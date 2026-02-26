В состав «Зенита» влетел вратарь, у ЦСКА — защитник. Какие таланты РПЛ открылись на сборах

Зимние и летние сборы — это всегда шанс для молодёжи. Вчерашние дублёры получают возможность работать с первой командой две недели, целый месяц или все полтора. Молодые игроки, как правило, более мотивированы в спаррингах, особенно в первых матчах, пока основные футболисты втягиваются в процесс и набирают форму. Некоторым удаётся закрепиться в обойме. Рассказываем, кто из молодых играл и проявил на себя на зимних сборах, прежде всего в топ-клубах МИР РПЛ.

«Краснодар»

Сколько бы ни выигрывал «Краснодар» и какие бы цели ни преследовал, а своим воспитанникам там всегда шанс дадут. Вот и на прошедших сборах чемпиона и лидера РПЛ клубная молодёжь показала себя. Причём как ноунеймы, так и те, кто уже более-менее знаком российским болельщикам.

18-летний вингер Эльдар Гусейнов забил два мяча на Зимнем Кубке РПЛ — по одному в ворота ЦСКА и «Зенита». Мощная заявка на попадание в основную обойму! Пока Гусейнов не играл за первую команду в официальных матчах, только однажды включался в заявку в кубковом турнире.

Автором ещё одного гола стал 17-летний атакующий полузащитник Ефим Буркин. Он принёс команде Мурада Мусаева победу в спарринге с казахстанским «Елимаем». Кроме того, игровое время получали 17-летний вратарь Андрей Карпенко (один матч), 18-летний центральный защитник Степан Садчиков (четыре матча), 17-летний нападающий Олег Семизаров (один матч) и 19-летний полузащитник Артём Сидоренко (один матч), который в феврале ушёл в «Пари НН». Садчиков запомнился удалением во встрече с ЦСКА.

Отличились на сборах и молодые игроки «Краснодара», которые уже реально борются за место в основе: 18-летний фланговый защитник Артём Хмарин также забил «Зениту» на Зимнем Кубке РПЛ, а его ровесник нападающий Казбек Мукаилов — «Елимаю». После матча с петербуржцами Мурад Мусаев похвалил молодёжь. Но — аккуратно:

«Откуда эта наглость у молодых игроков? Они тоже тренируются в окружении сильных футболистов и уже чуть‑чуть обтёрлись. Давайте будем честными: они вышли во втором тайме, а игроки «Зенита» уже немного подсели, и они это чувствовали. Видно, что «Зенит» начал читать эпизоды, они спокойно были с мячом. Забили хорошие голы. Но тоже нужно быть спокойными, потому что на тренировках иногда бывает тяжело. За наглость — молодцы. То, что не стушевались, не смотрели на то, что там играют Вендел или Луис Энрике. Но пока — спокойно».

«Зенит»

У «Зенита» из молодых запомнился Даниил Кондаков. 17-летний центральный полузащитник и сыграл немало, и результативными действиями отметился. В первом матче с чемпионом Китая — «Шанхай Порт» — отдал голевую передачу, а во втором — забил. Едва ли это приблизило Кондакова к основе, ведь в «Зените» дублёрам прижиться невероятно трудно, но Даниил делает себе хорошую рекламу. Доказывает, что ему не зря выдали авансы. За первую команду у Кондакова в этом сезоне два матча в Fonbet Кубке России.

«Кондаков оценивается тренерским штабом достаточно высоко, очень одарённый футболист. Много хороших качеств… У него светлая голова, хорошее принятие решений, и он быстро адаптируется, меняет игру. Действительно, очень хороший, качественный игрок. В силу возраста даже вызывает удивление, насколько он хорошо говорит и как относится к тренировочному процессу», — признался тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в интервью на канале «Матч Премьер».

Тот же «Шанхай Порт» пострадал и от Матвея Иванова, который поучаствовал в двух матчах «Зенита» на первом сборе. 19-летний вингер забил чемпиону Китая во втором спарринге. Хорошо зарядил с подбора после углового. А Андрей Касаджиков сыграл в пяти матчах, включая два в Зимнем Кубке РПЛ. Но у этого 18-летнего вингера голевых действий не было.

Отдельно стоит сказать про Богдана Москвичёва. У 21-летнего вратаря уже есть почти два десятка матчей в РПЛ (за «Оренбург», где он выступал на правах аренды), тем не менее для «Зенита» это по-прежнему молодой и развивающийся воспитанник. Москвичёв оправился от травмы крестообразной связки и прилично выглядел на сборах. Богдан провёл четыре матча, а пропустил только в одном — два мяча от ЦСКА. В какой-то момент стало казаться, что Сергей Семак наигрывает его как основного, однако первым номером, видимо, останется Денис Адамов. Хотя не удивит и ставка тренера «Зенита» на Москвичёва.

«Локомотив»

С «Локо» из малоизвестных пока футболистов работал на сборах Даниил Чевардин. 19-летний игрок, способный действовать на позициях опорного полузащитника и защитника, провёл шесть матчей и забил один мяч. Его гол на 88-й минуте в ворота армянского «Урарту» помог «Локомотиву» одержать волевую победу — превратить в концовке 1:2 в 3:2.

В остальном из молодёжи Михаил Галактионов задействовал на сборах уже более опытных игроков. Например, 21-летний голкипер Даниил Веселов поучаствовал в шести спаррингах и пропустил только один мяч, 20-летний полузащитник Михаил Щетинин (вернувшийся после аренды из Беларуси) тоже сыграл шесть матчей, а 19-летний форвард Руслан Мялковский — восемь. Результативных действий они не совершали.

ЦСКА

У ЦСКА из молодых игроков особое внимание привлекал зимний новичок Максим Воронов. По данным Transfermarkt, московский клуб выкупил 18-летнего форварда из «Урала» за € 3 млн. Ожидания от уроженца Тюмени высокие. На сборах Максим совершил свои первые результативные действия в новой команде, поучаствовав в шести матчах. Забил московскому «Динамо» в Зимнем Кубке РПЛ (спас ЦСКА от поражения в основное время) и ассистировал в товарняке с самаркандским «Динамо». Красиво сработала новая связка Воронов — Гонду!

«Воронов — габаритный форвард, у него хороший удар. Ему ещё нужно осознать все свои способности, он всё ещё скромный. Он может давать гораздо больше, чем показывает сейчас. Потихоньку на тренировках мы уже видим, что в финальных 30 метрах чувствует ситуацию и хорошо её распознаёт. В каждом матче он оказывается в штрафной в двух‑трёх крайне опасных ситуациях для взятия ворот. Это не тренируется: либо у тебя это есть, либо нет. Есть нападающие, которые никогда не находятся там, где нужно, а есть форварды, которые всегда в нужном месте, чтобы замкнуть. Это положительное качество», — поделился своим мнением о новичке главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Понравился и 18-летний центральный защитник Кирилл Данилов. По итогам сборов Челестини оставил его как конкурента для Матеуса Рейса, Жоао Виктора и Матвея Лукина, а Джамалутдина Абдулкадырова отпустил в «Ахмат». Значит, тренер доверяет молодому воспитаннику с внушительными физическими данными. За первую команду Данилов пока не играл, а на сборах провёл семь матчей.

«Данилов произвёл очень хорошее впечатление на меня, — оценил Кирилла главный тренер ЦСКА. — Но нужно быть осторожным в оценке молодых футболистов. Ему 18 лет, и ещё очень далеко, чтобы стать новым Дивеевым».

Из армейской молодёжи на сборах играли также 18-летний центральный защитник Мингиян Бадмаев (семь матчей) и его ровесник атакующий полузащитник Имран Фиров (три матча). До трансфера в «Чайку» в паре спаррингов поучаствовал 18-летний вингер Глеб Пополитов. Но весной он будет играть на правах аренды в Первой лиге.

«Спартак»

Новое имя на сборах «Спартака» — Иван Сорокин. 17-летний атакующий полузащитник ещё не попадал в заявку первой команды в официальных матчах, а играл за фарм-клуб во Второй лиге. Говорят, большой талант. Кто-то уже назвал этого парня «вторым Титовым». В февральских спаррингах главный тренер москвичей Хуан Карлос Карседо трижды задействовал Сорокина. И Иван совершил первое результативное действие, став автором голевой передачи на Манфреда Угальде во встрече с «Елимаем». Объективности ради, гол этот — заслуга самого костариканца, тем не менее есть приятный факт.

Если брать более известную молодёжь «Спартака», то вновь проявил себя Никита Массалыга. Провёл пять матчей и забил победный мяч в ворота «Далянь Инбо». 18-летний форвард завершил атаку классным ударом головой.

Немного — по одному матчу — сыграли на сборах также Егор Гузиев и Максим Лайкин. Но они не остались в «Спартаке» — в зимнее окно оба сменили клубы. 20-летний защитник отдан в аренду «Чайке», а 22-летний полузащитник перешёл в «КАМАЗ».

«Динамо»

У московского «Динамо» было много молодёжи на сборах. Это касается как уже относительно известных игроков — Леона Зайдензаля и Виктора Окишора (оба провели по пять матчей), так и «загадочных» дублёров.

Один из них отметился результативным действием. 19-летний центральный защитник Георгий Тихомиров сыграл только два матча, тем не менее сделал голевую передачу на Ивана Сергеева во встрече с «Шанхай Шэньхуа». Тихомиров отдал отличный пас вразрез — форвард реализовал выход один на один.

В Зимнем Кубке РПЛ и в других спаррингах на сборах поучаствовали ещё 20-летний центральный защитник Кирилл Исаев (три матча), 21-летний левый защитник Максим Балахонов (четыре матча), 17-летний центральный полузащитник Тимофей Маринкин (два матча), 21-летний атакующий полузащитник Глеб Мирошниченко (четыре матча) и 20-летний нападающий Александр Хубулов (один матч). Последний весной продолжит карьеру в Первой лиге — отдан в аренду «Черноморцу».

Кто из молодых проявил себя в других клубах

В некоторых других клубах молодые игроки тоже сверкнули на сборах. Прежде всего — у «Рубина». 20-летний форвард Энри Мукба набрал 2+1 в шести матчах и стал вторым по результативности в команде. 19-летний хавбек Никита Васильев заработал 1+1 в пяти матчах, а вернувшийся из аренды 21-летний форвард молодёжной сборной России Даниил Моторин забил один гол в шести матчах — «Пахтакору».

«Он может сыграть центрфорварда, под нападающим, инсайда. В роли центрфорварда у нас есть Даку и Сиве, поэтому важно, чтобы Моторин мог себя проявлять универсально на разных позициях и помогать команде», — оценил нападающего новый тренер «Рубина» Франк Артига.

У «Сочи» уже неплохо знакомый болельщикам 21-летний форвард Захар Фёдоров положил четыре мяча в пяти матчах. Ещё по голу забили 19-летние хавбеки Александр Мециев и Артём Корнеев.

У «Балтики» разыгрался продливший зимой контракт Кирилл Степанов. 19-летний форвард стал автором трёх голов в пяти матчах. А в составе «Пари НН» два мяча забил 18-летний полузащитник Иван Беляев и уже однажды отличился после перехода из «Краснодара» Сидоренко.

Кроме того, результативными действиями на сборах отметились 18-летний нападающий «Акрона» Семён Зеленов (один гол), 20-летний полузащитник «Оренбурга» Омар Минатулаев (один гол) и 20-летний защитник «Ростова» Герман Игнатов (голевой пас).