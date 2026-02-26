Сафонову подпортили день рождения. «ПСЖ» неожиданно допустил интригу в ЛЧ!

Два клуба французской Лиги 1 определили ещё одного участника 1/8 финала Лиги чемпионов. Обошлось без сюрпризов, хотя интригу нам всё же подарили.

«ПСЖ» подходил к ответному стыковому матчу Лиги чемпионов с «Монако» в статусе фаворита. Победа в первой встрече (3:2) заметно увеличивала шансы лучшего клуба Европы на проход в следующий раунд. Монегаски вели 2:0 в первом матче, но остались даже без ничьей. А заодно и без Александра Головина, который схватил прямую красную карточку. Матвей Сафонов снова появился в стартовом составе «ПСЖ». Хороший подарок на день рождения (25 февраля вратарю исполнилось 27 лет). Люка Шевалье в запасе — привычное дело для последних недель.

Хозяева провели первые минуты так, словно в первом матче одержали победу с разницей в пять голов. Мамаду Кулибали запорол убойный момент — пробил выше перекладины после отличного прохода Магнеса Аклиуша. Понятно, что французу было неудобно наносить удар, но из таких позиций нужно хотя бы попадать в створ. Следом Тило Керер головой подрезал мяч в дальний угол — мимо. Кажется, здесь Сафонов всё контролировал.

А что «ПСЖ»? Хозяева значительно чаще держали мяч (вот это сюрприз!), однако это тот случай, когда владение называют стерильным. На 30-й минуте Кулибали проверил Сафонова с дальней дистанции. Первый удар в створ ворот россиянина получился далеко не самым опасным — голкипер спокойно забрал мяч.

Попытка Фоларина Балогуна получилась куда более интересной. Американец хитроумно перекидывал вратаря, но Сафонов перевёл мяч через перекладину. 41-я минута — время первого момента у «ПСЖ». Брэдли Баркола завершил симпатичную стенку — гостей спасла перекладина. Единственный момент у ворот «Монако» до перерыва.

Сафонову испортили настроение на последних минутах первой половины. На этот раз Кулибали выступил в роли ассистента, а Аклиуш чётко завершил — мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. Гости провели первый тайм ничуть не хуже грозного соперника.

Кулибали загубил хороший момент, отдал голевой пас, а потом серьёзно подставил «Монако». Две жёлтые за три минуты — здравствуй, удаление. Сначала срубил Нуну Мендеша, а затем пошёл в жёсткий стык с Ашрафом Хакими. У «ПСЖ» не идёт игра? Давайте получим красную карточку. Интересная тактика!

После этого матч, по сути, закончился. «ПСЖ» хватило шести минут, чтобы прикончить интригу. Маркиньос замкнул прострел Дезире Дуэ, а Хвича Кварацхелия оказался первым на добивании. 0:1 превратились в 2:1, и всё стало понятно. Кстати, в эпизоде со вторым пропущенным голом не лучшим образом сыграл вратарь Филипп Кён. Отбил мяч перед собой, чем и воспользовался грузинский футболист.

Хвича Кварацхелия празднует гол Фото: DeFodi via Getty Images

«Монако» не атаковал во второй половине, а Сафонов откровенно заскучал в воротах. На 80-й минуте россиянин даже выскочил за пределы штрафной площади, но главное – опередил соперника. Правда, в добавленное время Матвей пропустил второй гол. Джордан Тезе оказался в нужном месте после отскока от Вильяма Пачо — 2:2. И ведь у гостей был ещё один момент! Ваут Фас на последних секундах не дотянулся до мяча после стандарта, и тот пролетел мимо дальней штанги. Момент, когда выдохнул весь стадион. Сафонов в итоге ещё и жёлтую получил за затяжку времени.

«ПСЖ» всё-таки вышел в 1/8 финала, хоть и заставил понервничать своих болельщиков. Там команда Луиса Энрике сыграет либо с «Челси», либо с «Барселоной». Будет интересно!