Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов — 2025/2026: кто вышел в 1/8 финала, кто с кем сыграет, расклады, Реал, Манчестер Сити, ПСЖ, Барселона, Ливерпуль

Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Потенциальные пары — космос!
Кирилл Закатченко
Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
«ПСЖ» может сыграть с «Барселоной», а «Реал» — с «Сити».

Стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов — всё. Теперь определены все участники 1/8 финала. Кратко рассказываем о прошедших противостояниях и представляем расклады перед следующей стадией.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Тонали – 4'     2:0 Жоэлинтон – 6'     2:1 Дуран – 51'     3:1 Ботман – 52'     3:2 Джафаргулиев – 57'    

Сказка «Карабаха» в Лиге чемпионов завершена. Результат первого матча (1:6) не оставил команде шансов на выход в 1/8 финала. В Англии азербайджанский клуб смотрелся куда достойнее, но снова проиграл. 3:9 по сумме двух встреч — это больно. Пока «Карабах» не готов конкурировать с такими командами, как «Ньюкасл».

«Карабах» хорошо показал себя во втором матче:
«Карабах» вылетел из ЛЧ достойно — устроили шоу в Англии! Всё о вечере в плей-офф. Видео
«Карабах» вылетел из ЛЧ достойно — устроили шоу в Англии! Всё о вечере в плей-офф. Видео
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Сёрлот – 23'     1:1 Ордоньес – 36'     2:1 Кардозо – 48'     3:1 Сёрлот – 76'     4:1 Сёрлот – 87'    

Александр Сёрлот — палач «Брюгге». Бельгийский клуб доставил большие проблемы «Атлетико», однако всё-таки попрощался с Лигой чемпионов. После трёх таймов «Брюгге» играл с соперником на равных — 4:4. Но «Атлетико» зарешал во второй половине мадридского матча. Сёрлот сделал хет-трик, испанский клуб разгромил гостей.

Сёрлот сыграл на уровне Холанда:
У «Атлетико» есть свой Холанд! Перевернули матч и вышвырнули крутейший «Брюгге» из ЛЧ
Видео
У «Атлетико» есть свой Холанд! Перевернули матч и вышвырнули крутейший «Брюгге» из ЛЧ
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

«Будё-Глимт» преподнёс очередную сенсацию. Норвежская команда обыграла на общем этапе «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1), а в стыках дважды справилась с «Интером» (3:1, 2:1). После первого матча казалось, что итальянский клуб отыграет фору в два мяча и пройдёт дальше. На деле всё вышло иначе. Команда Кристиана Киву несётся к скудетто, однако её путь в Лиге чемпионов завершён.

Как это вообще возможно?
Космический «Будё-Глимт» — уже в 1/8 финала ЛЧ! Оглушили «Интер» ещё и на выезде! Видео
Космический «Будё-Глимт» — уже в 1/8 финала ЛЧ! Оглушили «Интер» ещё и на выезде! Видео
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
0 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция

«Байер» спокойно прошёл «Олимпиакос». Греческий клуб ни разу не забил в двух матчах — при таком раскладе тяжело рассчитывать на успех. Немецкая команда решила всё в первой встрече. Спасибо Патрику Шику, который оформил дубль в течение трёх минут. В Леверкузене обошлись без голов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Скамакка – 5'     2:0 Дзаппакоста – 45'     3:0 Пашалич – 57'     3:1 Адейеми – 75'     4:1 Самарджич – 90+8'    
Удаления: Скальвини – 90+7' / Шлоттербек – 90+7', Бенсебаини – 90+7'

«Боруссия» покинула Лигу чемпионов, хотя добилась победы в первом матче с разницей в два мяча. «Аталанта» показала характер и отыграла гандикап ещё до перерыва встречи в Бергамо. Потом соперники обменялись голами, а развязка наступила в добавленное время. Судья назначил пенальти, и итальянцы вырвали общую победу на 90+8-й минуте. Это было незабываемо!

«Боруссия», как же так?
Героический проход «Аталанты» в ЛЧ! Камбэкнули после 0:2 и добили «Боруссию» на 90+8-й!
Героический проход «Аталанты» в ЛЧ! Камбэкнули после 0:2 и добили «Боруссию» на 90+8-й!
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 2
ДВ
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Локателли – 37'     2:0 Гатти – 70'     3:0 Маккенни – 82'     3:1 Осимхен – 105+1'     3:2 Йылмаз – 119'    
Удаления: Келли – 48' / нет

«Ювентус» заходил на грандиозный камбэк. После 2:5 в Стамбуле казалось, что команде Лучано Спаллетти нечего ловить. А она забила три мяча в Турине, причём два из них — в меньшинстве. Впрочем, «Галатасарай» избежал катастрофы в дополнительное время — превратил 0:3 в 2:3. «Ювентус» позволил сопернику слишком много в Турции.

Было близко!
Главная драма стыков ЛЧ! «Юве» вдесятером отыграл три мяча, но вылетел — под аплодисменты
Главная драма стыков ЛЧ! «Юве» вдесятером отыграл три мяча, но вылетел — под аплодисменты
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

«ПСЖ» и «Монако» устроили весёлый перформанс. В первом матче монегаски вели 2:0, но проиграли. Александр Головин получил прямую красную карточку. Спустя неделю «Монако» открыл счёт, а затем снова остался вдесятером. Парижане забили два мяча за шесть минут и, по сути, всё решили. Впрочем, концовка получилась напряжённой. Монегаски отыгрались и едва не забили третий.

«ПСЖ» прошёл не без труда:
Сафонову подпортили день рождения. «ПСЖ» неожиданно допустил интригу в ЛЧ!
Сафонову подпортили день рождения. «ПСЖ» неожиданно допустил интригу в ЛЧ!
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

«Реал» два раза обыграл «Бенфику». В обоих случаях победный мяч забил Винисиус Жуниор. Игра в Лиссабоне была омрачена большим скандалом с участием бразильца и Джанлуки Престианни. Игрок «Реала» обвинил аргентинца в расизме, и того отстранили от участия в ответной встрече. Жозе Моуринью победил мадридцев на общем этапе, но не в плей-офф.

Винисиус стал главным героем матчей:
«Реал» обломал Моуринью в ЛЧ. А Винисиус повторил скандальное празднование
«Реал» обломал Моуринью в ЛЧ. А Винисиус повторил скандальное празднование

Кто с кем сыграет в 1/8 финала

Ранее напрямую в 1/8 финала ЛЧ вышли восемь лучших клубов общего этапа. Это «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити». К ним присоединились восемь победителей стыков. Кто с кем сыграет? У каждого клуба по два потенциальных соперника.

Луиса Энрике и «ПСЖ» ждёт очень сложный соперник

Луиса Энрике и «ПСЖ» ждёт очень сложный соперник

Фото: UEFA via Getty Images

  • «Арсенал» — «Байер» или «Аталанта»
  • «Бавария» — «Байер» или «Аталанта»
  • «Ливерпуль» — «Атлетико» или «Галатасарай»
  • «Тоттенхэм» — «Атлетико» или «Галатасарай»
  • «Барселона» — «ПСЖ» или «Ньюкасл»
  • «Челси» — «ПСЖ» или «Ньюкасл»
  • «Спортинг» — «Реал» или «Будё-Глимт»
  • «Манчестер Сити» — «Реал» или «Будё-Глимт»
  • «Реал» — «Спортинг» или «Манчестер Сити»
  • «ПСЖ» — «Барселона» или «Челси»
  • «Ньюкасл» — «Барселона» или «Челси»
  • «Атлетико» — «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»
  • «Аталанта» — «Арсенал» или «Бавария»
  • «Байер» — «Арсенал» или «Бавария»
  • «Галатасарай» — «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»
  • «Будё-Глимт» — «Спортинг» или «Манчестер Сити».

Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт в пятницу, 27 февраля. Первые матчи этой стадии состоятся 10 и 11 марта, ответные — 17 и 18 марта.

Результаты всех стыковых матчей ЛЧ
