Космический «Будё-Глимт» — уже в 1/8 финала ЛЧ! Оглушили «Интер» ещё и на выезде!

«Будё-Глимт» и его российский голкипер Хайкин – авторы, несомненно, самой громкой сенсации стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов! Вице-чемпион Норвегии выбил лидера Серии А «Интер». Команда Хьетиля Кнутсена во второй раз победила миланцев.

В стартовые 10 минут у ворот Хайкина было относительно спокойно. Хотя «Интер» сразу показал, как собирается отыгрывать два гола. Пара центральных нападающих Эспозито – Тюрам давила на дуэт центральных защитников «Будё-Глимт», Фраттези напрягал рывками из глубины, а латерали Луис Энрике и Димарко сковывали крайних защитников. «Интер» по возможности быстро доставлял мяч вперёд, чтобы норвежцы не успевали выстраивать свои плотные 4-4-2, а в позиционных атаках загружал штрафную соперника кроссами. Первые два удара нанёс рослый Эспозито после подач с разных флангов от обоих латералей.

Но команда Кристиану Киву увеличивала давление, взвинчивая темп, и вскоре «Будё-Глимт» потребовались сейвы Хайкина. Когда угловой «нерадзурри» завершился кручёным ударом Димарко, российский голкипер отразил мяч в красивом прыжке. Никита чувствовал, что нужно успокаивать игру. Вскоре начал потягивать время, попадая раз за разом под свист болельщиков «Интера». Зато хорошо выбивал мяч. Лишний раз доказывал, что ногами он играет на зависть любому вратарю.

Никита Хайкин Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

У «Интера» при всём его преимуществе с более чем 70% владения было много брака в атаке, прежде всего у Тюрама. Травмированного Мартинеса хозяевам, конечно, недоставало. Однако команда Киву продолжала выигрывать воздух в чужой штрафной, в том числе на стандартах. Ещё раз Хайкин спас «Будё-Глимт» от гола, когда Фраттези бил головой после углового.

«Будё-Глимт» свой первый и единственный удар до перерыва нанёс на 36-й минуте. «Интер» к тому моменту пробил 10 раз, впрочем, несмотря на такую статистику, не складывалось впечатление, что одна команда раздавила другую. Пусть у норвежцев не слишком клеилась контригра, а где-то и повезло (спасибо Хайкину!), они должны были быть довольны тем, как провели тайм.

После перерыва, как и на старте игры, «Интер» тяжело раскачивался. При счёте 0:0 хозяева выпрашивали пенальти – мяч попал в руку Шёвольду, однако судья решил, что это не фол. С ним можно согласиться. А «Будё-Глимт» реализовал первый же момент! Гол норвежцам подарил Аканджи. Защитник, игравший с разбитой и перевязанной головой, завозился с мячом под прессингом у собственной штрафной и отдал его Бломбергу. Тот не забил – Зоммер сотворил чудесный сейв. Но на добивании преуспел Хёуге. Экс-хавбек «Милана» забил на стадионе, который когда-то был для него домашним.

Бедолага Аканджи был самым невезучим футболистом дня. «Интер» надавил всей своей мощью, стремясь отыграть уже три мяча, и швейцарец получил два шанса реабилитироваться за ошибку. Бил травмированной головой – не забил. Наносил удар ногой с паса Димарко – попал в штангу! После чего мяч удачно для Хайкина отскочил в поле. «Будё-Глимт» терпел в обороне, а на 72-й минуте ещё раз выстрелил контратакой. Хёуге с правого фланга доставил мяч до Эвьена, который решил эпизод двумя касаниями.

Только за четверть часа до конца, когда болельщики «Интера» уже стали уходить с трибун, хозяева пробили Хайкина. Да и то еле-еле. Команда Киву в очередной раз выиграла воздух в штрафной «Будё-Глимт» и после скидки на дальнюю штангу всё же запихала в ворота мяч, который пересёк линию на какие-то сантиметры. Казалось, Хайкин даже успел поймать его в нужной точке. Тем не менее проверка показала – Бастони забил гол.

В концовке второго тайма «Интер» довольно просто атаковал. В итоге «нерадзурри» довели количество своих кроссов до 47, а ударов – до 30. Тем не менее команда Кнутсена выстояла и снова выиграла у лидера Серии А. Хайкин завершил матч с четырьмя сейвами. Отличный вечер для российского голкипера и его удивительного «Будё-Глимт».