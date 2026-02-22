Топ-матчи понедельника: «Спартак» — «Елимай», АПЛ, «Сочи» — ЦСКА в КХЛ, а ещё НБА

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 23 февраля в Матч-центре
- 🏀 2:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
- ⚽️🎦 16:00: «Спартак» — «Елимай», товарищеский матч
- 🏒 17:00: «Сочи» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: «Торпедо» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 23:00: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 27-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
Интрига: классика НБА!
Все ждали провальный сезон от «Бостона», который в прошлом плей-офф потерял главную звезду Джейсона Тейтума. Но ваши ожидания — ваши проблемы, как говорил великий Аршавин! «Кельты» на данный момент идут вторыми на Востоке, удивляя всех. «Лейкерс» играют в более конкурентной конференции, занимая пятую строчку на Западе. Сумеют ли Леброн, Дончич и Ривз одолеть своих вечных соперников по НБА?
⚽️🎦 16:00: «Спартак» — «Елимай», товарищеский матч
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: как «Спартак» проведёт ещё один контрольный матч с клубом из Казахстана?
Красно-белые очень успешно провели предыдущий товарищеский матч. Московская команда не заметила «Ростов» — 5:2. Пабло Солари оформил дубль, забил и новичок Владислав Саусь. «Елимай» завершил прошлый сезон на четвёртой строчке в таблице чемпионата Казахстана и обеспечил себе место в новом розыгрыше Лиги конференций. Это зимой «Спартак» уже провёл одну контрольную встречу с казахстанским клубом — игра с «Астаной» завершилась со счётом 1:1.
🏒 17:00: «Сочи» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: ЦСКА прервёт серию поражений?
Обе команды идут на серии поражений: сочинцы проиграли три матча подряд и официально лишились шансов на выход в плей-офф, а армейцы уступили «Ладе» и СКА. Москвичи оформили выход в кубковую весну, а значит, могут уделить время экспериментам. Или подопечные Никитина будут настроены занять место повыше?
🏒 17:00: «Торпедо» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: сколько очков наберёт Энас?
Форвард минского «Динамо» Сэм Энас борется прямо сейчас за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ. 11-очковый запас есть, но расслабляться точно рано. У белорусской команды сейчас нелёгкий период: разногласия руководства, тренерского штаба и игроков могут поставить крест на перспективах «зубров». Преодолеют ли они эти проблемы?
⚽️ 23:00: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 27-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «МЮ» обойдёт «Челси» и вернётся в топ-4?
«Манчестер Юнайтед» пока что занимает пятое место в таблице чемпионата Англии. Правда, у него есть одна встреча в запасе по сравнению с «Челси», который опережает манкунианцев по дополнительным показателям. В прошлом туре «МЮ» поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1) и прервал победную серию из четырёх матчей в АПЛ. Команда не проигрывает в турнире на протяжении девяти встреч (пять побед, четыре ничьих). «Эвертон» пока располагается на девятой строчке в таблице чемпионата Англии. В предыдущем туре клуб из Ливерпуля уступил «Борнмуту» (1:2) и прервал серию из пяти матчей без поражений.