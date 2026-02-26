Симуляции в футболе — это окей. Вы не там ищете лицемерие

Симуляции в футболе, вероятно, существуют столько же, сколько и сам футбол. Хотя в последнее время эта тема обострилась — каждые выходные в топовых матчах ключевые эпизоды были связаны именно с симуляциями. Защитник «Интера» Бастони откровенно нырнул, чтобы защитник «Ювентуса» Калюлю получил вторую жёлтую (VAR не мог вмешаться). Спустя неделю уже защитник «Арсенала» Габриэл приукрасил толчок, чтобы отменили гол «Тоттенхэма» (VAR мог вмешаться, однако не увидел явной ошибки судьи).

Пьер Калюлю получает красную карточку Фото: Image Photo Agency/Getty Images

На уровне дискуссий принято возмущаться и даже злиться из-за таких эпизодов. Часто точка зрения будет зависеть от клубных симпатий, но базовый посыл — что-то вроде «фу таким быть». Едва ли можно подсчитать, однако общее ощущение такое: большинство болельщиков осуждает симуляции, а большинство футболистов готово подрисовывать.

Правда, здесь нужно учитывать, что симуляции бывают разные. Иногда тебя сбивают, и ты при желании вполне можешь устоять — но зачем? Падаешь и получаешь пенальти. Обратите внимание, как Мбаппе зарабатывает пенальти. Наклоняет корпус вперёд чуть ли не под 45 градусов по отношению к газону. Даже при малейшем контакте падение будет выглядеть естественным, потому что корпус и так был практически на земле. Такое даже симуляцией не назовёшь. Просто решил даже не пытаться устоять. А есть и такие случаи, как с Бастони, когда двух мнений быть не может.

Адриан де ла Фуэнте сбивает с ног Килиана Мбаппе Фото: NurPhoto via Getty Images

Сейчас было бы весьма удобно писать, как же это подло — обманывать. Вполне обоснованная точка зрения. В такие моменты почему-то вспоминаю, как играл в футбол на любительском уровне. Это был чемпионат университета ГУУ (я там даже не учился, но меня как-то заявили). И знаете, что я сделал в одном из матчей? Симулировал. И, честно говоря, даже вины никакой не испытал. Очень хотелось победить. Когда играешь во дворе, симулировать нет смысла, а тут, казалось бы, серьёзный турнир! Даже пара зрителей была на трибунах. Ладно, они стояли у поля. Трибун там никаких не было.

Я могу только догадываться, что значит для профессионального футболиста победа в чемпионате Италии или Англии. Какой там уровень давления, какие премиальные, какая цена ошибки. Как ночами не спит пятый помощник тренера, пересматривая очередной матч соперника. Симулируя, ты помогаешь и ему, и всей команде. Такое ли это явное зло? Тем более даже симулировать можно обаятельно.

Давид Луис улыбается спустя мгновения после страданий Фото: Кадр из трансляции

Когда наблюдаешь за футболом с дивана, очень легко возмущаться. Однако настоящий футбол — это в том числе и тестирование правил на прочность. Если позволяют блокировать вратаря на угловых, то, конечно, этим будут пользоваться. И футболистам будет плевать, насколько это противоречит легендарному «духу игры». Лучшие тренеры как раз настроены на достижение результата не только самой игрой, но и всеми доступными способами. Мелочей не бывает — просто они могут либо сработать, либо нет. Я видел, как в РПЛ болбоям объясняли схему затяжки времени при нужном счёте. Недавно вратари начали симулировать травмы — не только для того, чтобы сбивать темп игры соперника, но и для тайм-аутов. Это тоже не очень достойно, однако спорт не конкурс благородства. Он в первую очередь про достижения результата.

Есть теория, что лицемерие — признак цивилизации. Якобы антропологи встречали дикие племена, которые не знали, что такое врать, и у них даже отсутствовало слово «обман». Это скорее миф, нежели научно доказанный факт, но звучит весьма правдоподобно. Мы живём в мире, где количество фейков едва ли уменьшается. И даже эта статья — попытка выдать симуляции в футболе за нечто хорошее. Хотя если серьёзно, то скорее за нечто естественное во все времена. Даже для лучших в истории на своих позициях.

Симуляция Серхио Бускетса Фото: Кадр из трансляции

Если большинство футболистов готово симулировать, то это становится нормой. Да, некрасиво, но не ужас-ужас. Если можно перехитрить судью, этим будут пользоваться. Апеллировать к совести тут как-то наивно, что ли. В такой ситуации имеет смысл восхищаться принципиальностью отдельных футболистов. Из свежих примеров — нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде.

Ник Вольтемаде нападающий «Ньюкасла» «После гола возникла ситуация, когда я почувствовал локоть Габриэла на своем лице. Я просто сказал об этом судье. Я не из тех, кто падает из-за таких вещей. Тут сложно, потому что иногда кому-то приходится падать, но это не мой стиль футбола».



Уже вижу комментарии под статьёй: «Вооот же! Можно и без симуляций!» Да, действительно можно. И всё же аккуратно допущу, что люди, которые возмущаются симуляциям, если окажутся на месте футболистов, сами дорисуют падения. Не все, но многие. И если это так, то здесь не меньше лицемерия, чем в симуляциях на поле.