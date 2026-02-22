Топ-матчи понедельника: «Спартак» — «Елимай», АПЛ, «Сочи» — ЦСКА в КХЛ, а ещё НБА

За чем следить 23 февраля: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», «Торпедо» — «Динамо» Минск и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс»!

🏀 2:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: классика НБА!

Все ждали провальный сезон от «Бостона», который в прошлом плей-офф потерял главную звезду Джейсона Тейтума. Но ваши ожидания — ваши проблемы, как говорил великий Аршавин! «Кельты» на данный момент идут вторыми на Востоке, удивляя всех. «Лейкерс» играют в более конкурентной конференции, занимая пятую строчку на Западе. Сумеют ли Леброн, Дончич и Ривз одолеть своих вечных соперников по НБА?

⚽️🎦 16:00: «Спартак» — «Елимай», товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: как «Спартак» проведёт ещё один контрольный матч с клубом из Казахстана?

Красно-белые очень успешно провели предыдущий товарищеский матч. Московская команда не заметила «Ростов» — 5:2. Пабло Солари оформил дубль, забил и новичок Владислав Саусь. «Елимай» завершил прошлый сезон на четвёртой строчке в таблице чемпионата Казахстана и обеспечил себе место в новом розыгрыше Лиги конференций. Это зимой «Спартак» уже провёл одну контрольную встречу с казахстанским клубом — игра с «Астаной» завершилась со счётом 1:1.

🏒 17:00: «Сочи» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА прервёт серию поражений?

Обе команды идут на серии поражений: сочинцы проиграли три матча подряд и официально лишились шансов на выход в плей-офф, а армейцы уступили «Ладе» и СКА. Москвичи оформили выход в кубковую весну, а значит, могут уделить время экспериментам. Или подопечные Никитина будут настроены занять место повыше?

Дисквалификация лидера ЦСКА: Видео Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов дисквалифицирован на один матч

🏒 17:00: «Торпедо» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сколько очков наберёт Энас?

Форвард минского «Динамо» Сэм Энас борется прямо сейчас за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ. 11-очковый запас есть, но расслабляться точно рано. У белорусской команды сейчас нелёгкий период: разногласия руководства, тренерского штаба и игроков могут поставить крест на перспективах «зубров». Преодолеют ли они эти проблемы?

⚽️ 23:00: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» обойдёт «Челси» и вернётся в топ-4?

«Манчестер Юнайтед» пока что занимает пятое место в таблице чемпионата Англии. Правда, у него есть одна встреча в запасе по сравнению с «Челси», который опережает манкунианцев по дополнительным показателям. В прошлом туре «МЮ» поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1) и прервал победную серию из четырёх матчей в АПЛ. Команда не проигрывает в турнире на протяжении девяти встреч (пять побед, четыре ничьих). «Эвертон» пока располагается на девятой строчке в таблице чемпионата Англии. В предыдущем туре клуб из Ливерпуля уступил «Борнмуту» (1:2) и прервал серию из пяти матчей без поражений.