Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
20:45 Мск
Самые холодные и снежные возобновления сезона РПЛ, рейтинг, Спартак, Динамо, Локомотив, Факел, Крылья Советов, Торпедо, Алания

Самые аномальные старты в РПЛ. Несколько дерби, игра после тайфуна и первый гол Дзюбы
Никита Паглазов
Самые холодные и снежные возобновления сезона РПЛ
Комментарии
От матчей в Воронеже, Ярославле и Самаре – до «Лужников» и Черкизова. Что было самым эпичным в XXI веке? Ностальгируем вместе.

МИР Российская Премьер-Лига возвращается! Матчи 19-го тура немножко захватят зиму: пятницу и субботу. А нынешний февраль – буквально снежный апокалипсис. На рестарт РПЛ это повлиять не должно (мы надеемся!), погода немного сжалилась. Но так было не всегда – экстремальных стартов чемпионата или его возобновлений хватало. Давайте вспомним самые эпичные в XXI веке.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: самые экстремальные зимние старты и возобновления чемпионатов России
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

«Локомотив» – «Спартак» – 0:0, Москва, 21-й тур РПЛ-2017/2018

Россия - Премьер-Лига . 21-й тур
04 марта 2018, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

Рестарт сезона РПЛ-2017/2018 совпал со снегопадом в Москве. Из-за этого дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» на «РЖД Арене» получилось максимально снежным. Сотрудники стадиона с огромным трудом подготовили поле к матчу. Впрочем, снег всё равно завалил газон. Команды играли оранжевым мячом, в итоге превратившимся в жёлтый (в телетрансляции его можно было разглядеть с трудом). Ещё и футболисты «Локо» вышли на встречу в белой форме, напоминая снеговиков. В подобных условиях рассчитывать на яркий матч было нереально. В итоге никто так и не смог открыть счёт.

Фото: ФК «Сибирь»
2 место

Бонус: «Сибирь» – «Спартак» – 1:3, Новосибирск, матч 1/8 финала Кубка России — 2006/2007

Кубок России . 1/8 финала. 2-й матч
26 февраля 2007, понедельник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Шарин – 18'     1:1 Бояринцев – 54'     1:2 Дзюба – 73'     1:3 Титов – 76'    

В 2007-м «Спартак» в 1/8 финала Кубка России попал на «Сибирь». В первом матче в Москве хозяева одержали победу со счётом 1:0 – забил Денис Бояринцев. Ответная встреча стала первой домашней для «Сибири» в году. 26 февраля рубиться в Новосибирске – прекрасная идея. Температура воздуха – -16°С. Хотя экс-администратор «Спартака» Георгий Чавдарь уверял, что его термометр показал -25°С.

Газон расчищали солдаты. А голов зрители увидели много: уверенная победа «Спартака» – 3:1! «Не дай бог меня ещё когда-нибудь занесёт в Сибирь! Холод стоял адский, да и ветер дул. У меня вон щёки до сих пор горят», — говорил тогда забивший первый мяч во взрослом футболе Артём Дзюба. Иронично, что вскоре его дважды отправят в аренду в «Томь».

Фото: РИА Новости
3 место

«Спартак» – «Динамо» Москва – 2:2, Москва, 1-й тур РПЛ-2004

Россия - Премьер-Лига - 2004 . 1-й тур
13 марта 2004, суббота. 16:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо
Москва
0:1 Дятель – 12'     1:1 Калиниченко – 34'     2:1 Парфёнов – 42'     2:2 Збончак – 51'    

Московское дерби на старте сезона-2004 получилось весёлым. «Спартак» и «Динамо» забили друг другу по два мяча. Однако 13 марта 2004-го в Москве была тёплая температура – +6°С. Из-за этого на и так проблемном газоне стадиона имени Эдуарда Стрельцова образовались лужи. Поле больше походило на огород в саду. После матча президент «Спартака» Андрей Червиченко, конечно, жаловался: «Поля соответствуют нашим климатическим условиям. Мяч может лететь влево, а после отскока улететь вправо».

Фото: Кадр из трансляции
4 место

«Луч-Энергия» – «Москва» – 0:1, Владивосток, 1-й тур РПЛ-2007

Россия - Премьер-Лига - 2007 . 1-й тур
10 марта 2007, суббота. 11:00 МСК
Луч-Энергия
Владивосток
Окончен
0 : 1
Москва
Москва
0:1 Бракамонте – 34'    

На старте сезона РПЛ-2007 «Москве» предстоял перелёт во Владивосток. Перед матчем 1-го тура регион накрыл тайфун, из-за которого всё Приморье завалило снегом. Во Владивостоке даже объявили чрезвычайное положение. Однако «Луч-Энергия» проделал титаническую работу, подготовив стадион «Динамо» к игре. Впрочем, уже на старте матча снегопад начался вновь. И вместе с огромными сугробами по периметру это создавало картину встречи где-то за полярным кругом. Тем удивительнее, что единственный мяч в игре забил теплолюбивый аргентинский форвард «Москвы» Эктор Бракамонте.

Фото: Из еженедельника «Футбол»
5 место

«Факел» – «Торпедо» – 2:2, Воронеж, 1-й тур РПЛ-2001

Чемпионат России Высший дивизион - 2001 . 1-й тур
10 марта 2001, суббота
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 2
Торпедо М
Москва
1:0 Шмаров – 16'     1:1 Камольцев – 53'     1:2 Вязьмикин – 65'     2:2 Болтрушевич – 77'    

В 1-м туре чемпионата России 2001 года в Воронеже встретились «Факел» и «Торпедо». В тот день в городе не было лютого мороза или осадков. Однако поле оказалось явно не готово к матчу. Да, сотрудники стадиона расчистили газон, однако тот напоминал месиво. Зелёной травы де-факто не было, зато были видны ямы, кочки и «лысые» участки. Удивительно, как на таком поле «Факел» и «Торпедо» забили по два мяча.

Фото: РИА Новости
6 место

«Томь» – «Динамо» Москва – 0:0, Томск, 1-й тур РПЛ-2008

Россия - Премьер-Лига - 2008 . 1-й тур
16 марта 2008, воскресенье. 13:30 МСК
Томь
Томск
Окончен
0 : 0
Динамо
Москва

Проводить первый матч сезона РПЛ (при старом формате «весна-осень») в Сибири – странная затея. Но разве это могло смутить руководство лиги? Риторический вопрос. Так что в 1-м туре в 2008 году московское «Динамо» отправили в гости к «Томи». 16 марта в Томск как раз нагрянул холодный арктический воздух. Температура упала аж до -22°С. Хотя к началу матча термометр показывал -14°С, о футболе командам было думать трудно. Главное – выжить на морозе. Выжили, но голов не забили (удивительно, не правда ли?).

Фото: ФК «Крылья Советов»
7 место

«Крылья Советов» – «Алания» – 2:0, Самара, 1-й тур РПЛ-2005

Россия - Премьер-Лига - 2005 . 1-й тур
12 марта 2005, суббота. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Бут – 31'     2:0 Пошкус – 47'    

Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года начинал сезон-2005 дома. И там на стадионе в Самаре «Крылья Советов» и «Аланию» ждала весенняя классика. Газон оказался не готов к нормальному матчу. Снег перемешался с немногочисленной травой, а бо́льшую часть поля занимали коричневые островки из песка. Однако это не помешало «Крыльям» забить два мяча. В течение сезона именно эти два клуба бились за выживание: самарцы в итоге спаслись, финишировав 14-ми, а «Алания» заняла 15-е место и вылетела в Первый дивизион.

Фото: ФК «Шинник»
8 место

«Шинник» – «Сатурн-REN TV» – 1:3, Ярославль, 1-й тур РПЛ-2002

Россия — Премьер-Лига — 2002 . 1-й тур
08 марта 2002, пятница. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 3
Сатурн-REN TV
Московская область
0:1 Мелёшин – 12'     0:2 Рогачёв – 48'     1:2 Лосев – 67'     1:3 Мовсесьян – 75'    

В Международный женский день в 2002 году «Шинник» и «Сатурн-REN TV» стартовали в чемпионате России. Однако погоду и состояние газона в Ярославле вряд ли можно было назвать весенними. Снег завалил всё поле, и игроки подмосковного клуба в белой форме попросту с ним сливались. Когда же снег немного растаял, то стало заметно плачевное состояние газона. Впрочем, это не помешало «Сатурну» забить три мяча на глазах у присутствовавшего на матче президента РПЛ Виталия Мутко и увезти победу.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
9 место

«Спартак» – «Динамо» Москва – 0:1, Москва, 1-й тур РПЛ-2010

Россия - Премьер-Лига - 2010 . 1-й тур
14 марта 2010, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо
Москва
0:1 Семшов – 71'    
Удаления: Шешуков – 85' / нет

На матч 1-го тура между «Спартаком» и «Динамо» собралось аж 55 тысяч болельщиков. На тот момент это стало рекордом для стартовых матчей РПЛ. Люди хотели попасть на дерби, несмотря на мороз и обильные осадки. Снег периодически создавал «ковёр» на искусственном газоне «Лужников». Классный футбол команды в итоге не показали. А после матча тренер «Спартака» Валерий Карпин выдал легендарную фразу «игра была равна, играли два...» При этом «Динамо» удалось добыть победу: единственный мяч на 71-й минуте забил Игорь Семшов.

