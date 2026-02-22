«Арсенал» снова упустит чемпионство? Как он делал это раньше

«Арсенал» — чемпион. По упущенным чемпионствам. В нынешнем сезоне лондонцы всё время на вершине. Только в 2026 году их позиции пошатнулись: лишь две победы в семи последних турах, и вот такой же нестабильный «Манчестер Сити» уже холодно дышит в спину — минус всего два очка.

Впереди у команды Микеля Артеты дерби с «Тоттенхэмом». Да, с 16-го места, но на фоне прихода Игора Тудора с репутацией успешного спасителя. К тому же сейчас вообще не стоит ссылаться на силу соперников «Арсенала» — доказано «Вулверхэмптоном» со дна таблицы.

Лондонцы и потерянное золото — до боли привычное сочетание. Ждём развязки сезона и вспоминаем, как титул уже уплывал от «Арсенала», когда тот долго лидировал. В XXI веке таких случаев набралось аж шесть. При всего двух чемпионствах, добытых в первой половине нулевых. Пойдём по дороге канонирской боли в хронологическом порядке.

Сезон-2002/2003

Процент дистанции в статусе лидера — 71%

Кто забрал чемпионство — «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» в сезоне-2002/2003 Фото: Ben Radford/Getty Images

Все помнят сезон «Непобедимых». Арсен Венгер самоуверенно считал, что он случится годом ранее: «Никто не финиширует выше нас. Я не удивлюсь, если мы будем непобедимы весь сезон. Сейчас наша задача – доминировать в английском футболе много лет», – по-гигачадовски утверждал француз. Начинал «Арсенал» действительно мощно. Даже установил рекорд АПЛ в 14 побед кряду.

22 выездных и 29 в целом матчей Премьер-лиги без поражений – тоже про ту великолепную команду с Дэвидом Сименом, Солом Кэмпбеллом, Патриком Виейра, Робером Пиресом, Фредди Юнгбергом и Тьерри Анри. Всё это – если учитывать предыдущий чемпионский сезон. В марте «Арсенал» вёз «Юнайтед» восемь очков при матче в запасе у манкунианцев. Лондонцы лидировали с 14-го по 35-й тур. Всё перечеркнул невнятный финиш: 0:2 с «Блэкберном» и 2:3 с «Лидсом», ничьи с «Астон Виллой» (1:1) и «Болтоном» (2:2). В последнем случае Венгер нервно срывал с себя галстук.

Противостояние с главным конкурентом тоже принесло мало хорошего: да, не уступили (2:2), тем не менее лишились Кэмпбелла (дисквалификация за удар локтём по Сульшеру) и Виейра (травма). «МЮ» же включился на полную и в итоговой таблице оказался выше на пять очков. Монструозные 24+20 от Анри лондонцев не спасли. Утешительный приз – Кубок Англии.

Сезон-2004/2005

Процент дистанции в статусе лидера — 30%

Кто забрал чемпионство — «Челси»

«Арсенал» в сезоне-2004/2005 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Тут совсем кратко, поскольку соперничать с тем «Челси» на дистанции было невозможно. 95 очков, всего 15 пробоин – праймовый Жозе Моуринью выстроил стену. «Арсенал» вот набрал 83. Столько хватило бы для чемпионства в 2001, 2002, 2003 (именно столько и было у «МЮ») и 2004 годах. Команда Венгера лидировала практически треть сезона: с 1-го по 11-й тур, забрав восемь побед. Далее Терри, Макелеле, Лэмпард, Дрогба и компания захватили первую строчку – и уже никому не отдали.

Сезон-2007/2008

Процент дистанции в статусе лидера — 57%

Кто забрал чемпионство — «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» в сезоне-2007/2008 Фото: Clive Mason/Getty Images

Анри ушёл за мечтой в «Барселону». Прямой замены ему не приобрели, что должно было пагубно сказаться на чемпионских амбициях. К середине февраля так уже не казалось. До 27-го тура «Арсенал» проиграл всего лишь раз. Плюс пять очков от «Юнайтед», плюс восемь – от «Челси».

20-летний Сеск Фабрегас играл не по годам умно, раздав 21 ассист. Раззабивался Эммануэль Адебайор. Через несколько лет лондонские болельщики презирали его за уход в разбогатевший «Манчестер Сити» и дикое празднование перед их глазами с побегом через всё поле. А тогда – боготворили. В бомбардирской гонке он с 24 голами уступил только Криштиану Роналду (31).

Всё испортилось в матче 27-го тура с «Бирмингемом». Мартин Тейлор в совершенно безобидной ситуации жёстко прыгнул в Эдуардо, что привело к открытому перелому хорватского бразильца. Ошарашенный «Арсенал» пропустил. Дубль Тео Уолкотта исправил положение, однако в самом финале Гаэль Клиши «привёз» пенальти. Это привело в ярость Вильяма Галласа: капитан пинал рекламные щиты и неистово наезжал на Клиши, сел в центре поля и отказывался подниматься. Увёл его только лично Венгер. Турбулентность привела к одной победе в восьми встречах и третьему месту.

Сезон-2013/2014

Процент дистанции в статусе лидера — 48%

Кто забрал чемпионство — «Манчестер Сити»

«Арсенал» в сезоне-2013/2014 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В то время часто шутили про «похоронные» голы Аарона Рэмси. Как только валлиец забивал, умирал кто-то из знаменитостей. А забивал он часто, оформил в том сезоне АПЛ 10+8. Столько же ассистов отдал Оливье Жиру, но уже с 16 голами. Хорош был и только перешедший из «Реала» Месут Озил – спасибо конфликту немца с Флорентино Пересом. Сказка продолжалась до начала февраля, когда лондонцы приехали на «Энфилд» и как следует огребли (1:5) без травмированного Рэмси.

Две победы в девяти встречах – и вот «Арсенал» уже четвёртый. Хотя лидировал чуть ли не половину дистанции. Апогеем бессилия стали 0:6 от «Челси» в юбилейной 1000-й игре под руководством Венгера. Вскоре Арсена ошарашил и «Эвертон», причём Микель Артета отметился голом в свои ворота и порадовал бывшую команду (0:3).

Сезон-2022/2023

Процент дистанции в статусе лидера — 84%

Кто забрал чемпионство — «Манчестер Сити»

«Арсенал» в сезоне-2022/2023 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Самый тяжёлый случай в подборке. Просто вдумайтесь: к концу апреля «Арсенал» не опережал всех только по итогам трёх (!) из 32 туров. Проблемы, впрочем, начались с 30-го. До него лондонцы постоянно показывали чемпионский характер: победный гол Эдди Нкетиа на последних минутах в ворота «МЮ» (3:2), уход с 0:1 и 1:2 на 4:2 в матче с «Астон Виллой», превращение 0:2 от «Борнмута» в 3:2. Вернул прайм Гранит Джака (7+7). Царили Сака и Эдегор, был хорош и Мартинелли. Букайо забил в АПЛ 14 голов, Мартин и Габи – по 15.

А вот дальше «Арсенал» били его же оружием. Характер почему-то стал работать в обратную сторону. 2:0 с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом»? Держите в обоих случаях 2:2. Не внушали оптимизм и 3:3 в матче с «Саутгемптоном» со дна таблицы. Последовало унижение от прямого конкурента на «Эттихаде» (1:4). Ситуацию ещё можно было исправить, да лондонцев пригвоздили «Брайтон» (3:0) с «Ноттингем Форест» (1:0). В результате «Сити» стал чемпионом за тур до финиша.

«В «Арсенале» уровень требований высок. Мне до сих пор очень больно из-за упущенного титула. Мы провели в борьбе с «Манчестер Сити» 10 месяцев. Для чемпионства не хватило многого. У нас были травмы и три ничьих подряд. Не удавалось играть стабильно. И нашим соперником была лучшая команда мира», – с прискорбием констатировал Артета.

Сезон-2023/2024

Процент дистанции в статусе лидера — 27%

Кто забрал чемпионство — «Манчестер Сити»

«Арсенал» в сезоне-2023/2024 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Здесь среди пострадавших ещё и «Ливерпуль», который лидировал 31% сезона. Но до последнего бодался с «Манчестер Сити» именно «Арсенал». Лондонцы порядочно ошибались в декабре и сползли с первой на четвёртую строчку. На пользу пошла зимняя пауза: с января команда Артеты выдала 16 побед и одну ничью в 18 турах с общей разницей 56:9! В том числе растоптала «Челси» (5:0). Ученик Пепа Гвардиолы любит слово «доминировать». Тогда оно было максимально актуально.

«Арсенал» сделал практически всё от себя зависящее. Судьбу золота решили три эпизода. В очной дуэли претендентов с «Сити» Габи Жезусу не хватило сантиметров, чтобы замкнуть в пустой угол прострел Саки. Закончили по нулям. Позже лондонцы упустили Леона Бэйли на дальней штанге в концовке и уступили «Астон Вилле», напоследок пропустив и в контратаке. Ещё Штефан Ортега справился с выходом один на один Сон Хын Мина при счёте 1:0, и «МС» победил «Тоттенхэм». Помните, как изумлённый Гвардиола рухнул на газон, не веря в происходящее? Так «МС» сохранил двухочковый перевес.

28 побед – ранее недостижимая величина для «Арсенала». 29 пропущенных мячей благодаря связке Габриэл – Салиба – лучший показатель в чемпионате. Сака, Эдегор, Кай Хаверц, Леандро Троссард и Деклан Райс на пятерых положили больше голов (56), чем половина команд АПЛ. Даже этого оказалось мало. «Я очень горд. Мы старались изо всех сил. Вы можете заметить, как сильно мы этого хотели. К сожалению, нас не хватило», – резюмировал Артета.

Из-за всех этих случаев «Арсенал» и принято считать самой невезучей командой Англии. Если лондонцы отдадут трофей ещё и в нынешнем сезоне, что ранее казалось немыслимым (всё-таки лидеры с 7-го тура), статус только укоренится.