Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Статьи

Спартак — Ростов — 5:2, обзор товарищеского матча, видео, голы, Барко, Солари, Роналдо, Бонгонда, Саусь, Мелёхин, 21 февраля 2026

Вот это «Спартак»! Команда Карседо разгромила «Ростов» за неделю до рестарта РПЛ. Видео
Никита Паглазов
Отчёт «Спартак» — «Ростов» — 5:2
Саусь забил дебютный мяч, а Максименко выдал удивительный предголевой пас.

«Спартак» и «Ростов» вышли на финиш подготовки перед рестартом РПЛ. Команды двух испанцев – Хуана Карлоса Карседо и Джонатана Альбы – встретились в конце сборов в ОАЭ. И если москвичи проведут ещё одну контрольную игру, то для ростовчан матч стал генеральной репетицией.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Барко – 31'     2:0 Солари – 54'     2:1 Роналдо – 64'     3:1 Солари – 71'     4:1 Бонгонда – 77'     5:1 Саусь – 80'     5:2 Мелёхин – 90+1'    

«Спартак» вышел на встречу с «Ростовом» в сильнейшем составе. Возможно, с парой изменений именно эти футболисты появятся на поле и в первом матче РПЛ с «Сочи». В воротах сыграл Максименко, в защите вышли Денисов, Ву, Джику и Рябчук, полузащита – Умяров, Жедсон и Барко, а в атаке появились Маркиньос, Угальде и Солари. Без глобальных потрясений от Карседо.

К «Ростову» и Альбе чуть больше вопросов по составу. Например, на «Спартак» в основе не вышли Умар Сако и Егор Голенков. А вот схема с тремя центральными защитниками так и осталась. Она работала осенью 2025 года, и с ней Альба, видимо, начнёт весну 2026-го.

«Спартак» — «Ростов»

«Спартак» — «Ростов»

Фото: ФК «Спартак»

Первый тайм – тотальная доминация «Спартака». Команда Карседо выглядела намного ярче соперника и создала несколько голевых моментов. Например, на 15-й минуте Угальде остался один на один с Ятимовым, однако с убойной позиции пробил прямо во вратаря. А на добивании оказался Джику: защитник нанёс удар головой по пустому створу, но угодил в перекладину. Затем Маркиньос упустил шанс забить сумасшедший гол! Солари прострелил во вратарскую «Ростова», а бразилец замкнул пяткой в дальнюю штангу. Ух, как красиво могло бы получиться.

И всё же давление «Спартака» переросло во что-то большее на 30-й минуте. Команда Карседо заработала пенальти после фола Мелёхина на Угальде в своей штрафной. Барко подошёл к «точке» и развёл мяч и Ятимова по разным углам – 1:0.

До конца тайма главными героями стали вратари. Сначала Ятимов зачем-то выбежал за штрафную и оставил створ пустым. Маркиньос пробил издали под перекладину, а голкипер «Ростова» кое-как успел вернуться и потащить удар. А затем уже Максименко отдал плохой пас на Жедсона, после чего португальца накрыл Щетинин в чужой штрафной. Полузащитник «Ростова» оказался один перед пустыми воротами, однако не попал в створ.

После перерыва «Спартак» не остановился. Москвичи здорово начали второй тайм: сначала Барко нанёс опаснейший удар после передачи от вышедшего на замену Игоря Дмитриева. А на 54-й минуте Солари удвоил преимущество «Спартака», пробив точно после классного разрезающего паса от Маркиньоса.

И всё же «Ростов» не сдался. Хотя у южан совсем ничего не получалось в атаке, они дождались своего момента на 64-й минуте. После заброса в штрафную «Спартака» Дмитриев сделал неудачную скидку на Максименко головой, мяч подхватил форвард ростовчан Роналдо, пробивший мимо голкипера.

Пообщались с бразильцем:
«Это имя мне дал родной брат. Он погиб молодым». Жизнь ростовского Роналдо в России
Эксклюзив
«Это имя мне дал родной брат. Он погиб молодым». Жизнь ростовского Роналдо в России

На 70-й минуте ещё один классный момент у «Ростова» создал Комаров. Форвард пробил со штрафной рядом с девяткой – мяч даже застрял с внешней стороны сетки. Это даже немного рассмешило голкипера «Спартака» Максименко.

Затем Александр стал героем ещё одной голевой атаки команды. Он оформил шикарный дальний пас в свободную зону на Ливая Гарсию, форвард убежал к воротам «Ростова» и отдал передачу на свободного Солари. Аргентинец с лёгкостью покатил в пустой угол, по сути, забив второй одинаковый мяч.

Думаете, «Спартак» остановился? Нет. Москвичи шли забивать ещё и ещё. Тем более на поле выходили свежие игроки. И один из них – Тео Бонгонда – вогнал четвёртый мяч в ворота «Ростова». На 77-й минуте он получил скидку от Никиты Массалыги (также вышел на замену) и в касание пробил. Мяч от голкипера Ятимова влетел в створ – 4:1.

И на этом не всё. На 80-й минуте Владислав Саусь оформил дебютный мяч за «Спартак». Он приблизился к штрафной «Ростова» и с границ радиуса нанёс удар. После рикошета от защитника южан мяч влетел в пустой угол ворот Ятимова. Разгром!

А финальную точку уже на 90+1-й минуте поставил «Ростов». Мелёхин внёс мяч в ворота Александра Довбни после того, как голкипер неудачно сыграл на выходе. Неприятно, но не более.

«Спартак» впереди ждёт заключительный контрольный матч с казахстанским «Елимаем» (23 февраля). А в РПЛ Хуан Карлос Карседо дебютирует в гостевой встрече с «Сочи» (1 марта). «Ростов» же отправляется в Россию, 28 февраля команду ждёт выездное южное дерби с «Краснодаром» (28 февраля).

Оцениваем зимнее окно «Спартака» и «Ростова»:
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
