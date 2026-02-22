Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Барселона — Леванте — 3:0, обзор матча Примеры, голы: Берналь, де Йонг, Фермин Лопес, 22 февраля 2026 года, чемпионат Испании

«Барса» ожила — обогнала «Реал» и вышла в лидеры! Не зря возвращали Канселу
Анатолий Романов
Отчёт «Барселона» — «Леванте» — 3:0
Комментарии
Великолепная игра португальца помогла каталонцам крупно победить «Леванте».

«Барселона» пришла в себя после двух поражений подряд. Команда Ханс-Дитера Флика в 25-м туре чемпионата Испании разгромила дома «Леванте». Каталонцы вернули лидерство – обошли на очко «Реал».

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Берналь – 4'     2:0 Ф. де Йонг – 32'     3:0 Лопес – 81'    

После проигранного «Жироне» дерби Флик отправил на скамейку Кубарси, Фермина Лопеса и Феррана Торреса. Во второй раз в этом сезоне Примеры в стартовом составе «Барселоны» появились зимний новичок Канселу и Берналь, вернулся в основу Левандовски. Сине-гранатовые были максимально заряжены на победу, чтобы реабилитироваться за последние неудачи, тем не менее едва не пропустили уже через 20… секунд! Снова провалилась оборона, Альварес выскочил один на один с Жоаном Гарсией, но ударил слабо – прямо в руки вратарю.

Начало встречи вообще получилось ураганным. «Леванте» глубоко защищался с пятёркой сзади за счёт того, что в позиционной обороне в заднюю линию опускался опорник Рей Эренас (к слову, воспитанник «Барселоны»). Но даже это не уберегло команду Луиша Каштру от быстро пропущенного мяча. Каталонцы создавали моменты прежде всего благодаря Канселу. Сначала после паса португальца гостей простил Кунде, а на четвёртой минуте комбинация Канселу – Эрик Гарсия – Берналь завершилась голом центрхава. Марк классно сыграл на опережение. Сработали перестановки, сделанные Фликом.

Марк Берналь Подробнее

Канселу просто замучил «Леванте» своими рывками. Португальцу открывал фланг Рафинья, смещавшийся в центр. Ещё одна подача левого защитника завершилась попаданием в штангу (Левандовски не дотянулся до мяча, а тот срикошетил от земли и попал в стойку), однако по истечении получаса Жоау всё же записал в статистику заслуженную голевую передачу. Он опять сместился к углу штрафной под заброс с правой ноги и отыскал пасом открывшегося по центру де Йонга. Капитан неотразимо пробил в касание.

Френки де Йонг Подробнее

Хозяева контролировали игру, но нельзя сказать, что не давали шансов аутсайдеру Примеры. На разборе Флик, наверное, и после этого матча покритикует своих парней за ошибки при возврате мяча. Второй убойный момент «Леванте» получил, когда проигрывал ещё в один гол. Оласагасти бил в упор с нескольких метров – Жоан Гарсия снова выручил. В общем, «Барсе» сильно повезло сыграть первый тайм «на ноль».

Френки де Йонг забивает гол в ворота Леванте

Френки де Йонг забивает гол в ворота Леванте

Фото: Soccrates/Getty Images

Во втором тайме каталонцы продолжали держать игру в своих руках – «Леванте» первый удар нанёс только на 63-й минуте. «Барса» по-прежнему владела мячом около 70% времени. Постоянно шёл в дриблинг Ямаль, у которого, к слову, своя программа подготовки в Рамадан. До перерыва Ламин по статистике совершил только две успешные обводки за шесть попыток и в целом не феерил. За полчаса до конца Флик сделал тройную замену, выпустив Торреса, Фермина и Педри, который вернулся спустя месяц после травмы.

Как «Барселона» проиграла дерби в предыдущем туре Примеры:
Ещё один провал «Барсы»! Команда не отмылась от кубкового позора, а Ямаль всё запорол
Ещё один провал «Барсы»! Команда не отмылась от кубкового позора, а Ямаль всё запорол

Чем ближе был конец встречи, тем больше команда Флика сушила игру. Пусть в своём стиле, но всё же играла на удержание. Ярких моментов встрече на «Камп Ноу» не хватало, а тем более – голевых. Зрители на стадионе, среди которых был даже экс-тренер «Барсы» Рональд Куман, похоже, заскучали. Разбудил всех Фермин: чудесный гол забил на 83-й минуте полузащитник! После розыгрыша углового продвинулся с мячом на ударную позицию и зарядил издали – попал с рикошетом от штанги.

Фермин Лопес Подробнее

В авторы голевой передачи записали Ямаля, хотя заслуга его в этом голе, прямо скажем, небольшая. Уже при счёте 3:0 Ламин покинул поле. Завершил матч с четырьмя обыгрышами за 12 попыток. Ещё он нанёс три удара, однако ни разу не попал в створ. А в концовке игру украсил сумасшедший двойной сейв Райана – австралиец лишил гола Фермина. «Барселона» продлила впечатляющую победную серию в нынешнем сезоне Примеры. Только каталонцы выиграли все домашние встречи – 12 из 12.

Таблица чемпионата Испании
Комментарии
