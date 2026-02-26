Самые аномальные старты в РПЛ. Несколько дерби, игра после тайфуна и первый гол Дзюбы

От матчей в Воронеже, Ярославле и Самаре – до «Лужников» и Черкизова. Что было самым эпичным в XXI веке? Ностальгируем вместе.

МИР Российская Премьер-Лига возвращается! Матчи 19-го тура немножко захватят зиму: пятницу и субботу. А нынешний февраль – буквально снежный апокалипсис. На рестарт РПЛ это повлиять не должно (мы надеемся!), погода немного сжалилась. Но так было не всегда – экстремальных стартов чемпионата или его возобновлений хватало. Давайте вспомним самые эпичные в XXI веке.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.