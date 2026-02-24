У «Атлетико» есть свой Холанд! Перевернули матч и вышвырнули крутейший «Брюгге» из ЛЧ

У Сёрлота — хет-трик. Хотя после первого тайма всё было не так прекрасно.

Первый матч «Брюгге» и «Атлетико» в Бельгии получился драматичным. Хозяева дважды отыгрывались по ходу встречи, а третий мяч забили на 89-й минуте. Итог — весёлые 3:3. В Испанию «Брюгге» ехал с неплохими шансами на выход в 1/8 финала. Впрочем, мадридцы всё равно были фаворитами.

С первых минут бельгийцы показали свои амбиции. Уже на третьей организовали неплохую атаку с ударом от Николо Трезольди. Но затем «Атлетико» забрал инициативу. Команда Диего Симеоне чуть больше владела мячом и активнее шла в нападение. На 13-й минуте Джулиано Симеоне опередил голкипера «Брюгге» Симона Миньоле, однако пробил мимо створа. Опасно! VAR после этого ещё проверял момент на возможное нарушение правил со стороны вратаря — всё чисто.

А на 23-й минуте «Атлетико» добился своего. Ян Облак совершил дальний вынос на Александра Сёрлота, норвежец зацепился за мяч, вошёл в штрафную и пробил из-под защитника «Брюгге». Форвард мадридцев прошил руки Миньоле — 1:0.

«АТЛЕТИКО» ПРАЗДНУЕТ ГОЛ В ВОРОТА«БРЮГГЕ» Фото: Angel Martinez — UEFA/Getty Images

После этого «Атлетико» не бросил атаковать. «Брюгге» в ответ пытался что-то придумать, но действительно классных моментов не создавал. До 36-й минуты. Именно тогда бельгийцы разыграли угловой: Христос Дзолис навесил, Брандон Мехеле сделал скидку головой на дальнюю штангу, а Хоэль Ордоньес набежал и вколотил мяч в ворота Облака. 1:1, Диего Симеоне поднапрягся.

И «Брюгге» тут же получил шанс выйти вперёд. Ханс Ванакен оформил навес во вратарскую «Атлетико», откуда головой с отскоком от газона пробил Уго Ветлесен. Однако на этот раз Облак спас мадридцев от больших проблем. Удивительно, что первый тайм завершился с явным преимуществом «Брюгге» по xG (ожидаемые голы): 0,84 — 1,68. Симеоне было над чем подумать в перерыве.

Матч «Атлетико» Мадрид — «Брюгге» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

15-минутную паузу тренер «Атлетико» потратил не зря. Мадридцы резво начали второй тайм и сразу же забили во второй раз. На 48-й минуте Джонни Кардозо принял мяч на грудь, после чего приложился с лёта низом. Без шансов для Миньоле! Кстати, это первый гол для американца за «Атлетико» — и такой важный.

Как только счёт снова изменился в пользу хозяев, началась «душная» игра. Минимум опасных моментов и максимум контроля от команды Симеоне. «Брюгге» же пытался разогнать темп встречи и выжать 100% из любого микромомента. Например, на 72-й минуте гости требовали пенальти после падения Дзолиса в чужой штрафной, но VAR не нашёл нарушения.

И всё же интриги в концовке не случилось. Потому что на 76-й минуте «Атлетико» забил в третий раз. Участие в голе приняли сразу двое вышедших на замену игроков — Антуан Гризманн и Адемола Лукман. Француз сделал классный заброс на Сёрлота, тот подобрался к штрафной и покатил на нигерийца. После этого Лукман обыгрался с также подключившимся Гризманном и прострелил в центр штрафной на норвежца. Александр без труда оформил дубль, гарантировав «Атлетико» место в 1/8 финала.

Сёрлот не остановился и на этом. Партнёр Эрлинга Холанда по атаке сборной Норвегии оформил хет-трик! Александр в касание замкнул подачу Маттео Руджери с левого фланга. Ох, как же трудно будет соперникам норвежцев на предстоящем чемпионате мира.

В следующем раунде плей-офф мадридцев ждёт встреча с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом». Жеребьёвка следующего раунда состоится в пятницу, 27 февраля. А «Брюгге» не удалось выйти в 1/8 финала в третий раз за четыре сезона. Однако команда Ники Хайена всё равно заслужила респект своим выступлением.