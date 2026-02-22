Старина Милнер побил вечный рекорд АПЛ! Он начинал, когда ещё не родились многие звёзды

Много ли вы знаете 40-летних полевых футболистов АПЛ? Не просто лавочников-статистов, а тех, кто часто играет и порой делает разницу. В нулевых таким был Тедди Шерингем в «Вест Хэме». В 10-х — Райан Гиггз в «МЮ». А что насчёт 20-х? Не утруждайте память, полезный старичок за последние годы тоже всего один – Джеймс Милнер. Опытный полузащитник вчера попал в старт «Брайтона» на победную встречу с «Брентфордом» – в 40 лет 1 месяц 17 дней!

Но важно даже не это. Милнер побил установленный в феврале 2018-го, как казалось, вечный рекорд Гарета Барри и провёл в АПЛ уже 654-й матч! Причём отбегал 90 минут! Не зря Джеймса прозвали железным человеком. Помимо этой парочки, показателя в 600 игр достигли только тот же Гиггз (632) и Фрэнк Лэмпард (611). Из действующих футболистов ближе всех Эшли Янг (485), Джордан Хендерсон (455) и Кайл Уокер (435). Двум последним, чтобы продвинуться здесь, для начала стоит вернуться в Англию, а первому и самому 40 лет. Да и играет он в Чемпионшипе за «Ипсвич».

Погружаемся в детали исторического результата нового рекордсмена – и удивляемся ещё больше.

Первый выход Милнера в АПЛ состоялся 10 ноября 2002 года за «Лидс» в матче с «Вест Хэмом». Тогда ему было 16 лет 309 дней. Самым молодым дебютантом стать ему было не суждено – Уэйн Руни опередил менее чем на месяц. Да и потом то достижение частенько перебивали. Кто ж знал, что юный полузащитник окажется настолько долговечен, что, наоборот, приобретёт совершенно противоположный статус.

Когда Джеймс дебютировал, на свет ещё не появились аж семеро его нынешних одноклубников по «Брайтону». Перечислять даже не имеет смысла. А Фабиан Хюрцелер ходил в начальную школу и наверняка верил в немецкого аналога Деда Мороза Вайнахтсмана: действующий главный тренер брайтонцев младше своего полузащитника на семь лет!

Кто ещё не родился 10 ноября 2002 года? Вот несколько звёзд: Флориан Вирц, Хави Симонс, Беньямин Шешко, Адам Уортон, Карлос Балеба. Коулу Палмеру, Жереми Доку, Риккардо Калафьори и Райану Гравенберху было по полгодика, Уго Экитике и Моргану Роджерсу – и того меньше. А Эллиоту Андерсону – вообще четыре дня.

Милнер проводит всю карьеру в АПЛ – лишь на месяц в 2003-м отчаливал в «Суиндон», чтобы шесть раз выйти на поле в третьем по силе дивизионе Англии. В том числе соперничая… с «Брайтоном». Поверил бы тогда Джеймс, что через 22,5 года станет именно в его составе рекордсменом по сыгранным в АПЛ матчам? Скорее, покрутил бы пальцем у виска.

Джеймс всегда востребован и копил матчи АПЛ в каждом году начиная с 2002-го. 230 выпали на «Ливерпуль», 147 – на «Манчестер Сити», ровно 100 – на «Астон Виллу», 94 – на «Ньюкасл», 48 – на «Лидс» и пока что 35 – на «Брайтон». На этот сезон пришлись 16 – с голом в ворота «Сити» (2:1) и ассистом во встрече с «Астон Виллой» (2:4). И это не предел. Оно и неудивительно, если учитывать универсальность Милнера: тот не поиграл только в центре обороны и на воротах. И везде приносил прок.

Джеймс Милнер Фото: Getty Images

Когда Милнер приблизился к показателю Барри на минимальное расстояние, аналитики из Opta посчитали немыслимое: 49% когда-либо выходивших в АПЛ футболистов играли либо против, либо в одной команде с Джеймсом. 49%! Практически половина! За всю историю!

Всего в Премьер-лиге у него был 281 разный партнёр. Он делил поле с теми, кто родился и в 1968-м, и в 2007-м. За последние 24 сезона есть 876 футболистов со 100+ матчами в Премьер-лиге. Джеймс играл вместе или против 99,9% из них! Единственный, кто по какой-то причине с ним не пересёкся, – защитник «Брентфорда» Нейтан Коллинз.

На рекордный матч Милнер вышел в особенных бутсах Фото: Luke Hales/Getty Images

Ещё Милнер забивал в 55 встречах АПЛ. И не проиграл ни в одной из них – 44 победы и 11 ничьих. Тут он уступает только Габриэлу Жезусу. Также Джеймсу осталось превзойти Барри по сыгранным минутам. У полузащитника «Брайтона» их 40 566. Если суммировать, это больше 28 дней! Но у Гарета набралось вообще 54 439 минут – почти 38 суток!

Нужно быть реалистами – ещё 10 полных дней на полях АПЛ Милнер проведёт едва ли. Зато по количеству матчей его в обозримом будущем точно никто не перегонит.