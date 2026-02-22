Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Главные новости РПЛ, 15-21 февраля 2026, трансферы и матчи российских клубов: Зенит, Краснодар, Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо

Реванш «Зенита», сверхамбициозная цель «Локо», дедлайн трансферов. Главное в РПЛ за неделю
Анатолий Романов
Главные новости РПЛ, 15-21 февраля 2026 года
Комментарии
А «Ахмат» едва не потерял легионера, подписанного в зимнее окно. Но выход из проблемной ситуации нашли.

Меньше недели осталось до возобновления сезона Мир Российской Премьер-Лиги. На этой неделе клубы завершили трансферную кампанию, так как закрылось зимнее окно, а команды провели или проводят свои последние матчи на сборах. Если вы что-то пропустили, то вот обзор главных новостей за прошедшие семь дней.

Трансферы и слухи

Хлусевич ушёл из «Спартака» к Черчесову

Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Хлусевич Подробнее

Пожалуй, главным событием последних дней зимнего окна стал переход Даниила Хлусевича из «Спартака» в «Ахмат». Клуб из Грозного арендовал 24-летнего защитника до конца сезона. При этом у «Ахмата» не будет права выкупа игрока. В первой части сезона Хлусевич провёл всего три матча в РПЛ, и новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо, судя по этому трансферу, тоже на него не рассчитывал. Ключевую роль в выборе Даниилом «Ахмата» сыграл разговор со Станиславом Черчесовым, который был заинтересован в приглашении Хлусевича.

«У нас в команде есть конкуренция. Мы хотели видеть Хлусевича у себя. А у игрока было желание поработать под руководством Черчесова — это сыграло большую роль», — прокомментировал подписание спартаковца спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.

Всё ли так однозначно?
«Станкович его заклевал». Хлусевич не потянул «Спартак» по объективным причинам?
«Станкович его заклевал». Хлусевич не потянул «Спартак» по объективным причинам?

«Ахмат» взял также Абдулкадырова из ЦСКА

Джамалутдин Абдулкадыров

Джамалутдин Абдулкадыров

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джамалутдин Абдулкадыров Подробнее

Ещё одно усиление оборона «Ахмата» получила в лице Джамалутдина Абдулкадырова из ЦСКА. 20-летний центральный защитник арендован у московского клуба с правом выкупа, причём при определённых условиях эта опция станет обязательной. Сообщалось, что «Ахмат» сможет забрать Абдулкадырова за 60 млн рублей. Джамалутдин в нынешнем сезоне тоже мало играл в РПЛ – шесть встреч, а в стартовом составе – ни одной. В Грозный кандидат в сборную России отправился за практикой.

«Пока шансов играть в основе ЦСКА у него мало, а в Грозном он будет получать время. Джамалу очень нужна игровая практика. Поехать в аренду сейчас — хорошее решение. Знаю, что у него есть цель играть в ЦСКА. Отлично, если будет шанс вернуться. Если нет, Джамал будет пробовать себя там же, в «Ахмате», или в другой команде», – рассказал отец Абдулкадырова Анвар.

Новичками «Балтики» стали защитник ЦСКА и форвард из Бразилии

Михаил Рядно

Михаил Рядно

Фото: ФК «Балтика»

Михаил Рядно Подробнее

Перед закрытием зимнего окна сразу два трансфера оформила «Балтика». В команде-сенсации первой части сезона РПЛ появились новый фланговый защитник и форвард. В линию обороны добавился Михаил Рядно из ЦСКА. По данным Transfermarkt, 20-летний игрок достался калининградскому клубу бесплатно, а контракт подписан до 31 декабря 2029 года. В этом сезоне Рядно не выходил на поле в РПЛ, 12 раз попал в запас.

«Рядно – молодой футболист, поэтому сейчас будет задача оценить его конкурентоспособность именно с нашими игроками стартового состава. Если да, тогда Михаил будет получать много игровых минут и, соответственно, начнёт стремительно прогрессировать. Если же нет, тогда придётся кропотливо работать, слушать тренерские подсказки, установки и методично делать себя лучше. Два таких трека мы будем отслеживать, и, надеюсь, всё пойдёт по первому сценарию», – прокомментировал для «Матч ТВ» трансфер спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян.

Дерик Ласерда

Дерик Ласерда

Фото: ФК «Балтика»

Кроме того, «Балтика» взяла бразильского нападающего Дерика Ласерду. 26-летний нападающий арендован у «Куябы» за € 250 тыс. с опцией выкупа. В сезоне-2025 Ласерда поиграл как в Серии А, так и в Серии В. Интересно, что в элите забил больше – шесть мячей в 17 матчах. А во втором дивизионе чемпионата Бразилии он набрал 2+1 в 15 встречах.

Фуртадо переехал из Краснодара в Сочи

Густаво Фуртадо

Густаво Фуртадо

Фото: ФК «Сочи»

«Краснодар» раздавал зимой атакующих полузащитников. Вслед за Гаэтаном Перреном и Данилой Козловым чемпион России отпустил бразильца Густаво Фуртадо. Теперь 25-летний вингер будет бороться не за титул, а за выживание – он должен помочь «Сочи» спастись от вылета. Трансфер Фуртадо оформлен как аренда до лета 2026-го. Густаво в этом сезоне поучаствовал только в восьми матчах РПЛ, ни разу не попал в основу и отметился лишь одной голевой передачей как раз во встрече с сочинцами.

Другие трансферы:

  • защитник сборной России Илья Вахания перешёл из «Ростова» в «Краснодар» за € 1,55 млн, но присоединится к чемпиону только летом в межсезонье;
  • полузащитник «Спартака» Максим Лайкин перешёл в «КАМАЗ» из Первой лиги как свободный агент;
  • «Балтика» отдала в аренду узбекистанскому «Навбахору» полузащитника Алекса Фернандеса;
  • «Рубин» выкупил у казахстанской «Астаны» албанского полузащитника Назми Грипши за € 365 тыс.;
  • «Рубин» также взял в аренду у «Сочи» за € 100 тыс. полузащитника Игнасио Сааведру;
  • новичком «Рубина» стал ещё голкипер ульяновской «Волги» Алексей Кеняйкин, которого подписали бесплатно;
  • «Ахмат» арендовал у «Нарта» 21-летнего полузащитника Ахмеда Давлитгереева;
  • «Акрон» отпустил полузащитника Солтмурада Бакаева свободным агентом в «Родину» из Первой лиги;
  • «Крылья Советов» арендовали у «Институто» 22-летнего центрального защитника из Аргентины Гонсало Рекену – за € 100 тыс.;
  • полузащитник махачкалинского «Динамо» Шамиль Гаджиев арендован белорусским клубом «Нафтан»;
  • «Пари НН» взял в аренду у «Зенита» (за € 90 тыс., по данным Transfermarkt) защитника Илью Кирша, который отыграл первую часть сезона за новороссийский «Черноморец»;
  • Вахо Бедошвили перешёл из «Пари НН» в грузинскую «Иберию 1999» на правах аренды;
  • «Пари НН» отправил в аренду Егора Гуренко в клуб Leon-Второй лиги «Тюмень», несмотря на то что только этой зимой подписал 19-летнего полузащитника из «Краснодара»;
  • «Оренбург» арендовал у «Ахмата» нападающего Анаса Эль-Махрауи;
  • «Оренбург» приобрёл 20-летнего полузащитника «КАМАЗа» Рената Голыбина, за которого заплатили € 55 тыс.;
  • «Оренбург» продал в эквадорский «Индепендьенте» нападающего Джастина Куэро за € 400 тыс.;
  • экс-голкипер «Сочи» Иван Ломаев, получивший статус свободного агента, подписал контракт с «Уфой».
А вот каких трансферов мы не дождались в зимнее окно:
15 главных трансферов зимы в РПЛ, которые так и не состоялись
15 главных трансферов зимы в РПЛ, которые так и не состоялись

Матчи клубов РПЛ на сборах

На этой неделе чемпион ещё раз сыграл с экс-чемпионом. «Зенит» взял реванш у «Краснодара» за крупное поражение на Зимнем Кубке РПЛ благодаря голу Максима Глушенкова. Были и другие интересные встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
15 февраля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 0
Пахтакор
Ташкент, Узбекистан
1:0 Сиве – 9'     2:0 Моторин – 85'    
Удаления: Мальдонадо – 89' / нет
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань, Россия
1:0 Болотов – 31'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
1:0 Арройо – 42'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
15 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
15 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
3 : 2
Родина
Москва, Россия
1:0 Сааведра – 3'     2:0 Фёдоров – 7'     2:1 Тихонов – 51'     3:1 Сааведра – 75'     3:2 Ушатов – 79'    
Удаления: 58', – 58' / нет
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
16 февраля 2026, понедельник. 15:45 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Маухуб – 1'     1:1 Марков – 2'     1:2 Филипенко – 3'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
16 февраля 2026, понедельник. 18:15 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Сергеев – 1'     2:0 Сергеев – 2'     2:1    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
3 : 2
ДВ
Челябинск
Челябинск, Россия
0:1 Комиссаров – 21'     1:1 Рассказов – 34'     2:1 Костанца – 45+1'     3:1 Рахманович – 116'     3:2 Н'Диайе – 118'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
2 : 1
Андижан
Андижан, Узбекистан
0:1     1:1 Сердеров – 76'     2:1 Мастури – 79'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Баринов – 32'     2:0 Гонду – 45+1'     2:1 Голенков – 52'     3:1 Кисляк – 58'    
Удаления: нет / Одоевский – 6'
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 11:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
2 : 1
Кайсар
Кызылорда, Казахстан
1:0 Степанов – 52'     1:1 Калдыбеков – 72'     2:1 Ковач – 90'    
Удаления: Андерсон – 79' / Мозес – 30'
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный, Россия
1:0 Хиль – 19'     2:0 Хиль – 34'     2:1 Ндонг – 43'     2:2 Садулаев – 68'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 11:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 2
Тобол
Костанай, Казахстан
0:1     1:1 Конате – 31'     1:2    
Удаления: Ибишев – 83' / нет
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
19 февраля 2026, четверг. 11:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
4 : 3
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Грулёв – 10'     1:1     2:1 Сефас – 43'     2:2     2:3     3:3 Беляев – 82'     4:3 Ивлев – 89'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
19 февраля 2026, четверг. 16:25 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
0 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
0:1    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Лончар – 40'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
5 : 3
Чайка
Песчанокопское, Россия
1:0 Олейников – 2'     2:0 Ороз – 22'     2:1 Соколов – 24'     3:1 Джеффри – 32'     4:1 Хубулов – 54'     5:1 Игнатенко – 58'     5:2 Пополитов – 81'     5:3 Библик – 90'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Глебов – 14'     2:0 Гонду – 33'     2:1 Воробьёв – 55'     2:2 Комличенко – 104'     3:2 Мусаев – 127'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Барко – 31'     2:0 Солари – 54'     2:1 Роналдо – 64'     3:1 Солари – 71'     4:1 Бонгонда – 77'     5:1 Саусь – 80'     5:2 Мелёхин – 90+1'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
3 : 2
Барс
Каракол, Кыргызстан
1:0 Коваленко – 15'     2:0 Фёдоров – 27'     2:1     2:2     3:2 Фёдоров – 90'    
Кажется, «Спартак» прекрасно готов ко второй части сезона:
Вот это «Спартак»! Команда Карседо разгромила «Ростов» за неделю до рестарта РПЛ. Видео
Вот это «Спартак»! Команда Карседо разгромила «Ростов» за неделю до рестарта РПЛ. Видео

Другие новости

«Ахмат» едва не потерял подписанного зимой новичка

Йошан Валойс

Йошан Валойс

Фото: ФК «Ахмат»

У «Ахмата» возникла неприятная ситуация, из-за которой клуб мог потерять колумбийского новичка Йошана Валойса. Грозненцы в зимнее окно договорились с «Депортиво Пасто» о трансфере 21-летнего нападающего, забившего 10 голов в 19 матчах и ставшего вторым бомбардиром чемпионата Колумбии. Было объявлено о переходе Валойса (за € 1 млн, по данным Transfermarkt) и подписании контракта с игроком до 2029 года. Йошан поучаствовал в сборах «Ахмата». Однако на этой неделе «Депортиво Пасто» сообщил об отмене сделки из-за проблем с оплатой.

«Решение обусловлено непреодолимыми проблемами. Финансовую операцию невозможно осуществить в связи со строгими нормативными и правовыми стандартами, регулирующими мировую и колумбийскую банковскую систему. Уважение к закону и прозрачность – это неоспоримые ценности «Депортиво». Наш отдел по соблюдению нормативных требований и налоговая инспекция установили, что предлагаемые окончательные условия денежного перевода не соответствуют политике предотвращения рисков и действующим финансовым правилам. Учреждение ставит юридическую определённость и защиту своего доброго имени выше любого дохода», – заявил на своём официальном сайте колумбийский клуб.

Тем не менее руководство «Ахмата» решило вопрос. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, грозненцы уговорили коллег из Колумбии оформить сделку как аренду с опцией выкупа. До лета в «Ахмате» должны найти способ перевести деньги «Депортиво Пасто».

«Локомотиву» поставили задачу стать чемпионом России

ФК Локомотив Подробнее

«Локомотив» перед возобновлением сезона РПЛ провёл собрание членов руководства клуба с участием председателя совета директоров Юрия Нагорных и генерального директора Бориса Ротенберга. Перед главным тренером Михаилом Галактионовым и игроками команды поставлена задача выиграть чемпионский титул. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против». Источники «Чемпионата» подтвердили информацию. Между тем на зимний перерыв «Локомотив» ушёл, находясь только на третьем месте и отставая от лидера на три очка, а в трансферное окно потерял своего лидера Дмитрия Баринова – капитана продали в ЦСКА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android