться уникального достижения — победы во всех возможных гонках на Олимпиаде. За его борьбой с оппонентами и самим собой тоже будет крайне интересно наблюдать!

⚽️ 16:00: ЦСКА — «Локомотив», товарищеский матч

Интрига: последний топ-соперник для команд перед рестартом сезона

Клубы РПЛ вышли на финишную прямую перед возобновлением сезона. ЦСКА и «Локо» проведут очный товарищеский матч. Отличная проверка сил с топ-соперником перед решающей частью чемпионата и Кубка России. С учётом, что обе команды бьются за золото РПЛ, встреча может дать очень много информации Михаилу Галактионову и Фабио Челестини на будущее.

🥇❄️🎯 16:15: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, масс-старт, женщины, 12.5 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: в биатлоне опять победит Франция?

Представители «трёхцветных» проводят фантастическую Олимпиаду. Мужская и женская сборные принесли Франции бо́льшую часть золотых медалей. У женщин на пьедестал в личных гонках поднимались сразу три человека, а золото брала Жулия Симон.

Она может попасть на пьедестал, но там Жулии придётся бороться с большим количеством желающих забрать последние награды на ОИ-2026. Личной победы в Антхольце нет у Лу Жанмонно. Кажется, масс-старт — идеальная возможность, чтобы исправить этот недочёт.

🏒 17:00: «Локомотив» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо Мн Минск

Интрига: смогут ли минчане преодолеть внутренний кризис?

«Динамо» неожиданно столкнулось с внутренними сложностями: помощник главного тренера Игорь Горбенко покинул команду. Поговаривали, что и сам Дмитрий Квартальнов после такого может уйти из белорусского клуба, но на данный момент он остаётся на своём посту. Если учитывать такие сложности, сейчас команде нужен любой позитив. Только вот позволит ли «Локомотив», лидирующий на Западе, получить этот заряд положительной бодрости?

🏒 17:00: СКА — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва

Интрига: кто выйдет победителем из армейского дерби?

Команды в этом сезоне многое объединяет. Обе прошли через тяжёлый старт, обе постепенно преодолели кризис, и обе совсем недавно провели длительную победную серию. СКА выиграл пять матчей подряд, а ЦСКА – и вовсе восемь! Оба армейских клуба, однако, в последних встречах потерпели поражения, так что будет интересно посмотреть, кто после этого находится в наилучшей форме.

⚽️ 17:00: «Ювентус» — «Комо», Серия А, 26-й тур

Интрига: битва двух претендентов на попадание в ЛЧ

«Комо» — главная сенсация сезона в Италии. Команда Сеска Фабрегаса после 25 туров занимает шестое место и всего на пять очков отстаёт от зоны Лиги чемпионов. Даже если «Комо» не отберётся в ЛЧ, то есть неплохие шансы попасть в Лигу Европы. В общем, клуб настроен на исторический финиш года. «Ювентус» же обходит «Комо» на четыре очка. И в очном матче команда Лучано Спаллетти может откинуть конкурента на приличное расстояние. Либо же интрига в борьбе за топ-4 обострится.

⚽️ 18:00: «Челси» — «Бёрнли», АПЛ, 27-й тур

Интрига: «Челси» подберётся к топ-3 АПЛ?

«Челси» сражается за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Пока что команда Лиама Росеньора занимает пятое место, но всего на одно очко отстаёт от «Манчестер Юнайтед». Да и с учётом, что Англия с вероятностью в 90% получит ещё одно место в ЛЧ, пятая строчка устраивает лондонцев. Однако на ней нужно удержаться, ведь сзади подпирает «Ливерпуль». К счастью для «Челси», впереди домашний матч с «Бёрнли» (19-е место). Отличный шанс не только набрать три очка, но и приблизиться к топ-3 АПЛ.

🥇❄️ 19:15: Конькобежный спорт, Олимпийские игры — 2026, масс-старт, женщины, финал

Интрига: дебют россиянки в коньках

Анастасия Семёнова — единственная из состава сборной России, кто ещё не показал себя на Олимпиаде-2026. Девушка в предпоследний день Игр пробежит масс-старт в конькобежном спорте. Если ей удастся попасть в медали — это будет сенсация. Однако для дебютантки соревнований такого уровня сейчас главное — результат.

⚽️ 20:30: «Осасуна» — «Реал» Мадрид, Примера, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» не даст шанс «Барсе» вернуться на первое место?

«Реал» после осечки «Барселоны» в прошлом туре с «Жироной» остался на первом месте в Примере. Теперь команде Альваро Арбелоа нужно закрепить успех. Следующий соперник — «Осасуна». Памплонцы располагаются в середине таблицы, а на их поле обычно легко не бывает никому. Создаст ли команда Алессио Лиши проблемы гранду? Или «Реал» одержит уже девятую подряд победу в чемпионате Испании?

⚽️ 20:30: «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 23-й тур

Интрига: «Боруссия» останется в гонке за «Баварией»?

«Боруссия» — последний оплот надежды на интригу в Бундеслиге. После 22 туров дортмундцы на шесть очков отстают от «Баварии» и остаются единственной командой, способной дотянуться до лидера. Но все надежды на титул на 99% рухнут, если «Боруссия» в предстоящем туре потеряет очки с «РБ Лейпциг». Клуб из восточной части Германии занимает пятое место в таблице и бьётся за попадание в Лигу чемпионов. Команда Оле Вернера решает свои задачи, поэтому какая-то там интрига в борьбе за титул их не интересует. Справится ли «Боруссия» с тяжёлым соперником?

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» подберётся к «Арсеналу»?

«Манчестер Сити» почувствовал вкус крови! «Арсенал» оступился во встрече с «Вулверхэмптоном», и теперь у команды Пепа Гвардиолы есть шанс подобраться к лидеру на расстояние в два очка. Но для этого нужно одержать победу над «Ньюкаслом». Один из самых неприятных соперников по АПЛ, который к тому же в середине недели разнёс в Лиге чемпионов «Карабах» (6:1). Команда Эдди Хау едет в Манчестер с отличным настроением и желанием теперь огорчить и «Сити».

🎦⚽️ 23:05: «ПСЖ» — «Метц», Лига 1, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «ПСЖ» разберётся с аутсайдером Лиги 1?

В прошлом туре Лиги 1 «ПСЖ» неожиданно уступил «Ренну» (1:3) и потерял первое место. «Ланс» снова вернулся на вершину, ещё и сзади подбирается «Лион». Парижу пора браться за дело и стабильно побеждать. Очень вовремя для команды Луиса Энрике к ним в гости приедет «Метц» с 18-го места. У «ПСЖ» есть возможность почувствовать силы во встрече с аутсайдером и улучшить моральное состояние. Да и в случае осечки «Ланса» можно закрепиться на первом месте.