Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Расписание спортивных матчей 26 февраля 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Лига Европы, дебют Панарина в новом клубе, теннис, биатлон и лыжи
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 февраля 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 26 февраля: «Сельта» — ПАОК и «Црвена Звезда» — «Лилль», Кучеров и Овечкин в НХЛ, Медведев в Дохе и «Детройт» — «Оклахома»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 февраля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким вернётся Александр Овечкин после паузы?

После двухнедельной олимпийской паузы североамериканские клубы ближайшей ночью возобновляют регулярный чемпионат НХЛ. Александр Овечкин, как и другие российские суперзвёзды НХЛ, не принимали участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Фактически 40-летний российский нападающий получил полноценные каникулы прямо в ходе сезона. Пошёл ли затяжной отдых на пользу лучшему снайперу в истории регулярных первенств НХЛ?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что сказал Овечкин о кризисе своей команды?
«Дело не только во мне». Овечкин — о спаде результативности в «Вашингтоне»

🏒 3:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Никита Кучеров продолжить погоню за крутыми канадцами?

Тяжело представить, в каком эмоциональном состоянии главные звёзды сборной Канады — Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид — вернулись в расположение своих клубов после поражения в олимпийском финале. Вполне возможно, Натан и Коннор даже будут вынуждены пропустить первые матчи своих клубов после возобновления чемпионата. Но в любом случае их моральное состояние сейчас точно далеко от оптимального. Сможет ли занимающий третье место в бомбардирской гонке НХЛ россиянин воспользоваться этой ситуацией и продолжить погоню за индивидуальной наградой?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Перед уходом на паузу Кучеров выдал грандиозный отрезок, который вошёл в историю НХЛ
«Абсурд». Кучеров отставал на 20 очков, а теперь в гонке за приз лучшему бомбардиру сезона
«Абсурд». Кучеров отставал на 20 очков, а теперь в гонке за приз лучшему бомбардиру сезона

🏀 3:30: «Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва лидеров конференций

«Оклахома» без сюрпризов возглавляет Запад в этом сезоне, но мало кто ожидал увидеть на первой строчке Востока «Детройт». Тем не менее именно эти команды являются лидерами своих конференций. Клубы очень редко проигрывают, и будет интересно посмотреть за их противостоянием.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Кто может догнать «Оклахому»?
«Оклахома», держись! «Сан-Антонио» с Вембаньямой скоро взлетит на вершину Запада?
«Оклахома», держись! «Сан-Антонио» с Вембаньямой скоро взлетит на вершину Запада?

🏒 6:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким получится дебютный матч Артемия Панарина за его новый клуб?

Непосредственно перед олимпийской паузой 34-летний Артемий Панарин пережил долгожданный обмен, который готовился на протяжении длительного времени. «Нью-Йорк Рейнджерс» принял решение произвести перезагрузку состава и обменял свою звезду в «Лос-Анджелес Кингз». Ближайшей ночью россиянин проведёт свой первый матч за «королей». Каким он получится?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что ждёт Панарина в новой команде? Подробный разбор его перспектив
В каком звене будет играть Панарин? Всё о первой тренировке Хлебушка в «Лос-Анджелесе»
В каком звене будет играть Панарин? Всё о первой тренировке Хлебушка в «Лос-Анджелесе»

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич остановит «кельтов»?

«Бостон» довольно неожиданно для многих идёт вторым на Востоке, имея в своём активе 94 очка, что на одно больше, чем у «Денвера», который занимает четвёртую строчку на Западе. При этом «кельты» за последние 10 матчей в НБА уступили лишь раз и имеют серию из четырёх побед. «Наггетс» не могут найти стабильность, но Йокич и компания точно могут удивить.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Скандал вокруг Кавая
Какие санкции грозят «Клипперс» за возможные махинации с Каваем Леонардом?
Какие санкции грозят «Клипперс» за возможные махинации с Каваем Леонардом?

🎿 7:00: Лыжные гонки, чемпионат России, скиатлоны, 2х10 км, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Скиатлон 20 км
26 февраля 2026, четверг. 07:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Скиатлон 20 км
26 февраля 2026, четверг. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: Большунов заберёт золото на своей любимой гонке?

На чемпионате России в Южно-Сахалинске вторая подряд дистанционная гонка. После классической разделки на очереди скиатлон. Если у женщин в разделке принимали участие все сильнейшие и они же выйдут биться второй день подряд, то у мужчин некоторые спортсмены готовились исключительно к скиатлону — Денис Спицов, Сергей Волков, Артём Мальцев, Егор Митрошин.

Но явным фаворитом всё равно выглядит Александр Большунов — своей мощью на классике он показал уровень готовности к главному старту сезона в России. Кто сможет ему противостоять? У женщин фавориты те же — Алина Пеклецова и Евгения Крупицкая. С большой долей вероятности именно они разыграют золото. Или нет?

Статистика чемпионата России по лыжным гонкам
Как прошли классические разделки на ЧМ-2026?
Большунов нокаутировал соперников в первой гонке чемпионата России. Мощь! Большунов нокаутировал соперников в первой гонке чемпионата России. Мощь!
Крупицкая стала чемпионкой России в невероятной гонке! Что это вообще было? Крупицкая стала чемпионкой России в невероятной гонке! Что это вообще было?

🎯 11:00: Биатлон, Кубок России, финальный этап, спринт, женщины, 7,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. Спринт 7.5 км
26 февраля 2026, четверг. 11:00 МСК
Не началось

Интрига: Резцова обгонит Шевченко?

Кристина Резцова находится в 40 очках от Наталии Шевченко в тотале Кубка России. В спринте Златоуста она может проложить путь к успеху: обойти соперницу и впервые в карьере выиграть «Большой хрустальный глобус» на национальном турнире. Для этого московской биатлонистке нужно свести к минимуму количество промахов в стрельбе, ведь именно это и есть её больное место. Справится ли Кристина? Узнаем уже в четверг!

Статистика Кубка России по биатлону
Резцова обыграла Шевченко в январе:
«Я обалдела». Шевченко «застрелилась» на последнем рубеже и осталась без золота
«Я обалдела». Шевченко «застрелилась» на последнем рубеже и осталась без золота

🎾 13:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Дженсон Бруксби (США), Дубай, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (м). 1/4 финала
26 февраля 2026, четверг. 13:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Дженсон Бруксби
49
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Интрига: поквитается ли Медведев с американцем за поражение Хачанова?

В 1/4 финала «пятисотника» в Дубае ожидалось российское дерби между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым. Однако последний неожиданно проиграл американцу Дженсону Бруксби на стадии второго круга. И теперь Медведев попробует поквитаться с ним за поражение своего друга. Ранее Даниил и Дженсон встречались лишь однажды — на «Мастерсе» в Майами-2022 сильнее оказался россиянин. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Феликс Оже-Альяссим — Иржи Легечка.

ATP-500. Дубай. Турнирная сетка
Даниил одолел 40-летнего Стэна Вавринку:
Медведев победил чемпиона ТБШ в Дубае! А Хачанов сорвал российское дерби в 1/4 финала
Медведев победил чемпиона ТБШ в Дубае! А Хачанов сорвал российское дерби в 1/4 финала

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявит себя Джош Ливо в матче с бывшей командой?

Челябинский «Трактор» продолжает выдавать кризисный сезон, чередуя яркие матчи с провальными. Одной из главных проблем в игре команды Евгения Корешкова является состояние номинального лидера клуба Джоша Ливо. Игра канадского форварда в последнее время не выдерживает никакой критики. Ливо откровенно плох, но, может быть, именно приезд в Уфу станет катализатором? Сможет ли Джош выдать яркий матч в городе, где он и стал настоящей звездой КХЛ?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
В дедлайн Ливо мог снова сменить обстановку и покинуть Челябинск. Почему этого не вышло?
Грандиозный обмен, не состоявшийся в дедлайн КХЛ. Почему так произошло?
Грандиозный обмен, не состоявшийся в дедлайн КХЛ. Почему так произошло?

🏒 19:30: СКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграют прямые конкуренты по Западной конференции КХЛ?

Несколько дней назад СКА опередил московское «Динамо» в турнирной таблице КХЛ. Армейская команда поднялась на шестое место в Западной конференции, тогда как динамовцы опустились на седьмую строчку. При этом соперников на данный момент разделяет всего одно очко, а результат завтрашнего матча может повлиять на очень многие турнирные расклады. Каким получится матч двух принципиальных соперников?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что привело к сильному спаду в игре бело-голубых? Интервью с главным тренером клуба
«Впервые оказался в такой ситуации». Интервью с Вячеславом Козловым
Эксклюзив
«Впервые оказался в такой ситуации». Интервью с Вячеславом Козловым

⚽️🎦 20:45: «Црвена Звезда» — «Лилль», Лига Европы, стыковые матчи, вторая игра

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Станковича пройдёт дальше?

«Црвена Звезда» неожиданно обыграла «Лилль» (1:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф во Франции. Поэтому дома команде Деяна Станковича достаточно не уступить, чтобы выйти в 1/8 финала. Но «Лилль» способен на камбэк. Так что интрига в этой паре жива.

Статистика Лиги Европы
Эксперты в России зря ругали Станковича?
Станкович перевернул сезон «Црвены Звезды»! У клуба теперь ещё больше пересечений с РПЛ
Станкович перевернул сезон «Црвены Звезды»! У клуба теперь ещё больше пересечений с РПЛ

⚽️ 20:45: «Штутгарт» — «Селтик», Лига Европы, стыковые матчи, вторая игра

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Селтик» способен на чудо?

«Штутгарт» размазал «Селтик» в первом матче команд в Шотландии — 4:1. Теперь клубу из Глазго необходимо отыгрывать три мяча, ещё и в гостях. Почти фантастическая задача. Но у «Селтика» нет другого выхода: нужно выходить и надеяться на хороший день в атаке.

Статистика Лиги Европы
Обзор первого матча команд:
Видео
Видеообзор матча Лиги Европы между «Селтиком» и «Штутгартом»

⚽️ 23:00: «Ноттингем Форест» — «Фенербахче», Лига Европы, стыковые матчи, вторая игра

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Фенербахче» не окажет сопротивления «Ноттингем Форест»?

Первый матч команд в Стамбуле закончился с удивительным результатом. «Ноттингем Форест» разгромил «Фенербахче» со счётом 3:0. Дома англичане даже могут проиграть с разницей в два мяча, но всё равно выйдут в 1/8 финала. Патовая ситуация для команды Доменико Тедеско. Покажет ли турецкий гранд намерения на камбэк или выйдет на поле без надежд?

Статистика Лиги Европы
Греческий владелец «Ноттингема» выдаёт странные решения:
«Маринакис — ходячая граната». Третья отставка в клубе АПЛ за 26 туров — это вообще как?
«Маринакис — ходячая граната». Третья отставка в клубе АПЛ за 26 туров — это вообще как?

⚽️ 23:00: «Сельта» — ПАОК, Лига Европы, стыковые матчи, вторая игра

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оформит ли ПАОК камбэк?

ПАОК с Магомедом Оздоевым уступил дома «Сельте» в первом матче стыков — 1:2. Испанцы перед ответной встречей в Виго получили удобный расклад. Но всё же для ПАОКа ситуация не безнадёжна. Совершить камбэк (пусть и в гостях) грекам явно проще, чем «Селтику» или «Фенербахче» в других парах.

Статистика Лиги Европы
Обзор всех первых матчей стыкового раунда:
Крах Тедеско, счастье Станковича и сенсация Армении. В еврокубках жарко и после ЛЧ! Видео
Крах Тедеско, счастье Станковича и сенсация Армении. В еврокубках жарко и после ЛЧ! Видео
Комментарии
