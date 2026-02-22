Реванш «Зенита», сверхамбициозная цель «Локо», дедлайн трансферов. Главное в РПЛ за неделю

А «Ахмат» едва не потерял легионера, подписанного в зимнее окно. Но выход из проблемной ситуации нашли.

Меньше недели осталось до возобновления сезона Мир Российской Премьер-Лиги. На этой неделе клубы завершили трансферную кампанию, так как закрылось зимнее окно, а команды провели или проводят свои последние матчи на сборах. Если вы что-то пропустили, то вот обзор главных новостей за прошедшие семь дней.

Трансферы и слухи

Хлусевич ушёл из «Спартака» к Черчесову

Даниил Хлусевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пожалуй, главным событием последних дней зимнего окна стал переход Даниила Хлусевича из «Спартака» в «Ахмат». Клуб из Грозного арендовал 24-летнего защитника до конца сезона. При этом у «Ахмата» не будет права выкупа игрока. В первой части сезона Хлусевич провёл всего три матча в РПЛ, и новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо, судя по этому трансферу, тоже на него не рассчитывал. Ключевую роль в выборе Даниилом «Ахмата» сыграл разговор со Станиславом Черчесовым, который был заинтересован в приглашении Хлусевича.

«У нас в команде есть конкуренция. Мы хотели видеть Хлусевича у себя. А у игрока было желание поработать под руководством Черчесова — это сыграло большую роль», — прокомментировал подписание спартаковца спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.

«Ахмат» взял также Абдулкадырова из ЦСКА

Джамалутдин Абдулкадыров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одно усиление оборона «Ахмата» получила в лице Джамалутдина Абдулкадырова из ЦСКА. 20-летний центральный защитник арендован у московского клуба с правом выкупа, причём при определённых условиях эта опция станет обязательной. Сообщалось, что «Ахмат» сможет забрать Абдулкадырова за 60 млн рублей. Джамалутдин в нынешнем сезоне тоже мало играл в РПЛ – шесть встреч, а в стартовом составе – ни одной. В Грозный кандидат в сборную России отправился за практикой.

«Пока шансов играть в основе ЦСКА у него мало, а в Грозном он будет получать время. Джамалу очень нужна игровая практика. Поехать в аренду сейчас — хорошее решение. Знаю, что у него есть цель играть в ЦСКА. Отлично, если будет шанс вернуться. Если нет, Джамал будет пробовать себя там же, в «Ахмате», или в другой команде», – рассказал отец Абдулкадырова Анвар.

Новичками «Балтики» стали защитник ЦСКА и форвард из Бразилии

Михаил Рядно Фото: ФК «Балтика»

Перед закрытием зимнего окна сразу два трансфера оформила «Балтика». В команде-сенсации первой части сезона РПЛ появились новый фланговый защитник и форвард. В линию обороны добавился Михаил Рядно из ЦСКА. По данным Transfermarkt, 20-летний игрок достался калининградскому клубу бесплатно, а контракт подписан до 31 декабря 2029 года. В этом сезоне Рядно не выходил на поле в РПЛ, 12 раз попал в запас.

«Рядно – молодой футболист, поэтому сейчас будет задача оценить его конкурентоспособность именно с нашими игроками стартового состава. Если да, тогда Михаил будет получать много игровых минут и, соответственно, начнёт стремительно прогрессировать. Если же нет, тогда придётся кропотливо работать, слушать тренерские подсказки, установки и методично делать себя лучше. Два таких трека мы будем отслеживать, и, надеюсь, всё пойдёт по первому сценарию», – прокомментировал для «Матч ТВ» трансфер спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян.

Дерик Ласерда Фото: ФК «Балтика»

Кроме того, «Балтика» взяла бразильского нападающего Дерика Ласерду. 26-летний нападающий арендован у «Куябы» за € 250 тыс. с опцией выкупа. В сезоне-2025 Ласерда поиграл как в Серии А, так и в Серии В. Интересно, что в элите забил больше – шесть мячей в 17 матчах. А во втором дивизионе чемпионата Бразилии он набрал 2+1 в 15 встречах.

Фуртадо переехал из Краснодара в Сочи

Густаво Фуртадо Фото: ФК «Сочи»

«Краснодар» раздавал зимой атакующих полузащитников. Вслед за Гаэтаном Перреном и Данилой Козловым чемпион России отпустил бразильца Густаво Фуртадо. Теперь 25-летний вингер будет бороться не за титул, а за выживание – он должен помочь «Сочи» спастись от вылета. Трансфер Фуртадо оформлен как аренда до лета 2026-го. Густаво в этом сезоне поучаствовал только в восьми матчах РПЛ, ни разу не попал в основу и отметился лишь одной голевой передачей как раз во встрече с сочинцами.

Другие трансферы:

защитник сборной России Илья Вахания перешёл из «Ростова» в «Краснодар» за € 1,55 млн, но присоединится к чемпиону только летом в межсезонье;

полузащитник «Спартака» Максим Лайкин перешёл в «КАМАЗ» из Первой лиги как свободный агент;

«Балтика» отдала в аренду узбекистанскому «Навбахору» полузащитника Алекса Фернандеса;

«Рубин» выкупил у казахстанской «Астаны» албанского полузащитника Назми Грипши за € 365 тыс.;

«Рубин» также взял в аренду у «Сочи» за € 100 тыс. полузащитника Игнасио Сааведру;

новичком «Рубина» стал ещё голкипер ульяновской «Волги» Алексей Кеняйкин, которого подписали бесплатно;

«Ахмат» арендовал у «Нарта» 21-летнего полузащитника Ахмеда Давлитгереева;

«Акрон» отпустил полузащитника Солтмурада Бакаева свободным агентом в «Родину» из Первой лиги;

«Крылья Советов» арендовали у «Институто» 22-летнего центрального защитника из Аргентины Гонсало Рекену – за € 100 тыс.;

полузащитник махачкалинского «Динамо» Шамиль Гаджиев арендован белорусским клубом «Нафтан»;

«Пари НН» взял в аренду у «Зенита» (за € 90 тыс., по данным Transfermarkt) защитника Илью Кирша, который отыграл первую часть сезона за новороссийский «Черноморец»;

Вахо Бедошвили перешёл из «Пари НН» в грузинскую «Иберию 1999» на правах аренды;

«Пари НН» отправил в аренду Егора Гуренко в клуб Leon-Второй лиги «Тюмень», несмотря на то что только этой зимой подписал 19-летнего полузащитника из «Краснодара»;

«Оренбург» арендовал у «Ахмата» нападающего Анаса Эль-Махрауи;

«Оренбург» приобрёл 20-летнего полузащитника «КАМАЗа» Рената Голыбина, за которого заплатили € 55 тыс.;

«Оренбург» продал в эквадорский «Индепендьенте» нападающего Джастина Куэро за € 400 тыс.;

экс-голкипер «Сочи» Иван Ломаев, получивший статус свободного агента, подписал контракт с «Уфой».

Матчи клубов РПЛ на сборах

На этой неделе чемпион ещё раз сыграл с экс-чемпионом. «Зенит» взял реванш у «Краснодара» за крупное поражение на Зимнем Кубке РПЛ благодаря голу Максима Глушенкова. Были и другие интересные встречи.

Другие новости

«Ахмат» едва не потерял подписанного зимой новичка

Йошан Валойс Фото: ФК «Ахмат»

У «Ахмата» возникла неприятная ситуация, из-за которой клуб мог потерять колумбийского новичка Йошана Валойса. Грозненцы в зимнее окно договорились с «Депортиво Пасто» о трансфере 21-летнего нападающего, забившего 10 голов в 19 матчах и ставшего вторым бомбардиром чемпионата Колумбии. Было объявлено о переходе Валойса (за € 1 млн, по данным Transfermarkt) и подписании контракта с игроком до 2029 года. Йошан поучаствовал в сборах «Ахмата». Однако на этой неделе «Депортиво Пасто» сообщил об отмене сделки из-за проблем с оплатой.

«Решение обусловлено непреодолимыми проблемами. Финансовую операцию невозможно осуществить в связи со строгими нормативными и правовыми стандартами, регулирующими мировую и колумбийскую банковскую систему. Уважение к закону и прозрачность – это неоспоримые ценности «Депортиво». Наш отдел по соблюдению нормативных требований и налоговая инспекция установили, что предлагаемые окончательные условия денежного перевода не соответствуют политике предотвращения рисков и действующим финансовым правилам. Учреждение ставит юридическую определённость и защиту своего доброго имени выше любого дохода», – заявил на своём официальном сайте колумбийский клуб.

Тем не менее руководство «Ахмата» решило вопрос. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, грозненцы уговорили коллег из Колумбии оформить сделку как аренду с опцией выкупа. До лета в «Ахмате» должны найти способ перевести деньги «Депортиво Пасто».

«Локомотиву» поставили задачу стать чемпионом России

«Локомотив» перед возобновлением сезона РПЛ провёл собрание членов руководства клуба с участием председателя совета директоров Юрия Нагорных и генерального директора Бориса Ротенберга. Перед главным тренером Михаилом Галактионовым и игроками команды поставлена задача выиграть чемпионский титул. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против». Источники «Чемпионата» подтвердили информацию. Между тем на зимний перерыв «Локомотив» ушёл, находясь только на третьем месте и отставая от лидера на три очка, а в трансферное окно потерял своего лидера Дмитрия Баринова – капитана продали в ЦСКА.