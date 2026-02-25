Героический проход «Аталанты» в ЛЧ! Камбэкнули после 0:2 и добили «Боруссию» на 90+8-й!

А ведь после матча в Дортмунде казалось, что в этой паре практически всё понятно.

«Аталанта» и «Боруссия» разыграли путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов. После первого матча в Дортмунде казалось, что всё понятно. Однако ответная встреча подарила интереснейший сюжет.

Итальянские клубы выступили на прошлой неделе так, что болельщики Серии А схватились за головы. Мало того что дружно проиграли, так ещё и сделали это как минимум с разницей в два гола. Да, все итальянские команды проводили ответные матчи дома. Но «Интеру» это не помогло. В камбэк «Ювентуса» тоже верится с трудом. Да и перед «Аталантой» стояла непростая задача — отыграть два мяча у «Боруссии».

Бергамаски активно начали ответную встречу. Сложилось ощущение, что гости просто оказались не готовы к такому развитию событий. Третья минута — вратарь «Боруссии» Грегор Кобель с большим трудом перевёл мяч на угловой после удара Николы Залевского. Пятая минута — «Аталанта» всё-таки огорчила соперника. На этот раз хозяевам помогла несогласованность Рами Бенсебаини и Даниэля Свенссона. Алжирец проткнул мяч мимо одноклубника на Джанлуку Скамакку — нападающий «Аталанты» не простил гостей.

В середине первого тайма всё тот же Скамакка красиво отдал на Залевского, но Кобель словно вышел на поле с миссией не пропустить от поляка. Красивый прыжок вратаря — всего лишь угловой для хозяев. И только после этого «Боруссия» немного пришла в себя. Итог — пара моментов у ворот «Аталанты». Серу Гирасси немного не хватило точности после удара головой, а выстрел Максимилиана Байера отразил Марко Карнезекки.

А перед самым перерывом «Аталанта» снова забила. И опять не обошлось без помощи со стороны Бенсебаини. Рами неудачно подставил колено под удар Давиде Дзаппакосты, мяч перелетел через голову ошарашенного Кобеля. Хозяева не просто выполнили задачу-минимум, они сделали это всего лишь за один тайм.

«Аталанта» прошла «Боруссию» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

На старте второй половины команды обменялись острыми моментами. Кобель в очередной раз спас «Боруссию» — на этот раз после удара Мартена де Рона. А гостям просто не повезло. Байер попал в штангу, после чего мяч отскочил в Юлиана Брандта и ушёл на линию ворот. Как же так?

Буквально спустя пару минут положение «Боруссии» и вовсе стало печальным. На этот раз де Рон классно забросил на Марио Пашалича, и бывший спартаковец головой срезал мяч в дальний угол. Камбэк заказывали? «Аталанта» приблизилась к 1/8 финала, но у соперника было достаточно времени. Карим Адейеми — человек, который реанимировал интригу. Немец вышел на замену на 70-й минуте, а на 75-й красиво закрутил мяч в дальний угол. Нет, «Боруссия» ещё поборется.

Правда, в добавленное время, когда казалось, что дополнительное неизбежно, снова начудил Бенсебаини. Африканец пытался прервать подачу пяткой и заехал по голове Николы Крстовича. Арбитр Хосе Санчес Мартинес посмотрел повтор и указал на 11-метровую отметку. А Бенсебани получил вторую жёлтую карточку и был изгнан с поля. Как и Нико Шлоттербек на скамейке. Видимо, за разговоры. Но главное, что Лазар Самарджич идеально пробил с «точки» — прямо под перекладину. Такое не берётся! У гостей уже просто не осталось времени на спасение. Эпичный вылет «Боруссии»!