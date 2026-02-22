Для чего «Динамо» будет играть весной? Прямо сейчас это клуб без задач

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков чётче других охарактеризовал нынешнюю ситуацию в «Динамо». Для этого хватило двух слов: «команда-загадка». Было наивно предполагать, что ответ на этот вопрос о перспективах дадут зимние сборы. Да, прошли товарищеские матчи, приехал один новичок. Понятная в целом работа. Динамовцы даже почти завоевали трофей: для этого не хватило одного гола «Краснодару». Однако его отсутствие – вряд ли повод для большой рефлексии. Подумать и без этого есть над чем. И главный вопрос: для достижения каких результатов команда будет играть весной?

Кто-то скажет: у половины Мир РПЛ нет особых задач, но они же как-то играют. Да, но «Динамо» к этой категории клубов подходит не очень. Ведь есть бэкграунд. Его можно найти в словах бывшего председателя совета директоров Дмитрия Гафина. Он одним словом описал цели на сезон: «Трофей». Теперь об этом особо не вспоминают. Да, в клубе поменялись руководство и тренерский штаб, и важно было услышать новых боссов. Однако Александр Ивлев, сменивший Гафина, растёкся в формулировках. В единственном интервью «Известиям» отдельно цели на весну не упоминались, они были проброшены через реплику о Ролане Гусеве. Спойлер: жёсткой задачи выиграть трофей там не обозначено.

Александр Ивлев председатель совета директоров «Динамо» «Мы приняли решение доверить команду Ролану Гусеву – пока что на этот период, во время которого ему, на наш взгляд, по силам решить поставленные задачи. Должен ли он выиграть Кубок России, чтобы остаться? Это совокупность факторов. Борьба за победу в Кубке, качество игры, результаты в РПЛ, состояние игроков – всё это вместе будет принято во внимание и повлияет на решение по главному тренеру в конце сезона».

Итак, борьба в Кубке, повышение качества игры и улучшение результатов в РПЛ. Хоть кем-то внутри команды это воспринимается как конкретика? Тот же Гусев и его штаб остаются в неведении. Как будет оцениваться та самая «борьба в Кубке»? Можно героически уступить «Спартаку» в 1/2 финала Пути РПЛ. А потом на последних минутах пропустить от условного «Зенита» в Пути регионов – и остаться даже без Суперфинала. Но ведь никто не скажет, что команда не боролась? В РПЛ можно подняться с 10-го места в топ-8. Будет ли это улучшением результатов? Однозначно. Оценит ли это руководство? Совсем не факт. В представлении совета директоров место в таблице, возможно, должно быть совсем другим.

Об этом ведь так или иначе будет думать тренерский штаб. Даже если публично не признает. Мог ли Ивлев сказать что-то в духе: «Нас устроит победа в Кубке России и место в топ-6»? Да легко. И тогда вся команда жила бы этой идеей и пониманием, к чему они идут. Сейчас ничего подобного нет. «Динамо» тренируется, готовится к сезону, но вряд ли кто-то конкретно может ответить на вопрос – для чего в принципе нужна эта весенняя часть.

Период ли это безвременья? Тоже нет. Ведь иначе не было бы таких серьёзных дискуссий при назначении Гусева. Однако выбор в его пользу сделали осознанно. Значит, часть лоббистов считает, что он может стать основной опцией на долгосрочную перспективу. А если нет – ну, бывает. Начнут всё сначала.

Под тренера, выбор которого стал приоритетным прямо сейчас, купили лишь одного футболиста – защитника Дэвида Рикардо. В деле мы его пока толком не видели: парень приехал с травмой. С другой стороны, состав у Гусева и правда укомплектован: выбор есть почти на каждой позиции. И вряд ли кого-то беспокоит, что игроки приходили не под него.

Ролан Гусев Фото: ФК «Динамо»

От весеннего «Динамо» никто не ждёт чего-то прорывного. Это даже печально, мы ведь все – за усиление конкуренции в чемпионате. Хотя даже без конкретных задач команда может этот самый прорыв совершить. Это даже не будет «вопреки ожиданиям», потому что этих ожиданий особо и нет.

Да, загадка – точное слово, характеризующее положение дел в клубе. Однако давления на Гусева и команду меньше не станет – разговоры о будущем клуба, футболистов и тренера будут звучать всё громче начиная уже с первого матча весенней стадии РПЛ.