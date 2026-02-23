«Акинфеев сказал: наконец здоровяк появился». Новое лицо в обороне ЦСКА

Кирилл Данилов — главное открытие ЦСКА на зимних сборах. Став лучшим игроком молодёжки в прошлом сезоне МФЛ и оформив хет-трик «Спартаку» на «ВЭБ Арене», он получил вызов в основную команду от Фабио Челестини. И, кажется, этим шансом отлично воспользовался.

Корреспондент «Чемпионата» встретился с молодым воспитанником клуба на сборе в ОАЭ и расспросил о сочинском детстве, переквалификации из нападающего в центрального защитника, уроках Акинфеева и мечтах.

«Меня вдохновлял Роналду, поэтому в детстве хотел играть в атаке»

– Откуда ты родом и как вообще попал в футбол?

– Родился я в Сочи. Ещё в детском саду начал заниматься футболом. На одном из городских турниров меня заметил и позвал на просмотр селекционер ЦСКА Григорий Кватания. В девять лет я приехал в ЦСКА, а в 10 уже был зачислен в интернат. Это был 2016 год.

– Кто из семьи стал проводником в футбол?

– На самом я сам всё время с мячиком возился, но решение отдать меня в футбол исходило от мамы, за что я ей очень благодарен!

– Кто-то в семье изначально увлекался футболом? Отец, дедушка?

– Нет, только благодаря мне начали следить.

– Как в семье отнеслись к твоему желанию профессионально заниматься футболом?

– В семье всем нравилось, что я – спортивный мальчик.

– В детстве воспринимал футбол как хобби или уже строил серьёзные планы на будущее в спорте?

– Просто нравилось пинать мяч, вот и всё (улыбается). До того просмотра в ЦСКА вообще не было глобальных целей. Просто кайфовал от футбола!

– Кто был кумиром детства?

– Мой кумир всю жизнь – Криштиану Роналду. Не сказал бы, что вдохновлялся им, просто нравилась его игра. Поражало, как он обращается с мячом, насколько скоординирован, нравился его дриблинг.

– Мечтал стать как Криштиану и забивать много голов?

– Вообще, в детстве я начинал играть в нападении — со временем только оказался в обороне. Меня вдохновлял Роналду, поэтому в детстве хотел играть в атаке.

Кирилл Данилов Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

– Каким было твоё детство в плане быта?

– Когда я был маленьким, на каникулах бывало, что приходил на поле в 10 утра и только в восемь вечера возвращался домой. Мама работала рядом с футбольным полем. У неё был свой бизнес, она продавала вещи и приносила мне покушать, когда я весь день играл в футбол.

– Тяжело сочетать учёбу с профессиональным футболом?

– Когда приехал в интернат, пошёл в пятый класс, без родителей было тяжело учиться.

– Трудно было адаптироваться к взрослой жизни в интернате без родителей?

– На самом деле переход во взрослую жизнь произошёл сам собой, как-то легко это далось. Не сказать, что было прям сложно-сложно, просто хотелось иногда увидеться с родителями. Понятное дело – маленький ребёнок, всего 10 лет. Страха того, что я теперь живу один и без родителей, не было. Я понимал, что приехал играть в футбол и становиться футболистом.

– Какой ты человек вне поля? Как себя можешь охарактеризовать?

– Я общительный человек, со всеми стараюсь найти общий язык, даже если с кем-то не получается.

– Какой ты на поле и вне его?

– На поле я – защитник, более жёсткий. А в повседневной жизни – добряк.

– Есть ли у тебя ритуалы, которые помогают тренироваться и играть?

– На сборах постоянно «день сурка». Всё одинаково: встал, позавтракал, активация, тренажёрный зал, тренировка – и так каждый день.

– Чем занимаешься на сборах в свободное время?

– Я живу в комнате с Мингияном Бадмаевым. Мне не скучно, можем пообщаться. Playstation не брали, так как приехали тренироваться. Могу почитать книгу или посмотреть сериал.

– А хобби?

– Могу поиграть в Counter-Strike на компьютере или в настольный теннис. Поддерживаю любой вид спорта. В Counter-Strike у нас есть компания, можем после тренировки пойти поиграть. Ещё играю в FIFA, чаще всего – за «Реал» Мадрид, потому что всю жизнь следил за Роналду.

– Кто из «Реала» больше всех импонирует как футболист?

– Мбаппе – как пуля какая-то! Как он бегает, обращается с мячом. Но не могу назвать его кумиром. Сейчас такого любимца, каким был раньше Роналду, у меня нет.

– За какими видами спорта следишь, помимо футбола?

– Слежу на теннисом. Любимый теннисист – Александр Бублик. Нравится, как он кайфует от игры в теннис.

– А за Рублёвым и Медведевым следишь?

– Они меньше мне импонируют. Рублёв с Медведевым более раскрученные, Бублик – простой человек.

«Больше всех подсказывает Кисляк»

– Как ты отреагировал на вызов в основной состав ЦСКА на полноценные зимние сборы?

– Конечно, круто! Находиться с такими игроками в одной команде и вместе тренироваться – это дорогого стоит! Новый опыт для меня. Что-то смотрю, чему-то могу научиться, многие подскажут. Очень классно!

– Какая первая мысль мелькнула в голове, когда узнал о вызове на сборы основы?

– После успешного сезона в МФЛ появилась надежда, что это возможно.

Кирилл Данилов Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

– Каким получился первый сбор с основой?

– Очень тяжёлым в плане физики: здесь совсем другие нагрузки, чем в молодёжке, даже в плане силовой борьбы.

– Что сразу бросилось в глаза в первой команде?

– Понятное дело, скорость, как двигается мяч, а также физическая борьба.

– Какие были первые впечатления от работы бок о бок с такими звёздами российского футбола, как Игорь Акинфеев? Испытал эйфорию?

– Ещё недавно я смотрел на команду по телевизору или на «ВЭБ Арене», а сейчас нахожусь в одном коллективе с этими именитыми футболистами. Это очень круто!

– Какие были первые впечатления от Фабио Челестини?

– Фабио со всеми общается, подсказывает, конечно, уделяет время и молодым ребятам.

– С тобой часто общается?

– И общается, и подсказывает. Языкового барьера нет. Большое спасибо Максиму Головлёву, что всё прекрасно переводит.

– Какие были трудности адаптации?

– Вначале чувствовал себя не в своей тарелке, боялся где-то ошибиться, отдать неточный пас. Сейчас такого уже нет: я понимаю, что ошибся, но я молодой игрок, и мне скажут об этом. Только спасибо за подсказки.

– Кто помогает в адаптации?

– Общаюсь со всеми ребятами, но больше всех подсказывает Кисляк.

– Какие впечатления от игры в обороне рядом с футболистами топ-уровня по меркам РПЛ?

– Чувствую какую-то ответственность перед собой. Стараюсь не подводить и каждый матч показывать свой максимум.

– Как можешь охарактеризовать Фабио Челестини?

– Все игроки выходят на тренировку с отличным настроением. Внутри коллектива классная атмосфера, и, наверное, это заслуга тренерского штаба и Фабио.

– С какими футбольными упражнениями и тактическими нюансами столкнулся впервые в работе с Фабио?

– У Челестини совсем другие упражнения. У каждого тренера – свой подход. Стиль игры у Фабио и Дмитрия Игоревича Игдисамова похожи, но методы разные. Круто, что наша линия обороны играет высоко. Это европейские требования. Все в Европе играют так высоко, с прессингом и не боятся ошибаться.

– Как работается с переводчиком команды Максимом Головлёвым, который уже больше 20 лет в ЦСКА и сейчас является ключевым связующим звеном между русскими игроками и Челестини?

– Очень круто, что он старается говорить, как Фабио, когда тот повышает тон. Передавать эмоции Челестини – очень классно! Это первый переводчик в карьере, с которым я работаю и которого знаю.

«Круто играть с Игорем Владимировичем в одной команде!»

– Как ты стал защитником?

– Я играл с краю в нападении и со временем перебрался на позицию левого защитника. Потом Максим Эдуардович Боков как-то сказал, когда работал с нами ещё в ЮФЛ: «Ты высокий, давай попробуешь сыграть центрального защитника». Я ответил: «Давайте». Он и стал моим проводником на позицию центрального защитника.

– Кто из тренеров в молодёжке на тебя больше всего повлиял и стал вторым отцом в футболе?

– Максим Боков и Дмитрий Игдисамов. Они оба мне подсказывали, но Максим Эдуардович уделял больше времени моей игре в обороне, а Дмитрий Игоревич – в атаке.

– Как они отреагировали на твой вызов на зимние сборы основы?

– Оба пожелали мне удачи. Максим Эдуардович написал: «Никого не бойся». Спасибо им, что верят в меня. Недавно звонил Дмитрий Игоревич, немного поговорили с ним.

– Игдисамов сравнивал тебя с экс-защитником ЦСКА Хёрдуром Магнуссоном. Как относишься к этому?

– Магнуссон – хороший футболист. Круто, что меня сравнивают с ним. Помню его фирменные диагональные передачи на Марио Фернандеса.

– Чем отличается молодёжка от взрослого футбола?

– В молодёжке ребята многие вещи делают на суете, а в основе всё очень хладнокровно и спокойно. В большом футболе играют на настоящем газоне, к этому надо привыкнуть, потому что я всю жизнь бегал на искусственных полях. На натуральном газоне мяч ходит очень быстро. Я к этому не сразу привык, сейчас уже всё нормально.

– Каково играть бок о бок с Игорем Акинфеевым?

– Он часто подсказывает на поле. Конечно, бывали моменты, когда мог напихать. Воспринимаю это спокойно. Спасибо ему, что помогает.

– Уже были фирменные шутки от него в твой адрес?

– Да, иногда по-доброму подшучивает. Сказал: «Наконец-то здоровяк на стандартах появился» (улыбается). Я посмеялся. Очень круто, что играю с Игорем Владимировичем в одной команде.

– Кто из нынешнего состава ЦСКА больше всего вдохновляет своей игрой?

– Кисляк, он красавец и работяга! Часто с ним общаюсь.

– Легко ли взаимодействовать на поле с Мойзесом, который уже хорошо знает русский язык?

– Очень круто, что он учит язык и очень хорошо его знает. С ним можно спокойно общаться на русском. Меня он по-испански называет Дани. Всем так проще. Это моё прозвище в команде.

– Какое первое впечатление произвёл Дмитрий Баринов?

– Баринов – боец и мужик с характером! Всё по-футбольному (улыбается). Мне на поле тоже подсказывает, как и все, независимо от возраста.

– Можно ли назвать Баринова русским Понтусом Вернблумом в ЦСКА?

– Да, они похожи по вступлению в единоборства на поле.

– Против кого тяжелее всего играть на тренировках ЦСКА?

– Лусиано Гонду классно работает корпусом, в подыгрыше и завершает. Забивать он умеет (улыбается). Тамерлан Мусаев такой же, хорошо завершает атаки и играет головой.

Кирилл Данилов Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

– Стараешься больше слушать и впитывать или сам уже что-то подсказываешь другим?

– Скорее слушаю и впитываю. Если кому-то нужно что-то сказать, то только по делу. Я-то играю в обороне, всё вижу и подсказываю партнёрам в середине поля.

– Какое замечание о Челестини надолго запомнил?

– После товарищеского матча с «Акроном» он мне подсказывал, что я должен находиться выше, а не отваливаться вниз. Мы так же высоко играли и в молодёжке и никого не боялись. Но доверие в команде нужно заслужить.

«После трёх голов «Спартаку» была эйфория — не понимал, что происходит»

– В прошлом сезоне МФЛ ты стал лучшим бомбардиром молодёжки ЦСКА. Как тебе удаётся защитником так много забивать?

– Думаю, просто фарт помогал. Я работал, пахал на тренировках, а получилось как получилось (улыбается). Видимо, заслужил какое-то доверие тренерского штаба, раз мне стали доверять исполнение пенальти и штрафных.

– Многие болельщики ЦСКА возлагают на тебя большие надежды. Как относишься к доверию со стороны фанатов?

– Приятно, что в меня верят болельщики. Но я сам ничего не читал об этом. Не знаю, отвлекает это или нет, смотря как к этому относишься. Если тебе всё равно, можно зайти и почитать комментарии. А если начнёшь загоняться после негативных отзывов? Мне это не надо.

Кирилл Данилов и Матия Попович Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

– А как относишься к критике со стороны болельщиков?

– Если критика по делу, то вопросов нет. Всё правильно.

– Не было мандража, когда выходил на поле в стартовом составе ЦСКА против «Зенита» и «Краснодара»?

– Вообще всё равно. Кто бы ни был на поле, я выхожу и показываю, что умею.

– Есть ли у тебя футбольные ритуалы, которые помогают играть?

– При выходе на поле крещусь, и всё. Я – верующий человек. Это помогает.

– На кого равняешься из лучших защитников в мировом футболе?

– Ван Дейк – классный и очень крутой защитник. Видел нарезки с его игровыми действиями. Но прямо образца у меня нет.

– Кто для тебя самый главный и принципиальный соперник?

– «Спартак». С ним всегда получаются зрелищные матчи. Даже на игры молодёжек приходит очень много фанатов, зрителям интереснее.

– Какие эмоции испытал, оформив хет-трик на «ВЭБ Арене» в ворота молодёжки «Спартака»?

– Это была эйфория, не понимал, что происходит. Получилось забить три мяча, и это было очень классно. Для меня это пока лучший матч в карьере.

Данилов против Воробьёва Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

– На кого из действующих или бывших защитников ЦСКА равняешься?

– Братья Березуцкие – настоящие защитники.

– А какие эмоции испытывал, играя в дерби со «Спартаком» в МФЛ при полном фанатском секторе и такой сумасшедшей поддержке?

– Дмитрий Игоревич Игдисамов тогда сказал: «Если устали, просто слушайте трибуны и бегите!»