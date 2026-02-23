Топ-матчи вторника: «Интер» и «Атлетико» в Лиге чемпионов, НБА и «Магнитка» — «Северсталь»

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
- 🏀 3:00: «Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА
- ⚽️ 16:00: «Ростов» — «Локомотив», товарищеский матч
- 🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: «Автомобилист» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 20:45: «Атлетико» Мадрид — «Брюгге», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра
- 🎦⚽️ 23:00: «Байер» — «Олимпиакос», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра
- ⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра
- ⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Карабах», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра
Время в материале указано по Москве.
🏀 3:00: «Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: лучший клуб Востока остановит «шпор»?
После возвращения в строй Виктора Вембаньямы дела у «Сан-Антонио» очень сильно наладились. Клуб из Техаса выиграл последние восемь матчей кряду и вряд ли собирается останавливаться. Впрочем, «Детройт» не только возглавляет Восток, но и не знает поражений на протяжении пяти встреч подряд. Чья серия прервётся?
⚽️ 16:00: «Ростов» — «Локомотив», товарищеский матч
Интрига: кто победит в битве двух клубов РПЛ?
На этой неделе пройдут первые после зимнего перерыва матчи РПЛ. А пока некоторые команды продолжают подготовку через контрольные встречи. «Локомотив» одержал пять побед подряд, после чего упустил победу в матче с «Пюником» (1:1), а затем уступил ЦСКА (2:3). «Ростов» провёл две предыдущие встречи со столичными клубами. Он проиграл и ЦСКА (1:3), и «Спартаку» (0:1). В предстоящем туре РПЛ донская команда встретится с «Краснодаром», а «Локомотив» примет дома «Пари НН».
🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: прервёт ли «Северсталь» серию поражений в личных встречах?
Последние два очных матча остались за подопечными Андрея Разина – в тех играх, которые состоялись в 2025 году, магнитогорцы победили с общим счётом 9:3. У лидеров КХЛ есть шанс продлить серию побед не только в личных встречах, но и в лиге в целом – они выиграли три последних матча. Дадут ли череповчане продолжиться этим сериям?
🏒 17:00: «Автомобилист» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: завершится ли матч за 60 минут?
Три последние встречи этих команд неизменно заканчивались в овертаймах – дважды верх брали «ястребы», но последняя схватка завершилась в пользу подопечных Николая Заварухина. Получится ли забрать два очка и на этот раз и удастся ли сделать это в основное время?
🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервёт ли «Сибирь» серию поражений?
Новосибирцы после яркого отрезка, позволившего им закрепиться в зоне плей-офф на Востоке, потерпели уже три поражения подряд. На их место в восьмёрке всерьёз претендует «Амур», и, чтобы не пустить их туда, «Сибири» необходимо вернуться на победный путь. Получится ли сделать это в Уфе?
🏒 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: чья победная серия прервётся?
Обе команды в последнее время стабильно набирают очки – лидеры Запада одержали три победы подряд, в то время как подопечные Вячеслава Козлова не знают поражений на протяжении четырёх матчей. Чья-то белая полоса в Ярославле встретит свой конец. Но чья именно?
⚽️ 20:45: «Атлетико» Мадрид — «Брюгге», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: справится ли «Атлетико» с неудобным соперником?
Первый матч с участием соперников получился крышесносным. «Атлетико» вёл 2:0 и 3:2 в Бельгии, но всё равно упустил победу — 3:3. Любопытно, что испанский клуб ни разу не одолел соперника в четырёх прошлых очных встречах. Получится ли прервать эту серию в предстоящем матче? Плюс бельгийский клуб проиграл всего один раз в восьми прошлых встречах во всех турнирах. Так что перед «Атлетико» стоит далеко не самая простая задача.
🎦⚽️ 23:00: «Байер» — «Олимпиакос», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра
💬 Матч с текстовой трансляцией
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: будет ли камбэк от греческого клуба?
«Байер» добился победы в первом матче — 2:0. Патрик Шик забил два мяча в течение трёх минут, и его команда значительно приблизилась к 1/8 финала. Правда, после этого клуб из Леверкузена неудачно слетал в столицу Германии, где уступил «Униону» (0:1). Пока что «Байер» находится на шестой строчке в таблице Бундеслиги. «Олимпиакос» занимает второе место в чемпионате Греции, а его отставание от АЕКа составляет два очка. Но результат первого матча с «Байером» заметно осложнил задачу по выходу в следующий раунд Лиги чемпионов.
⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: отыграет ли «Интер» разницу в два гола?
Итальянские клубы совсем не впечатляют в Лиге чемпионов. «Интер» пролетел мимо топ-8 на общем этапе, а неделю назад «сгорел» в холодной Норвегии — 1:3. Вряд ли кто-то сильно удивится, если миланский клуб всё-таки пройдёт в 1/8 финала, поскольку ему по силам обыграть соперника дома с нужной разницей в счёте. С другой стороны, «Будё-Глимт» уже доказал, что с ним нужно считаться. В трёх предыдущих матчах в ЛЧ он обыграл «Манчестер Сити» (3:1), «Атлетико» (2:1) и «Интер» (3:1). Как вам такое комбо?
⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Карабах», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: окажет ли «Карабах» сопротивление в ответном матче?
Здесь всё понятно. Сложно представить расклад, при котором «Карабах» победит в Англии с разницей в пять мячей. При всём уважении к лучшему клубу Азербайджана в такое поверить очень проблематично. «Ньюкаслу» после очень уверенной победы в первом матче (6:1) нужно спокойно провести ответную встречу и ждать результатов жеребьёвки 1/8 финала. А «Карабаху» важно сыграть во втором матче гораздо лучше, чем в первом, чтобы достойно попрощаться с турниром.