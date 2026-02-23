Какой трансфер — лучший в зимнее окно в РПЛ? От «Зенита» и ЦСКА по три кандидата!

Зимнее окно закрылось, и уже в пятницу возобновляется сезон РПЛ. Пора подводить итоги селекционной работы участников чемпионата России. Какой клуб, по вашему мнению, совершил лучший трансфер в январе-феврале?
Голосуйте и составляйте вместе с нами этот рейтинг! А летом проверим, насколько первые впечатления совпадут с реальностью. Пишите в комментариях, почему трансфер игрока, которому вы поставили лайк, самый крутой в зимнее окно 2026 года.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Дмитрий Баринов, в ЦСКА
Трансфер Баринова в ЦСКА – один из самых обсуждаемых в зимнее окно. Армейцы забрали капитана и символ сегодняшнего «Локомотива». Воспользовались тем, что у полузащитника завершался контракт с железнодорожниками, и выкупили его всего за € 2 млн. Дмитрий был настолько нужен красно-синим, что московский клуб не стал ждать до июля, когда мог получить 29-летнего игрока бесплатно. Значит, в ЦСКА убеждены: мощное трио Баринов – Кисляк – Обляков в центре поля способно привести команду к чемпионскому титулу. Если Дмитрий будет столь же полезен и результативен, как в первой части сезона (3+4 в 17 встречах РПЛ), то шансы на золото действительно увеличатся.
Лусиано Гонду, в ЦСКА
Ради нового нападающего армейцы пожертвовали ведущим центральным защитником – отдали «Зениту» Игоря Дивеева, чтобы заполучить Лусиано. Слишком устали в ЦСКА от того, что их форварды не могут стабильно забивать. Проблему должен решить аргентинец. Правда, 100-процентной уверенности в том, что трансфер Гонду выстрелит, нет. Если за красно-синих будет играть тот Лусиано, который забил 10 голов в прошлом чемпионате, то это действительно хорошая сделка. А если его бледная тень из нынешнего сезона (0+0 в 14 матчах РПЛ), то и доплата в виде € 2 млн от «Зенита» не скрасит негативное впечатление от провала очередного нападающего. На зимних сборах аргентинец радовал – положил три мяча.
Матеус Рейс, в ЦСКА
ЦСКА не сразу нашёл замену Игорю Дивееву, ушедшему в зимнее окно в «Зенит», но в конце концов взял на его место легионера. Рейс мало того, что достался армейцам бесплатно, так ещё и очень опытный, умелый центральный защитник. Завоевал шесть трофеев со «Спортингом», включая три чемпионских титула, поиграл в Лиге чемпионов. 31-летний бразилец достаточно быстр и хорош на мяче. Впрочем, адаптация и мотивация легионеров – это всегда тонкая вещь. Жоао Виктор, например, до сих пор не убедил. Посмотрим, как быстро найдёт себя в России Матеус. В этом сезоне он уже сыграл за «Спортинг» 20 матчей, в которых сделал два голевых паса.
Джон Дуран, в «Зенит»
С самым громким переходом всё понятно – это аренда Дурана в «Зенит». Петербуржцы на полгода пристроили нападающего «Аль-Насра», купленного год назад самими саудовцами у «Астон Виллы» за € 77 млн. Джон продолжает получать от клуба из Эр-Рияда зарплату, о которой ни один другой игрок РПЛ не может даже мечтать. Но станет ли переход колумбийца в «Зенит» лучшим в зимнее окно? Сомнения есть из-за непростого характера Дурана и его выступления в первой части сезона в Турции за «Фенербахче». Новичок не феерил: сыграл 21 матч, забил только пять мячей и сделал две голевые передачи. Вдобавок Джон приехал в «Зенит» перед самым возобновлением чемпионата, так что у Сергея Семака мало времени для внедрения форварда в состав.
Джон Джон, в «Зенит»
Трансфер Джона Джона из «РБ Брагантино» в «Зенит» – самый дорогой в зимнее окно. Петербуржцы заплатили за 23-летнего полузащитника € 18 млн. И это без учёта бонусов, за счёт которых бразильский клуб может заработать ещё пару миллионов. Индивидуальное мастерство у Джона Джона, конечно, высокое – вопросов нет. Он доказывал свой уровень в Серии А (10+7 в 34 матчах сезона-2025) и показал его на зимних сборах сине-бело-голубых. Вот только футбол в РПЛ тяжелее в плане физики, и неизвестно, как быстро адаптируется бразилец. Да и кого Сергею Семаку сажать на скамейку ради Джона Джона – Педро, Вендела, Вильмара Барриоса, Максима Глушенкова, Луиса Энрике или Джона Дурана?
Игорь Дивеев, в «Зенит»
От обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду могут выиграть оба клуба. Но риски есть: для петербуржцев они связаны с травматизмом защитника и финансовыми потерями, ведь вице-чемпионы доплатили в рамках сделки € 2 млн. С другой стороны, экс-чемпион укрепил центр обороны, который требовал усиления. Кроме того, на фоне грядущего ужесточения лимита на легионеров получил не просто футболиста с паспортом РФ, а основного игрока сборной России. Ещё одна сильная сторона Дивеева – его результативность. В этом сезоне Игорь забил три гола в 19 встречах.
Владислав Саусь, в «Спартак»
«Спартак» не гремел в зимой на рынке, а первым и последним новичком московского клуба стал Саусь. Владиславу хватило полугода выступлений на уровне РПЛ и 17 матчей, чтобы привлечь к себе внимание российских грандов. Красно-белые сделали больше для трансфера латераля «Балтики», чем ЦСКА, поэтому Саусь достался им. Сделка вошла в топ-3 по стоимости в это окно – обошлась в € 3,8 млн. Интересно, что свой единственный гол в нынешнем сезоне Владислав забил как раз «Спартаку». Ещё он отдал два голевых паса. Теперь борется на сборах за место на правом фланге обороны команды Хуана Карлоса Карседо, хотя прежде никогда не был чистым защитником. Это немного смущает.
Лучший трансфер зимы в РПЛ — другой
Если вы считаете, что лучшим был другой зимний трансфер, то голосуйте за эту опцию. Дополнить список могут ещё несколько сделок. Возможно, в ЦСКА выстрелит Данила Козлов, перешедший из «Краснодара». А в «Ахмате» перезагрузит карьеру Даниил Хлусевич, которого грозненский клуб арендовал до конца сезона у «Спартака». Тот же «Ахмат», пусть и не без проблем, дожал трансфер молодого и многообещающего нападающего Йошана Валойса из «Депортиво Пасто» – автора 10 голов в 19 встречах чемпионата Колумбии. В «Балтике» тоже появился новый форвард-легионер Дерик Ласерда, забивший шесть мячей в 17 матчах бразильской Серии А. «Рубин» же перед закрытием окна взял опорника Игнасио Сааведру – лучшего в «Сочи» по «гол+пас» в нынешнем сезоне РПЛ. Кого, на ваш взгляд, стоит добавить в список?
Хуан Боселли, в «Краснодар»
Единственный новичок чемпиона и лидера РПЛ в зимнее окно. «Краснодар», кажется, слишком скромно вёл себя на рынке для участника борьбы за титул перед финишем «золотой» гонки. Хотя мы к этому уже привыкли. Трансфер Боселли далеко не все восприняли как реальное усиление для команды Мурада Мусаева. Одно дело быть лучшим в аутсайдере и совсем другое – звездой в топовой команде. Сможет ли уругваец проявить себя в «Краснодаре»? Хуан в этом сезоне много забил, играя за «Пари НН» – 10 голов в 20 матчах всех турниров. Да и взяли его относительно недорого за полгода до завершения контракта. Всего за € 650 тыс.
Лукас Вера, в «Локомотив»
«Локомотив» вернул в российский чемпионат Веру. В данном случае речь об экс-игроке «Оренбурга» и «Химок». Чего ждать от 28-летнего аргентинца, мы, в общем-то, представляем, его сильные качества хорошо известны Михаилу Галактионову. Лукас приехал на сборы железнодорожников с лишним весом, но у него было достаточно времени, чтобы вернуть оптимальную форму. Вопросы относительно его трансфера скорее касаются того, как впишется Вера в командные действия «Локо» и потянет ли в игре без мяча. В ОАЭ в нынешнем сезоне он вообще ни разу не сыграл за «Аль-Вахду» до разрыва контракта, лишь дважды попал в запас. Зато достался московскому клубу бесплатно.
Дэвид Рикардо, в «Динамо» Москва
Трансфер Дэвида Рикардо в московское «Динамо» из «Ботафого» стал вторым по стоимости в зимнее окно. Бело-голубые заплатили клубу из Рио-де-Жанейро € 6 млн, более того, за счёт бонусов сумма сделки может вырасти до € 7 млн. При таких вводных московская команда должна получить настоящего шефа в оборону. Дэвида Рикардо пытался также выкупить «Торино», и это свидетельствует о том, что центральный защитник действительно приличного уровня. В сезоне-2025 он провел 25 встреч в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес и набрал 1+1. С другой стороны, в 16 матчах просидел все 90 минут на скамейке, да и на клубном чемпионате мира был запасным. Такая статистика порождает сомнения в игроке.