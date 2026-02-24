Топ-события среды: «Реал» — «Бенфика» в ЛЧ, Медведев — Вавринка, лыжи и регулярка КХЛ

Горячее 25 февраля: «Бруклин» Дёмина против «Далласа» в НБА, матчи ЦСКА и «Ак Барса», а также «ПСЖ» — «Монако» и «Ювентус» — «Галатасарай»!

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: борьба за третье место Востока

«Нью-Йорк» и «Кливленд» сражаются за третью строчку Восточной конференции. На данный момент «Никс» опережают соперника на одно очко. В этом сезоне «Кавальерс» дважды проиграли своему визави, но это происходило до того, как в команде появился Харден. С Бородой клуб стал выступать очень сильно. Кому достанется победа?

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: первая победа в карьере над «бродягами»?

«Бруклин» дважды уже встречался с «Далласом» в регулярке НБА, но оба раза победы оставались за представителями Техаса. Дёмин провёл отличный последний матч с «Атлантой», правда, его «сети» не могут выиграть уже на протяжении четырёх встреч кряду. Удастся ли одолеть обескровленных «бродяг» без Флэгга?

🎿 6:30: Лыжные гонки, чемпионат России, классический стиль, женщины, 10 км и мужчины, 10 км

Интрига: Пеклецова против Степановой, Большунов против всех

В Южно-Сахалинске стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Для жителей большинства регионов страны гонки будут начинаться непривычно рано. Для спортсменов этот часовой пояс тоже непривычен, так как им придётся стартовать после обеда, что на российских стартах не практикуется.

Кто лучше всего приспособился к условиям, покажут уже первые гонки. В отличие от традиционного расписания прошлых лет, чемпионат начнётся не скиатлонами, а гонками с раздельного старта, которые пройдут классическим стилем. В старт-листах — все сильнейшие, кроме выступавших на Олимпиаде Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой.

В женской гонке почти наверняка борьба будет между Алиной Пеклецовой и Вероникой Степановой, а в мужской гонке Александр Большунов будет доказывать, что он — сильнейший на чемпионате страны, хотя шансы у Ильи Семикова и Сергея Ардашева точно не меньше.

🎾 13:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC), Дубай, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Медведев в матче с трёхкратным чемпионом ТБШ?

Даниил Медведев успешно стартовал на «пятисотнике» в Дубае, обыграв китайца Цзюнчэн Шана. Теперь за место в 1/4 финала россиянин сразится с 40-летним швейцарцем Стэном Вавринкой — трёхкратным чемпионом ТБШ. Теннисисты ранее играли пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу Медведева, причём за ним остался последний матч — в Роттердаме-2025. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Дженсон Бруксби — Карен Хачанов.

🏒 19:30: ЦСКА — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

🏒 19:30: ЦСКА — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как на ЦСКА скажется недоигранный матч с «Сочи»?

В понедельник ЦСКА должен был провести гостевой матч с «Сочи», однако с самого начала всё пошло не плану. Сначала время начала встречи было перенесено, а затем она и вообще была отменена. При этом сейчас армейцы находятся на серии из двух поражений. Получится ли прервать её?

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Лада» будет демотивирована?

«Лада» официально потеряла шансы на выход в плей-офф за месяц до окончания регулярного чемпионата. К этому плавно шло, однако сейчас работа тольяттинцев будет вестись исключительно для подготовки к следующему сезона. «Ак Барс» последний очный домашний матч «Ладе» проиграл, возьмут ли казанцы реванш?

🎦⚽️ 20:45: «Аталанта» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: прервёт ли «Боруссия» сразу две серии?

«Боруссия» не проигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах. На этом отрезке команда Нико Ковача забивает не меньше двух мячей в среднем за встречу. В первом матче клуб из Дортмунда обыграл «Аталанту» (2:0) и заметно приблизился к 1/8 финала. Бергамаски одержали четыре победы в пяти предыдущих встречах. Они уступили только в Дортмунде, но теперь их шансы на проход в следующий раунд заметно сократились.

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Галатасарай», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: организует ли «Юве» грандиозный камбэк?

Что происходит с «Ювентусом»? Серия из пяти матчей без побед во всех турнирах, четыре поражения. На этом отрезке туринская команда пропускает как минимум два мяча в каждом матче. Что это вообще такое? Шансы пройти «Галатасарай» очень низкие — 2:5 в первой встрече дают о себе знать. Турецкий клуб на выходных неожиданно проиграл «Коньяспору» (0:2) и прервал серию из пяти побед. «Юве» ни разу не одолел соперника в четырёх прошлых матчах.

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Монако», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Сафонов снова выйдет в основе, а «ПСЖ» пройдёт дальше?

Первый матч — огонь! «ПСЖ» пропустил на первой минуте, но отыгрался с 0:2 и вырвал победу благодаря вдохновенной игре Дезире Дуэ после выхода на замену. Александр Головин отдал голевую передачу, однако заработал удаление на старте второй половины. В Париже сыграют без россиянина. Ждём очередного выхода в основе Матвея Сафонова. Он усадил Люка Шевалье в запас. В последних пяти встречах «ПСЖ» только один раз забил меньше двух мячей. Парижане четыре раза обыграли соперника в пяти прошлых очных матчах.

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Бенфика», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обойдётся ли второй матч без скандала?

Первый матч запомнился большим скандалом, в результате которого футболиста «Бенфики» Джанлуку Престианни отстранили от ответной игры. У португальского клуба непростая задача — отыграть один гол в Мадриде. Каждый пропущенный мяч заметно всё осложнит. Главное, чтобы матч в столице Испании обошёлся без всякого рода скандалов. А шансы «Реала» на проход в 1/8 финала стали заметно выше после первой встречи.