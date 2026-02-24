Тренер опять выпустил Шешко под конец матча — и Беньямин в очередной раз принёс победу. Теперь манкунианцы отстают от топ-3 всего на 3 очка!

И как Кэррик это делает?! «МЮ» снова выигрывает благодаря одному и тому же ходу

«Манчестер Юнайтед» получил шанс подобраться к топ-3 на расстояние трёх очков. Для этого команде Майкла Кэррика была необходима гостевая победа над «Эвертоном». Однако экс-тренер «МЮ» Дэвид Мойес не планировать делать подарки бывшему клубу.

Период Кэррика в «Манчестер Юнайтед» = стабильность. Майкл не ротирует состав: на встречу с «Эвертоном» вышло привычное сочетание, за исключением Лисандро Мартинеса. Но и тут есть уважительная причина – травма. По данным The Athletic, аргентинец повредил икроножную мышцу. Интересный факт: это уже шестая травма Мартинеса с 2022 года, которую он получает в период с февраля по апрель.

Отсутствие глобальных изменений в составе не помогло «МЮ» в первом тайме. Он получился откровенно скучным. На двоих команды нанесли всего три удара в створ. А единственный опасный эпизод случился ещё на пятой минуте. Тогда вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло пробил в падении после отскока из штрафной «Эвертона». Голкипер хозяев Джордан Пикфорд дотянулся до мяча, после чего стал бурно праздновать сейв. Только первый номер сборной Англии не учёл, что атака «МЮ» продолжилась. Мяч остался в штрафной Пикфорда: к счастью для него, гости не воспользовались шалостью Джордана.

Джордан Пикфорд Фото: Carl Recine/Getty Images

После перерыва футбол не стал сильно веселее. Хотя неплохой подход уже на 47-й минуте оформил «Эвертон», но у Харрисона Армстронга не получился хороший финальный удар. При таком осторожном стиле от обеих команд отличным оружием могли бы стать навесы/стандарты. Однако и по ним соперники показали невыразительные цифры. Например, к 70-й минуте команды подали всего два угловых. Микель Артета и Николя Жовер где-то словили тревогу.

Также на ход встречи могли бы повлиять замены. Но и тут Кэррик с Мойесом не торопились. На 58-й минуте у «МЮ» появился Шешко вместо Диалло, а вторая замена (от «Эвертона») случилась только на 73-й.

Однако Кэррик не зря держал на поле почти весь стартовый состав. И как же он попал с выходом Шешко! На 71-й минуте Матеус Кунья совершил классный дальний заброс на ход Брайану Мбемо – тот умчался к чужой штрафной и покатил на одинокого Беньямина. А словенец с близкого расстояния поразил ворота Пикфорда. Убежать в молниеносную атаку и забить – классика нынешнего «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» празднует гол в ворота «Эвертона» Фото: Carl Recine/Getty Images

После этого начались игры разума от Кэррика и Мойеса. Первый решил насытить защиту, выпустив Нуссайра Мазрауи вместо Мбемо. А тренер «Эвертона» усилил атаку мощным форвардом Бету. Хозяева понеслись вперёд в надежде отыграться. Отличный удар на 83-й минуте получился у центрального защитника Майкла Кина – прямо под перекладину. А Сенне Ламменс в красивом прыжке перевёл мяч на угловой. Также «Эвертон» вспомнил про угловые и начал активно их зарабатывать.

«Манчестер Юнайтед» в итоге сдержал «ирисок». Хотя те и не создали огромных проблем гостям. Кэррик одержал пятую победу в шести матчах с «МЮ». А команда под его руководством идёт четвёртой и теперь всего на три очка отстаёт от «Астон Виллы». Кто бы подумал в самом начале 2026 года, что у манкунианцев будут отличные шансы на финиш в топ-3?