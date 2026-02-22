Скидки
ПСЖ — Метц — 3:0, обзор матча Лиги 1, голы: Дуэ, Баркола, Рамуш, как сыграл Сафонов, 21 февраля 2026, чемпионат Франции

У Сафонова — самый лёгкий матч за «ПСЖ» в сезоне! Переехали аутсайдера с закрытыми глазами
Анатолий Романов
Отчёт «ПСЖ» — «Метц» — 3:0
Комментарии
Игроки «Метца» ни разу не пробили Матвею в створ.

«ПСЖ» разнёс «Метц» на «Парк де Пренс» в 23-м туре чемпионата Франции. Команда Луиса Энрике вернулась на первое место благодаря своей победе и поражению «Ланса» от «Монако». А у российского голкипера парижан Сафонова уже третий «сухарь» в сезоне Лиги 1.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Метц
Метц
1:0 Дуэ – 3'     2:0 Баркола – 45+3'     3:0 Рамуш – 77'    

Луис Энрике решил сыграть почти что вторым составом против аутсайдера Лиги 1. Держа в уме ответный матч с «Монако» в плей-офф Лиги чемпионов, тренер «ПСЖ» сделал большую ротацию – поменял сразу семерых игроков (включая травмированного Дембеле) по сравнению с прошедшей встречей с монегасками. Для нас главное, что место в воротах сохранил Сафонов. Кроме того, Луис Энрике не стал давать паузу Хакими, Заиру-Эмери и Баркола. С первых минут на поле появился даже 18-летний новичок из «Барселоны» Дро Фернандес, который дебютировал в основе. Парень настолько хотел показать себя, что иногда увлекался обводками – нужно быстрее расставаться с мячом.

«Метц» начал встречу в Париже слишком смело для команды, занимающей последнее место в чемпионате. Гости включились в высокий прессинг, который хозяева легко разрывали забросами за спины. К слову, аутсайдер формально играл с квартетом защитников, которых дополнял экс-хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен. В результате «ПСЖ» забил уже на третьей минуте. Ошибки в прессинге и при создании офсайда привели к контрвыпаду «два в ноль» с центра поля. Дуэ вылетел на вратаря Фишера и перекинул датчанина.

Дезире Дуэ Подробнее

«ПСЖ» спокойно контролировал игру. У Сафонова не было работы, за исключением той, что он делал ногами. Матвея включали в перепасовку под прессингом. На исходе получаса «Метц» едва не остался вдесятером. Гбамен попал по ахиллу Рамушу и заработал удаление. На самом деле сфолил экс-армеец не грубо. VAR подсказал, судья Херраджи изучил повтор и исправился – поменял красную карточку на жёлтую.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: PSG via Getty Images

«Метц», несмотря на своё стремление высоко встречать чемпиона, в первом тайме наиграл по xG на… 0,00. Ни одного удара по воротам Сафонова команда Бенуа Тавено не нанесла. Совершила всего два касания в чужой штрафной. Был более-менее сложный момент, когда от Матвея требовалось сыграть на выходе после кросса, и россиянин справился безупречно. А «ПСЖ» перед перерывом отправил ещё один мяч в ворота соперника. Парижане реализовали угловой – Баркола забил в пустые едва ли не с метра.

Брэдли Баркола Подробнее

После перерыва игроки «ПСЖ» чувствовали себя как на тренировке. Спокойно контролировали мяч, вытягивали оппонентов на себя. Но из матча совсем пропала острота. Когда без шансов обыгрываешь аутсайдера, наверное, особенно обидно терять травмированных футболистов. Самым большим разочарованием вечера для Луиса Энрике стало повреждение, полученное Дуэ. Автор гола показал, что у него какая-то проблема с пахом, и на второй тайм уже не вышел. Его заменил Мбайе.

Во втором тайме ударов в створ не было до 77-й минуты. А когда долгожданное событие наконец случилось, «ПСЖ» сделал счёт 3:0. Большая заслуга в создании этого гола принадлежит Эрнандесу. Парижане показали, как нужно прессинговать у чужой штрафной, а левый защитник обокрал коллегу по амплуа Сарра. Мяч попал к Рамушу, и нападающий пробил в ближний угол – под перекладину.

Гонсалу Рамуш Подробнее

Хотелось, чтобы Сафонов получил хоть какую-то работу и показал себя. Но «Метц» так и не нанёс ни одного удара в створ за всю игру. В результате у российского голкипера, возможно, самый лёгкий матч в карьере «на ноль». Из статистики Матвея можно выделить разве что 63% точных длинных передач (пять из восьми). Для сравнения, голкипер «Метца» Фишер пасовал только с 48% точности.

Таблица чемпионата Франции. «ПСЖ» на два очка впереди «Ланса»
Комментарии
