Итоги экспорта футболистов Первой лиги в РПЛ зимой-2026. И 3 основных вывода по трансферам

В зимнее окно команды Первой лиги не только перебрасывали игроков друг другу, но и отправляли их на повышение в МИР РПЛ. Эти сделки можно разделить на несколько категорий:

Футболист принадлежит клубу РПЛ, находится в аренде в команде из условной Лиги Pari, здорово себя показывает, уходит в команду покрепче. Тут решение принимает «собственник». Клуб из Первой лиги ничего не зарабатывает, зато гордится своим вкладом в развитие игрока. Команда РПЛ вылетает в Первую лигу – сильные футболисты уходят, это, возможно, приносит какие-то деньги. Не совсем актуально, когда мы говорим про зимнее окно. В команде ФНЛ вырос человек, который заинтересовал кого-то из РПЛ. Причём это может быть и LEON-Вторая лига. Пример – переход Данила Карпова из «Тюмени» в «Краснодар» летом 2022 года. Молодой форвард оформил 23+11 по системе «гол+пас» в 30 матчах во всех турнирах. Краснодарцы заплатили за него € 170 тыс. Правда, сейчас Данил в футбол не играет, но это уже другая история.

Нас, конечно интересует третий вариант. Однако некоторые аренды из клубов РПЛ тоже разберём – надо подсветить героев.

Спрос есть, но всё зависит от деталей

Самый главный вопрос – есть ли тенденция роста продаж из ФНЛ? Грядущие изменения в лимите на легионеров автоматически повышают ценность игроков с нужным паспортом – особенно когда они иногда попадают по мячу.

«Да, в это окно были трансферы напрямую из Первой лиги в РПЛ. Однако они носят частный характер, – считает комментатор ФНЛ Сергей Курманов. – Где-то просто берут перспективных молодых футболистов – это нормальный и перманентный процесс. Где-то тренеры подтягивают знакомых игроков. Глобальной тенденции не вижу».

Максим Воронов теперь в ЦСКА, а Матвей Урванцев – в Нижнем Новгороде Фото: ПФК ЦСКА/ФК «Пари НН»

Самый громкий трансфер «на выход» – сделка по Максиму Воронову. ЦСКА заплатил за 18-летнего форварда «Урала» € 3 млн (по данным Transfermarkt). Продажа Воронова вошла в топ-10 крупнейших за всю историю ФНЛ. Больше отдавали только за Георгия Габулова (из «Алании» в «Анжи» за € 3,4 млн), Одила Ахмедова (из «Анжи» в «Краснодар» за € 4 млн), Гамида Агаларова (из «Уфы» в «Ахмат» за € 4 млн), Ванью Дркушича (из «Сочи» в «Зенит» за € 4 млн), Александра Соболева (из «Крыльев Советов» в «Спартак» за € 4,5 млн) и Андерса Дрейера (из «Рубина» в «Мидтьюлланн» за € 5 млн).

Важно – из списка выше выбивается только Габулов, который перед уходом в «Анжи» целый сезон-2010/2011 провёл в Первой лиге. Остальные как раз подходят под вторую категорию трансферов из вводной части. Соболев вообще уже формально был в «Спартаке» (в аренде) – летом 2020-го произошёл выкуп. Та же история и с Дрейером, который в начале 2022-го уехал в аренду, а затем ушёл полноценно.

Так что переход Воронова уже выглядит историческим. Уроженец Тюмени прошёл через систему «Урала», сделал себе имя в Первой лиге и отправился покорять Москву. Клуб из Екатеринбурга заработал приличные деньги.

Что касается шансов Воронова – они очень приличные. Из прямых конкурентов – только Тамерлан Мусаев и Лусиано Гонду. Для своих 18 лет Воронов очень настырный и при этом хладнокровный. Быстро соображает и часто удивляет соперников. Уже забил за ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ.

Ещё один пример – Матвей Урванцев, за которого «Пари НН» заплатил «Челябинску» аж € 780 тыс. Летом 2025-го дебютант Первой лиги купил форварда у «Чертаново» всего за € 12 тыс. Тут представим картинку про Stonks от «Челябинска». Редкий пример, когда клуб Первой лиги самостоятельно откапывает крутого футболиста и потом зарабатывает на нём. Впрочем, тут задача была чуть легче – Урванцев всё-таки родился в Челябинске. Как и Гаррик Левин, ещё один футболист из «Чертаново», которого вернули домой.

Сергей Курманов комментатор матчей Первой лиги «Урванцев – примерно та же история, что и Воронов. Хотя по перспективам новичок ЦСКА поинтереснее. Посмотрим, как проявит себя. В России не так много габаритных нападающих, которые могут качественно открыться, подставить ногу, сыграть в касание, завершить атаку. Тут ещё и молодой форвард – Урванцеву всего 21 год. Уверен, что Воронов и Урванцев будут квалифицированным игроками уровня РПЛ. Но это будет не завтра. Нужна адаптация».



У Матвея скромные цифры – 3+3 в 22 матчах сезона. Однако он уже выделяется на фоне сверстников – приличная скорость, работа в прессинге и единоборствах, техника. «Пари НН» может сорвать джекпот. Тем более конкуренция в атаке слишком хаотичная – Алексей Шпилевский предоставит шанс (если его не уволят, конечно). В контрольных матчах в Турции Урванцев уже получил игровое время.

Компанию выше мог пополнить 23-летний Константин Шильцов – атакующий полузащитник «Нефтехимика». Воспитанник «Спартака» был на сборах «Балтики». В итоге Андрей Талалаев одобрил трансфер. Однако он состоится только летом – Шильцов доработает контракт в «Нефтехимике». Константин делает красоту в Первой лиге. Достаточно посмотреть гол в ворота «Чайки».

Отряд проверенных коммандос для «Оренбурга»

Ренат Голыбин, Тигран Аванесян, Руслан Куль Фото: ФК «Оренбург»

Команда Ильдара Ахметзянова забрала из Первой лиги сразу трёх игроков. Тут всё очевидно – 20-летний Ренат Голыбин (его купили за € 55 тыс.) играл в «КАМАЗе». Воспитанник ЦСКА оформил 2+2 по системе «гол+пас» в 19 матчах Первой лиги. Однако гораздо важнее его стиль – резкий дриблинг и постоянная нацеленность на обострение. В «КАМАЗе» занимал разные позиции в атаке – от «десятки» до флангов нападения. Иногда не хватает стабильности, но Голыбин – интересный и свежий футболист.

Также «Оренбург» подписал Руслана Куля из «Шинника» за € 33 тыс. Тоже всё просто – 26-летний полузащитник пересекался с Ахметзяновым в «КАМАЗе» в сезоне-2023/2024. Универсальный и работоспособный игрок. Стал важной частью ярославцев. Продажа Куля вошла в топ-20 за всю историю ярославского клуба. Рекорд удерживает Эмир Спахич – в начале 2006-го «Торпедо» заплатило за него € 1,65 млн.

Финальный штрих – аренда Тиграна Аванесяна из тульского «Арсенала». 23-летний опорник потерял место в старте команды Дмитрия Гунько и на время сменил клуб. При чём здесь Ахметзянов? Копаем глубже – зимой тренерский штаб «Оренбурга» пополнил Александр Грищенко, который хорошо знает Аванесяна по «Балтике».

По шансам сказать трудно – всё-таки у Ахметзянова свой взгляд на развитие «Оренбурга», которому предстоит тяжёлая борьба за выживание. Но тот же Аванесян уже забил «Бунёдкору» в товарищеском матче (5:1).

Стоит упомянуть и «Рубин». В первой части сезона вратарь Алексей Кеняйкин выступал за ульяновскую «Волгу» и конкурировал с Владимиром Шайхутдиновым. Зимой с 27-летним голкипером расторгли контракт из-за перехода Егора Бабурина. Казанцам Кеняйкина порекомендовал тренер вратарей Сергей Козко.

Клубы забирают своих игроков

Илья Кирш, Даниил Моторин, Кирилл Данилин Фото: ФК «Черноморец»/ФК «Камаз»/ФК «Акрон»

Тут небольшая группа футболистов, чьи перемещения связаны с арендами. Илья Кирш из «Зенита» прокачался в «Черноморце» – 21-летний центрдеф был одним из самых неуступчивых и непроходимых защитников в первой части сезона Первой лиги. Для дальнейшего развития его перекинули в аренду в «Пари НН».

Ещё один молодой футболист, которому предоставят шанс в РПЛ – 21-летний центрфорвард Даниил Моторин из «Рубина». Он бегал в «КАМАЗе» в аренде – за год оформил 9+2 по системе «гол+пас» в 34 матчах. До этого разрывал в ЮФЛ и МФЛ. В «Рубине-2» тоже был хорош – 12+3 в 41 игре.

«Моторин в «КАМАЗе» сделал два-три шага вперёд в плане прокачки собственных возможностей, – говорит Сергей Курманов. – Мне кажется, что Даниил на уровне РПЛ может проявить себя гораздо быстрее, чем Урванцев или Воронов».

Ещё один «возвращенец» – 23-летний вингер «Акрона» Кирилл Данилин. Несмотря на 25 матчей в прошлом сезоне РПЛ, его сбросили в аренду в «Торпедо». Данилин оформил 1+2 по системе «гол+пас» в 14 матчах чемпионата. Видимо, у Заура Тедеева есть какие-то планы на игрока.

Кого ждать в РПЛ дальше?

Сезон в Первой лиге возобновляется уже на этой неделе. Очевидно, что летом мы увидим новые трансферы – на втором уровне российского футбола есть целая группа игроков, которые находятся на карандаше у клубов РПЛ.

«Могу назвать человек 10-15, – продолжает Сергей Курманов. – Но если бы меня приставили к стенке с условием чётко назвать одно имя… Это будет Ян Гудков из «Челябинска». С учётом грядущего лимита и общего дефицита крайних защитников – это уже готовый вариант под РПЛ. Причём Гудкову без разницы – играть в схеме с тремя центральными защитниками или в классической четвёрке. 23 года, быстрый, продуктивен в атаке, вспахивает свой левый фланг – один из лучших фулбеков Первой лиги».

Как проявят себя Воронов, Урванцев и отряд «Оренбурга», собранный по заветам Александра Григоряна (он верил в особый дух футболистов, которые играют в Первой лиге) – узнаем совсем скоро. Заодно посмотрим, кто из представителей российского футбольного андеграунда увеличит свои котировки на трансферном рынке.