«И тут в голове стрельнуло: хрен я вам своё место отдам!» Начистоту с судьёй Карасёвым

Сергей Карасёв — самый узнаваемый и востребованный в Европе и мире футбольный арбитр из России последних 15 лет, самый опытный судья в обойме РПЛ. Неудивительно, что у него и соревновательный 2026 год начался раньше, чем у большинства коллег-соотечественников. В январе-феврале он отработал сразу на трёх статусных матчах на Ближнем Востоке.

Олег Лысенко встретился с Карасёвым на судейском сборе РФС в Турции и разузнал об экзотическом турне по Азии, встречах с Месси, Роналду и Моуринью и планах на будущее (в них всё ещё мерцает надежда на ЧМ-2026).

О чём расскажем:

Медаль от шейхов и вторая молодость Малкома

— Вы в Саудовской Аравии и ОАЭ уже частый гость?

— В Эмиратах работал ровно год назад, в Аравии — в марте 2025-го. А сейчас за две недели посетил три страны — Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.

— А в Кувейте что было?

— Суперкубок страны. Только у меня медаль оттуда есть (улыбается). Тяжёлая, золотая — я ещё сомневался: надо ли декларировать, пропустят через границу? Слава богу, пропустили.

— На Transfermarkt этой игры в вашем профиле не значится.

— Нет и нет, я вообще не люблю шумиху. Кувейт и раньше приглашал наших судей. Коллеги ездили, а у меня не получалось по разным причинам. Сейчас Милорад [Мажич] позвонил, попросил посудить. Говорю: «Супер, поеду». Это было 1 февраля. До этого была Аравия, а прямо из Кувейта перелетел в Эмираты. Два дня там, отработал — и домой.

Сергей Карасёв и корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко Фото: «Чемпионат»

— И как прошёл Суперкубок?

— Здорово. Классный новый стадион на 60 тысяч зрителей заполнился примерно на треть, однако атмосфера всё равно была праздничная. У них Суперкубок проводится по той же схеме, что и в Италии, Испании: полуфиналы, финал. Меня предупреждали, что футбол в Кувейте достаточно жёсткий, но игра вышла корректной — обошёлся вообще без жёлтых карточек. 1:1 — и по пенальти «Аль-Кадисия» победила «Кувейт» — для финала идеальный сценарий. После матча судейскую бригаду наряду с футболистами местные шейхи наградили медалями.

— Кто вам помогал?

— Иностранных ассистентов в Кувейте не приглашают — только главного и VAR. Мне у монитора помогал Кирилл Левников. А помощниками на линии работали местные арбитры ФИФА. Кирилл до этого уже судил в Кувейте, но там был другой размах: матч чемпионата, маленький стадион — не так торжественно. А тут — прямо красиво.

— Как происходят эти назначения? Принимающая сторона просит РФС прислать конкретного Карасёва как самого узнаваемого российского рефери?

— Пожелания исходят от принимающей стороны, а до нас их доносит Милорад. Мы, в свою очередь, очень рады и благодарны за любую возможность выезжать на международные матчи — как раньше на Лигу чемпионов, Лигу Европы. Какие-то страны Ближнего Востока часто иностранцев зовут, какие-то — реже. В Саудовской Аравии стали больше доверять своим кадрам. Я слежу за их лигой — мне интересно. Местные игроки тянутся за приезжими звёздами, и команды показывают футбол, близкий к европейскому. Думаю, первая шестёрка саудовских клубов и в РПЛ была бы конкурентоспособна.

— В Эр-Рияде и Дубае тоже всё прошло штатно?

— Да, тьфу-тьфу-тьфу, все три матча прошли классно. Все довольны. В Эмиратах меня даже лучшим арбитром тура признали. Прислали смешную карикатуру, где меня изобразили в восточном стиле, с щетиной. Так что впечатления остались самые приятные и позитивные. Съездили супер, качественную практику получили.



— Для вас это ещё и возможность поупражняться в английском?

— Да. Раньше с Милорадом общался по-английски, а когда он заговорил по-русски, этой практики не стало. Только в таких командировках и восстанавливаешь языковые навыки. Тоже полезное дело.

— Малком на матче «Аль-Хиляля» вас узнал?

— Перед игрой подходил, пообщались. Какие-то фразы из русского языка он помнит — пожелал нам удачи. Малком там просто расцвёл. Вы видели, чтобы Малком в «Зените» стелился в подкатах и выцарапывал мячи? Мы с ребятами тоже такого не помним. А там отрабатывает по полной. Я ещё когда смотрел Про-Лигу по ТВ, обратил на это внимание. У нас в игре был случай: он в центре потерял мяч, догнал соперника в районе своей штрафной площади, совершил чистейший отбор и начал свою атаку — просто красавец!

Суперкубок России — 2023. Малком и Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие тесты у судей и почему футбольные правила так часто меняются

— Чем сборы судей отличаются от межсезонки футболистов?

— Думаю, двумя вещами. Первая — мы работаем без мяча. Без него скучно. Поэтому, когда выходим на поле перед разминкой, все моментально хватают мячи и начинают квадраты катать. Глаза сразу загораются! Второе отличие заключается в степени готовности. Футболисты в отпуске тоже выполняют определённые задания для поддержания формы, но в функциональном плане себя поднимают уже на сборах. Поэтому первые две недели у них зачастую тяжёлые нагрузочные, а дальше через игры, тренировки с мячом они догоняют свою форму. А мы приезжаем на сборы уже полностью готовыми физически. Буквально на следующий день начинаются тесты, а это пропуск в сезон. Тест тяжёлый, но его надо сдать.

— У вас тоже есть двухразовые тренировки?

— Как правило, всё-таки одноразовые. Главное тут не пересолить. Когда выходишь на пик формы, иммунка начинает шататься, и могут возникнуть проблемы со здоровьем, с мышцами. Поэтому важно соблюсти баланс, сдать нормативы и поехать на тур живыми-здоровыми. Слава богу, в этот раз все сдали и без травм. Помимо физики, большой акцент делается на теорию: смотрим очень много клипов ФИФА по первой части сезона.

— Получается, форму перед сборами набираете самостоятельно?

— Готовимся в индивидуальном режиме, но под контролем фитнес-тренеров РФС. Они высылают очень много заданий, которые можно выполнять в полном объёме или адаптировать под себя. Кто поопытнее, уже знает, как готовиться. Но мы тоже консультируемся со специалистами, как в оптимальной форме подойти к сборам. Ребята помоложе получают массу рекомендаций. В любом случае тренироваться в отпуске не бросает никто. Уже с первых чисел января все начинают потихоньку поднимать свою функционалку, чтобы к середине февраля быть в оптимальных кондициях.

— Что представляет собой «проходной» тест?

— Футболисты бегают йо-йо-тест — 20 м туда-обратно с возрастающей скоростью. Получается, ты постоянно на недовосстановлении, всё больше закисляешься, а время на прохождение дистанции сокращается. Мы тоже когда-то йо-йо сдавали. Сейчас же тест состоит из двух частей. Первая – спринт на 40 м, вторая — тест на выносливость SDS (Single Double Single). В течение 20 минут нужно выполнить серию ускорений по заданному темпу с трёхминутными паузами на отдых. Если раньше общая дистанция составляла 1500-1800 м, то сейчас — около 3 км. Все тонкости объяснять долго. Кто хочет попробовать, пусть мне наберёт — я покажу (улыбается). Сразу предупреждаю: это непросто, надо готовиться.

Сергей Карасёв Фото: РФС

— Тренеры часто жалуются, что перестают понимать разные трактовки похожих эпизодов. А сами судьи успевают за постоянными нововведениями?

— Приходится успевать. Информации-то много приходит, и мы её раньше получаем. Я понимаю футболистов и тренеров: им надо своими делами заниматься, улучшать тренировочный процесс, тактику. А мы постоянно смотрим клипы, изучаем изменения. В паузы сборных на коротких, двухдневных сборах рассматриваем все нововведения, пытаемся через себя пропускать рекомендации ФИФА с УЕФА. Когда ты постоянно в процессе, это быстрее и легче усваивается. Футболистам и экспертам в этом плане тяжелее — изменений реально много.

— Но почему настолько много?

— Не думайте, что в IFAB [Международном совете футбольных ассоциаций] вдруг проснулись, сели и такие: «А давайте чего-нибудь придумаем». Нет, так не бывает.

— Есть объективные причины?

— Разумеется. В каждой национальной ассоциации время от времени случаются моменты, которые не знают как трактовать. Бывает один-два эпизода за сезон, в которых даже нам, судьям, разобраться тяжело. Все эти моменты собираются и отправляются в IFAB. Поступающие со всего мира клипы там раскладывают по соответствующим папкам: офсайды — сюда, игра рукой — сюда и так далее. Когда единичные случаи образуют уже устойчивые тренды и тенденции, IFAB рассматривает их и вносит изменения в трактовки. Естественно, делается это с целью улучшить футбол. Например, раньше вратарю позволялось держать мяч в руках шесть секунд, однако за этим никто особо не следил. Назначишь свободный удар — а вдруг с него забьют? Никто не решался на прецедент. Это же колоссальная ответственность! Теперь за затяжки дольше восьми секунд будут наказывать — всё ради увеличения чистого времени игры. Это только один из примеров. Несколько лет назад стали ломать носы, скулы локтями, незаметно наступать соперникам на ноги. IFAB вынужден реагировать на всё новые и новые проявления неспортивной игры. Просто в какой-то момент изменений назрело столько, что они хлынули потоком.

Сегодня тренерский штаб любого большого клуба включает массу специалистов — по вратарям, защитникам, нападающим; по физике, тактике, стандартам. Все — очень умные люди, с хорошим образованием. А в футбольных правилах, как и в любом законе, есть бреши. Это вот такая тоненькая книжечка. Естественно, там можно лазейку найти. Вот их и выискивают. Не запрещено — значит, разрешено.

— Приведёте пример?

— Ставят игроков за линию офсайда. Они будто бы не влияют на эпизод — просто чуть-чуть блокируют чужих защитников. Тем временем нападающий выбегает из правильного положения и за счёт этих блоков получает преимущество. Когда критическая масса таких пограничных эпизодов накапливается, в ФИФА озадачиваются их решением.

Что спасает арбитра от стрессов и где черпать мотивацию в условиях бана

— У футболистов есть понятие «не наигрался». А у вас есть ощущение — не насудился?

— Жизнь сейчас такая сложная во всех сферах, что планировать что-то тяжело. Поэтому загадывать наперёд не буду, но, конечно, хотелось бы ещё посудить какое-то время. Силы и желание есть. Когда топ-арбитр, который котировался в Европе, допускает ошибки в России, все его начинают критиковать. Спрашивать по гамбургскому счёту — это правильно, однако причиной этих ошибок почему-то постоянно называют отсутствие еврокубков. Логика у людей простая: нет еврокубков — нет мотивации. А если у Карасёва нет мотивации, он допускает ошибки, и, значит, ему надо заканчивать.

— Ошибочное мнение?

— Абсолютно не в этом дело. Первый год после отстранения мы, естественно, погоревали. Надеялись, что ситуация выправится. Потом прошёл ещё год и ещё — уже четыре. Всё отболело. Но все мы живые люди. У меня тоже многое в жизни происходило — не хочу вдаваться в детали. Сейчас себя чувствую хорошо, нормативы сдал нормально. Травм, тьфу-тьфу, нет, а дальше — как получится.

— Не тяжело в 46 выдерживать нагрузки?

— Что интересно, с годами выносливость повышается. Другой вопрос, что надо тщательнее за восстановлением следить. Если раньше отработал матч — и через день-два забыл, то теперь на отдых требуется в два раза больше времени. Недельный цикл игр мне лично идеально подходит. Если же в субботу отсудил чемпионат, а во вторник-среду работать на Кубке — тут уже надо по состоянию смотреть. Особенно если длительный перелёт. Нужно оставаться честным перед собой. Если чувствую, что не успеваю восстановиться, прямо говорю Мажичу: «Милорад, лучше не надо».

— Серьёзно? Добровольно отказываетесь от назначений?

— Я не могу отказаться, но могу сообщить о неважном самочувствии. Если в игре, не дай бог, что-то произойдёт, травмируешься или не добежишь и пропустишь какие-то моменты — оправданий не будет. Ты либо готов, либо нет. Я помню те олдскульно-советские времена, когда совсем молодым ездил на сборы с нашими опытными топ-арбитрами — Баскаковым, Сухиной, Малым, Петтаем, Игорем Егоровым. Что бы у тебя ни болело, на нормативы ты обязан был выйти. Если нужно, обезболивающий укол сделал — и вперёд.

— Хромой, больной — всё равно?

— Да, у футболистов надрыв или вывих голеностопа даже за травму не считался: перемотали, укололи — и на поле. Такая закалка была. Когда уже я стал судить в Европе, первое время удивлялся их подходу. «Температура 37,3°С — какие тесты? Перебежишь через неделю». У нас тоже менталитет изменился, особенно у молодых ребят. Действительно, зачем себя насиловать, если чувствуешь себя не лучшим образом? Ведь в случае ошибок или травм с тебя потом спросят. Ты виноват будешь, что скрыл недомогание. Поэтому я всегда откровенно говорю, готов или нет. Пропустишь одну игру — восстановишься и через неделю получишь другую, не проблема.

Сергей Карасёв Фото: РФС

— Со стороны кажется, будто у вас был небольшой спад, но в этом сезоне вы снова вернулись в топ. Подтвердите, опровергнете?

— Да, у меня прошлый сезон-2024/2025 вышел неудачным. Просто как-то всё навалилось. Есть личные нюансы, объяснять которые не буду. Никогда раньше со мной такого не было, чтобы два-три раза за сезон отказывался от игр из-за травм или болезни: то температура, то надрыв, то ещё что-то. В этом сезоне себя чувствую намного лучше, поэтому и результаты пошли вверх. Посмотрим, что будет дальше. Я и в прошлом году, и в позапрошлом говорил, что международная карьера точно закончена. А сейчас думаю:

«Блин, да всё может произойти. Может, завтра всё закончится, и я на чемпионат мира 2026 года ещё поеду. Ну вдруг?!»

Скажут: всё открывается — давайте. И я, кстати, ничему не удивлюсь — настолько стремительно всё меняется. Просто живём каждый день, утром просыпаемся, тренируемся, а что будет завтра — посмотрим.

— Так или иначе, в своей профессии вы добились практически всего. Как и где находите новую мотивацию?

— Я просто люблю это дело, и ничто другое у меня не получается лучше, чем судейство. Если где-то что-то посудил — наверное, я умею. Если взять европейскую карьеру, действительно, много где побывал. Но прямо суперсобытий, топ-топ-матчей в ней было не так уж и много. Финал Лиги чемпионов я не судил, Лиги Европы или Лиги конференций — тоже. Из финалов был только Суперкубок УЕФА. У нас его любят называть выставочным матчем, однако для меня это большое событие было. Поэтому мотивация у меня простая: пока есть силы и здоровье, хочу этим заниматься, а когда это закончится — не знаю.

— У судьи работа гораздо более стрессовая, чем у футболиста?

— Глобально, наверное, да. Редко тренер начинает прилюдно критиковать своих игроков за то, что они не реализовали три 100-процентных момента. Они рассуждают так: «Всё бывает, нельзя же портить микроклимат в коллективе, в этой игре не забил — забьёт в следующей». А у судьи каждая игра — решающая. Это ещё хорошо, что сейчас VAR есть. А если бы не было? Футбол давно превратился в большой бизнес. Очень много на кону стоит, люди бьются за титулы и свои контракты. Для арбитра любая игра может стать по большому счёту последней — в зависимости от ошибки. Иногда всё на волоске висит.

Сейчас даже аут скрупулёзно разбирают, если через несколько передач после него забили гол. Не пенальти, не штрафной, не красную карточку — обычный аут! Ещё несколько лет назад такое представить невозможно было — так всё поменялось. Футболист не забил сегодня — забьёт через неделю, если не травмирован. А у судьи следующей игры после ошибки может просто не быть, или будет, но не скоро. В этом разница между нами.

— Что так усложнило вам жизнь?

— Ещё пять-семь лет назад футбол снимали не так чётко. А когда матч показывается с 25 камер, ошибка судьи по-любому вскроется. Представляете, что было бы без VAR? Видеоарбитр эти ошибки подчищает и тем самым продлевает карьеру судей. Работа у нас в любом случае стрессовая, но с VAR появился своего рода запасной парашют. Есть шанс, что товарищ у монитора тебя спасёт.

Сергей Карасёв у монитора Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как вы справляетесь с напряжением, давлением?

— С годами иммунитет вырабатывается. В молодости очень сильно переживаешь из-за любого нюанса. Основная проблема — как после ошибки и паузы выйти на следующий матч, побороть это внутреннее давление. Три недели ты поддерживаешь практику только в юношеских соревнованиях и сам себя накручиваешь, давишь. А если боишься совершить ошибку, она неизбежно случится. Опытные судьи советовали выбросить всё из головы, однако никто не объяснял — как. У каждого свои рычаги и инструменты, чтобы справиться с этим и на следующую игру выйти свободным. Если ближайший матч пройдёшь хорошо — чувствуешь внутренний подъём. А та ошибка откладывается где-то в файле головного мозга и больше не повторяется. Я, например, шёл до Премьер-Лиги 13 лет, кто-то — 10, 15. А кто-то вообще не дошёл. Мы все шишки набивали в низших лигах. Кто справлялся — шёл дальше. Когда приходишь наверх с таким багажом — уже проще. Организм будто сам тебя ведёт по игре: где встать, куда побежать, как поступить в том или ином эпизоде.

А сегодня медиапространство открыто, информации стало много. Все всё читают. Порой мнения даже далёких от судейства людей тебя морально придавливают. Даже если классно отработал, никто тебя гладить по голове не будет. Ни разу не слышал по телевизору: «Как классно отсудил!» Нет, всегда что-то находят. А если ошибся — просто в пух и прах разнесут! Судьи это смотрят, читают блогеров, которые свисток в руках ни разу не держали, а если и держали, то на низком-низком уровне. Эти люди знать не могут, как справляться с давлением — ведь они даже в Первой лиге не были. Однако их читают специалисты, сами арбитры. Ладно — обычные болельщики, но судьям этого делать не надо! Допустил ошибку — обсуди с коллегами, с которыми в хороших отношениях, с руководством, однако ни в коем случае ничего не читай и не смотри. Просто выкинь всё лишнее из головы. Это самый классный способ отключиться. Прошла неделя, всё устаканилось — вперёд.

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Чем занимаете себя в такие периоды вы?

— Меня музыка спасает. Посидишь в одиночестве с гитаркой, побренчишь, какую-то песенку по видеоуроку разучишь — и мозг очистился. Для меня это своего рода медитация. Чем-то занять себя, конечно, надо.

— Несколько лет назад много шума наделали откровения Мертезакера о панических атаках, приступах отвращения к футболу. Вы в молодости ничего подобного не переживали?

— Такого не было. Но я слежу за новостями и читал недавно, что капитан «Барселоны» Араухо некоторое время не играл из-за депрессии. Такое состояние, наверное, бывает время от времени почти у всех. Я пару раз хотел заканчивать судить, но по другим причинам.

— Раскроете?

— Я застрял во Второй лиге и просто не чувствовал прогресса. Проходит год, два, три — и ничего не происходит. Я стараюсь оттуда вырваться, а не получается. У меня образование высшее юридическое, в банке работал. Посещали мысли вернуться в эту сферу.

— Когда это было?

— Лет 25 мне было. Но я перетерпел тот период и уже в 2004 году начал работать на линии в Премьер-Лиге.

Карасёва оставили в элитной группе судей УЕФА — что это значит?

— В конце прошлого года прошла новость: «Карасёва оставили в элитной группе судей УЕФА». Что это значит?

— Во-первых, спасибо Роберто Розетти за доверие. Он почти три года был нашим руководителем. При нём я получил первое дерби «Спартак» — ЦСКА, и в целом тогда много судей раскрылось — некоторые до сих пор в обойме. Роберто хорошо нас знает. Вероятно, и в УЕФА верят, что всё скоро разрешится. Собственно, нас-то, судей, за что убирать? Мы, как и все спортсмены, не сделали ничего плохого. Просто сейчас такой период, и все выжидают. А что будет дальше, никто не знает. Поэтому все мы пока в списках.

— И никаких дополнительных разъяснений не было?

— Нет-нет. Нам никто ничего не рассылает — эту информацию я узнаю из интернета точно так же, как и вы.

— Теоретически за этим может последовать назначение?

— Этого никто не знает. Вдруг завтра всё нормализуется и через какое-то время мы получим какие-то игры? Нет так нет. Это я про себя, а у ребят помоложе, надеюсь, в любом случае будет международный опыт.

Сергей Карасёв Фото: Alex Caparros/Getty Images

— За эти четыре года сохранилось в какой-то форме общение с европейскими коллегами?

— Эсэмэсками иногда обмениваемся. С немецкими коллегами недавно переписывался. Бастиан Данкер работал с нами на VAR в Лиге чемпионов в 2019 году — с тех пор у нас сохранились хорошие отношения. Они собирались ехать в Эмираты после нас — спрашивали о каких-то нюансах. А все вместе рефери ФИФА передают мне приветы с ежегодных сборов — в последний раз с Кипра присылали коллективное сообщение.

— Примерно понятно, как международная изоляция влияет на футболистов. Какие минусы она влечёт для судей, помимо дефицита интересных командировок?

— Многие футболисты хотят поехать поиграть в топовых чемпионатах — так же и судье хочется попробовать себя на другом уровне. Лига чемпионов — это самый топ, который вообще может быть в мире. Поэтому все и стремятся туда, чтобы почувствовать этот уровень, посудить звёздных футболистов. Иной раз смотришь матч по телевизору и думаешь: а я бы смог подстроиться к этим скоростям, быстроте принятия решений? Футболисты хотят там поиграть, а мы — посудить. А если ты уже там был, естественно, хочется, чтобы эта история не прерывалась и продолжалась. Лигу чемпионов готов хоть каждый день судить. Сейчас, правда, формат поменялся. Я больше к старой системе привык, с группами, но и новая интересна. Каждый матч такого ранга — это новый вызов и мотивация. Потому что в ФИФА ты тоже не сразу получаешь топ-игры — до них ещё нужно подняться, заслужить.

— Наблюдая со стороны работу коллег из элитной группы, видите ощутимую разницу в уровне подготовки с российскими рефери?

— Искренне скажу: мы очень прилично готовы. Уверен, что многие из наших ребят сейчас с успехом работали бы в Европе. Разница — только в опыте. Естественно, у арбитра, который постоянно обслуживает полуфиналы и финалы еврокубков, его несравнимо больше. Его знают, и он понимает, как коммуницировать со звёздными футболистами. На молодого судью, как и на игрока, где-то могут прикрикнуть, а с более взрослым — уважительно себя ведут. Так везде и в любой отрасли происходит, в том числе и у нас, в России.

— Новое поколение российских судей — какое оно?

— Могу говорить только за тех судей, которых знаю по сборам и совместной работе. Очень целеустремлённые люди, фанаты своего дела. Они так хотят достичь результата и побыстрее, что отказываются буквально от всего. Зожники такие — представить себе не можете. Стараются всё делать правильно, тем более информации сейчас море. Все на полезном питании. Мы, более старшие, после тренировки помылись и пошли на ужин, а они — в тренажёрку, дорабатывать. Иной раз мне даже кажется, что ребята перебарщивают с нагрузками. Потому что сейчас им по 27-28-30 лет, а что будет через пять лет? Свой век продлевать надо. А неправильное, недостаточное восстановление нередко ведёт к травмам.

С другой стороны, стремление к совершенствованию не может не радовать. Поколение хорошее, классное, все нормальные ребята, к старшим уважительно относятся. Они просто хотят побыстрее добиться успеха, и такая возможность сейчас есть. Идёт смена поколений, и Милорад молодым очень доверяет. Некоторые из них за полтора года прошли путь от второго дивизиона до РПЛ. Главное, чтобы не допускали много ошибок. Опыт в нашей работе очень важен.

Как себя ведёт Роналду и чем удивил Моуринью

— Осознаёте, как вам повезло, в отличие от молодёжи? В вашей жизни были все самые большие футбольные турниры.

— Конечно, мне повезло. За других ребят обидно. Допустим, Сергей Иванов в 2022 году уже одной ногой был в Лиге чемпионов. Не случись того, что случилось, уже давно судил бы там. Наша бригада могла бы зацепиться за финал. Из тех, с кем мы параллельно шли, уже все отсудили финалы еврокубков, некоторые — даже по два-три. Сейчас решающие матчи доверяют ребятам, которые намного позже меня попали в элитную группу ФИФА. Уверен, что и мы после Суперкубка за какой-то финал поборолись бы. Это единственное разочарование, которое есть. Очень хотелось отработать финал Лиги Европы или Лиги чемпионов.

— Считаете, что своего пика в Европе вы тогда не достигли?

— В том-то и дело, что это как раз был самый пик. До Евро-2020, который проводился в 2021-м, мы постепенно набирались опыта. После серии игр в Лиге чемпионов, чемпионата Европы наша траектория пошла по восходящей: получаем Суперкубок Европы, полуфинал Лиги наций — Италия — Испания на «Сан-Сиро», а в феврале 2022-го — «Наполи» — «Барселона» в Лиге чемпионов. И вот мы шли-шли-шли — и вдруг всё…

24 февраля 2022 года. «Наполи» — «Барселона». Последний матч бригады Карасёва в Европе Фото: MB Media/Getty Images

Но всё равно это было классно. Верю, что кто-то ещё из наших ребят там окажется. Всё когда-то заканчивается – и плохое и хорошее. Мне даже почему-то кажется, что, когда всё нормализуется, нам будет даже некая компенсация за долгое отсутствие.

— Из двух чемпионатов Европы и одного ЧМ что больше всего вспоминается?

— Наверное, Евро, потому что на чемпионате мира в 2018 году мне досталась всего одна игра, и то в 3-м туре, на исходе группового этапа. Естественно, запомнился первый большой турнир. Как сейчас помню, декабрь 2015 года, получаю письмо: «Вы выбраны на Евро». Я просто не знал, что делать (смеётся). Первым делом позвонил Валентину Валентиновичу Иванову, нашему руководителю, потом семье. И сам турнир для меня очень хорошо прошёл. Могли получить и дальше назначения, но там и все звёзды — Риццоли, Чакыр, Мажич — работали прекрасно. Естественно, на плей-офф оставили более опытных. На собрании после группового этапа Пьерлуиджи [Коллина] подошёл: «Классный Евро провёл, молодец. Но ты молодой — у тебя всё ещё будет». Никаких обид. Впечатления от турнира остались самые позитивные. На следующем Евро нам уже 1/8 финала доверили, плюс на полуфинале я был резервным у Феликса Бриха. Италия с Испанией играли в Лондоне, а я в Англии никогда прежде не был. И тут «Уэмбли» — ух! Если бы ещё сам судил, возможно, лучшее воспоминание в карьере было бы.

— Самый крутой матч Лиги чемпионов с вашим участием с точки зрения статусности соперников — «Барселона» — «Арсенал» в 2016-м?

— Наверное, да. Это 1/8 финала Лиги чемпионов, а выше стадии я не получал. Был ещё один матч плей-офф — «Реал» — «Шальке», с участием Роналду. В первой игре испанцы много забили, а на вторую назначили меня, молодого арбитра, чтобы плавно втянулся. Были ещё два полуфинала Лиги Европы, но ЛЧ всё-таки котируется выше. Тем более в «Барсе» на тот момент все звёзды играли.

— Как раз Месси, Суарес и Неймар по голу забили.

— Да-да, там все великие были: Хави, Бускетс, Пике…

— Случались интересные пересечения, диалоги со звёздами масштаба Месси?

— Нет, эти люди настолько профессиональны, что на судей не отвлекаются — в футбол играют. Долгих диалогов точно нет. С Роналду как раз в Аравии год назад пересекались. Даже сейчас, за 40, он спокойно подходит: «Реф, а почему так?» Я объяснил. Он: «Всё, нет вопросов». Я заметил: чем выше уровень мастера, тем меньше ля-ля. Люди умеют играть в футбол и делают это хорошо — зачем им размениваться на разговоры? Когда у футболистов более низкого уровня что-то не получается, начинается говорильня. Пытаются нивелировать свои проблемы за счёт каких-то внешних факторов. До болельщиков на трибунах им не докричаться. Вот есть судья рядом — давай-ка ему всё выскажу, выпущу пар на этого человека, который тут мешается под ногами. От опытных футболистов, звёзд я никогда ничего подобного не слышал.

— А с великими тренерами вроде Арсена Венгера или Пепа Гвардиолы были пересечения?

— Встреч было много, негатива — никогда. Мы с Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным проехали всю Европу. Судили в Виго полуфинал Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед». Перед игрой подошёл Моуринью — всех по именам назвал! «Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Максим, Сергей. Желаю вам удачи» . Представляете, насколько профессиональный подход? Каждому же человеку приятно, когда к нему по имени обращаются. А в игре — ноль вопросов. Хотя человек знаменитый, своеобразный. И таких примеров много. Сейчас в Саудовской Аравии Симоне Индзаги, тоже большая звезда, после игры поблагодарил: «Сергей, спасибо». Такое отношение очень приятно.

— Финал Суперкубка УЕФА 2021 года между «Челси» и «Вильярреалом» стоит особняком в вашем послужном списке. Как он прошёл?

— Великолепно. Роберто Розетти меня сто лет к тому времени знал и всё равно назначил нам сумасшедшую бригаду поддержки — VAR, АVAR, помощник АVAR. Как бы Роберто в нас ни верил, а всё-таки переживал. Как-никак первый финал для судей из России за очень много лет — ответственность огромная. Розетти сказал мне: «Даю тебе всех самых квалифицированных помощников — лучше людей у меня нет». Тем самым он вдохнул в меня уверенность: мол, не волнуйся, если что, поддержат со всех сторон. Правильно подготовить человека к ответственной работе — большой талант руководителя. Так оно всё спокойно и прошло – «Челси» по пеналям выиграл.

Суперкубок УЕФА 2021 года. «Челси» — «Вильярреал» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

— Наверное, у каждого судьи есть матч, который спустя годы смешно вспоминать. У вас это игра…

— «Динамо» — «Анжи», год 2012-й, наверное. Нужно удалять человека, я в нагрудный карман потянулся, а карточек нет. Забыл в раздевалке! Меня прямо холодный пот прошиб. Резервный в наушник говорит: «Я тебе сейчас их принесу». Понимаю, что это будет вообще цирк. И тут осенило: у меня же запасные карточки всю жизнь лежат в заднем кармане шорт! Андрей Дмитриевич Будогосский, царство небесное, в школе молодого арбитра наставлял нас: «Два комплекта карточек, два свистка — всего должно быть по паре, на всякий случай». Я этот совет хорошо запомнил — и тут он меня спас. А не будь у меня запасной красной — до сих пор ржали бы (улыбается).

Как жена спасла карьеру Карасёва

— Ваш аккаунт в запрещённой ныне соцсети пользовался большой популярностью — почти 26 тысяч подписчиков. Не жалко было забрасывать?

— Эта страница создавалась в кооперации с РФС. Была идея показать судью как обычного человека: как живёт, что ест, чем занимается в повседневной жизни. Мне объяснили, как технически «пилить контент», и я добросовестно вёл этот аккаунт, хотя в целом соцсети меня не очень интересуют. Новое поколение выкладывает посты, как они едят, пьют и так далее, а я уже старенький для этого (улыбается). Всю жизнь жил без этого и дальше проживу. Однако, не скрою, было приятно читать комментарии молодых людей, что мой пример вдохновил их на выбор судейской профессии. В этом вижу самый большой плюс от своего «блогерства».

— Никогда не задумывались о том, чтобы монетизировать свою популярность?

— Я думаю, у нас это нереально. Да и в мире, наверное, тоже.

— А как же Коллина?

— Коллина один такой, и в этом его феномен. Другие могут разве что экспертами на ТВ выступать. Там тоже контракты неплохие, но в Европе, не в России.

— Автобиография тоже не планируется?

— Пока нет, не думал. Как я понимаю, звёзды футбола, музыки выпускают мемуары по заказу издательств. А я не того масштаба фигура — не суперфутболист, не олимпийский чемпион, чтобы обо мне фильмы снимать или книги писать. Я не судил финалы чемпионатов мира и Европы. Лишь легендарный Латышев удостаивался такой чести из российских рефери, и это было очень давно. Если бы сейчас наш арбитр достиг такого уровня, возможно, со временем люди захотели бы больше узнать о нём. Я тоже что-то посудил, но у меня не было суперматчей, которые смотрят миллиарды. Условный Шимон Марциняк поспорит по популярности с президентом Польши. Человек судил финалы ЛЧ, Кубка мира. К сожалению, я до этого уровня не добрался.

— До сих пор совершенствуете мастерство игры на гитаре?

— Занимаюсь, когда есть время. Беру уроки у Олега Мишина из группы Catharsis.

— Недавно вы даже выступили с ними на одной сцене?

— Уже второй раз. Отыграли сет на 20-й Metal-ёлке. Если всё получится, может быть, летом ещё совместно выступим. Я всегда за, если есть время. Музыку очень люблю и открыт к такого рода опытам.

Сергей Карасёв и группа Catharsis на 20-й Metal-ёлке Фото: Из личного архива Сергея Карасёва

— Что ещё вам доставляет в жизни радость?

— Семья. У меня трое детей, так что забот хватает. Даже когда свободен, всегда занят (смеётся).

— Чем они занимаются?

— Дочка окончила музыкальную школу по классу фортепиано, сейчас доучивается в общеобразовательной и в мае хочет поступать в театральный институт. Сын, 12 лет, играет в футбол. Ему нравится, он занимается, но не чрезмерно. В большой футбол пробиваются голодные и злые. А мелкому сейчас пять с половиной лет. Спортивных способностей вроде бы много, посмотрим, к чему душа лежать будет. Чем-то заниматься в любом случае надо. Иначе телефоны и компьютеры сведут с ума всех – и родителей, и детей.

— Сколько вы вместе с супругой?

— Расписаны 22 года, а неофициально вместе ещё дольше, с 1999-го.

— Это ваш главный тыл?

— Абсолютно. Правду говорят: мужчину делает женщина. Когда я в 25 на нервах порывался бросить судейство, она одним ироничным замечанием меня вразумила: «Давай, иди, все только порадуются, что место освободилось». И тут в голове стрельнуло: «А вот хрен вам! Я своё место не отдам — буду биться».