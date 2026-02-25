Король ассистов из Норвегии зажжёт и в ЛЧ? Теневого героя «Боруссии» хотят «Барса» и «МЮ»

Рюэрсон не забил ни разу, зато отдал почти полтора десятка голевых передач в этом сезоне. И да – он фланговый защитник.

«Боруссия» серьёзно приблизилась к 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом стыковом матче раунда плей-офф она обыграла дома «Аталанту» (2:0). У Дортмунда обращает на себя внимание фланговый защитник Юлиан Рюэрсон. Футболист проводит прорывной сезон, но при этом его незаслуженно обделяют вниманием. Возможно, скоро всё изменится.

Рюэрсон стал одним из важнейших игроков команды Нико Ковача. Впрочем, Юлиан по-прежнему остаётся недооценённым футболистом Бундеслиги. С момента переезда в Дортмунд из «Униона» (январь 2023 года) норвежец демонстрирует стабильную надёжность. В этом сезоне он не принял участия всего в двух матчах в чемпионате Германии, а его команда пропустила 21 мяч. Второй результат в турнире после «Баварии».

В отличие от предыдущих сезонов, Рюэрсон значительно добавил в атаке. 11 голевых передач — второй результат в Бундеслиге после Майкла Олисе из «Баварии» (16). Любопытно, что совсем скоро (28 февраля) топовые немецкие клубы сыграют друг с другом. Более того, норвежец входит в пятёрку лучших ассистентов в европейских топ-лигах. Плюс у него два голевых паса в Лиге чемпионов и один — в Кубке Германии. 14 ассистов в этом сезоне на клубном уровне. И ни одного гола!

Юлиан Рюэрсон перед матчем с «Санкт-Паули» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Рюэрсон перебрался в «Унион» в 2018 году, когда команда выступала во втором немецком дивизионе. Норвежца отыскали в «Викинге» и заплатили за него скромные € 150 тыс. В первом сезоне он провёл всего лишь восемь матчей во Второй Бундеслиге. Да, Юлиан далеко не сразу стал футболистом стартового состава, однако этот опыт, безусловно, повлиял на его карьеру

«Я перенимал опыт, но самое главное — справлялся с собой и развивался как личность. Если ты не выходишь на поле в каждом матче, то учишься терпению. Конечно, очень важно получать стабильную практику, однако понимание развития и вера в процесс не менее важны. Это был хороший опыт», — говорил Юлиан в интервью официальному сайту Бундеслиги.

В столичном клубе Рюэрсон соперничал с капитаном и легендой «Униона» Кристофером Триммелем. Юлиану пришлось запастись терпением, но его универсализм принёс успех. В Берлине норвежца использовали на нескольких позициях, включая место левого защитника и центр полузащиты. Ценность Рюэрсона со временем росла, и в 2023 году «Боруссия» укрепила им правый фланг обороны. Сумма трансфера — € 5 млн.

Юлиан сразу стал важным футболистом в новой команде. В оставшейся части сезона Бундеслиги он пропустил всего две встречи. Сейчас норвежец — первый выбор в «Боруссии» на позиции правого защитника. Правда, его пребывание в команде совпало в несколькими обидными поражениями. В сезоне-2022/2023 дортмундцы упустили чемпионский титул в заключительном туре Бундеслиги. А 1 июня 2024 года «Боруссия» не справилась с «Реалом» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

Нынешний сезон — самый продуктивный для норвежского защитника. Особенно запомнился его перформанс во встрече Бундеслиги с «Майнцем» (4:0), которая состоялась 13 февраля. Юлиан поучаствовал во всех голах «Боруссии» — четыре результативные передачи! По данным Opta, это всего лишь четвёртый случай, когда футболист оформляет ассистентский покер в чемпионате Германии с момента начала сбора подобной статистики (с сезона-2004/2005).

Сам Юлиан после матча сохранял скромность: «Это не так уж и сложно. Мне просто нужно правильно направить мяч. Остальное делают партнёры». У Рюэрсона достаточно качественные навесы. По их общему количеству он входит в топ в Бундеслиге. Норвежец значительно прокачал статистику благодаря стандартам — шесть голевых передач от углового флажка. Как правило, защитник крутит мяч в створ, а во вратарской дежурят несколько игроков «Боруссии».

Очередной навес с фланга от Юлиана Рюэрсона Фото: Alex Grimm/Getty Images

Рюэрсона уже называют королём голевых передач. 14 результативных пасов в сезоне-2025/2026 на клубном уровне — показатель, к которому он ранее никогда не приближался. Безусловно, такие цифры привлекают внимание других команд. В конце прошлого года появилась информация об интересе со стороны «Барселоны». Sky Sport Germany утверждал, что представители каталонского клуба даже провели переговоры со стороной игрока, однако никаких конкретных договорённостей не было.

В феврале немецкое издание Bild сообщило, что «Барселона» включила Рюэрсона в список трансферных целей на лето. По данным источника, «Боруссия» не хотела бы продавать игрока, но выгодное предложение сделает отказ клуба из Дортмунда маловероятным. Позднее стало известно (опять же, информация от Bild), что за Юлианом следят представители «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».

Характеристики Рюэрсона делают его очень привлекательным для клубов АПЛ. Правоногий футболист, сильный в атаке, гибкий в обороне, крепкий боец — и всё это при рыночной стоимости в € 20 млн. Не факт, что стороны договорятся на такую сумму, но плюс-минус подобные цифры не станут проблемой для английских клубов. То же самое относится и к зарплате. Рюэрсон получает в Дортмунде € 5 млн в год. И в «Ньюкасле», и в «МЮ», и в «Барселоне» он сможет зарабатывать больше.

У «МЮ» есть два правых защитника, однако ни Диогу Дало, ни Нуссайр Мазрауи не выдают тех цифр, что норвежец. У «Ньюкасла» есть три варианта на позицию правого защитника: Тино Ливраменто, Киран Триппьер и Эмиль Крафт. Однако контракты двух последних истекают через несколько месяцев. По всей видимости, оба клуба займутся поиском игрока на правый фланг обороны по завершении сезона.

Юлиан Рюэрсон (справа) в матче за сборную Норвегии Фото: Marius Nordnes/Getty Images

Официальный сайт Бундеслиги называет Юлиана теневым героем «Боруссии» и подчёркивает, что его фамилия редко мелькает в новостных заголовках. Многое может измениться летом, после того как пройдёт чемпионат мира. Норвежцы сыграют на нём впервые за 28 лет. Кажется, их нынешнее талантливое поколение способно добраться до поздних стадий. Если навесы Рюэрсона будут такими же качественными, как в этом сезоне, то Эрлингу Холанду по силам включиться в борьбу за звание лучшего бомбардира турнира. К тому же в Дортмунде у защитника любимая цель — центральный нападающий Серу Гирасси.

Для самого Юлиана ЧМ-2026 — хорошая возможность показать себя. Если получится, то рады будут все. И «Боруссия», которая выручит за игрока ещё больше денег, чем планирует, и 28-летний футболист. Всё-таки переход в новый клуб наверняка поднимет зарплату на другой уровень. Но важно понимать, что «Барселона» и «Ньюкасл» — совсем разные клубы с точки зрения медийной составляющей. Доедет ли Рюэрсон (его контракт с «Боруссией» истекает летом 2028-го) до испанского клуба или всё же окажется в АПЛ?