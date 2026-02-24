«Такого здесь не было никогда». Погодный катаклизм отразился на подготовке клубов РПЛ?

Вы наверняка слышали новости про аномальные природные катаклизмы в Турции. В том числе о сорванных матчах и перенесённых тренировках. Конечно, никто не называл происходящее катастрофой, однако план подготовки приходилось корректировать. Кто-то переводил команды в зал, кто-то считал возможным тренироваться и проводить двусторонки под ливнем. А некоторые пользовались возможностью снять дополнительный контент. Как, например, «Оренбург», который показал уже бывшего нападающего Ивана Игнатьева, празднующего гол почти в бассейне.

Всего из Мир РПЛ в Турцию прилетели восемь клубов: «Балтика», «Рубин», «Ахмат», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала), «Пари НН», «Оренбург» и «Сочи». То есть ровно половина от общего числа участников. Остальные выбрали ОАЭ, а «Зенит» ещё заехал в Катар. Такой разброс обусловлен не только финансами. Например, ЦСКА в прошлом году проводил сборы как раз в Турции. А один из источников «Чемпионата» считает, что стоимость подготовки в Белеке и Абу-Даби если и отличается, то на 10-20%. То есть разницу нельзя назвать неподъёмной.

Для большинства выбор Турции осознанный. Там больше спаррингов и не такая жаркая погода. Однако вряд ли кто-то прогнозировал подобные климатические пертурбации. Вот цитата главного тренера «Енисея» Сергея Ташуева, которая одновременно объясняет выбор Турции и ситуацию, в которой оказалась его команда. Ведь в Турцию приехали не только клубы РПЛ, но и почти все из Лиги Pari.

Сергей Ташуев главный тренер «Енисея» «Такого в Турции не было никогда. Мы пропускали, может, один день, бывало. Выбор других мест зависит ещё от финансовой составляющей. У Эмиратов есть тоже свои минусы. 20-25 градусов тепла, большие нагрузки, теряешь очень много калия, натрия, магния. Тяжелее восстанавливаться. Турция в этом плане более комфортная, но катаклизм, который сейчас, помешал. Я застал времена, когда на сборы ездили в Испанию, Израиль, в Голландию в марте месяце с «Сатурном». В Испании вообще много команд было. В те времена с Самарой мы ездили в Болгарию даже. Сейчас всё это закрыто, поэтому две страны остаются, ну и наш Сочи».



А вот конкретные примеры, когда погода повлияла на расписание команд:

У «Балтики» 12 февраля отменился матч с «Навбахором». Но клуб сработал оперативно и нашёл замену на этот же день. И когда дожди закончились, команда сыграла с «Женисом». Интересно, что в этот же день была запланирована другая встреча с «Факелом», так что две игры команда проводила почти параллельно. Плюс несколько тренировок на поле заменили работой в зале. Однако это обычная ситуация для нынешних сборов.

У «Оренбурга» было отменено два матча. В первом случае тренерский штаб решил провести двусторонку, а с «Борацем» сыграли через несколько дней. Во втором ограничились обычной тренировкой.

Махачкала публично признала, что жаловаться на погоду им не приходится. Поля выдерживали, тренировки проходили по расписанию. Как и у Нижнего: пресс-служба делилась кадрами работы под дождём и ветром, но тренировочный процесс не останавливался. Правда, пришлось отменить спарринг с «Факелом», после чего ещё искали виноватых.

«Крылья» отменили один матч и часть занятий провели в зале. Похожие сюжеты у «Ахмата» и «Рубина». «Сочи» пришлось корректировать тренировочный план, однако не критично. Сместили несколько занятий и один матч.

Игорь Осинькин главный тренер «Сочи» «Мы, несмотря на то что были дожди, подстраивались под прогноз погоды, угадывали, в те дни, когда была одна тренировка, переносили её на вечер. Конечно, в товарищеском матче с «Динамо» Махачкала ветер мешал играть. Комбинационной игры не было ни у одной из команд, потому что мяч сносило рваным ветром. Было очень много борьбы. А поле хорошо выдерживает дождь, но всё-таки оно жестковатое, мяч отскакивает. Футбола было мало, много борьбы, но в такой футбол тоже надо иногда играть, поэтому всё как есть».



Но общий нарратив от участников событий такой: несмотря на холодную погоду, всерьёз это не повлияло на подготовку к сезону. Да, некоторые занятия были перенесены в зал, однако базовую работу все команды выполнили. Так что если кто-то беспокоился из-за возможных оправданий неудачных результатов сорванными сборами, то этого не должно быть (по крайней мере, сейчас никто на это особо не жалуется). Пять-шесть недель работы – слишком большой срок, чтобы потом быть чем-то недовольным.