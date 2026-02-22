Важнейшая победа «Сити»! Дубль — у самого непопсового человека в команде

«Ньюкасл» мог сравнять, но что-то постоянно мешало. Два очка – до «Арсенала», два гола – у Нико О'Райли.

После двух подряд ничьих «Арсенала» интрига в АПЛ обострилась. Для «Сити» это возможность сократить отставание от лидера до двух очков. И дистанция между командами действительно сократилась.

С первых минут хозяева забрали инициативу и много времени проводили на чужой трети поля. Семеньо располагался на правом фланге атаки, а слева появлялись то Мармуш, то О'Райли. Именно за ними и остался первый гол, хотя началось всё с Холанда, который опустился пониже и скинул мяч головой. В результате получилась контратака, которую завершил 20-летний англичанин.

Нико О'Райли Фото: Shaun Brooks — CameraSport via Getty Images

Однако при всей инициативе «МС» моменты регулярно возникали и у «Ньюкасла». Как правило, гости создавали их на контратаках и за первый тайм нанесли шесть ударов. Один из них оказался голевым. Холл приложился с дуги штрафной, и мяч после небольшого рикошета зашёл в угол – 1:1.

В целом игра получилась открытой. И показательно, что ещё до перерыва центральные защитники обеих команд заработали по жёлтой карточке – Бёрн у «Ньюкасла» и Диаш у «Сити». А ещё до перерыва хозяева забили второй мяч. Холанд выдал идеальный навес на голову О'Райли, который оформил первый дубль в АПЛ. У норвежца уже семь ассистов в этом чемпионате (больше только у Бруну Фернандеша из «МЮ» – 12).

Нико О'Райли Фото: Shaun Brooks — CameraSport via Getty Images

«Ньюкаслу» вскоре удалось снова сравнять счёт, но на этот раз гол отменили из-за офсайда. Хитрый Диаш подтолкнул Бёрна в момент навеса со штрафного, чтобы тот оказался во «вне игры». Второй тайм начался с замены как раз Диаша – по всей видимости, из-за той самой жёлтой. На поле появился Хусанов, а опасные моменты на долгое время практически исчезли у обеих команд. Никто не стремился рисковать, «Сити» отдал владение сопернику, садился низким блоком и ловил контратаки.

На 80-й минуте отличная возможность была у Аита-Нури, который вбежал в штрафную гостей с мячом. Защитник мог бить сам, мог катить на Холанда, однако вместо этого запутался в ногах и упал, хотя ему никто не мешал. Это могло дорого стоить для «Сити», потому что на 90+4-й минуте «Ньюкасл» был близок ко второму голу, но Доннарумма потащил удар Барнса.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

На последних минутах вратарь Поуп пришёл в чужую штрафную и даже поборолся за мяч, однако спасти игру гостям не удалось. Победа «Сити» – 2:1. Спустя сутки «Арсеналу» играть дерби с «Тоттенхэмом». Если команда Артеты уступит, то «МС» будет лидировать в АПЛ по потерянным очкам.