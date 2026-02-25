Помните последний большой успех «Галатасарая» в ЛЧ? В составе — сплошь легенды

Терим со Снейдером и Дрогба в 2013-м дошёл до 1/4 финала, но против «Реала» не вывез. Кто из той команды ещё играет, а кто стал тренером?

«Галатасарай» — в шаге от выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом стыковом матче плей-офф турецкий клуб раскромсал «Ювентус» (5:2). Задача «Галатасарая» — избежать провала в ответной встрече. Если команда из Стамбула справится с ней, то станет ещё ближе к лучшему результату в своей истории.

Как турецкий клуб дошёл до четвертьфинала ЛЧ в сезоне-2012/2013

«Галатасарай» дважды выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый – в сезоне-2000/2001. На первом групповом этапе турки заняли второе место в компании со «Штурмом», «Рейнджерс» и «Монако». На втором – уступили «Депортиво» по дополнительным показателям, но обошли «Милан» и «ПСЖ». В четвертьфинале «Галатасарай» по сумме двух матчей проиграл «Реалу» (3:2, 0:3).

Сезон-2012/2013 — последний, когда стамбульцы добрались до четвертьфинала ЛЧ. Формат уже не предусматривал второй групповой этап, и после первого две лучшие команды из каждого квартета попадали в 1/8 финала. «Галатасарай» участвовал в турнире как чемпион Турции. Он попал в одну группу с «Манчестер Юнайтед», «ЧФР Клуж» и «Брагой».

Старт получился очень тяжёлым. Сначала турки проиграли на «Олд Траффорд» (0:1), затем не справились дома с «Брагой», после чего ушли от поражения во встрече с «ЧФР Клуж» (1:1). Три матча (два из них — домашние), одно очко — последнее место в группе. Казалось, при таких раскладах турецкой команде светит максимум борьба за третье место и попадание в Лигу Европы.

«Галатасарай» обыграл «МЮ» в Стамбуле Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Однако «Галатасарай» преобразился во втором круге. Обыграл и «Клуж» (3:1), и «Манчестер Юнайтед» (1:0), и «Брагу» (2:1). Стоит отметить феерическую игру нападающего Бурака Йылмаза — он забил шесть мячей из семи командных на групповом этапе. Такой рывок позволил чемпиону Турции занять второе место. Турки обошли «ЧФР Клуж» только по дополнительным показателям, а «МЮ» опередил преследователей на два очка.

После первого тайма заключительного матча в группе «Галатасарай» проигрывал в Португалии со счётом 0:1. Любопытно, что в перерыве главный тренер турецкой команды Фатих Терим обошёлся без жёстких речей. И это принесло результат.

«Когда наш тренер молчит — жди беды. Тогда всем становится понятно, что ему не надо много говорить. Мы всё понимаем по его взгляду. После этого нам удалось переломить ход игры», — говорил после победы Йылмаз.

А вот слова защитника «Галатасарая» Эммануэля Эбуэ: «Наш тренер удивил меня в перерыве. Обычно он в раздевалке кричит, но тут вёл себя очень-очень тихо. И мы поняли, что во втором тайме должны отдать на поле все силы».

А дальше туркам повезло с жеребьёвкой. Им могли выпасть «ПСЖ», «Бавария», «Барселона», «Ювентус» или дортмундская «Боруссия», а достался «Шальке». Гельзенкирхенцы заняли первое место в группе, опередив «Арсенал» на два очка. В Стамбуле команды сыграли вничью (1:1), а в Германии стамбульцы одержали волевую победу (3:2). «Галатасараю» хватило бы и 2:2 (прошёл бы дальше по правилу выездного гола), но гости забили третий мяч на пятой добавленной минуте. Бурак Йылмаз отличился и в Турции, и в Германии.

Фатих Терим Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

«Мы – в восьмёрке лучших команд Европы, — говорил на пресс-конференции радостный Терим. — Все болельщики «Галатасарая» могут праздновать успех. Поздравляю моих футболистов, я обниму и расцелую их всех. Игроки сегодня преобразились и бились за команду. В первом тайме мы действовали как большой европейский клуб. До первого пропущенного мяча у нас было три явных голевых момента».

В четвертьфинале «Галатасарай» снова попал на «Реал». И опять не справился с мадридцами. В столице Испании турки «сгорели» (0:3), а дома добились победы с минимальным преимуществом (3:2). После матча главный тренер «Реала» Жозе Моуринью зашёл в раздевалку турецкого клуба, чтобы поздравить соперника с хорошим футболом.

«Спасибо «Реалу» и лично Жозе Моуринью. Тренер одной из лучших команд мира пришёл к нам в раздевалку, чтобы поздравить с хорошей игрой. Может, мы и не выбили «Реал» из турнира, но наша команда определённо заслужила уважение всего мира», — подчеркнул после вылета из турнира Терим.

Как сложились судьбы некоторых игроков того «Галатасарая»

Вратарь Фернандо Муслера стал настоящей легендой турецкого клуба. Он провёл 14 лет в составе «Галатасарая» и отыграл 551 матч. Очень впечатляет! Возможно, вы удивитесь, но у Фернандо есть два гола (оба — с пенальти). Первый он забил ещё в 2012 году, а второй — в мае 2025 года. Восьмикратный чемпион Турции, пятикратный победитель Кубка страны, шестикратный победитель Суперкубка Турции. Летом 2025 года Муслера стал свободным агентом и укатил в аргентинский «Эстудиантес».

Фернандо Муслера Фото: Claudio Villa/Getty Images

Испанец Альберт Риера играл в том «Галатасарае» на позиции левого защитника. Когда он переходил в турецкий клуб (сентябрь 2011 года), то к тому моменту провёл более 50 матчей в форме «Ливерпуля». В Турции Альберт задержался до 2014-го. 80 матчей, четыре гола, 10 результативных передач. Двукратный чемпион Турции. Далее в его карьеры были «Уотфорд», «Удинезе», «Мальорка», пара клубов из Словении. После этого он тренировал «Олимпию» из Любляны и «Целе». С первым клубом стал двукратным чемпионом Словении, со вторым — обладателем Кубка страны. С февраля 2026 года работает с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

Летом 2011 года «Галатасарай» купил флангового защитника Эммануэля Эбуэ. У африканца был опыт игры в составе «Арсенала» (более 200 матчей), и в Турции он задержался до 2015-го. Там Эбуэ собрал коллекцию из семи трофеев (три из них пришлись на чемпионат), а потом уехал в «Сандерленд». Получилось не очень. Эммануэль схватил бан на один год за долг перед бывшим агентом. В итоге английский клуб расторг контракт, а ивуариец так и не провёл ни одного матча в его составе. Потом была неудачная попытка попасть в «Ференцварош». Эбуэ тренировался там, но соглашения достичь не удалось.

Эммануэль Эбуэ (крайний справа) пытается сдержать Криштиану Роналду Фото: Burak Kara/Getty Images

Фелипе Мело приехал в «Галатасарай» из Италии, а потом проследовал в обратном направлении. Турецкий клуб пару раз арендовывал игрока у «Ювентуса», а в 2013 году выкупил его за € 3,75 млн. Ещё через пару лет «Галатасарай» продал бразильца в «Интер» за € 4,2 млн. В Турции Мело стал трёхкратным чемпионом страны. После «Интера» он вернулся на родину. Сначала выступал за «Палмейрас», а потом — за «Флуминенсе». Завершил карьеру в начале 2025 года.

Хамит Алтынтоп оказался в «Галатасарае» в 2012 году. До этого в карьере турка были «Шальке», «Бавария» и «Реал». 89 матчей, четыре гола, девять результативных передач — статистика Хамита в «Галатасарае». На родине он собрал коллекцию из семи трофеев, после чего вернулся в Германию. Провёл 34 матча за «Дармштадт» и завершил карьеру. С 2019 по 2024 год занимал административный пост в сборной Турции.

Хамит Алтынтоп Фото: Lars Baron/Getty Images

«Галатасарай» — клуб, в котором Бурак Йылмаз провёл больше всего матчей (141). 82 гола и две победы в чемпионате Турции с командой из Стамбула. После ухода из «Галатасарая» (2016 год) Бурак поиграл в Китае («Бэйцзин Гоань»), Турции («Трабзонспор», «Бешикташ»), Франции («Лилль») и Нидерландах («Фортуна»). После завершения карьеры (2023 года) Йылмаз занялся тренерской деятельностью. Он поработал в штабе «Бешикташа», а потом временно (на шесть матчей) занял пост главного тренера. «Кайсериспор» и «Касымпаша» — следующие клубы в карьере Йылмаза. С декабря 2025 года он тренирует «Газиантеп», который сейчас занимает место в середине таблицы чемпионата Турции.

Уэсли Снейдер и Дидье Дрогба приехали в Турцию в начале 2013 года. Оба к тому моменту уже были победителями Лиги чемпионов. Нидерландец сделал это в составе «Интера», африканец — в форме «Челси». Дидье задержался в «Галатасарае» на полтора года (53 матча, 20 голов), а Уэсли — на четыре (175 матчей, 45 голов).

Дидье Дрогба Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Дрогба стал чемпионом Турции, а потом вернулся в «Челси» и выиграл АПЛ в сезоне-2014/2015. Ближе к завершению карьеры нападающий уехал в МЛС, где играл за «Монреаль». Снейдер покинул «Галатасарай» в статусе двукратного чемпиона Турции. Сначала он поиграл за «Ниццу», а потом за «Аль-Гарафу» из Катара. Завершил карьеру в 2019 году.