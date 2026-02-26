Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Банфилд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ПСЖ — Монако — 2:2, обзор стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов, голы: Хвича Кварацхелия, Кулибали, Сафонов, 25 февраля 2026

Сафонову подпортили день рождения. «ПСЖ» неожиданно допустил интригу в ЛЧ!
Кирилл Закатченко
«ПСЖ» — «Монако» — 2:2, обзор матча
Комментарии
«Монако» напугал соперника в первом тайме, но команду сгубило удаление.

Два клуба французской Лиги 1 определили ещё одного участника 1/8 финала Лиги чемпионов. Обошлось без сюрпризов, хотя интригу нам всё же подарили.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

«ПСЖ» подходил к ответному стыковому матчу Лиги чемпионов с «Монако» в статусе фаворита. Победа в первой встрече (3:2) заметно увеличивала шансы лучшего клуба Европы на проход в следующий раунд. Монегаски вели 2:0 в первом матче, но остались даже без ничьей. А заодно и без Александра Головина, который схватил прямую красную карточку. Матвей Сафонов снова появился в стартовом составе «ПСЖ». Хороший подарок на день рождения (25 февраля вратарю исполнилось 27 лет). Люка Шевалье в запасе — привычное дело для последних недель.

Как прошёл первый матч:
Головин подвёл «Монако» — теперь в ЛЧ с «ПСЖ»! Удалился — и команда упустила даже ничью
Видео
Головин подвёл «Монако» — теперь в ЛЧ с «ПСЖ»! Удалился — и команда упустила даже ничью

Хозяева провели первые минуты так, словно в первом матче одержали победу с разницей в пять голов. Мамаду Кулибали запорол убойный момент — пробил выше перекладины после отличного прохода Магнеса Аклиуша. Понятно, что французу было неудобно наносить удар, но из таких позиций нужно хотя бы попадать в створ. Следом Тило Керер головой подрезал мяч в дальний угол — мимо. Кажется, здесь Сафонов всё контролировал.

А что «ПСЖ»? Хозяева значительно чаще держали мяч (вот это сюрприз!), однако это тот случай, когда владение называют стерильным. На 30-й минуте Кулибали проверил Сафонова с дальней дистанции. Первый удар в створ ворот россиянина получился далеко не самым опасным — голкипер спокойно забрал мяч.

Попытка Фоларина Балогуна получилась куда более интересной. Американец хитроумно перекидывал вратаря, но Сафонов перевёл мяч через перекладину. 41-я минута — время первого момента у «ПСЖ». Брэдли Баркола завершил симпатичную стенку — гостей спасла перекладина. Единственный момент у ворот «Монако» до перерыва.

Брэдли Баркола Подробнее

Сафонову испортили настроение на последних минутах первой половины. На этот раз Кулибали выступил в роли ассистента, а Аклиуш чётко завершил — мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. Гости провели первый тайм ничуть не хуже грозного соперника.

Кулибали загубил хороший момент, отдал голевой пас, а потом серьёзно подставил «Монако». Две жёлтые за три минуты — здравствуй, удаление. Сначала срубил Нуну Мендеша, а затем пошёл в жёсткий стык с Ашрафом Хакими. У «ПСЖ» не идёт игра? Давайте получим красную карточку. Интересная тактика!

После этого матч, по сути, закончился. «ПСЖ» хватило шести минут, чтобы прикончить интригу. Маркиньос замкнул прострел Дезире Дуэ, а Хвича Кварацхелия оказался первым на добивании. 0:1 превратились в 2:1, и всё стало понятно. Кстати, в эпизоде со вторым пропущенным голом не лучшим образом сыграл вратарь Филипп Кён. Отбил мяч перед собой, чем и воспользовался грузинский футболист.

Хвича Кварацхелия празднует гол

Хвича Кварацхелия празднует гол

Фото: DeFodi via Getty Images

«Монако» не атаковал во второй половине, а Сафонов откровенно заскучал в воротах. На 80-й минуте россиянин даже выскочил за пределы штрафной площади, но главное – опередил соперника. Правда, в добавленное время Матвей пропустил второй гол. Джордан Тезе оказался в нужном месте после отскока от Вильяма Пачо — 2:2. И ведь у гостей был ещё один момент! Ваут Фас на последних секундах не дотянулся до мяча после стандарта, и тот пролетел мимо дальней штанги. Момент, когда выдохнул весь стадион. Сафонов в итоге ещё и жёлтую получил за затяжку времени.

«ПСЖ» всё-таки вышел в 1/8 финала, хоть и заставил понервничать своих болельщиков. Там команда Луиса Энрике сыграет либо с «Челси», либо с «Барселоной». Будет интересно!

Календарь матчей Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android