«Реал» обломал Моуринью в ЛЧ. А Винисиус повторил скандальное празднование

Скандал вокруг Винисиуса и Престианни сделал противостояние «Реала» и «Бенфики» самым обсуждаемым в последние дни. Первый матч испанцы выиграли с минимальным счётом, оставив шансы сопернику. Тем более в ответной игре из-за травмы не смогла сыграть главная звезда «Реала» Мбаппе.

А ещё больше интрига закрутилась в начале матча. На 14-й минуте у гостей прошла отличная комбинация низом. Павлидис прострелил с правого фланга, и Асенсио неудачно срезал мяч в свои ворота. Куртуа хоть и справился с ударом партнёра, но мяч отлетел к Рафе Силве. Португалец с метра пробил над лежавшим вратарём. Счёт в двухматчевом противостоянии стал равным — 1:1. Правда, ненадолго.

Буквально следующая же атака завершилась уже голом «Реала». И в этом случае тоже прошла комбинация низом с прострелом с правого фланга. На этот раз он дошёл до адресата, и Тчуамени уверенно пробил практически в угол. «Реал» вернул себе преимущество в один мяч. И вскоре даже забил ещё, однако гол отменили из-за небольшого офсайда у Гарсии, который плечом залез в положение вне игры.

Офсайд «Реала» Фото: Кадр из трансляции

В целом первый тайм получился относительно равным. «Реал» больше владел мячом (58% vs 42%), у «Бенфики» было больше касаний в чужой штрафной (17 vs 10) и чуть более явные моменты. Игра оставалось плотной и явно оставляла надежду португальцам.

А вот второй тайм начался с явным преимуществом мадридцев. На 47-й минуте Вальверде получил убойный момент — бил с восьми метров, но не попал по мячу. Чуть позже уже Александер-Арнольд обвёл соперника в штрафной и пробил в дальний угол. На этот раз мяч прошёл в сантиметрах от штанги.

Опасный момент у ворот «Бенфики» Фото: Кадр из трансляции

Впрочем, и у «Бенфики» был свой момент. На 60-й минуте Винисиус умудрился на своей половине поля потерять владение дважды за две секунды. После этого Рафа Силва с линии штрафной внешней стороной стопы зарядил в перекладину. Судя по всему, не без помощи рикошета.

Затем случились похожие эпизоды – один за другим. Дважды столкнулись игроки «Реала». Сначала Каррерас случайно въехал коленом в грудь Рюдигеру. Немцу явно было больно, и потребовалась помощь врачей, однако спустя время защитник вернулся в игру. А вскоре в воздухе столкнулись уже Камавинга и Асенсио. Последнему досталось так сильно, что ему потребовался специальный корсет для шеи. Защитника унесли с поля на носилках. Позже стало известно, что его увезли со стадиона в карете скорой помощи.

Рауля Асенсио уносят с поля на носилках после травмы Фото: Diego Souto/Getty Images

Ну а ближе к концу матча Винисиус окончательно закрыл все вопросы по выходу в 1/8 финала. Бразилец с лёгкостью убежал в контратаку и покатил мяч в дальний угол. И снова отметил гол танцем у углового флажка! Неделю назад это привело к потасовке и скандалу с Престианни.

«Реал» выиграл и второй матч у «Бенфики». Теперь в 1/8 финала мадридцы встретятся либо с «Манчестер Сити», либо со «Спортингом». Жеребьёвка — в пятницу, 27 февраля.