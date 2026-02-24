Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Расписание спортивных матчей 25 февраля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: «Реал» — «Бенфика» в ЛЧ, Медведев — Вавринка, лыжи и регулярка КХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 февраля 2026 года
Горячее 25 февраля: «Бруклин» Дёмина против «Далласа» в НБА, матчи ЦСКА и «Ак Барса», а также «ПСЖ» — «Монако» и «Ювентус» — «Галатасарай»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 февраля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: борьба за третье место Востока

«Нью-Йорк» и «Кливленд» сражаются за третью строчку Восточной конференции. На данный момент «Никс» опережают соперника на одно очко. В этом сезоне «Кавальерс» дважды проиграли своему визави, но это происходило до того, как в команде появился Харден. С Бородой клуб стал выступать очень сильно. Кому достанется победа?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Байки о легенде НБА:
Ларри Бёрд — всё-таки редкий негодяй. Последняя история лишь подтверждает это
Ларри Бёрд — всё-таки редкий негодяй. Последняя история лишь подтверждает это

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая победа в карьере над «бродягами»?

«Бруклин» дважды уже встречался с «Далласом» в регулярке НБА, но оба раза победы оставались за представителями Техаса. Дёмин провёл отличный последний матч с «Атлантой», правда, его «сети» не могут выиграть уже на протяжении четырёх встреч кряду. Удастся ли одолеть обескровленных «бродяг» без Флэгга?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Топовый матч от Егора:
Егор Дёмин был одним из лучших у «Бруклина». Россиянин оформил 13 очков в игре НБА
Видео
Егор Дёмин был одним из лучших у «Бруклина». Россиянин оформил 13 очков в игре НБА

🎿 6:30: Лыжные гонки, чемпионат России, классический стиль, женщины, 10 км и мужчины, 10 км

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 08:30 МСК
Не началось

Интрига: Пеклецова против Степановой, Большунов против всех

В Южно-Сахалинске стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Для жителей большинства регионов страны гонки будут начинаться непривычно рано. Для спортсменов этот часовой пояс тоже непривычен, так как им придётся стартовать после обеда, что на российских стартах не практикуется.

Кто лучше всего приспособился к условиям, покажут уже первые гонки. В отличие от традиционного расписания прошлых лет, чемпионат начнётся не скиатлонами, а гонками с раздельного старта, которые пройдут классическим стилем. В старт-листах — все сильнейшие, кроме выступавших на Олимпиаде Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой.

В женской гонке почти наверняка борьба будет между Алиной Пеклецовой и Вероникой Степановой, а в мужской гонке Александр Большунов будет доказывать, что он — сильнейший на чемпионате страны, хотя шансы у Ильи Семикова и Сергея Ардашева точно не меньше.

Статистика чемпионата России
Как прошли последние классические разделки на Кубке России:
Ну и заруба в Кубке России! Лыжники из Коми сбросили Большунова и сделали дубль Ну и заруба в Кубке России! Лыжники из Коми сбросили Большунова и сделали дубль
Пеклецова привычно разгромила соперниц на Кубке России. Но героиня — Баранова Пеклецова привычно разгромила соперниц на Кубке России. Но героиня — Баранова

🎾 13:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC), Дубай, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Стэн Вавринка
99
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Интрига: что покажет Медведев в матче с трёхкратным чемпионом ТБШ?

Даниил Медведев успешно стартовал на «пятисотнике» в Дубае, обыграв китайца Цзюнчэн Шана. Теперь за место в 1/4 финала россиянин сразится с 40-летним швейцарцем Стэном Вавринкой — трёхкратным чемпионом ТБШ. Теннисисты ранее играли пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу Медведева, причём за ним остался последний матч — в Роттердаме-2025. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Дженсон Бруксби — Карен Хачанов.

ATP-500. Дубай. Турнирная сетка
Даниила ожидает легендарный Стэн Вавринка:
Медведев второй раз подряд победил китайца — теперь в Дубае. И вышел на чемпиона ТБШ
Медведев второй раз подряд победил китайца — теперь в Дубае. И вышел на чемпиона ТБШ

🏒 19:30: ЦСКА — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как на ЦСКА скажется недоигранный матч с «Сочи»?

В понедельник ЦСКА должен был провести гостевой матч с «Сочи», однако с самого начала всё пошло не плану. Сначала время начала встречи было перенесено, а затем она и вообще была отменена. При этом сейчас армейцы находятся на серии из двух поражений. Получится ли прервать её?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Подробности отменённого матча:
Матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА не будет продолжен из-за угрозы атаки БПЛА

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Лада» будет демотивирована?

«Лада» официально потеряла шансы на выход в плей-офф за месяц до окончания регулярного чемпионата. К этому плавно шло, однако сейчас работа тольяттинцев будет вестись исключительно для подготовки к следующему сезона. «Ак Барс» последний очный домашний матч «Ладе» проиграл, возьмут ли казанцы реванш?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Тодд — о поражении «Ак Барса» в Нижнем Новгороде:
Нападающий «Ак Барса» Тодд высказался о поражении от «Торпедо»

🎦⚽️ 20:45: «Аталанта» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Боруссия» сразу две серии?

«Боруссия» не проигрывает на протяжении пяти матчей во всех турнирах. На этом отрезке команда Нико Ковача забивает не меньше двух мячей в среднем за встречу. В первом матче клуб из Дортмунда обыграл «Аталанту» (2:0) и заметно приблизился к 1/8 финала. Бергамаски одержали четыре победы в пяти предыдущих встречах. Они уступили только в Дортмунде, но теперь их шансы на проход в следующий раунд заметно сократились.

Статистика Лиги чемпионов
Интриги стыковых матчей ЛЧ:
Винисиуса снова оскорбят, «Юве» совершит чудо, а Хайкин пройдёт «Интер»? Интриги стыков ЛЧ
Винисиуса снова оскорбят, «Юве» совершит чудо, а Хайкин пройдёт «Интер»? Интриги стыков ЛЧ

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Галатасарай», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: организует ли «Юве» грандиозный камбэк?

Что происходит с «Ювентусом»? Серия из пяти матчей без побед во всех турнирах, четыре поражения. На этом отрезке туринская команда пропускает как минимум два мяча в каждом матче. Что это вообще такое? Шансы пройти «Галатасарай» очень низкие — 2:5 в первой встрече дают о себе знать. Турецкий клуб на выходных неожиданно проиграл «Коньяспору» (0:2) и прервал серию из пяти побед. «Юве» ни разу не одолел соперника в четырёх прошлых матчах.

Статистика Лиги чемпионов
Доработает ли Лучано до конца сезона?
В «Ювентусе» примут решение о будущем Спаллетти исходя из результатов двух следующих игр

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Монако», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сафонов снова выйдет в основе, а «ПСЖ» пройдёт дальше?

Первый матч — огонь! «ПСЖ» пропустил на первой минуте, но отыгрался с 0:2 и вырвал победу благодаря вдохновенной игре Дезире Дуэ после выхода на замену. Александр Головин отдал голевую передачу, однако заработал удаление на старте второй половины. В Париже сыграют без россиянина. Ждём очередного выхода в основе Матвея Сафонова. Он усадил Люка Шевалье в запас. В последних пяти встречах «ПСЖ» только один раз забил меньше двух мячей. Парижане четыре раза обыграли соперника в пяти прошлых очных матчах.

Статистика Лиги чемпионов
Неприятная новость для защитника «ПСЖ»:
Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании — Le Parisien

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Бенфика», Лига чемпионов, стыковые матчи, вторая игра

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обойдётся ли второй матч без скандала?

Первый матч запомнился большим скандалом, в результате которого футболиста «Бенфики» Джанлуку Престианни отстранили от ответной игры. У португальского клуба непростая задача — отыграть один гол в Мадриде. Каждый пропущенный мяч заметно всё осложнит. Главное, чтобы матч в столице Испании обошёлся без всякого рода скандалов. А шансы «Реала» на проход в 1/8 финала стали заметно выше после первой встречи.

Статистика Лиги чемпионов
Что за скандал был в первом матче:
Мегаскандал с Винисиусом! Забил шикарный мяч «Бенфике» и чуть не сорвал матч ЛЧ! Видео
Мегаскандал с Винисиусом! Забил шикарный мяч «Бенфике» и чуть не сорвал матч ЛЧ! Видео
