Россиянин в еврокубках, о котором вы не знали. Воспитанник «Краснодара» творит сенсацию!

Площадный помог армянскому «Ноа» победить АЗ из Алкмара. А ведь осенью его даже не включили в заявку!

За большим количеством ярких событий в первых стыковых матчах еврокубков остался в тени перформанс россиянина Алексея Площадного. Этот 21-летний голкипер не очень известен даже на родине – тем удивительнее его успех на европейской сцене. Армянский «Ноа» сотворил главную сенсацию недели в Лиге конференций, всухую победив АЗ (1:0), а теперь должен удержать преимущество в Нидерландах.

Самое поразительное в этой истории – осенью Алексей не был даже заявлен на общий этап Лиги конференций. В рейтинге голкиперов «Ноа» он по мнению хорватского главного тренера Сандро Перковича, возглавившего армянскую команду в межсезонье, шёл только под третьим номером. За место в основе боролись Тимоти Фаюлу и Огньен Чанчаревич. 26-летний игрок сборной ДР Конго – самый дорогой футболист клуба по версии Transfermarkt (оценивается в € 1 млн). Он вообще-то швейцарец, поскольку родился, вырос и выступал в этой стране, до того как оказался в сентябре 2025 года в «Ноа». 36-летний Чанчаревич – армянский серб. Статусная фигура. С 2023-го играл за сборную Армении и провёл за неё 20 матчей, в том числе в отборочном цикле ЧМ-2026.

В этих обстоятельствах Площадный довольствовался ролью запасного. В первой части сезона Алексей провёл только два матча в чемпионате Армении, в которых пропустил два мяча и выдал один «сухарь». Правда, в шести играх квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, где начинал свой еврокубковый путь «Ноа», россиянин включался в заявку и сидел на скамейке. Это было ещё до появления в армянском клубе Фаюлу.

Алексей Площадный в «Ноа» Фото: ФК «Ноа»

В последнем отборочном раунде Лиги конференций играл ещё Чанчаревич. С ним «Ноа» дважды победил словенскую «Олимпию» (4:1 на выезде и 3:2 дома). Но на общем этапе место в воротах получил уже Фаюлу. С голкипером сборной ДР Конго команда Перковича одолела «Риеку» (1:0) и «Легию» (2:1), сыграла вничью с «Университатей» (1:1) и «Абердином» (1:1), уступила «Сигме» (1:2). А в последнем туре в основе снова вышел Чанчаревич – «Ноа» при нём потерпел поражение во встрече с киевским «Динамо» (0:2). Фаюлу же отправился в сборную готовиться к Кубку Африки, где, к слову, был запасным.

В зимнее трансферное окно Чанчаревич ушёл из клуба «по взаимному согласию сторон». Вернулся в Сербию, подписав контракт с ИМТ. «Ноа» исключил его из заявки, как и других покинувших команду игроков – защитника Гюдмюндюра Тоураринссона, хавбеков Алена Гргича и Артака Дашяна. При этом двух новичков в заявку на плей-офф Лиги конференций не включили. Впрочем, среди них и не было вратаря. А вот Площадного в состав добавили.

В январе Фаюлу вернулся с Кубка Африки, и на зимних сборах в ходе подготовки к плей-офф Лиги конференций «Ноа» проиграл с ним «Локомотиву» (0:2). Конголезцу забили Евгений Морозов и Николай Комличенко. Судя по видео, особенно рассердился на партнёров Тимоти после гола центрфорварда.

Тем не менее в стартовый состав на первую игру с АЗ хорватский тренер «Ноа» неожиданно поставил Площадного. Фаюлу оказался на скамейке. И команда Перковича без практики в официальных матчах с середины декабря прыгнула выше головы! При помощи российского голкипера. АЗ владел мячом 70% времени и нанёс девять ударов по воротам хозяев, однако так и не пробил россиянина. Алексей, согласно статистике, совершил четыре сейва. Пусть среди них и не было каких-то умопомрачительных, Площадный свою работу сделал. Самый непростой для голкипера удар случился, пожалуй, в компенсированное время. Кроме того, однажды нашего легионера выручила штанга.

Алексей в Армении уже два года. В январе 2024-го он в статусе свободного агента перешёл в клуб «Ван» из Чаренцавана. За эту команду сыграл восемь матчей, пропустил 16 мячей и оформил два «сухаря». Ещё через полгода россиянина бесплатно подписал «Ноа». В клубе из Еревана у Площадного на сегодняшний день 21 матч и 12 пропущенных мячей. Невероятно, но факт: Алексей при этом 15 раз сыграл «на ноль», то есть ему забили только в шести матчах. В составе «Ноа» россиянин стал чемпионом Армении и обладателем Кубка страны в сезоне-2024/2025.

А вообще, Площадный – воспитанник «Краснодара». Да-да, это ещё один голкипер, подготовленный академией Сергея Галицкого. Алексей выступал за клуб на юношеском и молодёжном уровнях. Завоёвывал чемпионский титул ЮФЛ-1 в 2022 году и МФЛ – в 2023-м. Впрочем, в «золотых» сезонах он играл немного – подменял Даниила Голикова, который, к слову, в нынешнем чемпионате был запасным в команде Мурада Мусаева, а в зимнее окно отправился в аренду в «Челябинск» из Первой лиги.

Алексей Площадный в молодёжной команде «Краснодара» Фото: ФК «Краснодар»

До 14 лет уроженец Краснодара занимался в местной академии футбола. Затем попал в клуб Галицкого, выиграв организованный «Краснодаром» конкурс для вратарей. Из 34 претендентов отбор прошёл только Площадный. Однако до первой команды Алексей не добрался. Ушёл из «Краснодара» после второго сезона в молодёжке.

«Из-за отсутствия игровой практики в «Краснодаре» мне пришлось принять непростое решение о переезде в Армению. Я очень благодарен всему тренерскому штабу и руководству «Вана» из Чаренцавана за то, что поверили меня и предоставили возможность дебютировать во взрослом футболе. Были ли шансы заиграть в «Краснодаре»? Скажем откровенно – нет. Дело в том, что во времена моего нахождения в клубе основными голкиперами там были Матвей Сафонов и Станислав Агкацев. Попасть в главную команду и выиграть у них конкуренцию было нереально», – рассказывал Площадный в интервью «Евро-Футбол.Ру».

Теперь сам Алексей, возможно, посадит на лавку вратаря сборной ДР Конго. Между тем есть в «Ноа» и ещё один голкипер с нестандартной биографией. Третий номер команды 21-летний Артур Конеглян родился и вырос… в Бразилии, он воспитанник «Гремио», но благодаря армянским корням оказался в «Ноа» и стал кандидатом в молодёжную сборную страны.

«Ноа» же благодаря победе над АЗ в первом матче принёс своей стране дополнительные 0,500 балла в таблице коэффициентов УЕФА. Армения поднялась на 33-е место. Это действительно важно. В случае сохранения позиции обладатель Кубка Армении впервые начнёт выступления в еврокубках с Лиги Европы. Так что Площадный и его команда уже сделали большое дело, а если выстоят в Алкмаре, то по-настоящему войдут в историю.