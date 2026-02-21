Березуцкому привезли знакомого, блогер — в «Родине». Горячий дедлайн в Первой лиге!

А ещё талантливая молодёжь и переезд Терехова в Краснодар.

В Лиге Pari закрылось трансферное окно. Разбираем трансферы, которые клубы совершили в последние часы до закрытия окна. Ещё были сделки, добитые после выхода нашего еженедельного обзора. Тоже добавим их в подборку. Получилась жирная порция.

Ренат Голыбин — из «КАМАЗа» в «Оренбург»

Уже четвёртый солдат из Первой лиги для Ильдара Ахметзянова. Тут всё логично – работали вместе в «КАМАЗе». 20-летний Голыбин выступает на позиции атакующего полузащитника, может сыграть по флангам атаки. Много возится с мячом, может протащить его сам. Скоростной, всегда нацелен на обострение. Иногда заигрывается, но это можно скорректировать.

Голыбин – воспитанник ЦСКА и победитель молодёжной лиги в одном поколении с Кириллом Глебовым и Матвеем Кисляком (вместе выступали в ЮФЛ). Ренат даже отыграл одну минуту за основу в Мир РПЛ.

Ранее «КАМАЗ» продал Руслана Апекова в «Торпедо» за € 55 тыс., теперь Голыбин перешёл в «Оренбург» за ту же сумму. Челнинцы хорошо заработали в это окно.

Максим Лайкин и Антон Рощин — из «Спартака» в «КАМАЗ»

«КАМАЗ», в свою очередь, усилился молодыми игроками московского «Спартака». В феврале тренерский штаб Антона Хазова просматривал в Турции 20-летнего атакующего полузащитника Рощина. У него тоже есть один матч в РПЛ в 2024 году за «Спартак», но с переходом на взрослый уровень возникли проблемы.

Рощин неплохо проявил себя в липецком «Металлурге» – хоть и вылетел с командой в дивизион «Б» Leon-Второй лиги, однако забил восемь голов в 29 матчах. В «Ленинградце» ничего не получилось – всего один забитый мяч в 11 играх в «Золоте». «КАМАЗ» не особо ставил на Рощина, но 20-летний полузащитник забил три гола на сборах в Турции.

Зато вот Лайкина подписали без всяких просмотров. Первую часть 22-летний опорник пропустил из-за серьёзной травмы, однако провёл зимние сборы с основой «Спартака». В прошлом сезоне Лайкин играл за «Енисей» и «Нефтехимик» на правах аренды. Из плюсов – устойчивость под прессингом, продвижение мяча через передачи.

Интересный момент – Лайкин и Рощин, если верить Transfermarkt, перешли в «КАМАЗ» на полноценной основе. Следовательно, клуб потенциально может заработать на их продаже.

Алексей Никитенков — из «Челябинска» в «Чайку»

«Чайка» дополнительно укрепила центр обороны. Левоногий центрдеф Богдан Рогочий отправился к своему отцу в ивановский «Текстильщик» – Антон Рогочий (легенда «Ростова») работает в штабе Дмитрия Кириченко. Павел Маслов расторг контракт по соглашению сторон и даже не играл в контрольных матчах в Турции. Поэтому проходившего просмотр 25-летнего Никитенкова всё же решили подписать.

Рогочий был едва ли не лучшим защитником «Чайки» на мяче, но слишком много ошибался в обороне. У Никитенкова (тоже левша) есть неплохой пас + он надёжнее действует в защите. В этом сезоне воспитанник «Чертаново» плотно сидел в запасе и провёл на поле всего 11 минут. Хотя на уровне Второй лиги смотрелся здорово – в частности, помог «Челябинску» выбить повышение в классе.

Иван Ломаев — из «Сочи» в «Уфу»

Трудно поверить, что ещё пару лет назад Ломаев считался чуть ли не кандидатом в сборную России. Однако последние сезоны в «Крыльях» у вратаря не задались из-за грубых ошибок. В «Сочи» Ломаев так и не обрёл надёжность. Не помог даже приезд Игоря Осинькина. В этом сезоне Иван сыграл всего три матча (во всех турнирах) и пропустил 10 голов – часть из них из-за собственных ошибок.

При этом Ломаев сделал интересный выбор. Основной вратарь «Уфы» – 39-летний Александр Беленов. Он уже не так подвижен и прыгуч, но всё равно его позиции в составе достаточно прочные + сам Беленов не любит сидеть в запасе. Неужели и здесь Ломаев будет полировать скамейку?

Ансор Хабибов — из «Арсенала» в «Тюмень»

В своё время Хабибов был настоящей надеждой тульского футбола. Воспитанник клуба в марте 2022-го дебютировал в РПЛ – это было ещё при Миодраге Божовиче. Бодро выбегал на замену, после этого получал шансы в Первой лиге. Увы, но прогресс застопорился. Да и сам «Арсенал» в последние годы бросало из стороны в сторону.

На старте сезона-2024/2025 Хабибов часто появлялся в составе команды, забил победный гол в ворота «СКА-Хабаровск», однако потом получил серьёзную травму. Потерял место в основе, бегал за вторую команду. В этом розыгрыше Первой лиги провёл на поле всего 29 минут.

Теперь 22-летний Хабибов будет помогать «Тюмени» вернуться в «Золото» Второй лиги. Команде как раз нужна мощь на левом краю атаки. Плюсы Хабибова – стартовая скорость и дриблинг, правда, в завершении атак ему не хватает хладнокровия.

Дмитрий Сергеев — из «Арсенала» в «Велес»

В январе 2025 года воспитанник «Зенита» (с одной игрой в РПЛ) перебрался из «Кайрата» в «Арсенал» в статусе чемпиона Казахстана. Однако Александр Сторожук быстро отправил Сергеева в запас. Ситуация не изменилась и при Дмитрии Гунько. В общей сложности за год Сергеев отыграл за «Арсенал» всего 333 минуты.

Правда, место в составе не гарантировано. В зимнее окно «Велес» серьёзно обновил центр поля (взял четырёх футболистов). Надо выигрывать конкуренцию. Но, может, пригодится фирменный навык Сергеева – подключения вторым темпом в штрафную.

Кирилл Данилин — из «Торпедо» в «Акрон»

Иногда голы в футболе – не просто отметка в протоколе. 23-летний Данилин, арендованный у «Акрона», забил за «Торпедо» всего один мяч. Зато какой! Закрутил «сухой лист» в победном матче с «Уралом» (1:0).

Самое интересное – после забитого мяча игрок показал букву «А» и приложил руку к уху. Видимо, передал привет клубу, который отправил его в аренду. Сообщение дошло до адресата – после 1+2 в 14 встречах сезона Данилина вернули обратно в Тольятти. Неизвестно, какие планы на вингера у Заура Тедеева, но поглядим.

Артём Польшаков — из «СКА-Ростов» в «Родину»

«Родина» привлекает на свою сторону фанатов медиафутбола. Клуб официально объявил о подписании контракта с так называемым АртПо. У 24-летнего блогера более 4 млн подписчиков на всех площадках – в январе Польшаков приехал на сборы «Родины» в ОАЭ. Снимался в роликах с Андреа Пирло и даже сыграл в товарищеском матче с «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого (1:1).

Клуб сообщил, что АртПо будет выступать за «Родину-2» во Второй лиге. Блогер получил 45-й номер. С футбольной точки зрения этот переход сложно оценить, но на всякий случай скажем, что в товарищеском матче Польшаков играл «девятку», чуть позже опустился ниже и выполнял роль второго форварда.

Солтмурад Бакаев — из «Акрона» в «Родину»

Вы не поверите, но у младшего брата Зелимхана Бакаева накопилось уже больше 100 встреч в РПЛ. 26-летний вингер не особо результативен, зато здоровья у него хоть отбавляй. Редко пропускает игры из-за травм, однако практически никогда не доигрывает матч до конца. Из плюсов – хорошая скорость и тонкая техника.

В «Родине» Бакаев заменит уехавшего в ОАЭ Папа Гейе. Солтмурад уже выступал за московскую команду в сезоне-2023/2024 – оформил 1+3 в 22 матчах. Серьёзный трансфер для «Родины», которая и так обладает очень сильной атакующей группой.

Егор Богомольский — из «Зири» в «Урал»

Вместо ушедшего в ЦСКА Максима Воронову «Уралу» был нужен ещё один центрфорвард в помощь Мартину Секуличу. Василий Березуцкий использовал свои наблюдения по чемпионату Азербайджана. В период его работы в «Сабахе» белорус Богомольский дважды выходил против него, играя за «Нефтчи».

Профильная роль 25-летнего Богомольского – центрфорвард. Иногда играет на правом краю атаки. Есть высокий рост (186 см), неплохая скорость. Почти отсутствует дриблинг. Смущает невысокая результативность. В чемпионате Азербайджана за 3,5 года Богомольский забил семь голов в 86 матчах. Впечатляет.

Илья Кирш — из «Черноморца» в «Пари НН»

В этом сезоне 21-летний воспитанник «Зенита» сильно вырос – стал лидером обороны «Черноморца» и выбил крутые цифры по эффективности единоборств (80%, столько же у Силвие Бегича из «Урала»).

В академии «Зенита» Кирш получил отличную базу. В нём сочетаются высокий рост (191 см), физическая мощь и приличная скорость. После травмы опытного Заурбека Плиева уже Кирш взял на себя обязанности «старшего». Справился круто – с «Енисеем» (0:1) даже вышел с капитанской повязкой в отсутствие Кирилла Морозова.

В «Зените» решили, что нет смысла держать Илью в Новороссийске до конца сезона. Его перебросили в «Пари НН» – аренда с правом выкупа.

«Черноморец» быстро нашёл замену – подписал Кирилла Суслова, который около месяца назад разорвал контракт с «Истиклолом» из Таджикистана. 34-летний защитник наверняка надеялся поиграть против Криштиану Роналду в азиатской Лиге чемпионов, но именно эту игру «Аль-Насра» легендарный португалец пропустил и не приехал.

Зато Суслов смотрел, как забивали Садио Мане и Кингсли Коман. Центрдеф совсем недавно играл за «Факел» в РПЛ, так что это точно усиление для «Черноморца».

Алексей Кеняйкин — из «Волги» в «Рубин»

Не самый очевидный трансфер для казанцев, потому что даже в «Волге» Кеняйкин не был основным. Делил время с Владимиром Шайхутдиновым. Голкиперы периодически меняли друг друга. Правда, осенью Кеняйкин всё-таки стал первым номером. В итоге оба покинули команду. Шайхутдинов отправился в «Машук-КМВ». Кеняйкина отцепили из-за перехода Егора Бабурина.

Кеняйкину 27 лет. Он играл в РПЛ за «Оренбург», но пока так и не нашёл свою команду. Есть проблемы с игрой на выходах. К тому же при 17,6 xG соперника Алексей пропустил 20 голов – разница не в пользу вратаря. Особенно болезненными оказались ошибки в матче с «КАМАЗом», которые привели к двум голам челнинцев и поражению (1:2).

Впрочем, в «Рубине» Кеняйкин не будет основным. Его конкуренты – Евгений Ставер и Артур Нигматуллин.

Александр Ломакин — из «Торпедо» в «Динамо Брест»

В карьере 31-летнего полузащитника наметился затык. Ушёл из «Енисея» на повышение в РПЛ. Начинал сезон в «Оренбурге», потом оказался в «Торпедо», где так и не стал основным. Что дальше? По правилам футболист не может играть за три команды по ходу сезона.

В итоге Ломакин поехал в Беларусь. На самом деле, грустный сюжет. В «Енисее» Александр был ключевым игроком и главным креативщиком. От «Оренбурга» пришло хорошее предложение. В последний момент команду сохранили в РПЛ. Ломакин моментально оказался на обочине. Скорее всего, увидим Александра в Первой лиге уже этим летом. Но вдруг ему понравится в соседнем чемпионате?

Никита Шершов — из «Акрона» в «Енисей»

21-летний воспитанник «Зенита» может закрыть всю правую бровку. В основном играл за «Акрон-2» на позиции правого защитника – высоко поддерживал атаки. Силён и быстр, несмотря на небольшой рост (176 см). В этом сезоне бегал за основу «Акрона» в Фонбет Кубке России, дебютировал в РПЛ в матче с «Балтикой» (0:2). Сыграл один тайм, дважды пытался подать в голову Артёму Дзюбе.

Если честно, «Енисей» скромно провёл эту зиму. Подписали легенду Азера Алиева и Родиона Печуру, выкупили Астемира Хашкулова. Вот такое усиление для Сергея Ташуева, перед которым стоит задача по выходу в РПЛ. Для нового тренера «Енисея» это шикарная возможность доказать, что «Спартак» жёстко ошибся, выбрав Хуана Карседо, а не его.

Артур Гарибян — из «Спартака» Кострома в «Родину»

Арендованный у «Родины» 19-летний Гарибян в этом сезоне сделал 5+2 в 16 матчах. Забивал головой, выгрызал мячи в штрафной с кровью, ловил вратарей на детских ошибках. В итоге оказался не нужен.

Безусловно, повлиял приход Амура Калмыкова из «Арсенала». Но разве есть смысл отказываться от форварда с хорошими цифрами, который ещё и «лимитчик»? Журналист Сергей Ильёв считает, что Гарибяна специально вернули в «Родину», чтобы он помог второй команде в «Золоте» Второй лиги.

В Костроме быстро нашли замену. Взяли 21-летнего Александра Чупаёва из «Торпедо». Типаж похожий – центрфорвард с ростом 190 см. Много цепляется за мяч, редко забивает (всего четыре гола за два сезона). Будет открываться под забросы от аргентинского вратаря Даниэля Саппы и конкурировать с Максимом Чиканчи.

Кирилл Никитин — из «Сокола» в «Шинник»

В «СКА-Хабаровск» у Романа Шаронова вингер из Песчанокопского порой забивал невероятные голы, но с тех пор он растерял стабильность. В прошлом сезоне Никитин играл за «Сочи». Клуб вернулся в РПЛ, но сам Кирилл отыграл неважно – всего 1+2 в 25 встречах.

В этом сезоне 21-летний Никитин выступал за «Сокол», к которому присоединился по ходу чемпионата. Младен Кашчелан ставил его на место второго форварда – приходилось просто бегать за мячом.

При этом у Никитина есть яркие качества – он быстрый и техничный, умеет обострить игру, может взять ответственность на себя, пробить издали. Но редко конвертирует эти моменты в голы.

Возможно, Артём Булойчик раскроет новичка. Но есть вопрос – куда впихнуть вингера в базовые 5-3-2 «Шинника»?

Александр Довгаль — из «Тюмени» в «Волгу»

Итог вратарской перестройки в Ульяновске. 25-летний Довгаль – воспитанник казахстанского «Окжетпеса». Эту команду в своё время прославил Дмитрий Сычёв. Довгаль играл в местном чемпионате и познакомился с тренером Сергеем Попковым.

В начале 2025-го Попков подтянул вратаря в «Тюмень». В сезоне-2024/2025 Александр отыграл 13 матчей в Первой лиге. Команда в итоге утонула и отправилась в «Золото». Довгаль проиграл конкуренцию Никите Яновичу и покинул команду.

Александр – самоучка, который неплох на линии ворот. Иногда ловит кураж, но при этом у него нет ярко выраженных сильных сторон. Странно отбивает мяч – не всегда правильно ставит руки, что немного роднит его с Андре Онана. В «Волге» будет дублёром Бабурина.

Даниил Плотников — из «Спартака»-2 в «Арсенал»

В минувшем сезоне 19-летний воспитанник «Спартака» играл за дзержинский «Химик». В претендовавшей на выход в «Серебро» команде Плотников уверенно закрыл позицию «лимитчика». На его счету 5+3 в 22 матчах во всех турнирах. Утюжил всю левую бровку на позиции латераля. По нелепой случайности «Химик» в последний момент уступил первое место «Амкару».

Игрока молодёжной сборной России зимой взял на сборы «Балтики» Андрей Талалаев. Плотникова смотрели почти целый месяц, но всё-таки не стали брать на постоянку. Правда, и в «Спартаке» игрок не остался – почти сразу подписал контракт с тульским «Арсеналом» до лета 2029 года. Артёму Попову как раз нужен дублёр. Плотников – интересный парень, за которым стоит следить.

Вадим Вшивков — из «Балтики»-2 в «СКА-Хабаровск»

Воспитанник новосибирского футбола прошёл через «Локомотив» и «Динамо», прежде чем оказаться в «Балтике». Но именно в Калининграде 21-летний Вшивков закрепился в статусе «перспективного футболиста». Профильная позиция – вингер. Может играть на разных флангах атаки.

На первый взгляд Вадим не обладает высокой скоростью или особой техникой, но что-то в нём точно есть.

В составе «Балтики»-2 Вшивков за три года положил 13 голов в 46 матчах. Один из них точно вас впечатлит. Зачем нам пересматривать тот самый гол Уэйна Руни в ворота «Ман Сити», когда у нас есть Вшивков?

Александр Хубулов — из «Динамо»-2 в «Черноморец»

В «Черноморце» решили, что доверить судьбу атаки команды ФНЛ 20-летнему Даниилу Анциперову, арендованному у «Оренбурга»-2 – это слишком. Поэтому решили добавить к нему еще одного 20-летнего игрока.

Хубулов прошёл с «Динамо»-2 путь из дивизиона «Б» Второй лиги до «Золота». В общей сложности забил 20 голов в 79 матчах за «двойку». У него отличная скорость и приличная реализация голевых моментов. Но готов ли он стать основным нападающим в команде Дениса Попова? Шансы точно будут, ведь Саид Алиев уехал в «Ротор».

Денис Титов — из «Ростова»-2 в «Нефтехимик»

Главный тренер нижнекамцев Кирилл Новиков продолжает раскрывать юных звёздочек на взрослом уровне. В первой половине сезона все говорили про Ивана Бобра (сын того самого Антона Бобра из «Крыльев»). Теперь пора учить новое имя. Титов был одним из лидеров молодёжки «Ростова».

Денис родился в Туркменистане. Впрочем, у него есть российский паспорт. Правда, на родине за Титовым пристально наблюдают – он выступал за юношескую сборную. Старший брат Михаил играет за взрослую сборную Туркменистана.

Новичок «Нефтехимик» в прошлом году стал лидером «Ростова»-2 сразу по нескольким параметрам: «гол+пас» (8+7), созданные голевые моменты (30), ключевые передачи (31), обводки (82). Юркий и быстрый атакующий полузащитник. В «Нефтехимике» многие добавляют, поэтому Титов плывёт в хорошие руки.

Данила Емельянов — из «Челябинска» в «Ленинградец»

Когда «Челябинск» платил € 77 тыс. за Емельянова, многие надеялись, что он станет лидером команды. Местный воспитанник из Аши тащит в Первой лиге – это была бы красивая история. Но доверие Романа Пилипчука футболист не оправдал, хотя у него даже есть опыт игры в РПЛ (23 матча в «Уфе»). Данила провёл на поле всего 190 минут. На счету центрального хавбека один гол – в третьем туре пострадал «КАМАЗ».

Поэтому 26-летний Емельянов теперь покидает родные края, чтобы вернуть в Первую лигу «Ленинградец».

Юрий Бавин — в «Иртыш»

Не совсем относится к теме Первой лиги, но потенциально Бавин мог бы ещё поиграть на этом уровне. Тем более вокруг него постоянно циркулировали слухи. 66 матчей в РПЛ, больше сотни в Первой лиге – вроде как хорошее резюме. В итоге 32-летний полузащитник полгода сидел без клуба. Когда-то Бавин был важной частью «СКА-Хабаровск» Романа Шаронова. Прошлой зимой Юрий перешёл в «Енисей». Летом 2025-го бывший футболист «Урала» покинул Красноярск по соглашению сторон, долго ждал хорошего варианта и не дождался.

В итоге Бавин сыграл в Медиалиге за 2DROTS. Зимой тоже надеялся на вариант из Первой лиги. Теперь будет тащить омский футбол.

Сергей Терехов — в «Кубань»

Та же история, что и с Бавиным – вне пула Первой лиги, но промолчать всё равно трудно. Летом 2025-го легендарный защитник остался без клуба. Казалось, после ухода из «Сочи» 35-летний Терехов отправится на пенсию, однако зимой Сергей вернулся в большую игру.

«Кубань» здорово усиливается под задачу вернуться в Первую лигу. Пока что краснодарцы выступают в «Серебре». Вице-чемпион РПЛ и трёхкратный победитель Первой лиги добавит обороне надежности, а если физическая форма будет в порядке, то ещё и всю бровку расшевелит как следует. Ещё свежи в памяти матчи Терехова за сборную России со Словакией (1:0) и Кипром (6:0).