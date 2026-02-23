Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Зенит, РПЛ, Александр Ерохин: как футболист выглядел на зимних сборах, будет ли играть весной, статистика в Зените, РПЛ-2025/2026

Лучший бомбардир «Зенита» на сборах. Нестареющий Ерохин — в очередном прайме?
Дмитрий Зимин
Нестареющий Александр Ерохин
Комментарии
Шесть голов и две передачи. В 36 лет.

«Зенит» завершает подготовку к возобновлению сезона. Впереди – финальные тренировки и вылет в Петербург. Прибытие состоится в ночь с 25 на 26 февраля. А уже 27-го – матч с «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На этих сборах было многое: представление новичков, участие в предсезонном турнире, где петербуржцы умудрились занять последнее место, новые дискуссии о поведении Вендела. Но не особо замеченными остались личные статистические показатели. Заглядывая в них, мы видим, кто стал лучшим бомбардиром команды на сборах. Это Александр Ерохин.

Удивительный сценарий для заслуженного мастера спорта. Казалось, уж кому-кому, а ему точно может быть позволено проводить предсезонную подготовку в персональном темпе. Не особо напрягаться, идти по личному графику, который он со своим опытом в состоянии выработать сам. Но вместо этого – полное вовлечение в работу с командой и реальную пользу, хоть и в неофициальных встречах.

Александр Ерохин Подробнее

Причём очевидный факт, который все принимают: Ерохин – альтернативная опция, надёжный и полезный эликсир на позиции, где у команды сложности. Мы уже привыкли, что в последние годы тренерский штаб зачастую использует его как второго центрфорварда. В официальных матчах он нередко появляется на замену, когда соперника нужно дожать. В неофициальных встречах он действовал примерно в такой же роли. А зимние кадровые перестановки и вовсе сделали Ерохина полноценной «девяткой». Ведь на сборы не приехали Лусиано Гонду и Матео Кассьерра. Соответственно, выбора у штаба не было, кроме как использовать в этой роли Ерохина.

И получалось эффективно. Уже в двух матчах на первых сборах у Александра – хет-трик. Да, кто-то скажет, что игры с «Шанхай Порт» не показательны. Но, на секундочку, это чемпионы Китая. Однако это не помешало нападающему забивать. Ниже – его дубль.

На втором сборе «Зенит» участвовал в Зимнем Кубке РПЛ, но Ерохин получил время только в первой встрече. Естественно, забил.

Этот мяч помог обыграть «Динамо». Кстати, это единственная победа команды на турнире. В двух оставшихся встречах Александр находился на скамейке. Вышел только в товарищеском матче с «Динамо» Самарканд. И снова забил!

В матчах, которые были открыты для медиа, у Ерохина пять голов. Ещё один, по нашей информации, у него в секретной встрече с «Динамо». Плюс две передачи, итого 6+2. Для сравнения, у его конкурента по позиции Александра Соболева – три гола. При том что времени у номинального нападающего было больше. Дурана в деле мы видели в ограниченном формате. Но, если исходить из этого, не логично ли, что именно 36-летний футболист станет первым выбором как минимум на стартовые матчи? Тем более тренерский штаб им явно доволен.

Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук
тренер «Зенита»

«Мы Сашу знаем достаточно хорошо, он наша палочка-выручалочка. Ерохин выходил и будет выходить, помогать команде. Его роль как лидера и в целом человека, который находится давно в коллективе, важна для команды. Поэтому с этой точки зрения важно, как Саша относится к процессу, насколько он готов и заряжен».

Однако в этой цитате чёткий месседж: Александр – «палочка-выручалочка». Суперфутболист для ротации, но не для основы. И даже такой перформанс в контрольных матчах не позволит ему стать первой опцией. Однако вряд ли сам Ерохин из-за этого убивается. Он отлично осознаёт свою роль, и сложившаяся ситуация не мешает ему оставаться эффективным. Даже если мы посмотрим статистику в Кубке России, то у него три гола в семи встречах. Причём только в четырёх он выходил с первых минут, в остальных случаях – на замену.

Основным нападающим в Мир РПЛ на весну, скорее всего, станет Джон Дуран. Первой альтернативой – Соболев. А вот в Кубке России, вероятно, тренерский штаб будет использовать как раз Ерохина. Причём с первых минут. Ведь усилия на сборах не должны пройти впустую. Своё время весной он точно должен получить. А если это подкрепится голами – сюжет станет ещё сказочнее.

Кстати, не так давно Ерохин вошёл в топ-20 бомбардиров за всю историю «Зенита». У него 45 голов. В нынешнем составе больше нет ни у кого. Хороший повод напрячься и выбить 50. А там и топ-15 рядом. Если, конечно, сам Ерохин захочет продолжать. Не так давно стало известно, что он получил менеджерский сертификат УЕФА. Хотя одного из героев ЧМ-2018 хочется видеть на поле как можно дольше.

Ещё раз прочитаем итоги трансферного окна:
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android