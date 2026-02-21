Вот это «Спартак»! Команда Карседо разгромила «Ростов» за неделю до рестарта РПЛ. Видео

«Спартак» и «Ростов» вышли на финиш подготовки перед рестартом РПЛ. Команды двух испанцев – Хуана Карлоса Карседо и Джонатана Альбы – встретились в конце сборов в ОАЭ. И если москвичи проведут ещё одну контрольную игру, то для ростовчан матч стал генеральной репетицией.

«Спартак» вышел на встречу с «Ростовом» в сильнейшем составе. Возможно, с парой изменений именно эти футболисты появятся на поле и в первом матче РПЛ с «Сочи». В воротах сыграл Максименко, в защите вышли Денисов, Ву, Джику и Рябчук, полузащита – Умяров, Жедсон и Барко, а в атаке появились Маркиньос, Угальде и Солари. Без глобальных потрясений от Карседо.

К «Ростову» и Альбе чуть больше вопросов по составу. Например, на «Спартак» в основе не вышли Умар Сако и Егор Голенков. А вот схема с тремя центральными защитниками так и осталась. Она работала осенью 2025 года, и с ней Альба, видимо, начнёт весну 2026-го.

«Спартак» — «Ростов» Фото: ФК «Спартак»

Первый тайм – тотальная доминация «Спартака». Команда Карседо выглядела намного ярче соперника и создала несколько голевых моментов. Например, на 15-й минуте Угальде остался один на один с Ятимовым, однако с убойной позиции пробил прямо во вратаря. А на добивании оказался Джику: защитник нанёс удар головой по пустому створу, но угодил в перекладину. Затем Маркиньос упустил шанс забить сумасшедший гол! Солари прострелил во вратарскую «Ростова», а бразилец замкнул пяткой в дальнюю штангу. Ух, как красиво могло бы получиться.

И всё же давление «Спартака» переросло во что-то большее на 30-й минуте. Команда Карседо заработала пенальти после фола Мелёхина на Угальде в своей штрафной. Барко подошёл к «точке» и развёл мяч и Ятимова по разным углам – 1:0.

До конца тайма главными героями стали вратари. Сначала Ятимов зачем-то выбежал за штрафную и оставил створ пустым. Маркиньос пробил издали под перекладину, а голкипер «Ростова» кое-как успел вернуться и потащить удар. А затем уже Максименко отдал плохой пас на Жедсона, после чего португальца накрыл Щетинин в чужой штрафной. Полузащитник «Ростова» оказался один перед пустыми воротами, однако не попал в створ.

После перерыва «Спартак» не остановился. Москвичи здорово начали второй тайм: сначала Барко нанёс опаснейший удар после передачи от вышедшего на замену Игоря Дмитриева. А на 54-й минуте Солари удвоил преимущество «Спартака», пробив точно после классного разрезающего паса от Маркиньоса.

И всё же «Ростов» не сдался. Хотя у южан совсем ничего не получалось в атаке, они дождались своего момента на 64-й минуте. После заброса в штрафную «Спартака» Дмитриев сделал неудачную скидку на Максименко головой, мяч подхватил форвард ростовчан Роналдо, пробивший мимо голкипера.

На 70-й минуте ещё один классный момент у «Ростова» создал Комаров. Форвард пробил со штрафной рядом с девяткой – мяч даже застрял с внешней стороны сетки. Это даже немного рассмешило голкипера «Спартака» Максименко.

Затем Александр стал героем ещё одной голевой атаки команды. Он оформил шикарный дальний пас в свободную зону на Ливая Гарсию, форвард убежал к воротам «Ростова» и отдал передачу на свободного Солари. Аргентинец с лёгкостью покатил в пустой угол, по сути, забив второй одинаковый мяч.

Думаете, «Спартак» остановился? Нет. Москвичи шли забивать ещё и ещё. Тем более на поле выходили свежие игроки. И один из них – Тео Бонгонда – вогнал четвёртый мяч в ворота «Ростова». На 77-й минуте он получил скидку от Никиты Массалыги (также вышел на замену) и в касание пробил. Мяч от голкипера Ятимова влетел в створ – 4:1.

И на этом не всё. На 80-й минуте Владислав Саусь оформил дебютный мяч за «Спартак». Он приблизился к штрафной «Ростова» и с границ радиуса нанёс удар. После рикошета от защитника южан мяч влетел в пустой угол ворот Ятимова. Разгром!

А финальную точку уже на 90+1-й минуте поставил «Ростов». Мелёхин внёс мяч в ворота Александра Довбни после того, как голкипер неудачно сыграл на выходе. Неприятно, но не более.

«Спартак» впереди ждёт заключительный контрольный матч с казахстанским «Елимаем» (23 февраля). А в РПЛ Хуан Карлос Карседо дебютирует в гостевой встрече с «Сочи» (1 марта). «Ростов» же отправляется в Россию, 28 февраля команду ждёт выездное южное дерби с «Краснодаром» (28 февраля).