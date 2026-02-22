«Арсенал» растоптал «Тоттенхэм». Но обсуждать будут скандальную отмена гола

Дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» – главная вывеска этого тура АПЛ. Одни ведут борьбу за титул, а другие – лишь в пяти очках от зоны вылета. Правда, каким окажется «Тоттенхэм» после смены тренера, было непонятно. Уже по первым минутам стало ясно, что команда вышла со схемой в пять защитников. И это при том, что Ромеро дисквалифицирован. В центре обороны вместе с ван де Веном вышли Дрэгушин и Пальинья.

С первых минут у ворот хозяев начался пожар. Сначала Викарио вышел из штрафной, чтобы сыграть головой, и возникла неразбериха. Затем Дьёкереш мощно пробил в дальний угол, и мяч прошёл действительно рядом со штангой. Напор «Арсенала» могла сбить пауза в шесть минут – судья останавливал игру, чтобы разобраться со сбоями в оборудовании, которое обеспечивает коммуникацию арбитров.

Однако сразу после возобновления игры «Арсенал» заработал угловой, и Салиба чуть-чуть не попал по воротам. Затем ещё и Симонс грубо обрезался у своей штрафной, но Троссард запульнул мяч на трибуну. В общем, инициатива «Арсенала» была вполне осязаема и выражалась в том числе в 73% владения в первом тайме. Когда Эзе открыл счёт на 32-й минуте, это выглядело максимально логично. У полузащитника в самом центре штрафной оказалось столько времени, что он успел и неудачно принять мяч, и пробить вторым касанием.

Эберечи Эзе празднует гол Фото: Fantasista/Getty Images

Празднуя гол, Эзе сначала прикрыл рот, а затем показал трибунам скрещённые указательные пальцы. Летом он мог оказаться именно в «Тоттенхэме», но в последний момент выбрал «Арсенал» и вряд ли жалеет.

Правда, хозяева отыгрались моментально – буквально в следующей атаке. И тут большие вопросы к Райсу, который обычно надёжен, а тут продемонстрировал обводку у своей штрафной, подарив мяч Коло Муани. Нападающий воспользовался своим моментом – дошёл почти до вратарской и мощно пробил низом.

Арбитр разбирается с микрофоном и наушником Фото: Marc Atkins/Getty Images

Забавно, что второй тайм начался с ещё одной задержки. Когда команды уже вышли на поле, им пришлось снова ждать, пока один из арбитров разберётся с микрофоном и наушником. Для этого нужно было снять футболку. А как только второй тайм стартовал, «Арсенал» практически тут же забил. На этот раз уже Дьёкереш чуть из-за штрафной мощно зарядил практически в угол. Очень красиво.

Ну а на 53-й минуте случился самый странный эпизод матча. Гол Коло Муани отменили из-за фола на Габриэле. На повторах видно, что нападающий прикоснулся двумя руками к спине бразильца, однако тот явно приукрасил падение. Как правило, такие толчки в АПЛ не считают фолом (после более плотного контакта, например, засчитали гол Экитике в ворота того же «Ливерпуля»).

Фол Коло Муани Фото: Кадр из трансляции

В результате 2:2 практически сразу превратились в 1:3. Эзе забил в пустые ворота после того, как мяч заметался по штрафной площади. У полузащитника в этом сезоне АПЛ шесть голов, пять из них – в ворота «Тоттенхэма». Хет-трик в 1-м туре и дубль – теперь. По сути, на этом результат был сделан. Хотя на 84-й минуте Ришарлисон почти забил пяткой, но вратарь «Арсенала» в последний момент смахнул мяч с лицевой линии.

В компенсированное время пришлось заменить Саку, который получил повреждение при столкновении с Симонсом. Вингер «Арсенала» покидал поле сам, однако немного прихрамывал. Ну а за несколько минут до финального свистка дубль оформил и Дьёкереш. Нападающий получил пас от Эдегора, протащил мяч в штрафную и аккуратно пробил в дальний угол. 10-й гол шведа в АПЛ и 4:1 – в этой встрече. «Арсенал» сохранил пятиочковый отрыв от «Сити», у которого ещё игра в запасе.