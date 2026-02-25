Скандал с Винисиусом привёл к абсурду. Бан игрока «Бенфики» опасен для всего футбола

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни отстранён на один матч Лиги чемпионов. Футболиста подозревают в том, что он позволил себе дискриминационные высказывания в адрес игрока «Реала» Винисиуса. Эта история может иметь большие последствия для всего футбола, но сначала стоит обозначить официальные заявления.

УЕФА объявил о начале расследования на следующий день после матча. Если вина будет доказана, то минимальное наказание за расистские оскорбления — 10 матчей. В понедельник, 23 февраля, инспектор УЕФА, которого назначили на это дело, потребовал дисквалифицировать аргентинца на один матч, что и произошло. Это не наказание за дискриминацию, которая ещё не доказана, а предварительная мера. По информации ESPN, Престианни заявил УЕФА, что не называл соперника обезьяной, но использовал другое оскорбление. Однако этот инсайд опроверг агент аргентинца, который настаивает, что оскорблений не было в принципе.

Винисиус Жуниор и Джанлука Престианни Фото: Valter Gouveia/Getty Images

Во всей это ситуации удивляет, что Престианни наказан до итогов расследования. Презумпция невиновности дала сбой. Хотя нужно отметить, что уже не в первый раз. В 2021 году в Лиге Европы защитник «Славии» Кудела прикрыл рот рукой и что-то сказал полузащитнику «Рейнджерс» Камаре. Тогда последовал бан сначала на один матч, а затем, после завершения расследования, — ещё на 10 игр. После этого «Славия» играла в Лиге Европы с «Арсеналом», и футболисты чешской команды принципиально отказались вставать на колено в поддержку акции BLM.

«Славия» отказалась вставать на колено в поддержку акции BLM Фото: Martin Sidorjak/Getty Images

Вскоре после этого инцидента бывший игрок сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф выступал в Совете Европы на заседании по борьбе с разжиганием ненависти. Среди прочего бывшая звезда «Реала» и «Милана» сказал: «Если я хочу прикрыть рот, чтобы поговорить со своим тренером или товарищем по команде, это нормально. Но если я подхожу к судье или другому игроку, то не имею права прикрывать рот. Это должно караться жёлтой карточкой».

Если регулярно смотреть футбол, то можно обратить внимание, что игроки часто прикрывают рот. Рукой или футболкой — едва ли имеет значение. Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев это не было достаточным основанием для дисквалификации. И даже если взять тот же самый матч между «Бенфикой» и «Реалом», то можно обратить внимание, как и сам Винисиус прикрывал рот, общаясь с Отаменди.

Диалог Николаса Отаменди и Винисиуса Жуниора Фото: кадр из трансляции

Не похоже, что со стороны Винисиуса были дискриминационные оскорбления. И вполне можем допустить, что они прозвучали со стороны Престианни. Однако во всей этой истории важно, чтобы футбол не превратился в хаос. А сейчас всё идёт именно к этому. Футболиста отстранили, основываясь на прикрытом рте и показаниях одноклубников Винисиуса. В таком случае верно ли, что Отаменди мог сговориться с кем-то из партнёров и заявить о дискриминации со стороны Винисиуса?

Важно, что это происходит уже не с игроком шотландского клуба, у которого вряд ли много болельщиков по всему миру, а с самой известной командой планеты. После такого громкого случая футбол может пойти не туда и дойти до абсурда. Это будет уже игра во влияние директоров с последующей бомбардировкой комментариями в СМИ. Кто авторитетнее, тот и добьётся дисквалификации соперника. А возможно, это происходит уже сейчас, учитывая вес бренда «Реала».

Логотип «Нет расизму» на табло Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Тут важно оговориться, чтобы не было двусмысленности. Расизм — зло. И без всяких но. Просто зло. Провокационные празднования не оправдывают дискриминацию. К тому же против Винисиуса играет его имидж. Он далеко не первый, кто танцует у углового флажка, однако, как правило, это не вызывало такого возмущения. И тут бы не вызвало, если бы дальнейшие события не развивались таким образом. При этом упор идёт именно на дискриминацию, хотя другие оскорбления могут быть не менее болезненными. Например, оскорбление семьи, что, по всей видимости, прозвучало из уст Баэны в адрес Вальверде в матче «Реал» — «Вильярреал» в 2023 году. Даже цитировать это не хочется, поэтому просто оставлю ссылку.

Проблема таких ситуаций — в очевидной дыре в правилах. Слова в футболе долгое время оставались практически ненаказуемыми, если не брать редкие исключения. Матерацци даже мог сказать что-то про сестру Зидана, но к итальянцу не применили санкций. Это беда, что в футболе можно говорить всё и без последствий. Однако тенденция, которую мы видим сейчас, может привести к ещё большей беде с манипуляциями банами. Рукалицо.