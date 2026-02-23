Конте отцепили от гонки, осечка «Челси» и неудачи Захаряна. Главное в еврофутболе

«Лос-Анджелес» Сон Хын Мина устроил разнос «Интеру» Майами Лео Месси на старте регулярного сезона МЛС (3:0). Там же Алексей Миранчук вышел на 17 минут и не спас «Атланту» от поражения в матче с «Цинциннати» (0:2). А в саудовской лиге сменился лидер: пока «Аль-Хиляль» Малкома не справился с «Аль-Иттихадом» Фабиньо в противостоянии нынешней и бывшей команд Карима Бензема (1:1), Криштиану Роналду положил двушку «Аль-Хазму» с передач Кингсли Комана (4:0).

Всё это произошло вне Европы. А теперь подробнее окунёмся в события европейских топ-лиг и не только.

Англия: «Сити» и «Арсенал» больше не планируют оступаться в чемпионской гонке

Зато Унаи Эмери всячески от неё открещивается. В матче с «Лидсом» бирмингемцам пришлось проявлять характер. Например, Эмилиано Мартинесу, который бросился под мяч и нейтрализовал выход один на один Доминика Калверта-Льюина. Но даже аргентинец не спас, когда Антон Стах вместо подачи чудесно закрутил с дальнего стандарта прямиком в ближнюю девятку.

Унаи Эмери Фото: Naomi Baker/Getty Images

Карл Дарлоу тоже потрудился, отразив удар в упор притаившегося в штрафной Амаду Онана. Ещё раз за него сыграла штанга. Тем не менее на 88-й минуте валлиец всё-таки пропустил: вернувшийся из евротурне Тэмми Абрахам воспользовался скидкой Эзри Консы при угловом. Правда, ничья в гонке за золотом «Вилле» не поможет. Хотя вряд ли она на эту гонку рассчитывала всерьёз.

А вот у «Челси» получилась обратная ситуация. Расстроить «Бёрнли» получилось уже на четвёртой минуте, когда сработала связка Педро и Педру: Жоао подкараулил прострел Нету и в подкате занёс мяч в ворота. Будь Коул Палмер более скоростным, он убежал бы на дуэль с Мартином Дубравкой. Но Кайл Уокер вынудил его не слишком опасно пальнуть издали.

«Бёрнли» празднует гол Фото: PA Images via Getty Images

Ещё Джо Уорролл в подкате помешал ему пробить с близкого расстояния. Фавориты действовали острее, но тут на 72-й минуте Уэсли Фофана схватил вторую жёлтую. Расплата настигла в добавленное время: Джеймс Уорд-Праус исполнил угловой, Зиан Флеминг кивнул головой. А если бы его крыл Фофана?

В «Манчестер Сити» тем временем сформировался новый бомбардир. Им стал О'Райли. В АПЛ Нико ранее не забивал за матч больше одного гола. К примеру, «Фулхэму» в предыдущем туре. Оно и не удивительно, учитывая профильную позицию левого защитника. Впрочем, валлиец универсален: с «Ньюкаслом» вышел слева в полузащите и уже к 27-й минуте угостил соперника дублем! Сперва неотразимо выстрелил в касание с линии штрафной, затем – реализовал идеальную подачу, между прочим, Эрлинга Холанда. Между этим с помощью рикошета от Райана Аит-Нури отличился Льюис Холл. А на большее «Ньюкасла» кроме гола Дэна Бёрна из офсайда не хватило. Так «Сити» сократил отставание от «Арсенала» до двухочкового.

Впрочем, ненадолго, поскольку лондонцы вынесли в дерби «Тоттенхэм». Новый тренер «шпор» Игор Тудор выставил пять защитников. Ему это всё равно не помогло. Да, Рандаль Коло Муани обокрал Деклана Райса и моментально ответил на гол Эберечи Эзе. И всё же во втором тайме началось избиение. Виктор Дьёкереш шикарно зарядил из-за штрафной и, оттерев Арчи Грея, воткнул под дальнюю штангу с близкого расстояния. Плюс тот же Эзе поразил пустые ворота и добил за Букайо Сакой. 71% голов Эберечи за «Арсенал» (пять из семи) – «Тоттенхэму»!

Правда, не обошлось без скандала: при счёте 1:2 Коло Муани забил, но при этом коснулся руками Габриэла. Бразилец явно приукрасил падение, и судью повелись. Довольно спорно. «Арсенал» почти сразу забил третий и решил задачу (правда, попозже ещё помог вынос Райи с ленточки).

Также стоит отметить и упорство «Ливерпуля». Проблемы начались ещё до матча с «Ноттингем Форест»: Флориану Вирцу поплохело на разминке, и вместо него пришлось выпускать Кёртиса Джонса. Который в самом дебюте подарил Каллуму Хадсону-Одои выход один на один. Алисон справился. Аутсайдер и дальше смотрелся не хуже, но что ещё делать мерсисайдцам, как не забивать на последних минутах? Героем выступил Алексис Мак Аллистер. Первый его гол аннулировали за игру рукой. А со вторым всё оказалось легитимно, хоть судьи и долго высматривали офсайд. Штефан Ортега отразил удар Вирджила ван Дейка, однако аргентинец был рядом.

Отдельно вновь поздравим Джеймса Милнера. Мужчина провёл 654-й матч в АПЛ и стал рекордсменом.

«МЮ» сыграет с «Эвертоном» сегодня. И в случае хотя бы ничьей станет четвёртым в таблице. Результаты остальных матчей:

«Брентфорд» – «Брайтон» – 0:2

«Вест Хэм» – «Борнмут» – 0:0

«Сандерленд» – «Фулхэм» – 1:3

«Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон» – 1:0

Испания: «Барса» воспользовалась осечкой «Реала»

Арсен Захарян восстановился от очередной травмы и сыграл в Ла Лиге впервые с 4 января. Пеллегрино Матараццо доверил ему миссию спасителя на 77-й минуте матча с худшей командой чемпионата «Овьедо». Федерико Виньяс настрелял дубль с 50-й всего по 52-ю минуту. Орри Оускарссон один мяч отыграл, но этого было мало.

«Реал Сосьедад» — «Овьедо» Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

С одной стороны, россиянин поучаствовал в камбэке «Реала Сосьедад»: Дуе Чалета-Цар и тот же Оускарссон вывели басков вперёд без его помощи. С другой, запорол парочку неплохих шансов. Эрик Бейи (да, тот самый экс-защитник «МЮ») вновь сделал счёт равным, а Захарян находился в идеальной позиции прямо перед воротами и откликнулся на навес. Однако пробил невнятно. Как и в других случаях: портал Fotmob насчитал ему 0,69 xGOT (вероятность гола после того, как удары нанесены) и дал скромную оценку 6,4. Не лучшее возвращение Арсена.

Более знаменитый «Реал» и вовсе уступил. Ответственности за это несут два Рауля. Первый – Рауль Асенсио. Другой защитник мадридцев Давид Алаба (в старте на Ла Лигу впервые с октября) пожарил не меньше, только вот оба гола «Осасуны» пришли из-за его напарника. Под конец первой половины Асенсио медленно отреагировал на забег Анте Будимира, и Тибо Куртуа пришлось фолить. Сам же пострадавший 11-метровый исполнил чётко. А уже на 90-й минуте Рауль (мадридский) дал Раулю (осасуновскому) избежать офсайда, чтобы затем подкатиться и быть издевательски обыгранным. Сколько же голов забил сам «Реал»? Один. При счёте 0:1 Федерико слаломно ломанулся на левый край штрафной и прострелил на Винисиуса. Первое поражение Арбеолы в Ла Лиге с тех пор, как он возглавил команду.

У «Барселоны» же всё шоколадно. Во-первых, вернулся после травмы Педри. Во-вторых, «Леванте» пришлось принимать удар на себя вслед за поражением «Барсы» в дерби с «Жироной». Берналь непривычно начал матч с первых минут – и сразу показал, что гостям ничего не светит. На четвёртой минуте Марк сыграл на опережение и замкнул прострел Эрика Гарсии. Жоау Канселу испепелил левый фланг и создал партнёрам уйму возможностей. Одну из таких реализовал Френки де Йонг: мягкий заброс, удар в касание, гол. Разгромным перевес сделал Фермин Лопес конфетным дальним ударом от штанги. Если верить таблице, а не прогнозу погоды, в Каталонии снова +1.

В порядке и «Атлетико». «Эспаньол» в 2026 году никак не может прийти в себя: две ничьи и шесть поражений. Одно из них случилось на днях. Хофре Каррерас, конечно, забил первым, да в ответ каталонцы получили четвёрку. Маркос Льоренте исправился за ошибку при пропущенном голе и отлично подал на Алексендера Сёрлота.

Игроки «Атлетико» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Использовал норвежец и закидушку Маттео Руджери. Джулиано Симеоне расстрелял Марко Дмитровеча в упор, а Адемола Лукман нырнул и занёс мяч в сетку при угловом. Гол Эдо Эспосито помог лишь избежать разгрома: Ян Облак не ожидал проверку в ближний угол из-за штрафной. Но Диего Симеоне всё равно может быть доволен.

«Алавес» и «Жирона» выяснят, кто из них круче, сегодня. Результаты остальных матчей:

«Атлетик» – «Эльче» – 2:1

«Бетис» – «Райо Вальекано» – 1:1

«Хетафе» – «Севилья» – 0:1

«Сельта» – «Мальорка» – 2:0

«Вильярреал» – «Валенсия» – 2:1

Италия: «Ювентус», «Наполи» и «Милан» умудрились проиграть в одном туре

Туринцы сыграли в необычной форме с горизонтальными чёрно-белыми линиями, вдохновлённой так и не использованному ретро-концепту сезона-1996/1997. Счастье во встрече с «Комо» им это не принесло. Команда Сеска Фабрегаса комбинировала на привычном высоком уровне. Результат это приносит не всегда, но в конкретном случае сработало. Мергим Войвода издевательским финтом убрал с пути Тёна Копмейнерса и с левой послал мяч в ближний угол удивлённого Микеле Ди Григорио. Его касание не спасло. Позже ему пришлось выносить мяч головой – Лукаш Да Кунья сжалился и попал в перекладину. Максанс Какере прощать уже не стал и завершил идеальную комбинацию с участием Максимо Перроне и как раз Да Куньи. «Ювентус» ждёт серьёзная борьба за попадание в зону ЛЧ. Удивительный факт: «Юве» пропускает голы с первого же удара в створ в матче 13 игр подряд!

«Наполи» о большем тоже может уже не мечтать. Сэм Бёкема открыл счёт в противостоянии с «Аталантой», выпрыгнув под навес Мигеля Гутьерреса со стандарта. Да бергамаски больше пропускать не планировали. Расмус Хойлунд практически заработал пенальти – судьбоносно вмешался VAR.

«Аталанта» — «Наполи» Фото: NurPhoto via Getty Images

Марио Пашалич и Лазар Самарджич при подачах Николы Залевски с Лоренцо Бернаскони продемонстрировали: мы тоже умеем бить головой. 2:1, до свидания. Минус 14 очков от «Интера» – похоже на приговор чемпионских амбиций неаполитанцев.

«Милан» пока ещё в гонке, тем не менее тоже здорово усложнил себе задачу. Не нужно было проигрывать дома «Парме». Миланцы нанесли аж 25 ударов. Что толку, если забить не удалось ни разу? Эдоардо Корви при пяти спасениях стал лучшим игроком матча. Соперник вот при девяти попытках один гол всё же уложил: Марьяно Тройло при угловом навалился на Давиде Бартезаги и впервые отличился за пармезанцев, а Лаутаро Валенти помешал Мику Меньяну выйти, однако судьи не разглядели ничего криминального.

Жуткая травма Рубена Лофтуса-Чика из «Милана» Фото: Getty Images

Ещё и Рубен Лофтус-Чик получил жуткую травму, столкнувшись с Корви. Англичанин лишился нескольких зубов и остался с переломом альвеолярной кости. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил: полузащитник выбыл на несколько месяцев, впереди у него операция. Беда.

Что же «Интер»? Да всё буднично. «Лечче» вообще ничего не создал в атаке, зато терпел и отбивался до 75-й минуты. Федерико Димарко поразил ворота и раньше, да вмешалась офсайдная линия. В случае Генриха Мхитаряна такого быть не могло, ведь он поймал отскок после углового. Мануэль Аканджи обошёлся сам, реализовав другую закидушку с противоположного угла поля от Димарко. Плюс 10 в таблице – прощай, золотая интрига?

«Фиорентина» с «Пизой» и «Болонья» с «Удинезе» посоперничают сегодня. Результаты остальных матчей:

«Сассуоло» – «Верона» – 3:0

«Кальяри» – «Лацио» – 0:0

«Дженоа» – «Торино» – 3:0

«Рома» – «Кремонезе» – 3:0

Германия: «Бавария» расслабилась и чуть не поплатилась, «Боруссия» отыгралась с 0:2

Мюнхенцы развлекаются как умеют. Хотят доминировать – забьют трижды. Хотят взбодрить зрителей – пропускают дважды. Именно так всё и было во встрече с «Айнтрахтом», куда недавно назначили Альберта Риеру. Бац, и подбор Александара Павловича обернулся красивым ударом с лёта. Бац, и Йосип Станишич, стоя спиной к воротам, сделал удачную скидку на Гарри Кейна при угловом от Майкла Олисе. Бац, и Кейн уже нанёс пушечный выстрел на подступах к штрафной. 3:0.

Гарри, как бы оправдываясь перед франкфуртцами, угостил Жонатана Буркардта пенальти. А тут и Арно Калимуэндо опередил Кима Мин Джэ при пасе Йозуа Киммиха и приблизил камбэк – 3:2. Но поигрались – и хватит, больше «Бавария» не ошибалась. Зато было весело!

Дортмундцам же самим пришлось отыгрываться. «Лейпциг» не оставил им иного выбора, к 39-й минуте дважды забив усилиями Кристофа Баумгартнера. Спасибо за ассисты Яну Диоманде и Давиду Рауму. А Рами Бенсебаини ассистировал Ромуло. Ну и что, подумаешь, они в разных командах играют? Автоголы тоже случаются. Кульминация наступила на 90+5-й минуте: Карим Адейеми мог пробить сам, да не пожадничал и поделился мячом с Фабиу Силвой. Лига камбэков, не иначе. И всё же «Боруссия» отпустила действующих чемпионов уже на 8 очков.

Результаты остальных матчей:

«Майнц» – «Гамбург» – 1:1

«Вольфсбург» – «Аугсбург» – 2:3

«Унион» – «Байер» – 1:0

«Кёльн» – «Хоффенхайм» – 2:2

«Фрайбург» – «Боруссия» М – 2:1

«Санкт-Паули» – «Вердер» – 2:1

«Хайденхайм» – «Штутгарт» – 3:3

Франция: шокирующий камбэк «Монако» вывел «ПСЖ» в лидеры

Что объединяет «Страсбург» и «Брест»? Обе команды в последние годы порядочно удивляли с положительной стороны. А в этом туре они хлопнули фаворитов. «Страсбург» принимал идущий на серии из семи побед в Лиге 1 «Лион». И безжалостно оборвал её, положив лионцам три гола. Они не пропускали столько с ноября, когда принимали «ПСЖ». Диегу Морейра и сам забил, и ассистировал Мартиалю Годо. Корентен Толиссо сокращал разницу, да Хоакину Паничелли дали исполнить пенальти. Вот и сказочке конец. Что касается «Бреста», он безответным дублем Людовика Ажорка приложил «Марсель».

На матч «ПСЖ» и «Метца» даже не хочется тратить буквы. Матвей Сафонов снова усадил на лавку Люка Шевалье, да только по его створу не пробили ни разу. Сами парижане нанесли три пробоины: голы на счету Дезире Дуэ, Брэдли Баркола и Гонсалу Рамуша.

В противовес этому «Ланс» и «Монако» устроили триллер. Дисквалифицированный Александр Головин отдыхал, а его партнёры творили историю и свергали лидера. Монегаски к 62-й минуте уступали 0:2. Одсонн Эдуар и Флорьян Товен отправили некоторых зрителей спать, и очень зря. Фоларин Балогун, Денис Закария и Ансу Фати всё перевернули за девять минут! Среди недели с «Монако» подобное проделал «ПСЖ», а долг пришлось принимать «Лансу». Теперь во Франции снова привычный лидер.

Результаты остальных матчей:

«Тулуза» – «Париж» – 1:1

«Осер» – «Ренн» – 0:3

«Нант» – «Гавр» – 2:0

«Анже» – «Лилль» – 0:1

«Ницца» – «Лорьян» – 3:3

Одной строкой