Главная драма стыков ЛЧ! «Юве» вдесятером отыграл три мяча, но вылетел – под аплодисменты

Статистика 5,05 xG у хозяев – это какая-то шутка. «Галатасарай» провалил матч, тем не менее идёт дальше.

«Ювентус» должен был отыграть у «Галатасарая» три мяча после поражения со счётом 2:5 в Стамбуле. Задача на таком уровне едва ли выполнимая даже для топ-клуба. Но команда Лучано Спаллетти сумела сделать это, причём вдесятером…

Несмотря на то что наступать должен был «Юве», первый удар и голевой момент соорудил «Галатасарай». Колумбийский центральный защитник Санчес, пару лет назад не доехавший до «Спартака», едва не забил в плей-офф Лиги чемпионов. Головой – после углового. «Старой синьоре» повезло избежать быстрого пропущенного гола, который поставил бы её в практически безвыходное положение. Кстати, место в воротах хозяев занял на сей раз Перин. Это его четвёртый матч в нынешней Лиге чемпионов. Ди Грегорио теряет доверие Спаллетти.

Впрочем, через минуту огонь горел уже в штрафной «Галатасарая». Хозяева тоже были близки к голу после стандарта. В общем, начали команды весело. После этого продолжили регулярно создавать опасные или по-настоящему голевые моменты прежде всего благодаря аутам или угловым. Не только «Ювентус» атаковал. Команда Окана Бурука не хотела выкатывать «автобус» в Турине – искала свои шансы в контрвыпадах. Правда, темп игры сбивали паузы, связанные с большим количеством фолов. Не обошлось и без мелких стычек, например, Осимхен поконфликтовал с Гатти. В таких эпизодах турки пользовались возможностью потянуть время.

«Юве» всё же удалось забить в первом тайме, когда «Галатасарай» подсдулся. На удивление неаккуратно сыграл в собственной штрафной Торрейра – сбил в подкате Тюрама. Пенальти был настолько очевидным, что попытки уругвайца оспорить его вызвали только улыбку. Локателли очень спокойно реализовал 11-метровый. Итальянец послал мяч вправо от себя, а голкипер Чакыр тоже прыгнул вправо от себя, поэтому – пролетел. Кстати, началась эта атака «Ювентуса» с потери Санчеса.

Мануэль Локателли забивает гол Фото: UEFA via Getty Images

После перерыва воодушевленный «Ювентус» попёр вперёд, но как же не повезло команде Спаллетти на 50-й минуте! Тогда казалось – не повезло. Келли, приземляясь в воздушном единоборстве, жёстко попал по ахиллу Йылмазу и получил вторую жёлтую карточку. Когда судья пошёл смотреть повтор, подумалось, что он собирается проверить случившийся в штрафной стамбульцев эпизод и может поменять удаление на пенальти в пользу хозяев. А на самом деле португалец Пиньейру ещё раз изучил фол Келли. В итоге отменил жёлтую – показал прямую красную.

Тем не менее «Ювентус» здорово атаковал даже вдесятером. А вот игроков «Галатасарая» придавило ответственностью за результат. У стамбульцев владение было ради владения – никакой остроты. Бурук выпустил на замены двух экс-игроков «Баварии» Боэ и Зане. Вообще, такой скамейке, которую привёз чемпион Турции в Турин, позавидовал бы даже «Юве». Среди запасных находились также Гюндоган и Икарди, появившиеся на поле позже.

Стандарты остались самым страшным оружием хозяев. Гатти царил у ворот Чакыра. Защитник чуть не забил головой после подачи со штрафного, а затем успешно сходил на угловой. Туринцы подали стандарт, стамбульцы вынесли мяч, однако хозяева подобрали его и довели до открывшегося в правом полуфланге Калюлю. Француз прострелил на дальнюю штангу, и Гатти забил в пустые.

«Ювентус» поразительно легко вскрывал оборону «Галатасарая», играя в меньшинстве. Турки как будто забыли, зачем они вообще вышли, потеряли вкус к игре, запаниковали. Тюрам вылетал один на один – перекинул и вратаря, и ворота. Йылдыз замыкал подачу слева, но попал в штангу. И на 82-й минуте команда Спаллетти сравняла счёт по сумме двух матчей! Ещё один штрафной хозяев завершился скидкой Копмейнерса на Маккенни, который продавил Торрейру (хотя уругваец даже не боролся) на дальней штанге и забил головой.

Только в концовке, решив задачу, «Ювентус» перешёл в эконом-режим. «Старой синьоре» требовалась эта пауза. Действуя на максимуме вдесятером, туринцы во второй половине заработали xG больше, чем в первой при равных составах и с пенальти (2,40 против 2,23). Игра ушла в дополнительное время. Там «Ювентус» должен был делать счёт 4:0 – Жегрова просто простил турок, не попав в пустой угол.

Промах косовара стал решающим. На 105+2-й минуте «Галатасарай», поддавивший уставших хозяев, забил гол, который совсем не заслужил. Комбинацию Гюндоган – Йылмаз – Осимхен мастерски завершил нигерийский бомбардир жёлто-красных: отклеился от Гатти и вторым касанием отправил мяч между ног Перину.

Команда Спаллетти героически вылетела из Лиги чемпионов. Жегрова загубил ещё один верный шанс (на сей раз потащил вратарь Чакыр), а в финале игры раскрывшийся «Ювентус» пропустил гол, который окончательно уничтожил интригу. Синго совершил сумасшедший проход по центру и вывел Йылмаза один на один. Тем не менее трибуны проводили свою команду аплодисментами. Это награда за характер.

Невероятный матч! В Турине его будут вспоминать ещё долго. А в Стамбуле, несмотря на общий успех, захотят забыть уже завтра.