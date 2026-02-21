Такого с «Реалом» не было 15 лет! Винисиус тащил как мог, но «Осасуне» всё же проиграли

«Реал» потерпел первое поражение в чемпионате Испании под руководством Альваро Арбелоа. «Осасуна» в Памплоне прервала восьмиматчевую победную серию мадридцев. Теперь «Барселона» снова обойдёт «сливочных» и вернётся на первое место, если выиграет завтра у «Леванте».

После матча Лиги чемпионов в Лиссабоне Арбелоа сделал изменения только в линии обороны. Но сразу три! Вместо Александер-Арнольда, Рюдигера и травмированного Хёйсена сыграли Карвахаль, Асенсио и Алаба. Дани вышел в стартовом составе «Реала» в Примере вообще впервые с сентября. Зато Мбаппе, несмотря на проблемы с коленом, снова в основе. Как и его напарник Винисиус Жуниор, которого стадион в Памплоне после расистского скандала освистывал при каждом касании мяча.

Поначалу игра была скучной. «Реал» при счёте 0:0 владел мячом около 70% времени, но «Осасуна» здорово защищалась в среднем блоке. До 18-й минуты у мадридцев не было не то что ударов по воротам басков, а даже касаний в чужой штрафной. Невысокие скорости вполне устраивали команду Алессио Лиши. Вдобавок памплонцы при необходимости использовали тактику мелкого фола. Например, Винисиус Жуниор несколько раз получил «массаж» от французского правого защитника Розье, который точно не заказывал.

Первый удар «Реала» нанёс как раз Вини – из-за штрафной, однако лишь размял голкипера Эрреру. «Осасуна» ответила мощнее. Хозяева выдали сильный отрезок, заперев фаворита на его половине поля. Команда Лиши неплохо вскрывала фланги, да и Алаба не выглядел в обороне «Реала» крепким звеном. Из-под австрийца баски нанесли несколько ударов. Стандарты в исполнении «Осасуны» либо кроссы с игры получались по-настоящему опасными. Против Будимира мадридцам защищаться было трудно. Впрочем, до поры до времени «сливочных» спасали сейвы Куртуа и штанга.

По истечении получаса случился главный эпизод первого тайма. Будимир, стремясь к мячу, свалился в штрафной «Реала» в единоборстве с защитником и вратарём. Хорват немного приукрасил своё падение, поэтому судья решил, что форвард симулирует, и без раздумий показал ему жёлтую карточку за «нырок». Однако повтор доказал – фол был. Куртуа, опоздав на выходе, наступил на ногу Будимиру. VAR помог рефери Кинтеро Гонсалесу исправить ошибку, а хорват сам же реализовал пенальти ударом низом почти по центру. В оставшееся до перерыва время «Реал» приходил в себя. Мбаппе не страшил защитников «Осасуны», нанёс всего один удар за 45+ минут.

Эпизод с пенальти Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Старт второй половины отнюдь не наводил на мысль о том, что «Реал» провёл перерыв с пользой. Скорее «Осасуна» контролировала игру, нежели команда Арбелоа её переворачивала. Хозяева заставляли гостей побегать за мячом, а у мадридцев не получалось быстро возвращать его себе. Тяжеловато выглядел фаворит. «Сливочные» не били по воротам в течение 10 минут, пока Гюлер не зарядил из полукруга по отскочившему от соперника мячу. Едва не забил – чуть выше перекладины. Подождав, когда завершится час встречи, Арбелоа сделал двойную замену: на поле появились Диас и Александер-Арнольд (Карвахаль, замученный дриблингом экс-игрока «Реала» Муньоса, утомился).

В середине тайма «Реал» всё же прижал «Осасуну» к её штрафной. Рано или поздно это должно было случиться. Забил Мбаппе, но из очевидного офсайда. А на 73-й минуте мадридцы наконец отыгрались. Легитимный гол «сливочных» во многом создал Вальверде, который совершил впечатляющий проход из центра – улетел от четверых и прострелил. Винисиус Жуниор открылся в нужной точке, здорово сыграл на опережение. Галан прозевал бразильца. Это девятый забитый мяч Вини в сезоне Примеры.

Впрочем, вскоре тот же Галан спас басков от гола Мбаппе. «Осасуна» напрасно отказалась от контригры. Тем не менее в концовке хозяева пошли вперёд, нанесли свои первые удары в этом тайме. И на 90+2-й минуте команда Лиши вырвала победу! Гол сопернику подарил неточной передачей на своей половине Себальос. Памплонцы провели быструю атаку, Рауль Гарсия в штрафной легко обыграл Асенсио и неотразимо пробил. Сначала гол отменили из-за офсайда, однако VAR опять исправил ошибку арбитров. «Вне игры» не было из-за позиции Асенсио.

К слову, «Осасуна» обыграла «Реал» впервые за 15 лет (последний раз победили мадридцев в сезоне-2010/2011). Поистине историческое достижение!