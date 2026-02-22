Сумасшедшее добавленное время «Ливерпуля». Отмена гола Мак Аллистера его не остановила

И он тут же забил уже по правилам — победный! Хотя «Форест» смотрелся не хуже и в первом тайме раскатывал действующих чемпионов.

У «Ливерпуля» проблемы начались ещё до начала матча. За час до игры объявили стартовые составы, но на разминке Вирц почувствовал себя плохо, вместо него пришлось выпускать Кёртиса Джонса. Тяжело сказать, насколько именно это сказалось на команде Слота, однако выглядела она в первом тайме невнятно.

Уже на третьей минуте Джонс потерял мяч, а защитники «Ливерпуля» расположились не лучшим образом, и хозяева получили выход один на один с Алисоном. Хадсон-Одои не реализовал отличный момент, пробив во вратаря. Это было лишь начало. «Ливерпуль» в целом часто терял мяч и выглядел уставшим. Это парадоксально, если учитывать, что «Форест» играл в Лиге Европы на выезде, а «Ливерпуль» в середине недели отдыхал.

«Форест» настолько легко выходил из обороны, что постоянно напрягал чужую штрафную. В середине первого тайма «Ливерпуль» немного перестроился – Собослаи ушёл с правого фланга защиты в центр поля, а в оборону опустился Джонс, однако лучше не стало. Выходить из-под прессинга без Вирца всё так же получалось примерно через раз. Ко всему прочему ещё ван Дейк получил мячом в затылок, но всё-таки продолжил игру.

Вирджил ван Дейк Фото: MB Media/Getty Images

Замен в перерыве не последовало, а на 49-й минуте Миленкович после навеса с левого фланга пробил головой рядом со штангой. Казалось, что «Форест» продолжит доминировать, однако затем уже включился «Ливерпуль». На 54-й минуте Джонс опасно бил из центра вратарской, но вратарь «Фореста» потащил. Салах был весьма близок к очередному ассисту, которых у него в этом чемпионате больше, чем голов.

Интересно, что на этот раз Салах первым из игроков ушёл с поля, когда Слот провёл двойную замену. Египтянин покидал газон с многозначительной улыбкой. Вскоре после этого у хозяев появился отличный двойной момент – сначала бил Гиббс-Уайт, а через мгновение – уже Сангаре, но мяч так и не зашёл в ворота.

Ибрагим Сангаре Фото: Andrew Kearns — CameraSport via Getty Images

А последние моменты остались уже за «Ливерпулем», который забил два мяча в добавленное время.

Первый гол Мак Аллистера отменили из-за попадания мяча в руку. Но через несколько минут случился второй – и его уже засчитали, хоть и долго проверяли на предмет офсайда. Там был вопрос буквально сантиметров. Однако положение было верным, когда полузащитник добивал в ворота мяч, отлетевший от вратаря.

Не самая убедительная победа, но «Ливерпуль» сравнялся по набранным очкам с «Челси» и «МЮ», у которого ещё матч в запасе. И отдельно стоит отметить нового тренера «Форест». Перейра дебютировал в Лиге Европы с победы в три мяча в Стамбуле над «Фенербахче», а теперь его команда достойно смотрелась на фоне действующего чемпиона.