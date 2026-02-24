Винисиуса снова оскорбят, «Юве» совершит чудо, а Хайкин пройдёт «Интер»? Интриги стыков ЛЧ

«ПСЖ» и Сафонова ждёт второй матч с «Монако» – уже без Головина.

Нас ждут ответные матчи стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. В некоторых парах интрига минимальна, где-то – ещё ничего не ясно. Любопытных сюжетов много, мы же рассказываем о самых главных.

«Олимпиакос» сотворит чудо в Леверкузене?

«Олимпиакос» в первом стыковом матче уступил дома «Байеру» со счётом 0:2. Теперь грекам необходима победа с разницей в два мяча, чтобы перевести противостояние в дополнительное время. Но сделать это в Леверкузене будет очень трудно. «Байер» – фаворит пары, подтвердивший статус в первой встрече. «Олимпиакос» же 12 лет не выходил в 1/8 финала. И чтобы прервать серию, потребуется выдать лучшую игру сезона. Хотя в нынешней Лиге чемпионов греки уже побеждали «Байер» – дома на общем этапе (2:0). Теперь нужно повторить трюк в Германии.

«Карабах» даст бой «Ньюкаслу» в гостях?

6:1 – с таким счётом «Ньюкасл» разнёс «Карабах» в гостях в первом матче. Конечно, интриги в паре уже нет. Вряд ли найдётся хоть один человек в мире, кто поставит на камбэк. Команда Эдди Хау должна обыгрывать азербайджанцев и дома. Но всё же «Карабах» не самый слабый участник ЛЧ. Клуб выбрался в плей-офф, а по ходу общего этапа заслужил немало комплиментов своим футболом. Поэтому в Англии команда Гурбана Гурбанова способна удивить. Если не результатом, то как минимум смелостью.

«Карабах» — «Ньюкасл» Фото: Aziz Karimov/Getty Images

«Будё-Глимт» выдаст сенсацию и пройдёт «Интер»?

«Будё-Глимт», что ты делаешь? Ха-ха, продолжай! Норвежцы на финише общего этапа обыграли «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1) и протиснулись в стыковой раунд плей-офф. Там норвежцам достался «Интер». Ещё один гранд? Не проблема. «Будё-Глимт» прибил и миланцев – 3:1. В Италию команда Хьетиля Кнутсена едет с неплохим преимуществом. Нет сомнений, что хозяева с первых минут понесутся вперёд, а российскому голкиперу Никите Хайкину придётся трудно.

Однако «Будё-Глимт» точно способен добиться нужного результата и впервые в истории оказаться в 1/8 финала ЛЧ. Ещё один важный фактор в пользу норвежцев – травма лидера «Интера» Лаутаро Мартинеса, полученная ещё в первой встрече. Аргентинец точно пропустит матч, а без него миланцы теряют немалую часть потенциала в атаке.

Сможет ли «Аталанта» вернуть интригу в противостоянии с «Боруссией»?

В первом матче дортмундская «Боруссия» без особых проблем разобралась с «Аталантой» (2:0). У бергамасков за два тура до финиша общего этапа были отличные шансы выйти в 1/8 финала напрямую. Однако в решающих встречах они уступили «Атлетику» и «Юниону», упав в зону стыкового раунда. Теперь же для выхода в следующий этап команде Раффаэле Палладино нужна героическая победа в ответном матче с «Боруссией».

Дортмундцы в последних трёх сезонах неизменно добирались как минимум до 1/8 финала. И теперь им достаточно не уступить с разницей в два мяча в Бергамо, чтобы пройти дальше. «Аталанте» же нужно переломить неудачную серию в ЛЧ. Кстати, в прошлом сезоне итальянцы также остановились в стыковом раунде, дважды уступив «Брюгге».

«ПСЖ» с Сафоновым снова обыграет «Монако» уже без Головина?

В первом матче между «Монако» и «ПСЖ» в стыках главными героями и «героями» стали три футболиста: Фоларин Балогун, Александр Головин и Дезире Дуэ. Американский форвард «Монако» оформил дубль, у французского вингера «ПСЖ» — 2+1, и он принёс команде победу. Головин же отдал голевой пас на Балогуна уже на первой минуте, однако на старте второго тайма получил прямую красную карточку. Россиянин влетел прямой ногой и шипами в голень Витинье.

Александр Головин после получения красной карточки Фото: Neal Simpson/Allstar/Getty Images

Ответная встреча осталась без российского противостояния. Матвей Сафонов за «ПСЖ» наверняка сыграет, а вот «Монако» придётся совершать камбэк без Головина. Матч пройдёт в Париже, шансов на итоговый проход у монегасков не так много. Но и сдаваться нельзя: парижане победили всего дважды в последних пяти матчах в ЛЧ. Команда Луиса Энрике уязвима, и в свой лучший день «Монако» способен выбить «ПСЖ».

Случится ли скандал и в ответном матче между «Реалом» и «Бенфикой»?

Ух, что за вечер ожидается на «Сантьяго Бернабеу»! В первом матче между «Реалом» и «Бенфикой» в Лиссабоне случился скандал. В начале второго тайма Винисиус Жуниор забил, как оказалось, единственный мяч, отпраздновал его танцами у углового флажка и получил за это жёлтую карточку. После чего, по версии бразильца, игрок «Бенфики» Джанлука Престианни оскорбил его, использовав расистское выражение. Судья Франсуа Летексье остановил матч на несколько минут, Винисиус же не собирался возвращаться, пока не удалят аргентинца. А ещё и между скамейками также произошла потасовка.

Джанлука Престианни и Винисиус Жуниор Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

И всё же Винисиуса уговорили вернуться. Но «огонь» не угасал до концовки встречи. Плюс на 85-й минуте арбитр показал красную карточку Жозе Моуринью. Экс-тренер «Реала» пропустит ответный матч в Мадриде. Также на поле не выйдет и Престианни! УЕФА временно отстранил аргентинца.

У обеих команд удвоенная мотивация. Испанцы хотят наказать «Бенфику» и Престианни (который отрицает любой факт расизма), а португальцы – щёлкнуть по носу «Реал» с Винисиусом. Хотя, конечно, мадридцы – явные фавориты: в их пользу счёт первого матча, домашнее поле и уровень игроков.

Дерзкий «Брюгге» снова удивит «Атлетико»?

«Брюгге» совершил двойной камбэк в первом матче с «Атлетико». Сначала бельгийцы отыграли два мяча, пропустили снова, но на 89-й минуте всё же добыли ничью – 3:3. Любопытно, что в нынешней Лиге чемпионов «Брюгге» с аналогичным счётом закончил матч с «Барселоной». Уже ни у кого нет сомнений, что команда Ники Хайена не боится топов. И неплохой шанс пройти «Атлетико» у бельгийцев есть. Тем более мадридцы в 8-м туре общего этапа уступили дома «Будё-Глимт» (1:2). Чем принципиально хуже «Брюгге»? Команда выходила в 1/8 финала в двух из трёх последних розыгрышей ЛЧ. Как и «Атлетико»!

Совершит ли «Ювентус» исторический камбэк?

«Ювентусу» необходимо огромное чудо. В первом матче с «Галатасараем» туринцы впервые в истории пропустили пять мячей в Лиге чемпионов (2:5). Дома команде Лучано Спаллетти нужна победа в три (для дополнительного времени) и более (для прямого выхода в 1/8 финала) мячей. В последний раз в ЛЧ такую разницу в плей-офф отыгрывал «Ливерпуль»: в полуфинале сезона-2018/2019 команда Юргена Клоппа разгромила «Барселону» (4:0) после гостевого поражения (0:3). А из итальянских клубов подобное удавалось «Роме». В сезоне-2017/2018 римляне также обыграли «Барсу» (3:0), до этого уступив на чужом поле (1:4). Войдёт ли «Юве» в список команд-героев?

«Ювентус» — «Галатасарай» Фото: Burak Kara/Getty Images

Ответный матч с большой долей вероятности из-за травм пропустят два лидера – защитник Бремер и форвард Кенан Йылдыз. Без них задача по проходу «Галатасарая» станет ещё сложнее. Тем эпичнее будет потенциальный подвиг туринцев!