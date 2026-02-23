Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 24 февраля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Интер» и «Атлетико» в Лиге чемпионов, НБА и «Магнитка» — «Северсталь»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 24 февраля 2026 года
Мощное 24 февраля: «Ньюкасл» против «Карабаха», битва «Детройта» с «Сан-Антонио», а также «Авто» — «Авангард» и «Локо» — «Динамо» в КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 февраля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2026, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лучший клуб Востока остановит «шпор»?

После возвращения в строй Виктора Вембаньямы дела у «Сан-Антонио» очень сильно наладились. Клуб из Техаса выиграл последние восемь матчей кряду и вряд ли собирается останавливаться. Впрочем, «Детройт» не только возглавляет Восток, но и не знает поражений на протяжении пяти встреч подряд. Чья серия прервётся?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Реформа от НБА:
Реформы против танкинга в НБА: что известно на данный момент
Реформы против танкинга в НБА: что известно на данный момент

⚽️ 16:00: «Ростов» — «Локомотив», товарищеский матч

Интрига: кто победит в битве двух клубов РПЛ?

На этой неделе пройдут первые после зимнего перерыва матчи РПЛ. А пока некоторые команды продолжают подготовку через контрольные встречи. «Локомотив» одержал пять побед подряд, после чего упустил победу в матче с «Пюником» (1:1), а затем уступил ЦСКА (2:3). «Ростов» провёл две предыдущие встречи со столичными клубами. Он проиграл и ЦСКА (1:3), и «Спартаку» (0:1). В предстоящем туре РПЛ донская команда встретится с «Краснодаром», а «Локомотив» примет дома «Пари НН».

Уедет ли?
«Реальная история». Агент Батракова сообщил, что Алексей может уехать в Европу летом

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Северсталь» серию поражений в личных встречах?

Последние два очных матча остались за подопечными Андрея Разина – в тех играх, которые состоялись в 2025 году, магнитогорцы победили с общим счётом 9:3. У лидеров КХЛ есть шанс продлить серию побед не только в личных встречах, но и в лиге в целом – они выиграли три последних матча. Дадут ли череповчане продолжиться этим сериям?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Главному тренеру «Металлурга» не понравилась предыдущая игра:
Разин — о победе над «Адмиралом»: не игра, а рыдания! Пойдёмте нормальный хоккей смотреть

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: завершится ли матч за 60 минут?

Три последние встречи этих команд неизменно заканчивались в овертаймах – дважды верх брали «ястребы», но последняя схватка завершилась в пользу подопечных Николая Заварухина. Получится ли забрать два очка и на этот раз и удастся ли сделать это в основное время?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Экс-форвард «Авангарда» зажигал на Олимпиаде:
Легенда КХЛ принял эликсир молодости? Червенка в 40 лет был лучшим чехом на Олимпиаде
Легенда КХЛ принял эликсир молодости? Червенка в 40 лет был лучшим чехом на Олимпиаде

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Сибирь» серию поражений?

Новосибирцы после яркого отрезка, позволившего им закрепиться в зоне плей-офф на Востоке, потерпели уже три поражения подряд. На их место в восьмёрке всерьёз претендует «Амур», и, чтобы не пустить их туда, «Сибири» необходимо вернуться на победный путь. Получится ли сделать это в Уфе?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как высоко находятся тренеры команд в нашем рейтинге?
Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин снова на вершине, Ларионов ворвался в восьмёрку лучших

🏒 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

Обе команды в последнее время стабильно набирают очки – лидеры Запада одержали три победы подряд, в то время как подопечные Вячеслава Козлова не знают поражений на протяжении четырёх матчей. Чья-то белая полоса в Ярославле встретит свой конец. Но чья именно?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Интервью с форвардом бело-голубых:
«Обмен из СКА просил с начала сезона. Был счастлив, когда случилось». Интервью с Зинченко
Эксклюзив
«Обмен из СКА просил с начала сезона. Был счастлив, когда случилось». Интервью с Зинченко

⚽️ 20:45: «Атлетико» Мадрид — «Брюгге», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Атлетико» с неудобным соперником?

Первый матч с участием соперников получился крышесносным. «Атлетико» вёл 2:0 и 3:2 в Бельгии, но всё равно упустил победу — 3:3. Любопытно, что испанский клуб ни разу не одолел соперника в четырёх прошлых очных встречах. Получится ли прервать эту серию в предстоящем матче? Плюс бельгийский клуб проиграл всего один раз в восьми прошлых встречах во всех турнирах. Так что перед «Атлетико» стоит далеко не самая простая задача.

Статистика Лиги чемпионов
Альварес доигрывает последние месяцы в «Атлетико»?
Главный трансферный сериал лета-2026 уже очевиден. За Альвареса бьются четыре топ-клуба!
Главный трансферный сериал лета-2026 уже очевиден. За Альвареса бьются четыре топ-клуба!

🎦⚽️ 23:00: «Байер» — «Олимпиакос», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли камбэк от греческого клуба?

«Байер» добился победы в первом матче — 2:0. Патрик Шик забил два мяча в течение трёх минут, и его команда значительно приблизилась к 1/8 финала. Правда, после этого клуб из Леверкузена неудачно слетал в столицу Германии, где уступил «Униону» (0:1). Пока что «Байер» находится на шестой строчке в таблице Бундеслиги. «Олимпиакос» занимает второе место в чемпионате Греции, а его отставание от АЕКа составляет два очка. Но результат первого матча с «Байером» заметно осложнил задачу по выходу в следующий раунд Лиги чемпионов.

Статистика Лиги чемпионов
Вспоминаем, как Шик забивал в Греции:
Видео
Видеообзор победы «Байера» над «Олимпиакосом» в стыковом матче Лиги чемпионов

⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отыграет ли «Интер» разницу в два гола?

Итальянские клубы совсем не впечатляют в Лиге чемпионов. «Интер» пролетел мимо топ-8 на общем этапе, а неделю назад «сгорел» в холодной Норвегии — 1:3. Вряд ли кто-то сильно удивится, если миланский клуб всё-таки пройдёт в 1/8 финала, поскольку ему по силам обыграть соперника дома с нужной разницей в счёте. С другой стороны, «Будё-Глимт» уже доказал, что с ним нужно считаться. В трёх предыдущих матчах в ЛЧ он обыграл «Манчестер Сити» (3:1), «Атлетико» (2:1) и «Интер» (3:1). Как вам такое комбо?

Статистика Лиги чемпионов
Что вообще творит норвежский клуб?
Новая сенсация Норвегии в ЛЧ — «казнили» третий топ-клуб подряд! «Интер» получил 3. Видео
Новая сенсация Норвегии в ЛЧ — «казнили» третий топ-клуб подряд! «Интер» получил 3. Видео

⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Карабах», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: окажет ли «Карабах» сопротивление в ответном матче?

Здесь всё понятно. Сложно представить расклад, при котором «Карабах» победит в Англии с разницей в пять мячей. При всём уважении к лучшему клубу Азербайджана в такое поверить очень проблематично. «Ньюкаслу» после очень уверенной победы в первом матче (6:1) нужно спокойно провести ответную встречу и ждать результатов жеребьёвки 1/8 финала. А «Карабаху» важно сыграть во втором матче гораздо лучше, чем в первом, чтобы достойно попрощаться с турниром.

Статистика Лиги чемпионов
Это было больно!
«Карабах» разбит в ЛЧ — пропустили 6! У звезды «Ньюкасла» покер и ссора с капитаном. Видео
«Карабах» разбит в ЛЧ — пропустили 6! У звезды «Ньюкасла» покер и ссора с капитаном. Видео
Новости. Футбол
