Зимние трансферы, которые уже себя оправдали. Круто сработал не только «Сити»!

Зимнее трансферное окно в топ-лигах Европы закрылось меньше месяца назад. Но уже сейчас можно назвать несколько сделок, которые себя оправдали.

Антуан Семеньо: «Борнмут» → «Манчестер Сити» (€ 72 млн)

В отношении Семеньо логично было задать вопрос: когда он покинет «Борнмут» ради топ-клуба? Зимой африканец укатил в «Манчестер Сити», а тот не пожалел € 72 млн. Антуан был хорош в первой части сезона — 10 голов в АПЛ. После переезда в топ-клуб он не потерял места в основном составе. Шесть матчей в АПЛ за «Сити» — шесть выходов в основе. Три гола и один результативный пас. Добавим к этому забитый мяч в Кубке английской лиги, а также 1+1 в Кубке страны. Адаптация явно прошла быстро и успешно.

Антуан Семеньо Фото: Carl Recine/Getty Images

Любопытная деталь — Семеньо забил в двух первых встречах за «Манчестер Сити». Это первый подобный случай с 2009 года (тогда таким достижением отметился Эммануэль Адебайор). С одной стороны, статистический мусор. С другой — Антуан всё равно в какой-то степени вошёл в историю «Сити». «Мы видели невероятную работу, которую «Борнмут» проделал с Семеньо. Сейчас я смотрю на его игру: каждый раз, когда мяч попадает к нему, он всегда оказывается в нужном месте, чтобы действовать», — оценка от главного тренера топ-клуба АПЛ Хосепа Гвардиолы.

Эндрик: «Реал» → «Лион» (аренда)

19-летний бразилец так и не закрепился в основном составе «Реала». Задача изначально была достаточно сложной, однако в первой половине сезона Эндрик провёл на поле всего лишь 99 минут в трёх турнирах (Лига чемпионов, Примера, Кубок Испании). Переход в другой клуб в подобной ситуации — вполне логичное решение. Во Франции южноамериканец постоянно выходит в стартовом составе. Плюс Эндрик заметно поправил показатели с результативными действиями — 5+1 в семи матчах во всех турнирах.

Эндрик Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Единственный минус — удаление во встрече Лиги с «Нантом» (1:0). Эндрик схватил две жёлтые карточки и обеспечил команде достаточно нервную концовку. Хорошо для бразильца, что «Лион» всё-таки удержал победный результат. Форварда признали лучшим игроком чемпионата Франции в январе — отличный старт. Агент футболиста подтвердил, что аренда в «Лион» не предусматривает опцию выкупа. По окончании сезона клиент вернётся в «Реал».

Марк Гехи: «Кристал Пэлас» → «Манчестер Сити» (€ 23 млн)

«Сити» отлично поработал на зимнем рынке. Семеньо сразу приносит пользу. То же самое можно сказать и о Гехи. Топ-клуб АПЛ приобрёл игрока сборной Англии за € 23 млн. «Кристал Пэлас» мог не получить за Гехи ни евро, поскольку у того истекал контракт летом 2026 года. А так «Сити» выплатил хоть какую-то компенсацию, хотя столичный клуб изначально наверняка рассчитывал на большее.

Марк Гехи Фото: Annabel Lee-Ellis/Getty Images

Марк сразу заскочил в стартовый состав «Манчестер Сити» и уже порадовал главного тренера команды Хосепа Гвардиолу. «Гехи пришёл к нам на долгие годы, — заявил испанец. — Этот трансфер действительно удачный. На Марка можно положиться, что было видно уже по первым тренировкам — как он двигается, подсказывает, видит происходящее вокруг, читает ситуацию. Просто отлично!»

Дониэлл Мален: «Астон Вилла» → «Рома» (аренда)

«Рома» оформила переход нидерландского футболиста в середине января. Итальянский клуб арендовал игрока до конца сезона, однако в договоре прописали опцию выкупа. Она станет обязательной в том случае, если «Рома» завершит сезон хотя бы в зоне Лиги Европы, а сам Мален отыграет как минимум 50% матчей до июня. Дониэлл прекрасно начал в новой команде — шесть встреч в Серии А, пять голов (два из них оказались победными). Он настолько впечатлил представителей «Ромы», что они уже готовы выкупить игрока (данные от Фабрицио Романо).

Дониэлл Мален Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Мален не был игроком стартового состава «Астон Виллы». Дониэлл провёл 21 матч в нынешнем сезоне АПЛ, но появился в основе всего пять раз. В «Роме» его выпускают с первых минут в каждой встрече. Нидерландец забил семь мячей со старта сезона до переезда в Италию (четыре — в АПЛ, три — в Лиге Европы). У Дониэлла есть все шансы превзойти этот результат, проведя за «Рому» гораздо меньше игр. Возможно, Мален нашёл свой чемпионат.

Адемола Лукман: «Аталанта» → «Атлетико» (€ 35 млн)

Нигериец пополнил состав «Атлетико» в начале февраля незадолго до закрытия трансферного окна. Испанский клуб заплатил за атакующего футболиста «Аталанты» € 35 млн. Адемола сразу же оправдывает вложенные в него средства. Пока у него шесть результативных действий (четыре забитых мяча и два голевых паса) в шести матчах за новую команду. Лукман забивает в каждом из трёх турниров (Лига чемпионов, Примера, Кубок Испании).

Адемола Лукман Фото: Angel Martinez/Getty Images

А что было у Адемолы в первой части сезона? Три гола в форме «Аталанты». Получается, что африканец играет в мадридском клубе результативнее и ему по силам значительно улучшить этот показатель. Лукман быстро вписался в новую команду, и не исключено, что во второй части сезона он станет одним из главных героев «Атлетико».