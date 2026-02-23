«Спартак» перевернул игру с четвёртым клубом Казахстана! Но потерял игрока из-за травмы

Заболотный и Угальде забили после перерыва, а красно-белые одолели «Елимай». Но главный вопрос: что с Дмитриевым?

«Спартак» провёл заключительный контрольный матч на зимних сборах в ОАЭ. На этот раз команда Хуана Карседо встретилась с «Елимаем» — четвёртым клубом чемпионата Казахстана.

В стартовом составе красно-белых нашлось место и новичку Владиславу Саусю, и молодым Никите Массалыге с Игорем Дмитриевым, и нападающему Антому Заболотному. А вот Наиль Умяров, Пабло Солари, Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Маркиньос остались в запасе. Первые 15 минут порадовали (а кого-то, возможно, и огорчили) большим количеством моментов. Жарко было и у тех, и у других ворот.

Загибаем пальцы. Вторая минута — Ливай Гарсия опасно бил в ближний угол, но голкипер перевёл мяч на угловой. Вряд ли нападающий из Тринидада и Тобаго забил бы из такой позиции. Можно было только рассчитывать на ошибку вратаря, но тот не подвёл «Елимай». Клуб из Казахстана достаточно остро ответил — только реакция Александра Максименко спасла красно-белых от пропущенного гола. Фессу Меме Плакка удрал от защитников, однако не переиграл голкипера.

Следом Тео Бонгонда запустил мяч выше перекладины, а потом сплоховал Заболотный. Антон пробил низом из очень хорошей позиции, но не попал в створ.

«Спартаку» повезло, что почти сразу после этого Игорь Свиридов не наказал Кристофера Ву за откровенный «привоз». Защитник красно-белых неудачно скинул мяч назад в падении головой, а футболист «Елимая» не попал в створ.

«Спартак» должен был забивать после перерыва на водопой, однако Гарсия простил соперника. Ливай всё сделал красиво — открылся, убежал, перекинул вратаря черпаком. Попади в ворота – был бы очень эффектный гол. А так мяч упал на перекладину.

Две неприятные новости для «Спартака» перед перерывом. Во-первых, красно-белые пропустили. Пассивная игра на угловом у своих ворот привела к проблемам. Плакка выиграл верховое единоборство, но Максименко остановил его удар. Правда, голкипер отбил мяч перед собой, а первым на добивании оказался Айбар Жаксылыков. Полевые игроки «Спартака» в этом эпизоде смотрели футбол.

Во-вторых, московская команда провела вынужденную замену. Игорь Дмитриев получил болезненный удар по ноге. Что это — серьёзная травма или перестраховка со стороны тренерского штаба? Узнаем в ближайшие дни. Однако Олег Рябчук вышел на поле вместо Дмитриева буквально перед самым перерывом.

У «Спартака» ушло две с небольшим минуты со старта второй половины, чтобы отыграться. На этот раз стандарт помог красно-белым. Барко навесил, а Заболотный головой вонзил мяч в дальний угол — 1:1. Можно сказать, что нападающий отмазался за нереализованный момент в первом тайме.

Сразу после этого «Елимай» едва не огорчил вышедшего в перерыве Александра Довбню. Эдисон Ндреца классно приложился, и мяч рикошетом от рук вратаря влетел в штангу. Подоспевший на добивание игрок «Елимая» забивал уже из офсайда.

На 78-й минуте завершал Угальде. Манфред пробил, находясь в окружении сразу нескольких соперников, и попал в дальний угол. Очень круто разобрался костариканец!

«Спартак» одержал победу в заключительной игре перед рестартом Мир РПЛ. Впереди — матч чемпионата с «Сочи», который состоится 1 марта.