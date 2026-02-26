Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря

– Скажи мне эти три слова.

– РПЛ возвращается завтра.

Да, друзья, мы дождались. Уже завтра, 27 февраля, «Зенит» и «Балтика» возобновят МИР РПЛ, и несколько месяцев (до конца мая) мы будем жить в предвкушении выходных и матчей наших любимых команд. К такому событию надо подготовиться. В этом вам поможет «Чемпионат». Зимой мы, конечно, активнее следили за европейским футболом. Но и про родной не забывали: рассказывали про товарищеские матчи, трансферы, задавались вопросами на весну. И сейчас – лучшее время, чтобы подвести итоги этой большой паузы и немного заглянуть в будущее.

В этом масштабном тексте мы расскажем о каждой команде РПЛ.

Главное о зимних трансферах: кто приехал, уехал и зачем это было нужно.

Как кто провёл зимние сборы: с кем играли, какие схемы опробовали, что вообще изменилось.

Кого вообще ждать в стартовом составе каждого тренера весной? Прикидываем очень аккуратно и с оговорками, но уже сейчас.

Что там по календарю? У кого он сложный, а кому открыта дорога вверх по таблице? Тут мы придумали специальный коэффициент сложности.

Для оценки календаря каждого клуба РПЛ в весенней части сезона мы создали специальный коэффициент. 16 команд РПЛ поделили на четвёрки, где матч с командой из топ-4 оценивается в четыре балла сложности, игра с клубами с пятого по восьмое место – в три балла, с 9-го по 12-е – в два балла, с 13-го по 16-е – в один балл. За игру дома мы вычитали 0,5 балла от сложности соперника, а за матч на выезде – добавляли половину балла.

Для вашего удобства навигацию внутри текста мы сделали по командам. Просто нажмите на название клуба, о котором хотите почитать – и автоматом перейдёте на нужный фрагмент статьи. Итак, давайте готовиться к РПЛ!

«Краснодар»: минус двое, плюс Боселли. Коэффициент сложности календаря – 27

Трансферы «Краснодара» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

Трансферную кампанию «Краснодара» пока сложно оценить даже на тройку. В зимнее окно команду покинули три атакующих игрока, а взамен клуб подписал только одного. И не факт, что новичок будет лучше кого-либо из ушедших. Реальным усилением перед финишем в гонке за чемпионство это не назовёшь.

Боселли, безусловно, был хорош в «Пари НН». В 20 матчах РПЛ и Кубка России этого сезона забил 10 голов. Да и взяли уругвайца за относительно небольшие деньги, так как через полгода его контракт с нижегородским клубом истекал (€ 650 тыс.). Но в «Пари НН» команда играла на Хуана, а в «Краснодаре» он сам должен будет играть на команду. Сумеет ли превратиться из звезды в «чернорабочего»? Есть сомнения.

Это не получилось даже у Перрена – лучшего ассистента чемпионата Франции прошлого сезона. Если в «Осере» он был тем, кто делает разницу, то в футбол «Краснодара» не вписался. Проиграл конкуренцию Жоау Батчи, который полезнее с точки зрения работы на команду без мяча, чем Перрен или Боселли. Правда, Мурад Мусаев объяснил возвращение француза домой личными причинами.

Непросто понять и продажу Козлова на фоне грядущего ужесточения лимита на легионеров. Данила помог бы как минимум в борьбе за Кубок России, где он очень результативен – 5+4 в восьми матчах. И точно мог бы стать важным игроком для команды в будущем. Но здесь вмешался другой фактор – летом в команду приедет Илья Вахания: клуб уже объявил о заключении контракта с правым защитником «Ростова» . Агент у Вахании и Козлова – один на двоих. Поэтому эти две сделки не стоит рассматривать отдельно друг от друга.

Зимние сборы: заруба с ЦСКА, травма Кордобы, возвращение Мозеса Кобнана

Статистика и протоколы матчей «Краснодара» зимой

У «Краснодара» было два зимних сбора. Оба – в ОАЭ. Первый прошёл с 14 по 28 января в Дубае, а второй – с 29 января по 21 февраля в Абу-Даби.

На первом команда Мусаева провела только один матч – победила казахстанский «Елимай». Это была единственная встреча с соперником из-за границы. Забили молодые Казбек Мукаилов и Ефим Буркин. Кстати, на сборах молодёжь «Краснодара» вообще неплохо проявила себя. На Зимнем Кубке РПЛ ещё два мяча положил Эльдар Гусейнов, один раз отличился Артём Хмарин. Оба стали авторами голов в ворота «Зенита».

«Откуда эта наглость у молодых игроков? Они тоже тренируются в окружении сильных футболистов и уже чуть‑чуть обтерлись, – объяснил Мусаев. – Давайте будем честными: они вышли во втором тайме, а игроки «Зенита» уже немного подсели, и они это чувствовали… Забили хорошие голы. Но пока нужно быть спокойными, потому что на тренировках иногда бывает тяжело. А за наглость – молодцы. То, что не стушевались, не смотрели на то, что там играют Вендел или Луис Энрике».

В Зимнем Кубке РПЛ «Краснодар» занял третье место, но бился, словно это матчи чемпионата. В игре чемпиона и лидера с ЦСКА вообще было три удаления. Очень жёстким получился и последний спарринг команды Мусаева на сборах – вторая встреча с «Зенитом». Судья вынес много предупреждений.

Мурад Мусаев и Эдуард Сперцян Фото: ФК «Краснодар»

Приятный факт для Мусаева – самым результативным игроком «Краснодара» на сборах стал Мозес Кобнан, пропустивший из-за повреждения бо́льшую часть первой половины сезона. Нигериец набрал 2+1. Будет дополнительной боевой единицей весной. А неприятность для тренера – травма Джона Кордобы. Колумбиец восстанавливался в течение всего января и только 17 февраля впервые сыграл в новом году. Полчаса с «Зенитом». Непонятно, в каком состоянии лидер «Краснодара» подойдёт к возобновлению чемпионата.

Ориентировочный состав на весну

Состав «Краснодара» на весну 2026 Фото: «Чемпионат»

Стартовый состав и расстановку игроков «Краснодара» в большинстве матчей предсказать несложно. Если все футболисты будут достаточно хорошо готовы физически, то основа у чемпиона не поменяется. Трудно представить, кого в группе атаки может посадить на скамейку новичок Боселли. Скорее всего, он сам превратится в дублёра Кордобы или вингеров.

Нужная глубина состава у «Краснодара» есть. Хотя на некоторых позициях разница в классе между основными и запасными игроками бросается в глаза. Вытянуть сразу два турнира, взяв трофеи в РПЛ и Кубке России, команде Мусаева едва ли по силам. Но прошлой зимой в неё тоже верили недостаточно – может, для «Краснодара» это даже плюс.

Календарь: коэффициент сложности – 27 баллов. Легче нет ни у кого, но будет сложный отрезок

Календарь «Краснодара» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Самый лёгкий календарь среди всех в РПЛ, всего 27 баллов по сложности. У команды Мусаева достаточно рабочий старт («Ростов», «Рубин», «Сочи», «Пари НН») и всего одна игра с командой из топ-4. Она как раз и начнёт решающий и самый сложный отрезок: после «Зенита» в гостях предстоят матчи с «Балтикой» дома и со «Спартаком» в гостях.

«Зенит»: мощные трансферы из РПЛ, Бразилии и Саудовской Аравии. Коэффициент сложности календаря – 30

Трансферы «Зенита» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

У «Зенита» вторую зиму подряд очень насыщенная кампания. Клуб организует мини-революцию в надежде, что это поможет вернуть чемпионский титул. В этот раз ставки повышаются, и мы видим это по подписаниям.

На конкретном временном отрезке (зима 2025 года) Джон Дуран ассоциировался с самым дорогим трансфером в мире. Тогда «Аль-Наср» заплатил за него € 77 млн. Всего спустя год он едет в Россию с понятной целью – помочь с завоеванием титула. Едва ли кто-то в Петербурге думает о далёкой перспективе. Его помощь нужна здесь и сейчас. У самого Дурана тоже есть мотивация: он хочет поехать на ЧМ-2026. И желательно первой опцией. Игроков такого класса в РПЛ не было давно – с ожиданиями всё понятно. Как они будут сочетаться с реальностью – увидим.

Джон Джон должен добавить творчества впереди. Потенциально заменив одновременно и Жерсона, и Клаудиньо. Да, он может сыграть в центре, но по товарищеским матчам сложилось впечатление, что больше бразильца будут использовать на левом фланге. Следовательно, Андрей Мостовой рискует оказаться на скамейке. Игорь Дивеев поможет с лимитом. Да и с голами тоже должен. Центрального защитника с российским паспортом у «Зенита» не было больше 20 лет: сейчас тенденция наконец-то прервалась. И Дивеев наигрывается именно в основу.

Не менее важно, сколько «Зенит» отпустил. Уход Жерсона, безусловно, нужно воспринимать как невероятное благо. Отдать немотивированного игрока, да ещё и что-то заработать – чудо. Как мы видим, в Бразилии у него тоже не особо складывается. Так что просто повезло. Цикл Кассьерры тоже завершён. Но здесь история скорее в минус петербуржцам. Ведь, по слухам, год назад в Саудовской Аравии предлагали куда больше € 7 млн за игрока. Уход Эраковича связан как раз с приходом Дивеева и переизбытком игроков в центре обороны. А Гонду потух. ЦСКА должен дать новый импульс развитию его карьеры.

Сергей Семак трансферным окном остался доволен. Вот его слова в нашем интервью:

«Нам было необходимо за это трансферное окно сбалансировать состав. Какие-то позиции у нас были перенасыщены, какие-то нужно было точечно усилить. Новичков не так много. Но взяли игроков именно туда, где они были необходимы».

.

Зимние сборы: Ерохин – лучший бомбардир, проблемы у Соболева и новый конкурент для Адамова

Статистика и протоколы матчей «Зенита» зимой

На первом сборе «Зенит» дважды сыграл с обидчиками Леонида Слуцкого и оба раза убедительно победил. Хотя команда находилась под нагрузками и использовала немало молодёжи. Некоторых болельщики и так знали, например, Даниила Кондакова, который дважды выходил в Кубке России. А вот с Андреем Касаджиковым, Матвеем Ивановым и Кириллом Косаревым общественность познакомилась поближе. Каждый из них получил игровое время. Впрочем, ситуация всё равно непривычная. Обычно Семак берёт на сборы больше молодых игроков. Своё решение он объяснил так: «Мы посчитали, что молодым игрокам лучше начать готовиться в составе своих команд, и при необходимости мы их вызовем для того, чтобы помогали нам в тех матчах, которые будем проводить»,

В Зимнем Кубке РПЛ после победы в прошлом году лишь четвёртое место. А ещё команда сыграла с «Динамо» из Самарканда. Там забил Ерохин. Он вообще стал лучшим бомбардиром команды на сборах. Отметим также вовлечение в командные дела вратаря Богдана Москвичёва. Он сыграл тайм с «Шанхай Порт», 30 минут – с «Краснодаром», а также матчи с «Динамо» и ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ. Наблюдатели уже выдают ему статус второго вратаря в команде – после Дениса Адамова. Однако реальную картину мы сможем увидеть только в марте, когда «Зенит» сыграет с «Балтикой» в Кубке России. Первый номер на чемпионат был определён ещё в прошлом году – и это Денис Адамов. А вот в кубковых встречах и правда могут быть изменения.

«Зенит» закрыл матч с московским «Динамо», хоть мы и знаем, что петербуржцы победили 5:0 в 120-минутной встрече. 25 февраля команда вылетела из ОАЭ, а 28-го – уже встреча с «Балтикой».

Ориентировочный состав на весну

Состав «Зенита» на весну 2026 года, вариант 1 Фото: «Чемпионат»

Состав «Зенита» на весну 2026 года, вариант 2 Фото: «Чемпионат»

Едва ли от «Зенита» стоит ждать изменения схемы. Мы увидим привычные 4-3-3, ведь под это и подстроена трансферная политика команды. Из важных тенденций – «обрусевшая» линия обороны. Скорее всего, там будут Дивеев и Караваев. Логичный вопрос: почему не Мантуан? Всё дело в лимите. Если выпускать бразильца на фланг, то нужно добавлять одного россиянина. А с учётом подписаний Джона Джона и Дурана Мостовой и Соболев должны стать игроками ротации. Так что появление Мантуана возможно только в том случае, если Караваев совсем не будет тянуть. Или окажется недостаточно мотивированным (контракт у него действует до лета). Тогда мы можем увидеть впереди Глушенкова или Мостового. Или Соболева.

Хотя, вероятнее всего, в атаке у «Зенита» окончательно сформируется интернациональная бригада. Едва ли Дурана приглашали ради усиления игры со скамейки. Так что он будет взаимодействовать с Джоном и Энрике. Под ними – Педро и Вендел. Как с таким составом в принципе можно не выиграть чемпионство?

Календарь: коэффициент сложности – 30 баллов. Слишком много громких матчей

Календарь «Зенита» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Если посмотреть на коэффициент сложности календаря у «Зенита» – тяжелее в топ-4 нет ни у кого. Это логично: предстоят игры с ЦСКА, «Краснодаром», «Локомотивом», «Балтикой», «Спартаком» и «Ахматом». Если «Зенит» выгрызет чемпионство именно в топ-матчах – в справедливости титула вопросов ни у кого не возникнет. А выгрызать его в этих играх и придётся.

«Локомотив»: Баринов – всё, Вера – доехал. Коэффициент сложности календаря – 28

Трансферы «Локомотива» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

Главное изменение в составе «Локомотива» – уход капитана Дмитрия Баринова. Полузащитник не договорился с клубом о новом контракте – и за полгода до истечения соглашения перешёл в ЦСКА. Железнодорожники получили компенсацию, но потеряли ключевого игрока. Клуб в ответ всё же нашёл нового полузащитника: Лукас Вера должен был оказаться в «Локо» ещё летом 2025 года, но тогда уехал в ОАЭ. В «Аль-Вахде» аргентинец провёл всего пару месяцев и расторг контракт. Зато теперь москвичи заполучили футболиста бесплатно. По функционалу Вера и Баринов – разные игроки. Аргентинец отвечает за продвижение и креатив, а Дмитрий сильнее в разрушении, хотя в этом сезоне результативных действий у него немало (3+4 по системе «гол+пас» в РПЛ). Впрочем, у «Локо» есть Данил Пруцев и Артём Карпукас. Они могут «отпустить» Веру и Алексея Батракова творить, а сами будут подчищать за ними.

Потеря Баринова неприятна, но не критична. Отдельно отметим и успехи – удалось сохранить Дмитрия Воробьёва (интересовался «Зенит») и защитника Монтеса. Но новость, опубликованная телеграм-каналом «Мутко против», всё равно звучит удивительно. Источник сообщил, что на собрании команды с участием Бориса Ротенберга (гендиректор «Локо») и Юрия Нагорных (председатель совета директоров) боссы озвучили задачу для «Локомотива» – выиграть РПЛ. Наши источники это информацию подтверждают. Если посмотреть на трансферы «Зенита» и ЦСКА и уровень состава «Краснодара» – звучит слишком амбициозно.

Зимние сборы: эксперименты в центре, возвращение Сергея Пиняева

Статистика и протоколы матчей «Локомотива» зимой

С учётом минимального количества трансферов от «Локомотива» не ожидалось больших изменений в стиле игры. Поэтому на протяжении всех трёх зимних сборов в ОАЭ команда Галактионова работала над ошибками. И, конечно, искала оптимальный формат жизни без Баринова. Судя по результатам, пробы оказались успешными.

В центре поля «Локо» экспериментировал с разными треугольниками. Был и Карпукас — Пруцев — Батраков, и Карпукас — Пруцев — Вера с Батраковым на фланге. Также Галактионов переходил на 4-2-3-1 с Верой и Пруцевым в опорной зоне (например, как с «Уралом»). Однако «Локомотив» продолжит нести максимальную угрозу именно в контратаках. Вряд ли москвичи станут королями позиционки: лёгкость и скорость в атакующей линии никуда не делись, было бы глупо этим не пользоваться.

Ещё одна важная история — полноценное возвращение Сергея Пиняева. В первой части сезона 21-летний вингер страдал из-за травм и восстанавливался. Теперь же Пиняев готов разрывать РПЛ. Мини-трансфер для «Локо»! Ну а новым капитаном команды стал Антон Митрюшкин. Вот как это решение оценил главный тренер:

«Антон Митрюшкин должен показать себя в сезоне, сейчас он привыкает к роли капитана. Это выбор команды, нашей задачей было его одобрить и поддержать. Но у Антона есть чемпионский опыт — он чемпион Европы и капитан той сборной со своей харизмой и внутренним стержнем, уже не молодой. Митрюшкин имеет возможность поговорить, направить ребят, правильно взаимодействует с тренерским штабом и руководством клуба. У него есть умение доносить свои футбольные мысли. Всё идёт своим чередом, а как будет проявляться капитанство Антона дальше — покажет сезон. И не только когда у команды всё хорошо. Случаются разные отрезки, здесь роль капитана и будет весомой».

Ориентировочный состав на весну

Состав «Локомотива» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

С главным вопросом всё понятно: как Галактионов в итоге расположит игроков в центре поля? Отсюда и следующие: как заменят Баринова? Окажется ли сразу в старте Вера? Батракова сместят на фланг? А Пиняев ворвётся в старт? Очень много нюансов. Пока возьмём за базовый вариант состав в матче с ЦСКА, где справа вышел Бакаев, а слева – Руденко. Зато по вратарю, защите и центрфорварду больших вопросов нет.

Календарь: коэффициент сложности – 28 баллов. Всё спокойно, но топ-матчей хватает

Календарь «Локомотива» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

У «Локомотива» средний календарь по сложности . Из команд топ-4 играть с «Зенитом» и закрывать чемпионат дерби с ЦСКА. Отмечаем также два непростых выезда – в Казань и Оренбург. Ну и матч со «Спартаком», конечно. Хотя глобально календарь не ужасный.

ЦСКА: главная трансферная кампания зимы. Коэффициент сложности календаря – 28

Трансферы ЦСКА зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

Армейцы провели самую масштабную зимнюю трансферную кампанию за многие годы. Фабио Челестини качественно отработал полгода и заслужил исполнение всех пожеланий. Больше всего проседало нападение, и туда подписали перспективного Максима Воронова и уже адаптированного к РПЛ Лусиано Гонду. Ещё и получили за второго сверху € 2 млн – и, не став дожидаться лета, тут же инвестировали их в укрепление полузащиты Бариновым. Партнёр представителей Дмитрия Кахор Муминов в интервью «Чемпионату» смело утверждал, что в клубе центральную связку Баринов — Обляков — Кисляк считают потенциально чемпионской.

Да, пришлось отпустить Дивеева, но у армейцев проблем с лимитом на легионеров не наблюдается – вот и заменил Игоря Матеус Рейс. 194 матча в чемпионате Португалии, 28 – в ЛЧ. С ним в составе «Спортинг» побеждал «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Тоттенхэм» и дортмундскую «Боруссию». Опыта у бразильца предостаточно. Как и характера. Бывало, он бойкотировал матч и наступал сопернику на голову. Нападающим соперников стоит приготовиться к неприятнностям.

Должен укрепить обойму и Данила Козлов: Челестини умеет раскрывать молодёжь. Возможно, именно здесь у него будет доверие, которого ему не хватало в родном «Зените» и «Краснодаре». Тем более, как сказал Роман Бабаев, Козлова хотели забрать несколько лет назад. Ещё и удалось скинуть тех, кто не подходил тренерскому штабу: Алеррандро, Родриго Вильягру, Лионеля Верде и других.

Зимние сборы: победа в Зимнем Кубке РПЛ, незаменимый Баринов, голы Гонду и молодой воспитанник в защите

Статистика и протоколы матчей ЦСКА зимой

Парадокс: ЦСКА свёл все игры Зимнего Кубка РПЛ вничью и при этом забрал трофей. Просто армейцы затащили две серии пенальти из трёх, пока конкурентов поразила нестабильность. Мелочь, а приятно. Сразу же начал показывать себя Гонду: забил и «Краснодару», и «Локо», и «Ростову», и самаркандскому «Динамо». Ну и бонусом заслужил похвалу от Бабаева: «С первых дней Лучи продемонстрировал своё голевое чутье, своё умение играть на команду, играть с командой. Тренерский штаб очень доволен работой с ним», – сказал гендиректор клуба Sport24.

Моментально влился в состав и Баринов – больше него и Милана Гаича на сборах у армейцев не играл никто. Не зря долго торговались с «Локомотивом». Без гола он тоже не остался, поразив ворота «Ростова». «Баринов должен стать фундаментальной фигурой в центре поля. Это должен быть баланс между атакой и обороной. Пока же он ещё не до конца вписался в состав ЦСКА, у него нет тотального взаимодействия с Матвеем Кисляком и Иваном Обляковым», – рассуждал Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ». Но было бы наивно ждать телепатии между партнёрами, когда один из них только прибыл.

Отлично себя показал и 18-летний воспитанник центральный защитник Кирилл Данилов, сыгравший во всех семи матчах на сборах. Наверняка увидим его весной и в РПЛ. В ЦСКА растёт достойная смена. «У команды есть чёткое понимание наших принципов. Это команда, которая работает так, как мне нравится. Наша ДНК всем понятна. Огромная честь всех их тренировать и видеть, как они играют», – хвалил своих футболистов Челестини.

Ориентировочный состав на весну

Состав ЦСКА на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Любопытно, что Рейс играл с «Локомотивом» на левом фланге. Да, это тоже привычная для него позиция. Но в составе тогда не было Мойзеса. Собственно, тот и заменил Матеуса под конец матча. Челестини едва ли посадит кого-либо из них на лавку в РПЛ. А вот если кто-то из этой пары станет недоступен, тогда один уйдёт на фланг, пока центр прикроет тот же левоногий Данилов. Мойзес как раз на красной перед возобновлением сезона.

Гонду и Баринова, само собой, тоже брали на ведущие позиции. В остальном основа должна остаться прежней. На сборах мало играл Матвей Лукин. Однако хочется верить, что в старте будет всё-таки он, а не частенько ошибающийся Жоао Виктор.

Календарь: коэффициент сложности – 28 баллов. Мощные соперники в марте и в конце чемпионата

Календарь ЦСКА на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Посложнее, чем у «Краснодара». Полегче, чем у «Зенита». Мы насчитали коэффициент сложности 28 баллов – для чемпионских амбиций клуба вполне себе рабочий показатель. Отмечаем непростой старт – сразу в Грозный, потом дерби с «Динамо» и выезд в Калининград. А под конец – «Зенит» и «Локо». Кажется, с интригой в лиге всё будет хорошо до 30-го тура.

«Балтика»: сохранила почти всех лидеров и усилила обойму. Коэффициент сложности календаря – 32

Трансферы «Балтики» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

Зимнее трансферное окно подтвердило: тренер «Балтики» Андрей Талалаев – непредсказуемый человек. Ещё летом главный творец успеха калининградцев признавался, что не взял бы в свою команду бразильцев из-за их «ленивого» менталитета, а уже в зимнее окно клуб подписал нападающего Ласерду из «Куябы». Видимо, всё-таки нашли того, кому тяжёлый труд милее карнавалов. Правда, судить о том, насколько Дерик усилит «Балтику», пока сложно. Парень в самом соку (26 лет), с хорошими физическими данными (рост 191 см). В бразильской Серии А забивал – 11 голов в 63 матчах.

Ещё один загадочный персонаж – 25-летний центральный защитник Андерсон. Игрок сборной Панамы, за которую он провёл восемь матчей, но в последний раз попадал в заявку ещё летом 2024-го. Возможно, и в самой «Балтике» пока не совсем понимают, насколько эти двое способны усилить команду, так как обоих взяли только в аренду с опцией выкупа. Легионерам не так-то просто адаптироваться к нагрузкам и футболу Талалаева, потребуется время. Об этом свидетельствуют результаты летней селекции клуба: по большому счёту ни один иностранный новичок в основе не закрепился.

Андерсон Фото: ФК «Балтика»

Голкипера Кукушкина выкупили у «Пари НН» после аренды, а молодой Рядно из ЦСКА – интересное приобретение как минимум на перспективу. «Рядно – молодой футболист, поэтому сейчас будет задача оценить его конкурентоспособность именно с нашими игроками стартового состава. Если да, тогда Михаил будет получать много игровых минут и, соответственно, начнёт стремительно прогрессировать. Если же нет, тогда придётся кропотливо работать, слушать тренерские подсказки, установки и методично делать себя лучше. Два таких трека мы будем отслеживать, и, надеюсь, всё пойдёт по первому сценарию», – рассказал спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян.

Зимой Талалаев признавался, что готов отпустить не более чем по одному игроку основы из каждой линии, а максимум – трёх. Ушли же два полузащитника. Точнее, латераль Саусь (в «Спартак») и атакующий хавбек Пряхин (в «Ахмат»). Кроме того, «Балтика» избавилась от трёх игроков, которые были ей уже не нужны. В целом, пожалуй, именно Саусь стал единственной по-настоящему ощутимой потерей для команды-сенсации сезона РПЛ.

Зимние сборы: всё время в Турции, несколько матчей за день, прогресс молодого российского форварда

Статистика и протоколы матчей «Балтики» зимой

Все три зимних сбора «Балтики» состоялись в турецком Белеке. Первый – с 12 по 26 января, второй – с 30 января по 13 февраля, третий – с 17 по 28 февраля. Команда Талалаева провела достаточно много спаррингов, как правило, играла разными составами в один день.

Для тренера эти матчи были не только этапом подготовки «Балтики» ко второй части сезона, но и возможностью оценить потенциальных новичков. В ходе сборов штаб Талалаева проверял целую группу игроков, приезжавших на просмотр. Больше всех, судя по итогам трансферной кампании, понравился Рядно. А лучшим бомбардирам даже зимой остаётся Брайан Хиль, забивший пять мячей и оформивший дубль в ворота «Ахмата». Но прогрессирует и молодой форвард Кирилл Степанов, у которого три гола.

Со Степановым, кстати, продлили контракт. Как и с ключевым игроком команды Максимом Петровым. Это важнейшее событие для «Балтики» в зимнюю паузу. А месяц работы в Турции должен помочь калининградцам сделать ещё один шаг вперёд. Талалаев обещает оставаться в борьбе за чемпионство «до последнего укуса».

«Балтика» станет ещё сильнее. Я в этом смысле спокоен… Это методика, которую мы используем 14 лет. У нас весной команды набирают. Я знаю, что мы можем сделать. И я знаю, что мы это сделаем, если нам не будут мешать и не распродадут больше трёх человек», – говорил Талалаев в программе на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ориентировочный состав на весну

Состав «Балтики» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Стартовый состав «Балтики» практически не изменится по сравнению с первой частью сезона. Ушедшего Сауся может заменить на правом фланге универсал Бевеев, а место Мингияна займёт либо Чивич, либо новичок Рядно.

Ласерда усилит конкуренцию в атаке, а Андерсон – в центре обороны. Ещё перед зимней паузой вернулся залечивший «длинную» травму Мендель, но ему будет непросто отвоевать место в основе, так как осенью здорово проявил себя молодой Беликов. Внутренняя конкуренция у «Балтики» нешуточная.

Календарь: коэффициент сложности – 32. Играть со всеми из топ-4 РПЛ

Календарь «Балтику» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Про удобный календарь «Балтики» до зимы говорили достаточно много. Теперь – всё наоборот. Андрею Талалаеву играть со всей топ-4, причём с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом» – на выезде. Встречи с «Ахматом» и «Рубином» (они оцениваются у нас в три балла сложности) тоже на месте. Плюс выезды к аутсайдерам. В общем, проверка прекрасная. Однако отмечаем, что коэффициент сложности календаря больше только у Махачкалы.

«Спартак»: новый тренер и всего один трансфер. Коэффициент сложности календаря – 29

Трансферы «Спартака» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

«Спартак» провёл относительно тихое зимнее окно. Единственная покупка – защитник/полузащитник «Балтики» Владислав Саусь. 22-летний футболист способен закрыть весь правый фланг. А новый тренер команды Хуан Карлос Карседо очень любит использовать в обороне переученных вингеров. Поэтому вполне вероятно, что Саусь начнёт финальную часть сезона как основной правый защитник. Главное, кто теперь есть у «Спартака» – это именно Карседо. Главный тренер без приставки «и. о.».

Также «Спартак» отпустил на перезагрузку в «Ахмат» Даниила Хлусевича. Даже с учётом ухода Деяна Станковича футболисту нет места в основе. Возможно, после полугодичной стажировки у Станислава Черчесова 24-летний защитник вернётся с надеждами на старт. Ещё москвичи отпустили в аренду двух молодых футболистов. Максим Лайкин и Егор Гузиев пока не тянут уровень первой команды на постоянной основе. Практика в «КАМАЗе» и «Чайке» соответственно будет очень полезна.

В целом состав у «Спартака» сбалансирован, откровенно слабых позиций нет. Потенциально серьёзное усиления стоит ждать уже летом.

Зимние сборы: тактика Карседо, 0 поражений, эксперименты с составом

Статистика и протоколы матчей «Спартака» зимой

Об основных изменениях в «Спартаке» при Карседо рассказал Игорь Дмитриев:

«Наверное, стало больше тактики. Больше обратил внимание на какие‑то мелочи, которые только кажутся мелочами, а на самом деле оказываются важными элементами. Много чего нового. У Карседо больше работы с мячом или тактики? 50 на 50».

До прихода испанца эксперты отмечали, что Хуан Карлос – тактический гик. Ещё со времём работы в статусе помощника Уная Эмери. Поэтому и «Спартак» сейчас много работал над тактикой. Вероятно, из-за этого москвичи провели не так много матчей в сравнении с конкурентами. А встреча со сборной Китая и вовсе прошла в закрытом режиме.

Всего же «Спартак» провёл пять товарищеских встреч. Интересно, что после первой в матчах с участием москвичей не забивалось много мячей. Кажется, при Карседо команда станет прагматичнее . Конечно, на результаты повлияли и нагрузки. Испанский тренер очень скрупулёзно подходит к физической подготовке, поэтому на сборах «Спартак» очень много бегал и работал с железом. «На сборах много бега. Физическое состояние команды хорошее, мы продолжаем работать.У меня не так много было иностранных тренеров. Он показывает, что надо делать. А так каждый тренер индивидуален, у Карседо есть свои фишки», – отметил форвард Никита Массалыга.

Сам новый тренер «Спартака» сказал, что команда обязана прибавить весной: «Уверен, игроки сами понимают, что во второй части сезона нам необходимо прибавить. У нас команда, которая точно достойна большего. Наш футбол должен стать лучше, это цель. Быть лучше, набирать больше очков и побеждать, радовать болельщиков». И ещё несколько наблюдений от матчей «Спартака» на сборах:

Сауся пробовали не только на позиции правого защитника, но и сильно выше – в атаке;

крайние защитники в целом играют у́же, чем при Станковиче;

бо́льшая концентрация на стандартах.

Ориентировочный состав на весну

Состав «Спартака» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Карседо не стал ломать проект, который запустил Станкович. Так что состав на весну вряд ли претерпит серьёзные изменения, да и откуда им взяться при одном-единственном трансфере? Хотя несколько интриг есть. Например, вытеснит ли Саусь из основы Даниила Денисова? Пока оставим более привычный вариант. Это же касается и парочки Пабло Солари – Тео Бонгонда. И вернётся ли в старт восстановившийся после травмы защитник Срджан Бабич? По Дмитриеву пока тоже есть вопросы – в последней игре с «Елимаем» он был заменён из-за травмы. Впрочем, на игру с «Сочи» ждать его в любом случае не стоило – дисквалификация.

Календарь: коэффициент сложности – 29. Играть с тройкой сильнейших, есть несколько сложных выездов

Календарь «Спартака» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

«Спартак» провалил осень, поэтому матчи с ним оцениваются в три балла . Даже непривычно, что мы не смотрим на команду как на представителя топ-4 РПЛ. Сильно сомневаемся, что Карседо сразу включится в борьбу за чемпионство (хотя старт у него удобный – выезд к главному аутсайдеру и игра с «Акроном» дома), но вот помешать командам из топ-3 «Спартак» точно может. Весной играть и с «Зенитом», и с «Локо», и с «Краснодаром». Не удивимся, если при девяти очках в этих встречах мы снова услышим от болельщиков красно-белых рассуждения о чемпионстве.

Остальные «проходные» матчи такими вовсе не будут – выезд в Оренбург (там всегда были проблемы), игры с «Ахматом» и «Рубином», выезды к «Ростову» и в Нижний. А завершать сезон вообще придётся в Махачкале. На каком месте видите команду Карседо после 30-го тура?

«Рубин»: новый тренер, тихая трансферная кампания. Коэффициент сложности календаря – 28

Трансферы «Рубина» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

Казанцы устроили масштабную перестройку. Правда, коснулась она не состава, а тренерского штаба и его видения футбола. Отличного от Рашида Рахимова, которого всё-таки уволили. Бывшего тренера «Химок» Франка Артигу забрали аж из чемпионата Анголы. Тот сразу отдал дань уважения предшественнику: «На данный момент наша задача – сохранить всё хорошее, что делала эта команда. Есть игровые аспекты, в которых «Рубин» действительно был хорош и очень конкурентоспособен». Но вместе с тем дипломатично уточнил:

«Есть и другие моменты, которые я как тренер вижу иначе. Думаю, если команда хочет быть выше, она должна больше контролировать ход матчей, а также больше владеть мячом, если мы хотим претендовать на высокие позиции. Обещаю вам, что вы будете гордиться командой. Она продолжит биться и отдавать все силы на поле, но сделает шаг вперёд, чтобы достичь более высоких целей и в недалёком будущем претендовать на высокие позиции в РПЛ».

На трансферный рынок казанцы до последнего дня из возможных практически не заходили, заранее подписав лишь на роль резервного вратаря Алексея Кеняйкина. И это колоссальный риск, поскольку нормальной подготовке на сборах мешало обилие травм. Что уж говорить, если к концу второго сбора в Турции аж 10 футболистов наблюдали за матчем с «Навбахором» с трибуны. Многие из них – основные, а кто-то – и вовсе ключевой. Вот такой список: Мирлинд Даку, Угочукву Иву, Дмитрий Кабутов, Далер Кузяев, Антон Швец, Александр Зотов, Руслан Безруков, Урош Дрезгич, Александар Юкич и Богдан Йочич. Неслабо, правда?

Кто-то из них уже здоров, тем не менее удачным для них подготовительный этап не назовёшь: оптимальную форму придётся набирать уже по ходу сезона. Зато Артига активно задействовал 19-летнего опорника Никиту Васильева и вернувшегося из аренды 21-летнего нападающего Даниила Моторина. Первому, кстати, выпала мощнейшая порция мотивации от Франка, когда юный игрок недостаточно отдавался делу: «Ты самый талантливый игрок команды. Но если не давать борьбу, если избегать единоборств, не давая 200% всегда, то ничего не выйдет. Ты знаешь, я много работал с перспективными, молодыми и талантливыми игроками. Такими как ты. Дани Ольмо, Гави, Ламин Ямаль. Все эти имена ты уже знаешь. Но, помимо них, знаешь, сколько было не хуже тебя? У них в итоге ничего не получилось, даже у более талантливых. Понимаешь?»

Даниил Моторин Фото: ФК «Рубин»

Никола Чумич бодро начал, однако после тяжёлой травмы находился в тени, так что его потеря едва ли скажется. Хорошая новость – продление контракта с Константином Нижегородовым. В последние часы перед закрытием ТО всё-таки урвали двух новичков. Начо Сааведра – опорник, безусловно, талантливый, но он отвечал за надёжность с отрывом самой пропускающей команды РПЛ. А Назми Грипши – лучший бомбардир чемпионата Казахстана сезона-2025 и к тому же албанец, как и Даку. Да и из-за истекающего контракта подписали его на довольно выгодных условиях. Вот только вливаться обоим придётся моментально.

Зимние сборы в Турции: ротация схем, контроль мяча, игра без Даку и Иву

Статистика и протоколы матчей «Рубина» зимой

Подготовку при Франке Артиге красноречиво описал для «Бизнес Онлайн» Олег Иванов. Уж кому-кому, а опытному полузащитнику есть с чем сравнивать: «Мы сейчас делаем большой упор на контроль мяча, на подстройку. Вся работа идёт через мяч, с очень высокой интенсивностью. Со стороны может показаться, что мы только в футбол играем, но изнутри… Ребята кряхтят, еле выдерживают нагрузки. Я сам вспомнил про некоторые мышцы, о которых давно забыл» .

Испанский специалист ротировал схему, используя расстановку то с четырьмя, то с пятью защитниками. Осложнялось всё и большим количеством повреждений. С «Пахтакором» вот расставились так, как и привыкли при Рашиде Рахимове: с Ильёй Рожковым и Андерсоном Арройо по флангам обороны, за её центр отвечали Алексей Грицаенко, Игор Вуячич и Никита Лобов, в опорной зоне носились Марат Апшацев и Олег Иванов, а атаками рулили Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай и Жак-Жюльен Сиве. Да, по-прежнему без Иву и Даку.

Артига старается ставить команде контроль мяча на чужой половине. При этом, как и анонсировал, от наработок Рахимова не избавляется. Из любопытного – возвращение в строй полностью пропустившего первую часть сезона Дениля Мальдонадо. От бешеного желания показать себя гондурасец умудрился за тайм схватить удаление. Набирать кондиции ему придётся весной. Как, впрочем, и многим другим в «Рубине».

Ориентировочный состав на весну

Состав «Рубина» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Даку и Иву не готовы. Но держим в уме, что Мирлинд должен вскоре поправиться – а играть он будет в любом состоянии. Даже несмотря на четыре гола Сиве в контрольных матчах. С Угочукву, как утверждал Артига, ситуация сложнее, поэтому на его место отряжаем Сааведру. Грипши же как будто бы приехал сразу в старт. Да, после завершения сезона в Казахстане и совсем без сборов. Зато албанец дружит с Шабанхаджаем и тем же Даку – связь должна быть налажена не только за пределами поля. Оба новичка уже дебютировали во встрече с «Оренбургом».

Календарь РПЛ на весну: коэффициент сложности – 28, легче только у «Краснодара»

Календарь «Рубина» на весну 2026 Фото: «Чемпионат»

У «Рубина» спокойная ситуация. С таким количеством очков команде вряд ли грозят даже стыки, а календарь попроще, чем у большинства клубов РПЛ. Коэффициент сложности – 28, меньше только у «Краснодара».

Отмечаем, что без топ-соперников «Рубин» не останется. Но и с «Краснодаром», и с ЦСКА, и с «Локомотивом» играть дома.

«Ахмат»: мощнейшее усиление под Черчесова, в том числе Хлусевич и Абдулкадыров. Коэффициент сложности календаря – 32

Трансферы «Ахмата» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

«Ахмат» разделил работу на рынке на два этапа. Первый был завершён ещё в начале января, когда клуб договорился о переходах Пряхина, Цаке, Кенжебека и Валойса. Трое из них работали с командой чуть ли не с начала сборов, а Валойс присоединился чуть позже. По сути, этими приобретениями Черчесов закрыл ключевые позиции – в центре обороны, полузащиты и атаки. И главное – у тренера было время ознакомить новичков с требованиями и задействовать в большинстве товарищеских матчей.

Станислав Черчесов главный тренер «Ахмата» – о новичках «Цаке — центральный защитник, кандидат в сборную Албании. Мы ищем людей, которые начинают атаку, с мячом на ты и в целом располагают высоким футбольным интеллектом. Поэтому Цаке здесь. Мы рады, что он у нас. Он проводит все тренировки — в игре прибавляет, в весе — убавляет (улыбается). Пряхин к нам пришёл из «Балтики», Царукян — из Нижнего Новгорода. Оба — футболисты определённого уровня и плюс-минус одной позиции, но с разными характеристиками. Царукяну 24 года — пора уже из молодого таланта превращаться в состоявшегося игрока. Мы ему даём этот шанс, а как Валерий им воспользуется — посмотрим в конце сезона. Что касается Пряхина, то он практически все матчи играл в «Балтике». Абсолютно случайно узнал, что есть возможность его пригласить. Наш клуб оперативно среагировал — и вот он здесь. Важно, что это два игрока с российским паспортом. Если есть возможность заранее предпринять определённые шаги в свете будущего лимита, почему этого не сделать?»

По уходам минимум вопросов: клуб расстался с теми, кто просто не проходил в состав и был не нужен Черчесову. Расстроиться можно разве что из-за Гандри – осенью защитник был хорош.

Станислав Черчесов главный тренер «Ахмата» – о Валойсе «Мы его Яшей называем. Парню 21 год, игрок молодой, перспективный, много забивал в прежней команде. Если бы и в этом году 20 забил, стал бы уже недоступен для нас. Мы вовремя среагировали и взяли его сейчас. Клубы часто переплачивают «за перспективу», а мы отдали за него сумму, которую считаем правильной. Последний матч в Колумбии Валойс сыграл ещё в ноябре, поэтому у него был небольшой разбаланс. Первое время на сборе Яша много бегал, набирал кондиции. Естественно, мышцы болели. Но мы видим в нём перспективу, а перспективу нужно развивать, причём совместно».

Зимние сборы: всего два соперника из России

Статистика и протоколы матчей «Ахмата» зимой

На первом сборе «Ахмат» провёл два матча. Но здесь результат, по понятным причинам, был второстепенен. Зато тренер проверил в деле молодых игроков, часть из них, например, получила время во второй встрече. Второй сбор уместил в себя три контрольных матча за пять дней. Не самое привычное решение тренерского штаба. Два из них «Ахмат» выиграл, уступив только «Уфе».

Уже на третьем сборе «Ахмат» включил полные обороты, в том числе по товарищеским матчам. Интересно, что почти все соперники в подготовительный период у Грозного представляли другие страны. Только две российские команды – «Уфа» и «Балтика». В одном случае команда уступила, в другом — сыграла вничью. Новичков Черчесов стал использовать сразу, но, учитывая их количество (хотя бы первой партии), это и неудивительно. А Хлусевича и Абдулкадырова, так как сделки провернули в дедлайн, увидим уже в официальных матчах.

Станислав Черчесов главный тренер «Ахмата» – о переходе Кенжебека «Кенжебек при мне дебютировал в сборной Казахстана — я его из второй лиги Кипра брал. Уже в молодёжке видел его качества, а сейчас он ещё и возмужал. Теперь задача — это всё подсобрать воедино, чтобы получился не просто хороший футболист, а исполнитель, влияющий на результат. Кенжебек умеет сверкнуть, но игра состоит не только из этих моментов. Блеснуть и пропасть — это не дело. Полузащитник должен отрабатывать и в обороне, и в атаке, закрывать зоны, страховать и так далее. Нам ещё нужно поработать, чтобы повысить его вовлечённость в игру».

Ориентировочный состав на весну

Состав «Ахмата» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Вряд ли Черчесов с первых туров бросит в состав всех новичков. Но обновления ждать следует. Вероятно, мы увидим в центре обороны албанца Цаке. Возможно появление выше Пряхина, хотя на сборах чаще играл Келиану. Однако главный тренер довольно комплиментарно отзывался об обоих.

Интрига в том, кто будет играть впереди. Там — выбор! Чуть ли не два с половиной игрока на позицию. Пока оставляем базовое сочетание, с которым «Ахмат» заканчивал осеннюю часть, но имеем в виду Мансилью, Жемалетдинова, Царукяна, Конате, Валойса и Кенжебека. Так что у тренера действительно чуть ли не выбор мечты.

Календарь РПЛ на весну: коэффициент сложности – 32. Черчесова ждут все: «Спартак», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и «Балтика!

Календарь «Ахмата» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Ну, это будет весело! А кому ещё вмешиваться в чемпионскую гонку, как не Станиславу Черчесову? Дома сразу играть с ЦСКА – это чуть ли не центральный матч тура. А дальше – «Локо»! Ещё будет выезд в Санкт-Петербург и Москву, дома – «Краснодар» и «Балтика»… Отсюда и такой большой коэффициент. А под конец чемпионата – главные аутсайдеры подряд. Которым, возможно, очки ещё будут нужны (если не вылетят раньше). В общем, матчи «Ахмата» этой весной мы смотрим часто!

«Акрон»: всего один трансфер «на вход», отпустили капитана и Бакаева в Первую лигу. Коэффициент сложности календаря – 32

Трансферы «Акрона» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

«Акрон» очень аккуратно сработал на рынке зимой. Всего одно подписание – 19-летнего уругвайца, за которым клуб охотился ещё летом. Тогда трансфер был заблокирован из-за нежелания «Монтевидео Сити» работать с Россией. Но через полгода всё изменилось, и сделку удалось дожать. Журналисты связывали клуб с ещё несколькими уругвайскими игроками, однако руководство решило не форсировать события. И это можно объяснить.

До конца мая у «Акрона» осталось 12 матчей. Команда уже вылетела из Кубка, следовательно, будет работать в недельном цикле. И вряд ли под такой формат требуется концептуальное обновление. Да, клуб покинул капитан Савичев, но он проиграл конкуренцию Йомару Роче. А Солтмурад Бакаев так и не смог раскрыться за полтора года в клубе и часть осенних матчей просидел под молодым Пестряковым, держать его на скамейке не было смысла. Как и Агапова, который вернулся в ЦСКА – армейцы сразу отдали его в новую аренду в «Уфу».

Зимние сборы: география соперников удивила, состав – нет

Статистика и протоколы матчей «Акрона» зимой

На первом сборе «Акрон» сразу начал с топ-соперника, выбрав для этого ЦСКА. Даже под нагрузками с армейцами было непросто. Зато потом последовали две победы. Дальше тольяттинцы расширили географию соперников и обратили внимание на Восток. Матч с китайским «Юнайтед Спорт» наверняка запомнится многим, хоть и не сопротивлением со стороны соперника.

На третьем сборе тольяттинцы провели всего один спарринг — с «Уралом». Игра проходила в закрытом режиме, так что мы знаем только результат.

Ориентировочный состав на весну

Состав «Акрона» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Костяк «Акрона» остаётся прежним, так что едва ли стоит ждать больших сюрпризов в стартовом составе. Однако не исключено, что Тедеев сразу подключит Аревало к основе, ведь клуб и правда на него рассчитывает. Но и Болдырев без борьбы точно не уступит своё место. В центре поля тоже возможна ротация, ведь есть Кузьмин, Марадишвили и Джурасович. Вратарская позиция едва ли будет скорректирована, ведь Гудиев не только мощно провёл осеннюю часть, но и получил вызов в сборную России.

Календарь РПЛ на весну: коэффициент сложности – 32. Играть со всеми топами, но без Кубка России будет попроще

Календарь «Акрона» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

У «Акрона» схожая с «Ахматом» ситуация – тоже играть со всеми лидерами, тоже коэффициент сложности – 32. Да ещё и стартуют тольяттинцы на искусственном газоне в Оренбурге, где команде хозяев очки нужны побольше. Вряд ли, глядя на такой календарь и последовательность матчей, Заур Тедеев может быть спокоен. Но всё-таки без Кубка страны времени между играми будет побольше, да и у конкурентов игры простыми не будут. Ну а главное, что есть у «Акрона» – отрыв в шесть очков от зоны стыков. Ошибаться и терять очки можно.

«Динамо» Москва: новый штаб Гусева и центральный защитник в основу из Бразилии. Коэффициент сложности – 31

Трансферы «Динамо» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

Новому главному тренеру московского «Динамо» Ролану Гусеву досталось хорошее наследство от Валерия Карпина, несмотря на результаты в первой части сезона. Команде нужно не столько усиливать состав (приличный подбор футболистов, глубокая скамейка), сколько выжимать максимум из собранных в команде игроков. Разве что уровень центральных защитников оставляет вопросы. Возможно, «Динамо» решило проблему в зимнее окно. По крайней мере, единственный новичок клуба – этого амплуа.

О Дэвиде Рикардо мы знаем пока мало. Ценник у 23-летнего игрока высокий: трансфер бразильца – второй по стоимости этой зимой в РПЛ – € 6 млн. Известно, что «Динамо» конкурировало за защитника с «Торино». В прошлом сезоне за бразильскую топ-команду Дэвид Рикардо сыграл 29 матчей во всех турнирах (26 – в стартовом составе), забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Правда, на клубном чемпионате мира был запасным в «Ботафого». Да и в чемпионате 12 раз оставался на скамейке.

«Мы очень рады видеть Рикардо в нашей команде. Верим, что он поможет нам добиться задач. Я прекрасно знаю качества Дэвида, просмотрел много видео его игр. У него хорошая левая нога», – рассказал о новом центральном защитнике Гусев.

В то же время «Динамо» сохранило зимой всех лидеров, а отпустило только Дениса Макарова. У вингера не сложились отношения с новым тренером. Все семь матчей, которые Гусев провёл за два захода в роли исполняющего обязанности, Макаров начинал на скамейке. Дважды выходил на замену в самой концовке, а в остальных пяти так и не появился на поле.

«Что было с Гусевым? На самом деле, ничего. Просто мне не нравится он, а ему не нравлюсь я. Вот и всё. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может. Не знаю причины, почему не нравлюсь. Спросите у него. Мне никакой причины не было озвучено. Я не держу никаких обид – это нормально, это футбол. У каждого тренера своё мнение – как и у каждого футболиста», – рассказывал Макаров в интервью «Чемпионату» перед тем, как расторгнуть контракт с «Динамо».

Зимние сборы: лучший бомбардир – Сергеев, возвращение Гомеса, второе место на Зимнем Кубке РПЛ

Статистика и протоколы матчей «Динамо» зимой

«Динамо» все три своих зимних сбора провело в ОАЭ. Первый – с 14 по 26 января, второй – с 29 января по 10 февраля, третий – с 13 по 22 февраля.

Подготовку к возобновлению сезона бело-голубые начали без Дмитрия Скопинцева, у которого возникли проблемы с загранпаспортом. Защитник присоединился к команде позже, решив проблему, и получил штраф. Ещё под вопросом было будущее в «Динамо» Ульви Бабаева, который мог перейти в «Спартак», однако столичный клуб всё же договорился с форвардом о продлении контракта.

Новичок Дэвид Рикардо в матчах на сборах не участвовал, так как восстанавливался от повреждения. Это, конечно, усложняет Гусеву внедрение бразильца в состав. Усилением для «Динамо» по ходу весны должно стать и возвращение травмированных. В одном из матчей на Зимнем Кубке РПЛ поучаствовал Артур Гомес, ждут бело-голубые также Луиса Чавеса и Милана Майсторовича.

Если на первом сборе «Динамо» выглядело не лучшим образом в матчах с соперниками из Китая, то второе место на Зимнем Кубке РПЛ с победами во встречах с «Краснодаром» и ЦСКА (пусть и по пенальти) наверняка обнадёжило болельщиков москвичей. Тем более команда Гусева набрала столько же очков, сколько победитель турнира. Правда, 21 февраля «Динамо» проиграло «Зениту» со счётом 0:5 в спарринге, который прошёл в закрытом режиме. Деталей этой встречи нет, однако результат настораживает.

Своё время получили на сборах молодые – защитники Кирилл Исаев, Георгий Тихомиров и Максим Балахонов, полузащитники Тимофей Маринкин и Глеб Мирошниченко, нападающий Александр Хубулов. Тихомиров даже отметился голевым пасом в матче с «Шанхай Шэньхуа». Возможно, кто-то из них (кроме ушедшего в аренду в «Черноморец» Хубулова) поборется за место в составе и по ходу чемпионата.

Лучшим бомбардиром зимы у «Динамо» стал Сергеев, забивший три мяча. Нападающий оформил дубль в ворота «Урала» в последнем товарняке. А вот Тюкавин не забивал – с реализацией моментов у него было плохо.

Ориентировочный состав на весну

Состав «Динамо» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

По составу и тактической схеме «Динамо» остаются вопросы. Гусев, чей штаб покинул Сергей Паршивлюк, а пополнили Роман Шаронов и Юрий Жирков , на зимних сборах играл с парой нападающих Сергеев – Тюкавин. Однако есть сомнения, что новый тренер будет использовать схему 4-4-2, когда вернутся в строй и наберут форму травмированные. У бело-голубых большой выбор среди центральных полузащитников и вингеров. Например, на правом фланге можно сделать ставку как на Муми Нгамалё, так и на Ярослава Гладышева.

Вообще, в каждой линии есть разные варианты. Во вратарской – молодой Курбан Расулов подпирает Андрея Лунёва. В центре обороны трудно угадать возможные сочетания, особенно с учётом состояния и адаптации к российскому футболу Дэвида Рикардо. Альтернативы бразильцу и Осипенко всё те же – Николас Маричаль и Роберто Фернандес. Если лазарет «Динамо» опустеет, то у Гусева будет даже больше чем по два игрока на одну позицию.

Календарь РПЛ на весну: коэффициент сложности – 31. Гусева ждёт много топ-матчей, но это замечательно

Календарь «Динамо» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Сложность – 31. Если бы «Динамо» боролось за чемпионство – было бы критично. Но кажется, что, глядя на такой календарь, Ролан Гусев должен радоваться. Если перед командой нет задачи попасть в тройку, а в руководстве говорят в первую очередь про достойное выступление и развитие, то где ещё это показывать? В конце концов, если «Динамо» отнимет очки у лидеров или кого-то красиво обыграет – именно об этом и будут говорить. И именно так Гусев может запомниться и задержаться дольше, чем до конца сезона. Так что ждём игр – и с «Зенитом», и с «Локо», и с «Краснодаром», и с ЦСКА!

«Ростов»: самый незаметный клуб зимы. Коэффициент сложности календаря – 29

Трансферы «Ростова» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

В конце 2025 года инсайдер Иван Карпов сообщил о долгах «Ростова» в размере 4-5 млрд рублей. Однако гендиректор клуба Игорь Гончаров успокоил болельщиков: «Пакетом акций клуба владеет правительство Ростовской области — как вы понимаете, регион не заинтересован в том, чтобы команда снималась с чемпионата России. Для команды будет сделано всё, чтобы она продолжала играть и совершенствоваться. Есть ли основания у информации о размере долгов в 4-5 млрд рублей? Абсолютно никаких, виртуальные долги. Более того, я углубился в финансово-хозяйственную деятельность на протяжении последних пяти лет — никогда таких долгов не было».

Зимних покупок у ростовчан при этом так и не состоялось. Более того, 13 января ФИФА наложила на клуб трансферный бан на три окна. 4 февраля – сняла, но кампания «на вход» так и не состоялась. Даже с учётом того, что с финансами не всё так уж плохо. Единственный яркая новость — продажа защитника Ильи Вахании в «Краснодар». Игрок присоединится к новому клубу только летом 2026 года, а остаток нынешнего сезона проведёт в «Ростове».

Зимние сборы: поражения от российских соперников, базовая схема и стандарты игры при Альбе

Статистика и протоколы матчей «Ростова» зимой

Глобальных изменений в составе и игре «Ростова» не прослеживается. Ростовчане действуют чуть проще, чем в эпоху Валерия Карпина. Всё строится на физике, прессинге и качественных вертикальных атаках. На сборах «Ростов» ни разу не проиграл иностранным клубам, а вот с российскими получилось не так удачно: уступили «Родине», ЦСКА и «Спартаку» и сыграли вничью с «Локомотивом».

Самая любопытная история в межсезонье произошла 11 февраля. «Ростов» встречался с китайским «Чжэцзян Профешнл». Матч был прерван и завершён в первом тайме при счёте 0:0 из-за стычки игроков. «Игра завершена. Команда проведёт тренировку на поле», — отметила тогда пресс-служба «Ростова». Позже тренер команды Михаил Осинов в интервью «РБ Спорт» рассказал подробности конфликта: «Китайцы два-три раза сыграли очень грубо, мы ответили. Кто виноват, я не знаю. Но первые они начали. Они сыграли грубо сначала против Тарасова, потом Мелёхину прилично разорвали ногу. Когда же мы чуть-чуть сыграли грубо, они почти всей командой выбежали на поле и начали кричать. Следующая стычка — и всё по новой, ребята выбежали на поле.[Что кричали китайцы?] Что-то кричали: «Finish play — игра закончилась». Такое ощущение, будто они этого и хотели. Хотя для чего — не понимаю. Их тренеры больше всего провоцировали, когда же грубо сыграли против нашего футболиста, ни один наш игрок не выбежал на газон. А они орали на всё поле. Мы никуда не уходили. Русские не уходят. Это китайцы покинули поле. Плохо, что так получилось. Мы хотели провести спарринг на 90 минут».

Ориентировочный состав на весну

Состав «Ростова» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Вряд ли Альба решит резко изменить свою систему. Осенью схема с тремя центральными защитниками неплохо работала. Небольшие корректировки из-за травм и состояния игроков, конечно, будут, но примерный состав «Ростова» угадать не так уж и трудно.

Календарь РПЛ на весну: коэффициент сложности – 29. Всё спокойно, посередине можно выдохнуть

Календарь «Ростова» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

«Ростов» может быть спокоен. Календарь – глобально несложный, лишь 29 баллов. У многих команд больше 30! Хотя вот старт будет жёстким – сначала «Краснодар», потом лететь в Калининград и Москву. Дальше всё ровненько, а в последнем туре – «Зенит». Трофей РПЛ повезут в Ростов-на-Дону?

«Крылья Советов»: сразу пять новичков и массовая драка на сборах. Коэффициент сложности – 28

Трансферы «Крыльев Советов» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

Слова Магомеда Адиева перед зимней паузой прозвучали как приговор той команде, с которой он работал в первой части сезона. «Нас ждёт очень сложная весна, если мы не укрепим свой состав. Нужно хотя бы четыре‑пять человек. С этим составом бессмысленно входить в весну, нас ждёт бойня за выживание», – заявил главный тренер «Крыльев Советов». Адиев, можно сказать, выпрашивал у клуба новичков. И получил в трансферное окно как раз пятерых.

Новые люди появились во всех линиях, кроме вратарской. Правда, сложно однозначно утверждать, что они по своему уровню сильнее тех, кто был в «Крыльях».

Испанца Фернандеса мы помним по выступлениям за «Химки». Крепкий квалифицированный фланговый защитник, тем не менее он тоже сильно не выделялся. За греческий «Астерас» в этом сезоне сыграл 15 матчей без результативных действий, четыре раза оставался на скамейке.

21-летний центрхав Столбов из «Зенита», по сути, без опыта выступлений в РПЛ. Только однажды сыграл в элите за сине-бело-голубых в 2022 году. Да и в Первой лиге не успел как следует проявить себя.

А вот у 28-летнего нигерийского нападающего Джеффри Чинеду 11+2 в 26 матчах. Но – в чемпионате Казахстана. Потянет ли он РПЛ, чей уровень намного выше, тоже неизвестно.

22-летний центральный защитник Рекена провёл 16 матчей за «Институто» и забил один гол в сезоне-2025. Однако ещё в 19 играх оставался в запасе. А ведь эта команда – один из аутсайдеров чемпионата Аргентины.

21-летний форвард-универсал Шуманский проиграл конкуренцию в ЦСКА. Забил всего два гола в этом сезоне, а в РПЛ – один. Хотя потенциал у белоруса, несомненно, есть.

Зимние сборы: сразу два скандала – с Рассказовым и Суторминым

Статистика и протоколы матчей «Крыльев Советов» зимой

Все три сбора «Крылья Советов» провели в Турции. Первый – с 10 по 24 января, второй – с 29 января по 10 февраля, третий – с 15 по 27 февраля.

Первый этап подготовки команда Магомеда Адиева собиралась завершить матчем с сербским ИМТ, однако спарринг отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Так что играли «Крылья Советов» только на следующих двух сборах. Общий итог – положительный. Четыре победы при двух поражениях. Впрочем, у «Крыльев» был только один соперник уровня РПЛ. «Балтике» самарцы уступили за неделю до возобновления чемпионата, более того, не забили. До этого случилось сухое поражение и во встрече с «КАМАЗом». Новичок Чинеду порадовал тренера двумя голами в пяти матчах. Но ярко выраженного бомбардира у «Крыльев Советов» зимой не было. Джеффри поделил первое место в списке лучших снайперов команды с Владимиром Хубуловым, Амаром Рахмановичем и Владимиром Игнатенко. Наверняка Адиев ждёт большего от своих нападающих. И, конечно, надеется на скорейшее возвращение пропустившего все товарищеские матчи из-за травмы Вадима Ракова.

Неприятный случай на сборах – драка Николая Рассказова с Ацамазом Ревазовым из «КАМАЗа». Защитник самарцев в ходе конфликта ударил соперника головой. А ещё в январе РФС наложил на «Крылья Советов» трансферный бан из-за долгов, однако в феврале снял его после погашения задолженности перед «РТ-Капитал».

Омрачила самарскую зиму и история с Алексеем Суторминым. Самарские СМИ сообщали, что экс-игрок сборной России сломал руку, поучаствовав в корпоративном футбольном турнире, и тем самым нарушил контракт. «Крылья Советов» хотели расторгнуть договор с Суторминым, но всё же оставили Алексея, наказав финансово.

Ориентировочный состав на весну

Состав «Крыльев Советов» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

С точки зрения глубины состава у «Крыльев Советов» действительно всё в порядке. В каждой линии по два или даже три кандидата на место в основе. Во вратарской, помимо Песьякова, есть ещё молодой талант Кокарев, в обороне – Сутормин, Евгеньев, Лепский и Печенин. В полузащите и группе атаки – Баньяц (вероятно, его стоит ждать с начала весны, так как Раков пока восстанавливается), Витюгов, Хубулов, Марин, Рахманович и Игнатенко. Как раз 11 человек. Плюс новички Фернандес, Рекена (на сборах наигрывались в основе) Столбов, Шуманский и Чинеду. Конкуренция как будто бы даже избыточная, что тоже не всегда хорошо.

Календарь РПЛ на весну: коэффициент сложности – 28. Меньше только у «Краснодара»!

Календарь «Крыльев Советов» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Вы переживаете за место «Крыльев» в РПЛ? Не стоит. Вот кому повезло с календарём, так это Магомеду Адиеву. Да, топ-соперники будут, но 7 из 12 матчей играть дома. В том числе – с «Локо», ЦСКА и «Спартаком». Отсюда и коэффициент сложности такой невысокий. У «Крыльев» даже соперники распределены более-менее ровно.

«Динамо» Махачкала: Евсеев фактически не дождался трансферов, а от его команды стоит ждать голов. Коэффициент сложности – 35

Трансферы махачкалинского «Динамо» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

Махачкалинцы живут по принципу мадридского «Реала» – смена тренера (место Хасанби Биджиева занял Вадим Евсеев) плюс минимум трансферной активности зимой. Старший брат Мохамеда Аззи Имадеддин заскучал в России, не потянул уровень РПЛ, провёл в ней за полгода всего лишь 206 минут и отправился на родину. Зато в обратном направлении прибыл на укрепление правого края атаки 19-летний Дайя Мешид. Правда, есть важный нюанс – подписывать его не хотели. По крайней мере, сейчас. Гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов сам же и рассказал об этом.

«Тут вопрос больше связан с Имадеддином Аззи. Он почти сразу, ещё полгода назад, попросился обратно в Алжир. Слишком нелегко протекала адаптация. Так бывает. Мы пошли ему навстречу. У нас не было возможности вернуть деньги за его летний переход в «Динамо» в полном объёме. За счёт трансфера Мешида вышли из ситуации без финансовых потерь. Мы не планировали брать Мешида в это трансферное окно. При всём этом он прошёл сборные Алжира всех возрастов, кроме основной, считается на родине очень перспективным футболистом. Поэтому, раз такая история, решили пойти по такому пути».

Также на перспективу взяли во вторую команду 18-летнего полузащитника Никиту Воронина. В основной его в ближайшее время ждать едва ли стоит. Оценивать трансферное окно сложно – оценивать-то практически нечего. С одной стороны, никого из лидеров не потеряли. А контракты Идара Шумахова, Сослана Кагермазова и Никиты Глушкова даже продлили . С другой – никак не компенсировали колоссальные летние потери Валентина Пальцева и Эгаша Касинтуры.

20 января Газизов утверждал «Чемпионату»: «Пока Вадим Валентинович знакомится с командой. Если он скажет, что ему нужны игроки – мы готовы. Пока на стопе из-за этого. Вадим Валентинович оценивает необходимость трансферов». Евсеева и так всё устраивает? Не совсем. Согласно уже более свежим словам Газизова, клуб хочет, но пока не может приобрести правоногого левого вингера. Так и не смог.

Зимние сборы в Турции: новая схема и бешеная результативность

Статистика и протоколы матчей махачкалинского «Динамо» зимой

Цитата Вадима Евсеева «у нас футбол в чём заключается – в забивании голов, что ли?» стала культовой. Тогда тренер подразумевал отрицательный ответ. Интересно, как бы он ответил на тот свой же вопрос после турецких сборов, где все матчи «Динамо» закончились с общим счётом 16:2 ? Понятно, нужно делать скидку на уровень соперников и физической формы, тем не менее результат обнадёживает.

Особенно раззабивался Ражаб Магомедов. В этом сезоне Премьер-Лиги у атакующего полузащитника всего два выхода в старте и суммарные 302 минуты без результативных действий. А за шесть матчей на сборах он забил четыре гола. Помогло назначение Евсеева, следствием чего стало возвращение привычной роли.

«Сейчас мне очень комфортно, честно говоря. В прошлой схеме моей родной позиции, по сути, не было. А сейчас я играю там, где мне удобнее всего – под нападающим. Я бы говорил отдельно о первом и втором сборах, они разными были по характеру нагрузок. На первом много бегали без мяча, закладывали фундамент физической готовности. На втором стало больше тактики, больше игровых упражнений. Сложно ли в целом? Очень нелегко. Но всё в удовольствие. Это, возможно, лучшие сборы из тех, что я проходил».

Ражаб Магомедов Фото: ФК «Динамо» Мх

А прогноз Сердера Сердерова так вообще максимально оптимистичный:

«Как видите, у нас больше моментов и голов. Понятно, что это сборы, но по той работе, которую мы делаем, могу уверенно сказать, что забьём в два раза больше, чем в первой части сезона».

Ещё вместе с Евсеевым штаб махачкалинцев пополнил испанский тренер по физподготовке Рубен Креспо, ранее трудившийся в сантандерском «Расинге». Всю зиму команда готовилась в одном отеле. Турцию в этот период прилично заливало дождями, тем не менее, по словам Газизова, не пришлось отменять ни одну игру или тренировку. Правда, не обошлось и без негатива: Александр Сандрачук только избавился от травмы, как тут же болезненно получил коленом в спину и вновь выбыл из строя. Не всё в порядке со здоровьем и у Абдулпаши Джабраилова.

Ориентировочный состав на весну

Состав махачкалинского «Динамо» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

При Хасанби Биджиеве махачкалинцы выступали по схеме 3-4-2-1. Исключительно оборонительной их игру назвать было точно нельзя. Тем не менее восемь голов за 18 туров говорят о многом. На сборах Евсеев хорошенько поработал над исправлением атакующего бессилия. «Мы играем современно и агрессивно. Сейчас большой крен в атаку. Думаю, ребятам нравится. Если мы будем так же действовать, то болельщикам игра должна понравиться», – резюмировал Газизов для «Матч ТВ».

В двух последних командах, «Черноморце» и «Ленинградце», Евсеев использовал расстановку 4-2-3-1. Вероятно, и в «Динамо» он останется ей верен. Тимур Магомедов на сборах занимал место в воротах чаще Давида Волка, поэтому предпочтение отдаём ему. Аж семь матчей в Турции провёл почти не игравший у Биджиева Андрес Аларкон. Но будет ли он основным с учётом того, что в случае перехода на двойку центральных защитников и так кому-то из тройки Шумахов – Табидзе – Алибеков придётся подвинуться?

Другая интрига – крылья атаки. Вингеров ранее махачкалинцы не использовали. Да и в последнее время искали кандидата на левый фланг. Возможно, туда поднимут профильного левого защитника – Темиркана Сундукова или Яна Джапо. Словенец как раз оклемался после повреждения и отбегал шесть матчей. А направо вероятен перевод Джавада. Тогда под нападающим готов будет курсировать герой сборов Ражаб Магомедов. Либо туда отправится Никита Глушков, пока место в центральной зоне займут Мехди Мубарик и Хуссем Мрезиг. Точно поймём только весной.

Календарь РПЛ на весну: коэффициент сложности – 35. Тяжелее в лиге нет ни у кого!

Календарь махачкалинского «Динамо» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Давайте честно, Вадиму Евсееву мы не завидуем. Соперников вы видите сами. Просто обозначим, что «Динамо» предстоит сыграть с каждой командой из топ-9. Отсюда и 35 баллов. Вряд ли с таким расписанием в Махачкале сильно удивятся попаданию в стыки. Главное не вылететь напрямую.

«Пари Нижний Новгород»: как теперь жить без Боселли? Коэффициент сложности календаря – 32

Трансферы «Пари НН» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

Главная история зимы для «Пари НН» – потеря Хуана Боселли. В первой части сезона уругваец был одним из немногих, кто стабильно тащил команду. На счету Боселли 7 из 12 мячей нижегородцев за 18 туров РПЛ (почти 60%)! Теперь Хуан уехал бороться за золото с «Краснодаром». Также Нижний Новгород покинул Валерий Царукян: его с правом выкупа арендовал «Ахмат». Остальные потери вряд ли серьёзно скажутся на команде Алексея Шпилевского. Но этих двух и так хватит.

Входящих трансферов «Пари НН» совершил по минимуму. Из Аргентины приехал нападающий Адриан Бальбоа: «Расинг» получил за 32-летнего игрока € 1 млн. А сам футболист заключил с нижегородцами контракт сроком на 1,5 года с опцией продления на сезон. Именно он должен заменить Боселли. Бальбоа выступал за «Расинг» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

Приобретения Матвея Урванцева и Артёма Сидоренко – инвестиции в будущее. Хотя за 21-летнего форварда «Пари НН» заплатил «Челябинску» € 780 тыс. Возможно, Урванцев поможет Шпилевскому уже сейчас.

Зимние сборы: странная история с «Факелом» и много голов

Первый сбор – товарищеские матчи

Статистика и протоколы матчей «Пари НН» зимой

На первых сборах должен был также состояться товарищеский матч с «Факелом» (27 января). Однако игру отменили. «Из-за сложных погодных условий по решению главного тренера «Пари НН» игра отменена», – написала пресс-служба «Факела».

Позже в «Пари НН» сообщили, что данная информация неверна: «Сегодня был отменён матч «Пари НН» – «Факел», после чего была опубликована абсолютно неправдивая информация со стороны «Факела», что этот матч был отменён по решению главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности, более того – это ложь. Матч был отменён из-за неблагоприятных погодных условий, организаторы встречи закрыли поле из-за погоды». Мини-конфликт!

Алексей Шпилевский Фото: ФК «Пари НН»

Сам Шпилевский подробно рассказывал, над чем работает команда. «В первой части тренировок у нас была работа над атлетизмом, где была силовая, скоростная выносливость. Старались отрабатывать прессинг в фазе против мяча, плюс переключения после перехвата. По ходу сбора внедряли больше одну структуру, вторую хотели опробовать в товарищеском матче, но, к сожалению, не получилось. Нельзя сказать, что ребята не готовы или плохо поработали. Первый сбор точно получился полезным».

А это слова Шпилевского в конце вторых сборов: «Дальше будем работать по нашему плану, оттачивать то, что хорошо получается, работать над фазой завершения, уделим внимание позиционной атаке против низкого блока, в фокусе будет контрпрессинг. Продолжим подтягивать физические кондиции». Как вам такие подробности от Шпилевского? Ждёте ренессанс Нижнего?

Ещё одна интересная деталь – схема. Например, в матче с «Согдианой» Шпилевский попробовал сочетание 3-5-2. Интересно, с какой расстановкой «Пари НН» начнёт 2026 год в РПЛ? Откатится к четырём защитникам или будет играть в три центральных? Учитывая травму Эдгардо Фариньи на сборах, перед тренером нижегородцев встаёт непростой вопрос.

Ориентировочный состав на весну

Состав «Пари НН» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Присутствие в составе голкипера Никиты Медведева, защитника Свена Карича, полузащитника Алекса Опоку Сарфо, а также Олакунле Олусегуна вряд ли вызывает вопросы. Наверняка и новичок Бальбоа начнёт весну как основной форвард. По другим позициям вполне вероятна ротация. Многое зависит от схемы, на которой остановится Шпилевский. Тут, как мы уже писали выше, есть выбор. Мы взяли за основу 3-5-2.

Календарь РПЛ на весну: коэффициент сложности – 32.

Календарь «Пари НН» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Всё не так плохо, как у Махачкалы (это неудивительно), но коэффициент сложности приличный. Хотя мы уже говорим про команды из зоны стыков, здесь почти все соперники – фавориты. Отметим разве что отсутствие нереальных для «Пари НН» игр подряд.

«Оренбург»: мощная закупка под главного тренера к самому началу сборов. Коэффициент сложности календаря – 29

Трансферы «Оренбурга» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

«Оренбург» начал обновление уже в начале января. Неудивительно, ведь из-за резкого подъёма «Пари НН» в декабре команда оказалась в зоне прямого вылета. Так что уже на первом сборе у оренбуржцев были три новых игрока на проблемные позиции – левый защитник Алексис Кантеро, центральный – Джон Паласиос, плюс Дамиан Пуэбла, способный сыграть впереди почти везде. Уже позже стали появляться дополнительные опции – взяли в аренду несколько футболистов из ФНЛ и подписали Рудакова свободным агентом. Возможно, не хватило центрфорварда, однако мы не знаем, в какой форме к сезону подойдут Савельев, Жезус и Гузина.

По трансферам «на выход» вопросов минимум. Бубанья приходил под Слишковича, однако не играл даже у него. Игнатьев тоже явно не оправдал ожиданий, как и Владислав Камилов. Анри Чичинадзе ушёл по личным обстоятельствам, а Зотов, несмотря на опыт, не особо тянул.

Зимние сборы: матч с участником ЛЧ и отмены игр

Статистика и протоколы матчей «Оренбурга» зимой

На первом сборе команда сыграла только один матч, в котором уверенно расправилась с клубом из Узбекистана. Вторая встреча с «Борацем» была отменена из-за погодных условий. На втором сборе с «Борацем» сыграть удалось, однако без форс-мажоров всё равно не обошлось. Получилось провести четыре встречи, но матч с «Арсеналом» также был отменён из-за дождей. А дальше «Оренбург» на один вечер оказался в лигочемпионской ауре, сыграв с «Кайратом». Перед матчем – гимн турнира, трансляция тоже подавалась через соответствующие атрибуты. Да, команда уступила, однако в памяти история останется надолго.

На последнем сборе «Оренбург» сыграл два матча. Причём в один день. Оба раза соперником стал «Рубин», а счёт получил идентичным. 22 февраля команда вернулась в Россию. В планах встреча с болельщиками, а уже в субботу, 28 февраля, первый матч с «Акроном».

Ориентировочный состав на весну

Состав «Оренбурга» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Очевидно, что «Оренбург» приглашал легионеров не для того, чтобы держать их на скамейке. Поэтому оправданно ожидать появление всех трёх уже в первом матче после рестарта. Плюс все повреждения залечил центральный защитник Ценов, которого мы тоже, вероятно, увидим в основе. Впереди системности атаке должен добавить Пуэбла, но нельзя исключать и выход Рыбчинского вместо кого-то из тройки впереди.

И в этом случае у Ахметзянова появится возможность использовать в роли центрфорварда Гузину или Жезуса. Впрочем, в первой части сезона ни один из нападающих не убедил, что готов к роли основного. Интересно, что изменится весной.

Календарь РПЛ на весну: коэффициент сложности – 29. С таким расписанием должны спастись!

Календарь «Оренбурга» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

А вот у «Оренбурга» всё хорошо. Во-первых, самый низкий коэффициент сложности среди всех конкурентов. Во-вторых, предстоит сыграть со всеми конкурентами («Сочи», «Пари НН», Махачкала). По шесть игр дома и в гостях. Из топ-4 – три соперника вместо четырёх. В общем, на бумаге оренбуржцам должно быть попроще, чем командам рядом.

«Сочи»: худшая работа на трансферном рынке зимой. Коэффициент сложности календаря – 32

Трансферы «Сочи» зимой 2026-го Фото: «Чемпионат»

Вряд ли кто-то, включая главного тренера Игоря Осинькина, поставит «Сочи» положительную оценку за зимнюю селекционную кампанию. Аутсайдеру РПЛ требовалось усиление фактически во всех линии, а у южан почти до самого закрытия трансферного окна не было новичков. Только нападающий Гуарирапа вернулся в клуб из аренды после трёх с половиной месяцев в ОАЭ – и почти сразу уехал в Китай. Правда, даже в «Шардже» он не доказал, что способен сейчас на большие дела. Поучаствовал всего в восьми матчах и забил лишь один гол – Сауля не выкупили.

Ближе к завершению зимних сборов к «Сочи» присоединился вингер «Краснодара» Густаво Сантос. Насколько это усиление?.. За «Краснодар» Густаво сыграл 14 матчей и набрал 1+2. Да и до этого, если не брать успешный период в «Ламии», где бразилец тянул на себе аутсайдера, он нигде не феерил. Быть может, спасатель – его профессия, поэтому от Густаво в «Сочи» ждут многого. Должны были привезти экс-форварда «Спартака» Шамара Николсона, но не смогли: заявка была переполнена.

Также сочинцы отпустили в «Рубин» Сааведру – своего основного игрока и лучшего по «гол+пас» в первой части сезона РПЛ наряду с Антоном Зиньковским (3+1). В команде, конечно, есть и другие сильные центрхавы, например зенитовские воспитанники Кирилл Кравцов и Дмитрий Васильев или экс-армеец Максим Мухин, но двое из них в последнее время борются с травмами. Следовательно, потеря Сааведры может оказаться чувствительной для аутсайдера. Но без этой аренды не удалось бы взять Густаво.

Остальные ушедшие игроки «Сочи» только нагружали зарплатную ведомость, реальной пользы от них не было. В целом команда по качеству состава сегодня на том же уровне, что и вчера, и по этой причине за сочинцев страшновато.

Зимние сборы: результативность форвардов, единственный матч с командой РПЛ

Статистика и протоколы матчей «Сочи» зимой

Первый зимний сбор «Сочи» организовал дома, где тренировался с 12 по 22 января. Следующие два этапа подготовки ко второй части сезона команда Осинькина провела в Турции – с 23 января по 5 февраля и с 8 по 22 февраля. Плохая погода в этой стране внесла свои коррективы.

«Была пропущена тренировка и смещена на один день игра, – рассказывал в середине февраля Осинькин. – Это было ещё 15-20 дней назад. Дальше мы, несмотря на то что были дожди, подстраивались под прогноз погоды, угадывали, в те дни, когда была одна тренировка, переносили её на вечер. Конечно, в товарищеском матче с махачкалинским «Динамо» ветер мешал играть. Комбинационной игры не было ни у одной из команд, потому что мяч сносило рваным ветром. Было очень много борьбы. А поле хорошо выдерживает дождь, но всё-таки оно жестковатое, мяч отскакивает. Футбола было мало, много борьбы, но в такой футбол тоже надо иногда играть, поэтому всё как есть».

Поражение 0:3 от махачкалинцев – единственное для «Сочи» на зимних сборах. Но и с соперниками уровня РПЛ команда Осинькина больше не играла. Так что трудно оценить, прогрессирует ли аутсайдер под руководством пришедшего по ходу сезона тренера.

В спаррингах довольно результативно сыграли форварды Михаил Игнатов и Захар Фёдоров, забившие по четыре мяча . Вот это добавляет оптимизма. «Сочи» очень нужны голы, а в первой части сезона их было мало.

Ориентировочный состав на весну: схема 4-4-2

Состав «Сочи» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Стартовый состав «Сочи» сейчас угадать непросто, потому что зимние сборы могут поменять мнение тренера об игроках. Вдобавок подтянутся травмированные. Если брать заявку южан, то у них по два-три футболиста на каждую позицию. Другое дело, что клуб не подписал новичков, которые повысили бы уровень команды. Вероятно, место в основе получит Густаво. А во вратарской линии развернётся борьба между Дёгтевым и опытным Дюпиным.

Календарь РПЛ на весну: коэффициент сложности – 32. Очень жёсткий старт и матчи с топами в гостях

Календарь «Сочи» на весну 2026 года Фото: «Чемпионат»

Календарь «Сочи» не помощник. Коэффициент сложности не запредельный, но и не как у «Оренбурга». Стартовать сразу очень тяжело – в первых четырёх матчах «Спартак», «Краснодар», «Балтика» и выезд к прямому конкуренту. А ещё в гостях играть с ЦСКА и «Зенитом». Сложно представить, что у команды получится пробиться даже в стыки.

Пишите, от кого ждёте прорыва весной. Кого хотите видеть чемпионом. А кому желаете путешествия в «ЛЛМ» – это тоже окей!

Над текстом работали: Анатолий Романов, Георгий Илющенко, Никита Паглазов, Дмитрий Зимин, Максим Пахомов.