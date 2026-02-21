Арбелоа в «Реале» идёт по стопам Зидана и Анчелотти. В чём секрет нового тренера?

Альваро Арбелоа чётко следует главному кредо мадридского «Реала» – с ним команда побеждает. Как именно – не столь важно. У «Реала» никогда не было узнаваемого авторского стиля игры. Его стиль – побеждать и наполнять трофейную комнату. Об этом говорил и сам Арбелоа, когда его назначили главным тренером:

«Этот клуб про победы, победы и ещё раз победы. Это наша ДНК. Это привело к тому, что мы заполнили полки [трофеями]. Я усвоил эти ценности в раздевалке, будучи игроком, это самое важное. Это моя навязчивая идея», – говорил Альваро.

Нельзя сказать, что после замены Хаби Алонсо на Арбелоа игра «Реала» радикально преобразилась. Да, под руководством нового тренера команда не потеряла ни одного очка в Ла Лиге и вырвалась на первое место, опередив «Барселону». Психологически это очень важно. Пока «Реалу», естественно, ничего не гарантировано, играть до конца чемпионата ещё долго. Но в любом случае победная серия и возвращение на первое место возвещают о выходе команды из кризиса. Как минимум – из морального.

Тем не менее важно учитывать, что по ходу победной серии у «Реала» были очень невыразительные матчи. Началось всё с победы над «Леванте». Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» свистели своей команде после поражений от «Барселоны» в финале Суперкубка и от «Альбасете» – в Кубке Короля. В тот же момент – между встречами с «Барсой» и «Альбасете» – случилась смена тренера. Короче говоря, «Реал» был в состоянии сильной турбулентности.

Игроки «Реала» Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Леванте» нужно было просто обыграть. Как – совершенно неважно. И «Реал» сделал это. Сквозь свист трибун, вялую и довольно тоскливую игру, но – сделал. Дальше важно было закрепить успех, постараться оседлать волну позитива. И тут очень кстати подвернулся «Монако» в Лиге чемпионов. 6:1, забили все кому не лень! «Реалу» нужно было как следует оторваться, чтобы переключиться после неудач и потрясений внутри клуба.

Однако затем вновь наступили рабочие будни. И «Реал» засучив рукава принялся с ними справляться. «Вильярреал» в гостях обыграли достаточно уверенно, но вообще без лоска. Килиан Мбаппе забил в начале второго тайма, удачно отловив отскок. А уже в самом конце всё тот же Мбаппе поставил точку с пенальти. «Реал» сыграл строго на результат, и это дало свои плоды.

Затем был шокирующий выезд к «Бенфике»: практически тотальное доминирование команды Жозе Моуринью, удаления Рауля Асенсио и Родриго, а также исторический гол Анатолия Трубина в концовке. Конечно, к матчу в Лиссабоне «Реал» обеспечил себе место в плей-офф, на настрой это наверняка повлияло. Но место в топ-8 забронировано не было.

В итоге в восьмёрку лучших «Мадрид» не попал и обрёк себя на дополнительный раунд плей-офф, где вновь встретился с «Бенфикой». И первый матч с лиссабонцами в плей-офф «Мадрид» провёл на совершенно другом уровне по сравнению с игрой на общем этапе. 28 января и 17 февраля на одном и том же стадионе против одного и того же соперника «Реал» выглядел абсолютно по-разному.

В феврале команда Арбелоа продемонстрировала солидность, класс и выраженную уверенность в себе. Даже эпизод с Винисиусом и Джанлукой Престианни и всё, что за ним последовало, не выбило «Мадрид» из колеи. По счёту «Реал» победил минимально – 1:0. Но по содержанию преимущество команды Арбелоа не вызывало никаких вопросов. Примерно с середины первого тайма, когда «Мадрид» начал постепенно забирать преимущество, его победа виделась неотвратимой. И это не попытка подогнать задачу под ответ. «Реал» действительно каждым действием показывал, что не отдаст этот матч.

Между играми с «Бенфикой» получили мощную инъекцию уверенности благодаря победам над «Райо Вальекано», «Валенсией» и «Реалом Сосьедад». «Сосьедад» обыграли ярко и фестивально, там всё стало получаться с самого начала – Гонсало Гарсия забил уже на пятой минуте. На 21-й, правда, Микель Оярсабаль сравнял. Но «Реал» был настолько в ресурсе, что вообще не расстроился и мгновенно вернул всё на свои места: уже к перерыву счёт был 3:1. А после перерыва забили ещё и четвёртый.

«Реал» разрывает «Реал Сосьедад» Фото: Denis Doyle/Getty Images

При этом лёгкой и воздушной победе над «Сосьедадом» предшествовали две жесточайшие встречи – с «Райо» и «Валенсией». Во встрече с первыми «Бернабеу» снова свистел. И «Реал» своей игрой с середины первого тайма и до удаления Пате Сисса на 80-й минуте этого заслуживал. Счёт был 1:1, ничего не получалось в атаке. Более того, Тибо Куртуа ликвидировал выход один на один защитника «Райо» Андрея Рациу. Если бы румын забил, «Реал» в том матче мог не получить даже ничьей.

Но в итоге Рациу не забил, «Мадрид» получил численное большинство, и ближе к 90+10-й минуте Браим Диас напролом попёр в штрафную, получил по корпусу от защитника Нобеля Менди, после чего Мбаппе забил победный мяч с пенальти.

С «Валенсией» не было драмы последних минут, однако матч тоже получился дико упорным – как, впрочем, у «Реала» всегда и бывает на «Месталье». В этот раз аргументом выступил Альваро Каррерас: закрытую игру он на 65-й минуте вскрыл блестящим сольным проходом и голом. Дальше был нервяк до самого конца, «Реал» терпел и защищался. А затем поймал соперника на контратаке, и точку поставил Мбаппе – 2:0.

Хронология встреч «Реала» при Арбелоа важна. Она позволяет отследить, какой команда прошла путь. По времени он коротенький – всего-навсего месяц с небольшим. На этом отрезке «Мадрид» сыграл девять матчей. Но путь этот чрезвычайно насыщенный. «Реал» прошёл экспресс-курс по выходу из кризиса и быстро нарастил веру в себя, которая позволяет склонять качельные встречи в свою пользу.

При Хаби Алонсо был заметный отрезок, когда «Реал» в Ла Лиге не смог дожать в нескольких матчах подряд – с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной». Все три встречи закончились вничью. При Арбелоа каждая игра в Ла Лиге, кроме «Сосьедада», могла обернуться для «Реала» потерей очков. Однако «Мадрид» везде победил. Без феерий, без ослепляющей красоты, безусловно, с долей фарта – но победил.

По-прежнему не вернулся Эдер Милитао. Последние три матча – с «Валенсией», «Сосьедадом» и «Бенфикой» – пропустил Джуд Беллингем, который ранее играл без пауз с сентября. Родриго, который всё лучше и лучше выглядел в последних встречах при Алонсо, у Арбелоа сыграл всего 50 минут – тоже травма. Кадровые проблемы были у Хаби – они есть и у Альваро. Нельзя сказать, что за счёт внутренних резервов сменщик получил то, чего не было у предшественника.

Трент Александер-Арнольд Фото: Angel Martinez/Getty Images

Вернулся Трент Александер-Арнольд, и это, конечно, большое подспорье. В частности, благодаря его возвращению Арбелоа получил возможность передвинуть в полузащиту Феде Вальверде. Пока работал Алонсо, ходили слухи, что Феде не нравится играть в обороне и что он хотел бы играть в средней линии. Благодаря выздоровлению англичанина Арбелоа утолил желание уругвайца.

И в полузащите Феде хорош! Да и Трент против «Сосьедада» и «Бенфики» сыграл отлично. Что он творит на мяче – просто класс! Потому «Реал» так за него и бился. Но всё же это только два матча. На Трента надо посмотреть на дистанции. Надо поглядеть, что у него будет со здоровьем. В этом сезоне он выбывал из-за травм уже несколько раз.

Англичанин вернулся очень кстати, однако сводить лишь к этому успешные результаты «Реала» при Арбелоа точно не нужно. В конце концов, под руководством Альваро команда провела больше матчей без Трента, чем с ним. Теперь Трент доступен, это важная и полезная опция. Но это точно не ключевой элемент успехов «Реала» с новым тренером.

Альваро Арбелоа Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ключевое – Арбелоа работает в первую очередь не с футболистами, а с людьми. Характеры важнее схем. Душа важнее прессинга и строгих тактических перестроений. Это не значит, что Альваро лучше тренеров, которые ставят на тактику и контроль. Просто «Реалу» стиль управления Арбелоа подходит больше.

Тренеров, которые на топ-уровне добиваются успеха в таком стиле, крайне мало. Один рулит сборной Бразилии и недавно заявил, что может продлить контракт до 2030 года. Другой – ученик первого – летом с большой долей вероятности примет сборную Франции. Кажется, что найти тренера, который придерживается нужного «Реалу» управленческого стиля, на стороне будет сложно.

Однако, возможно, Флорентино Перес нашёл такого тренера внутри клуба. На данный момент Арбелоа не добился ничего серьёзного. Пока – лишь локальные успехи. Но эти успехи есть. И если до конца сезона он их разовьёт, если он так же будет «заходить» раздевалке, может быть, нового тренера «Реалу» искать не придётся.