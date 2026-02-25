«Вероятность перехода Батракова летом — 90%». Агент Алексея — в подкасте «Чемпионата»

Уже в пятницу к нам вернётся Мир Российская Премьер-Лига! И перед рестартом сезона впервые в 2026 году вышел подкаст «Премьер-лига несправедливости». Гостем выпуска стал агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы Алексея Батракова, Дмитрия Баринова и многих других футболистов РПЛ. Вместе с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским они обсудили зимнее трансферное окно и подробно остановились на теме перехода экс-капитана «Локомотива» в ЦСКА и будущем Батракова.

О трансферной кампании ЦСКА

— Это 100% заявка [на чемпионство] в этом сезоне. Они усилили необходимые позиции. А ещё взяли двух молодых ребят, которые дадут глубину состава. По игре Данилы Козлова сложилось ощущение, что он в ЦСКА уже давно. За Максима Воронова заплатили немаленькие деньги. Это обязывает его при возможности сыграть и убедить, что сумму отдали не зря.

Об обмене Гонду на Дивеева и новых вариантах в защите ЦСКА

Кирилл Данилов Фото: РИА Новости

— Мне понравился этот обмен. Помимо Лукина, у ЦСКА мне понравился Данилов. Это защитник уровня сборной России. Помимо антропометрии, он хорошо координирован при высоком росте, а ещё есть скорость и техника. Также у Данилова отличное понимание игры. Ему нужна практика, чтобы получить уверенность и хладнокровие.

Об адаптации Баринова

— Никаких вопросов нет. С партнёрами по сборной России он уже был знаком, со многими у него товарищеские и дружеские отношения. Думаю, Баринов будет играть в тройке полузащитников с Кисляком и Обляковым.

О фоле Баринова на Батракове в товарищеском матче

— Я Диму знаю со времени, когда он только пришёл в академию «Локо». Его подкат – точно не про подлость. Да, в трансляции это смотрелось не очень приятно. Но Дима сразу подошёл и извинился. И уж точно у него нет никаких плохих мыслей про ребят, с которыми провёл много времени. Это можно увидеть по тому, как они общались перед матчем. Да, сыграно не очень корректно, с учётом статуса встречи можно было убрать ногу. Но это точно не намеренно.

О том, есть ли обида у Баринова на «Локомотив»

— Спортивный директор «Локомотива» Ульянов сказал, что Баринов обиделся на клуб? Достаточно странная формулировка. Это, скорее, прикрытие своих неудачных переговоров. Возможно, относительно возможностей «Локо» это и было «сумасшедшее» предложение по контракту. Оно сделано уже после прихода Ротенберга? Предположу, что да. Был ли шанс, что Баринов останется? Да, вполне реальный. Ни для кого не секрет, что мы с Борис Борисовичем [Ротенбергом] провели много встреч по этому вопросу. Но договориться не смогли.

О трансферной кампании «Локомотива»

— Конечно, не хватает глубины состава. Когда из-за карточек или травм выпадает пара игроков, то это уже серьёзно влияет. Приход Лукаса Веры не заставил тратить большие средства. А в остальном клуб был ограничен в возможностях. В интервью Ульянов сказал, что с «Балтикой» не удалось договориться по Максиму Петрову из-за денег.

Олейников требовал 5 млн рублей в месяц? Такие зарплаты в «Локо» есть. Другой вопрос, как игрока оценивает менеджмент. Возможно, они считают, что футболист ещё недостоин такой зарплаты и должен прийти на меньшую. Это игрок не на перспективу, ты его берёшь и понимаешь, что ждать в ближайшие два-три года. Может, тут дело не в зарплате, а в чём-то другом.

О будущем Батракова

Алексей Батраков Фото: РИА Новости

— Не секрет, что к Алексею есть интерес. Летом иностранные клубы могут воспользоваться опцией выкупа (€ 16 млн. – Прим. «Чемпионата»). Естественно, сейчас никто не хочет переплачивать. Но пока об этом рано говорить. Алексеем интересуются клубы из Испании и Италии, выступающие в Лиге чемпионов. Про условия мы пока ни с кем не разговаривали. Главный вопрос будет в тренере, чтобы стилистика футбола подходила Батракову. Как оценю вероятность трансфера летом? Высокая, 90%.

Об аренде Дурана в «Зенит»

— Если Дуран за три месяца поможет решить «Зениту» задачи, то все скажут, что это потрясающий ход. Мне кажется маловероятным полноценный выкуп. Условия контракта тогда просто «взорвут» общественность. Но чтобы не переносить 100-летие на следующий год – вполне хороший трансфер. Для меня же «Краснодар» всё равно фаворит на титул.

О том, что «Зениту» делать с опозданиями Вендела на сборы

— Я бы расстался с таким игроком [если был руководителем «Зенита»]. Ответ однозначный. Какой бы ни была команда, один человек не может выйти и обыграть всех. А когда футболисту позволяют делать то, чего не позволительно другим, – это не идёт на пользу.

О трансфере Сауся в «Спартак»

— Саусь – хорошее приобретение. Мне он понравился в «Балтике», хотя Владислав закрывал там весь фланг. В «Спартак» же, как понимаю, его позвали на место правого защитника. И даже новый контракт Денисова не говорит, что Саусь идёт на лавку. Думаю, что он первый выбор на позицию. Саусь способен выиграть конкуренцию у Денисова.

Владислав Саусь Фото: РИА Новости

О зимних покупках «Краснодара»

— «Краснодару» был нужен игрок, способный подменить Кордобу. К тому же Боселли способен выйти на фланге или как атакующий полузащитник. Для глубины и с учётом суммы – хороший трансфер. С Ваханией же не думаю, что всё обошлось в сумму € 1,5 млн. Наверняка нашли формулу, по которой все остались довольны.

О Джикии в Турции

— У него была травма. А пока восстанавливался, в «Антальяспоре» сменился тренер. И тот считает, что Георгий пока не набрал кондиции. Но на него рассчитывают. Когда он получит шанс, то увидим, что Джикия в полном порядке. Может летом вернуться в Россию? Всё возможно. Если будет интересный вариант, то почему нет.