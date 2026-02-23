Лучший бомбардир «Зенита» на сборах. Нестареющий Ерохин — в очередном прайме?

«Зенит» завершает подготовку к возобновлению сезона. Впереди – финальные тренировки и вылет в Петербург. Прибытие состоится в ночь с 25 на 26 февраля. А уже 27-го – матч с «Балтикой».

На этих сборах было многое: представление новичков, участие в предсезонном турнире, где петербуржцы умудрились занять последнее место, новые дискуссии о поведении Вендела. Но не особо замеченными остались личные статистические показатели. Заглядывая в них, мы видим, кто стал лучшим бомбардиром команды на сборах. Это Александр Ерохин.

Удивительный сценарий для заслуженного мастера спорта. Казалось, уж кому-кому, а ему точно может быть позволено проводить предсезонную подготовку в персональном темпе. Не особо напрягаться, идти по личному графику, который он со своим опытом в состоянии выработать сам. Но вместо этого – полное вовлечение в работу с командой и реальную пользу, хоть и в неофициальных встречах.

Причём очевидный факт, который все принимают: Ерохин – альтернативная опция, надёжный и полезный эликсир на позиции, где у команды сложности. Мы уже привыкли, что в последние годы тренерский штаб зачастую использует его как второго центрфорварда. В официальных матчах он нередко появляется на замену, когда соперника нужно дожать. В неофициальных встречах он действовал примерно в такой же роли. А зимние кадровые перестановки и вовсе сделали Ерохина полноценной «девяткой». Ведь на сборы не приехали Лусиано Гонду и Матео Кассьерра. Соответственно, выбора у штаба не было, кроме как использовать в этой роли Ерохина.

И получалось эффективно. Уже в двух матчах на первых сборах у Александра – хет-трик. Да, кто-то скажет, что игры с «Шанхай Порт» не показательны. Но, на секундочку, это чемпионы Китая. Однако это не помешало нападающему забивать. Ниже – его дубль.

На втором сборе «Зенит» участвовал в Зимнем Кубке РПЛ, но Ерохин получил время только в первой встрече. Естественно, забил.

Этот мяч помог обыграть «Динамо». Кстати, это единственная победа команды на турнире. В двух оставшихся встречах Александр находился на скамейке. Вышел только в товарищеском матче с «Динамо» Самарканд. И снова забил!

В матчах, которые были открыты для медиа, у Ерохина пять голов. Ещё один, по нашей информации, у него в секретной встрече с «Динамо». Плюс две передачи, итого 6+2. Для сравнения, у его конкурента по позиции Александра Соболева – три гола. При том что времени у номинального нападающего было больше. Дурана в деле мы видели в ограниченном формате. Но, если исходить из этого, не логично ли, что именно 36-летний футболист станет первым выбором как минимум на стартовые матчи? Тем более тренерский штаб им явно доволен.

Анатолий Тимощук тренер «Зенита» «Мы Сашу знаем достаточно хорошо, он наша палочка-выручалочка. Ерохин выходил и будет выходить, помогать команде. Его роль как лидера и в целом человека, который находится давно в коллективе, важна для команды. Поэтому с этой точки зрения важно, как Саша относится к процессу, насколько он готов и заряжен».

Однако в этой цитате чёткий месседж: Александр – «палочка-выручалочка». Суперфутболист для ротации, но не для основы. И даже такой перформанс в контрольных матчах не позволит ему стать первой опцией. Однако вряд ли сам Ерохин из-за этого убивается. Он отлично осознаёт свою роль, и сложившаяся ситуация не мешает ему оставаться эффективным. Даже если мы посмотрим статистику в Кубке России, то у него три гола в семи встречах. Причём только в четырёх он выходил с первых минут, в остальных случаях – на замену.

Основным нападающим в Мир РПЛ на весну, скорее всего, станет Джон Дуран. Первой альтернативой – Соболев. А вот в Кубке России, вероятно, тренерский штаб будет использовать как раз Ерохина. Причём с первых минут. Ведь усилия на сборах не должны пройти впустую. Своё время весной он точно должен получить. А если это подкрепится голами – сюжет станет ещё сказочнее.

Кстати, не так давно Ерохин вошёл в топ-20 бомбардиров за всю историю «Зенита». У него 45 голов. В нынешнем составе больше нет ни у кого. Хороший повод напрячься и выбить 50. А там и топ-15 рядом. Если, конечно, сам Ерохин захочет продолжать. Не так давно стало известно, что он получил менеджерский сертификат УЕФА. Хотя одного из героев ЧМ-2018 хочется видеть на поле как можно дольше.