Самые аномальные старты в РПЛ. Несколько дерби, игра после тайфуна и первый гол Дзюбы

МИР Российская Премьер-Лига возвращается! Матчи 19-го тура немножко захватят зиму: пятницу и субботу. А нынешний февраль – буквально снежный апокалипсис. На рестарт РПЛ это повлиять не должно (мы надеемся!), погода немного сжалилась. Но так было не всегда – экстремальных стартов чемпионата или его возобновлений хватало. Давайте вспомним самые эпичные в XXI веке.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Локомотив» – «Спартак» – 0:0, Москва, 21-й тур РПЛ-2017/2018
Рестарт сезона РПЛ-2017/2018 совпал со снегопадом в Москве. Из-за этого дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» на «РЖД Арене» получилось максимально снежным. Сотрудники стадиона с огромным трудом подготовили поле к матчу. Впрочем, снег всё равно завалил газон. Команды играли оранжевым мячом, в итоге превратившимся в жёлтый (в телетрансляции его можно было разглядеть с трудом). Ещё и футболисты «Локо» вышли на встречу в белой форме, напоминая снеговиков. В подобных условиях рассчитывать на яркий матч было нереально. В итоге никто так и не смог открыть счёт.
Бонус: «Сибирь» – «Спартак» – 1:3, Новосибирск, матч 1/8 финала Кубка России — 2006/2007
В 2007-м «Спартак» в 1/8 финала Кубка России попал на «Сибирь». В первом матче в Москве хозяева одержали победу со счётом 1:0 – забил Денис Бояринцев. Ответная встреча стала первой домашней для «Сибири» в году. 26 февраля рубиться в Новосибирске – прекрасная идея. Температура воздуха – -16°С. Хотя экс-администратор «Спартака» Георгий Чавдарь уверял, что его термометр показал -25°С.
Газон расчищали солдаты. А голов зрители увидели много: уверенная победа «Спартака» – 3:1! «Не дай бог меня ещё когда-нибудь занесёт в Сибирь! Холод стоял адский, да и ветер дул. У меня вон щёки до сих пор горят», — говорил тогда забивший первый мяч во взрослом футболе Артём Дзюба. Иронично, что вскоре его дважды отправят в аренду в «Томь».
«Спартак» – «Динамо» Москва – 2:2, Москва, 1-й тур РПЛ-2004
Московское дерби на старте сезона-2004 получилось весёлым. «Спартак» и «Динамо» забили друг другу по два мяча. Однако 13 марта 2004-го в Москве была тёплая температура – +6°С. Из-за этого на и так проблемном газоне стадиона имени Эдуарда Стрельцова образовались лужи. Поле больше походило на огород в саду. После матча президент «Спартака» Андрей Червиченко, конечно, жаловался: «Поля соответствуют нашим климатическим условиям. Мяч может лететь влево, а после отскока улететь вправо».
«Луч-Энергия» – «Москва» – 0:1, Владивосток, 1-й тур РПЛ-2007
На старте сезона РПЛ-2007 «Москве» предстоял перелёт во Владивосток. Перед матчем 1-го тура регион накрыл тайфун, из-за которого всё Приморье завалило снегом. Во Владивостоке даже объявили чрезвычайное положение. Однако «Луч-Энергия» проделал титаническую работу, подготовив стадион «Динамо» к игре. Впрочем, уже на старте матча снегопад начался вновь. И вместе с огромными сугробами по периметру это создавало картину встречи где-то за полярным кругом. Тем удивительнее, что единственный мяч в игре забил теплолюбивый аргентинский форвард «Москвы» Эктор Бракамонте.
«Факел» – «Торпедо» – 2:2, Воронеж, 1-й тур РПЛ-2001
В 1-м туре чемпионата России 2001 года в Воронеже встретились «Факел» и «Торпедо». В тот день в городе не было лютого мороза или осадков. Однако поле оказалось явно не готово к матчу. Да, сотрудники стадиона расчистили газон, однако тот напоминал месиво. Зелёной травы де-факто не было, зато были видны ямы, кочки и «лысые» участки. Удивительно, как на таком поле «Факел» и «Торпедо» забили по два мяча.
«Томь» – «Динамо» Москва – 0:0, Томск, 1-й тур РПЛ-2008
Проводить первый матч сезона РПЛ (при старом формате «весна-осень») в Сибири – странная затея. Но разве это могло смутить руководство лиги? Риторический вопрос. Так что в 1-м туре в 2008 году московское «Динамо» отправили в гости к «Томи». 16 марта в Томск как раз нагрянул холодный арктический воздух. Температура упала аж до -22°С. Хотя к началу матча термометр показывал -14°С, о футболе командам было думать трудно. Главное – выжить на морозе. Выжили, но голов не забили (удивительно, не правда ли?).
«Крылья Советов» – «Алания» – 2:0, Самара, 1-й тур РПЛ-2005
Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года начинал сезон-2005 дома. И там на стадионе в Самаре «Крылья Советов» и «Аланию» ждала весенняя классика. Газон оказался не готов к нормальному матчу. Снег перемешался с немногочисленной травой, а бо́льшую часть поля занимали коричневые островки из песка. Однако это не помешало «Крыльям» забить два мяча. В течение сезона именно эти два клуба бились за выживание: самарцы в итоге спаслись, финишировав 14-ми, а «Алания» заняла 15-е место и вылетела в Первый дивизион.
«Шинник» – «Сатурн-REN TV» – 1:3, Ярославль, 1-й тур РПЛ-2002
В Международный женский день в 2002 году «Шинник» и «Сатурн-REN TV» стартовали в чемпионате России. Однако погоду и состояние газона в Ярославле вряд ли можно было назвать весенними. Снег завалил всё поле, и игроки подмосковного клуба в белой форме попросту с ним сливались. Когда же снег немного растаял, то стало заметно плачевное состояние газона. Впрочем, это не помешало «Сатурну» забить три мяча на глазах у присутствовавшего на матче президента РПЛ Виталия Мутко и увезти победу.
«Спартак» – «Динамо» Москва – 0:1, Москва, 1-й тур РПЛ-2010
На матч 1-го тура между «Спартаком» и «Динамо» собралось аж 55 тысяч болельщиков. На тот момент это стало рекордом для стартовых матчей РПЛ. Люди хотели попасть на дерби, несмотря на мороз и обильные осадки. Снег периодически создавал «ковёр» на искусственном газоне «Лужников». Классный футбол команды в итоге не показали. А после матча тренер «Спартака» Валерий Карпин выдал легендарную фразу «игра была равна, играли два...» При этом «Динамо» удалось добыть победу: единственный мяч на 71-й минуте забил Игорь Семшов.