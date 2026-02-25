«Карабах» вылетел из ЛЧ достойно — устроили шоу в Англии! Всё о вечере в плей-офф

24 февраля в Лиге чемпионов прошли четыре ответных матча стыкового раунда плей-офф. Четыре клуба отправились в 1/8 финала, ещё четыре — покинули турнир. Рассказываем о самых важных моментах встреч.

«Атлетико» прошёл дальше благодаря партнёру Холанда по сборной Норвегии

В первом матче «Брюгге» дважды отыгрался дома с «Атлетико». Команды повеселились и завершили встречу со счётом 3:3. Вопрос с победителем пары отложили до матча в Мадриде. Любопытно, что и «Брюгге», и «Атлетико» выходили в 1/8 финала два раза за последние три сезона. Поэтому большого фаворита не было.

Это подтвердил и первый тайм на «Сивитас Метрополитано». На 23-й минуте Александр Сёрлот принял дальний заброс от Яна Облака, после чего круто разобрался и пробил Симона Миньоле. Но чуть позже «Брюгге» сравнял счёт — отличился Хоэль Ордонес. После первого тайма тренер «Атлетико» Диего Симеоне прилично нервничал. Команда рисковала отлететь от не самого звёздного соперника.

И тут мадридцам помог Джонни Кардозо. Уже на 48-й минуте он вывел «Атлетико» вперёд, сначала технично приняв мяч грудью, после чего точно пробив в угол. Дальше за дело взялся Сёрлот: норвежец оформил хет-трик, а в концовке вовсе мог сделать покер, если бы Маркос Льоренте не пожадничал и отдал пас. 4:1 — «Атлетико» в 1/8 финала сыграет с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».

«Байер» не почувствовал в стыках «Олимпиакос»

«Байер» одержал уверенную победу в Греции — 2:0. Поэтому дома команде Каспера Юльманна нужно было просто не растерять преимущество. «Олимпиакос» уже обыгрывал леверкузенцев в нынешней Лиге чемпионов на общем этапе (2:0 дома), но повторить трюк в гостях в плей-офф — тяжелейшая задача.

И с ней команда Хосе Луиса Мендилибара не справилась. «Байер» грамотно засушил игру, не позволив «Олимпиакосу» устроить перестрелку. А ведь только при таком раскладе греки могли выползти в 1/8 финала. Но к 60-й минуте гости набили всего 0,05 xG (ожидаемые голы). А всего за матч набралось 0,20 xG. «Байер» шагнул в следующий раунд, где ему предстоит битва с «Баварией» или «Арсеналом». Вот тут Леверкузену уже не позавидуешь!

На этот раз «Карабах» не подкачал. Хотя поначалу снова было тревожно

«Ньюкасл» уничтожил «Карабах» в первой встрече в Баку — 6:1! А форвард англичан Энтони Гордон повторил рекорд Луиса Адриано, оформив покер в первом тайме. Ответная встреча осталась без интриги. Однако была надежда, что «Карабах» на этот раз даст бой клубу АПЛ. И она оправдалась.

Хотя началось всё снова с беды для азербайджанцев. На четвёртой минуте Сандро Тонали открыл счёт, подкараулив отскок в чужой штрафной. А уже в следующей атаке Жоэлинтон пробил в касание под перекладину после подачи от Харви Барнса. И на этом «Ньюкасл» успокоился. Зато на старте второго тайма «Карабах» отыграл один мяч — Камило Дуран убежал в контратаку и пробил Аарона Рамсдейла. Однако тут же Свен Ботман вернул разницу в два мяча: защитник «Ньюкасла» после углового оказался самым расторопным в штрафной гостей.

На этом карнавал не закончился. На 57-й минуте «Карабах» заработал пенальти, но Рамсдейл отразил удар Марко Янковича. Правда, на добивании первым оказался Элвин Джафаргулиев. Он забил единственный мяч команды в Баку, и он же отличился снова в Англии — 2:3. До конца матча счёт так и не изменился. Достойный результат для «Карабаха», пусть «Ньюкасл» и был не в самом оптимальном составе. Англичане же в следующем этапе сыграют с «Челси» или «Барселоной».

«Будё-Глимт»! Четвёртая подряд победа над топ-клубом и выход в 1/8 финала!

«Будё-Глимт» — команда-сенсация нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Хотя ещё за два тура до финиша общего этапа у норвежцев почти не было шансов на плей-офф. Но команда Хьетиля Кнутсена сначала разобралась дома с «Манчестер Сити» (3:1), а после прихлопнула в гостях «Атлетико» (2:1). Это позволило «Будё-Глимт» выйти в стыковой раунд.

И тут норвежцев поджидал финалист прошлого розыгрыша «Интер». Испугало ли это живущую за полярным кругом команду? Нет. «Будё-Глимт» обыграл миланцев дома со счётом 3:1. И по делу: хозяева смяли гранда, серьёзно увеличив свои шансы на 1/8 финала.

В ответной встрече в Милане «Интер» понёсся вперёд с первых минут. Однако встретился с норвежской стеной. Итальянцы безуспешно долбились в неё, нанесли за матч 30 ударов по воротам — всё безрезультатно. Зато «Будё-Глимт» открыл счёт на 58-й минуте: Мануэль Аканджи подарил мяч Оле-Дидрику Бломбергу, тот пробил по воротам «Интера» — Зоммер потащил. Но с добиванием от Йенса Петтера Хёуге швейцарец уже ничего не мог сделать.

Кристиан Киву тут же бросил в бой футболистов со скамейки. Но вместо камбэка «Интер» получил второй гол в свои ворота. На 72-й минуте Хокон Эвьен убил интригу, завершив молниеносную атаку «Будё-Глимт». После этого Алессандро Бастони отыграл один мяч, однако на большее «Интера» не хватило.

Норвежский клуб впервые в истории оказался в 1/8 финала Лиги чемпионов! Сенсация? Лишь отчасти. «Будё-Глимт» действительно разобрал «Интер». Да и серия из побед над топами впечатляет. А впереди у команды Кнутсена два матча с «Манчестер Сити» или «Спортингом». Первых уже обыгрывали, вторые — вполне проходимый соперник. Ждём ещё одну неожиданность от норвежцев.

Отдельно отметим российского голкипера «Будё-Глимт» Никиту Хайкина. Он провёл очередную крутую встречу в Лиге чемпионов и совершил четыре сейва. Если бы не спасения Хайкина, норвежцам пришлось бы намного тяжелее.