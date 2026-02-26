Топ-события пятницы: возвращение РПЛ, хоккей, финал Кубка России по биатлону и теннис

Яркое 27 февраля: «Зенит» — «Балтика», Малкин и Панарин в НХЛ, Медведев в полуфинале Дубая, Дёмин против Вембаньямы и женский волейбол!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлит ли Кучеров свою сумасшедшую серию?

Серия Никиты Кучерова в полном порядке и после олимпийской паузы – в игре с «Торонто» он забил гол и отдал две передачи, а всего за 11 последних матчей на его счету 27 (7+20) очков. Никита уже обогнал Натана Маккиннона и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ и по шажочку продолжает приближаться к лидеру Коннору Макдэвиду – от капитана «Эдмонтона» его отделяет всего четыре очка. С «Каролиной» атакующая мощь Никиты будет очень нужна – команды идут почти вровень за звание лучшей на Востоке.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как покажет себя «Питтсбург» без своего капитана?

Для «Питтсбурга» Олимпиада обернулась большой потерей – Сидни Кросби получил травму ещё в четвертьфинале, а по возвращении домой был помещён в список травмированных минимум на месяц. И это в ключевое перед плей-офф время – «пингвины» сейчас идут вторыми в Столичном дивизионе, однако плотность там очень высокая.

Чеха канадец не винит: Кросби высказался о столкновении с Гудасом, которое привело к травме Сидни

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: удастся ли Дёмину одолеть Инопланетянина?

«Бруклин» в незавидном положении: пять поражений подряд и не самая убедительная игра. Чего нельзя сказать о «Сан-Антонио», который выиграл 10 матчей кряду и находится на второй строчке на Западе. Егор Дёмин уже встречался с Виктором Вембаньямой и его командой. Правда, проявить себя ему тогда не удалось (три очка за 19 минут). Сумеют ли «Нетс» остановить Инопланетянина?

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич исправится за плохую игру?

В прошлом матче «Лейкерс» довольно неожиданно уступили «Орландо». В концовке Дончич принял плохое решение, отдав мяч Леброну, когда сам словенец находился в более выгодной для броска позиции. К тому же Лука реализовал лишь восемь попыток из 24 с игры, что является ужасным результатом для лидера клуба. Настало время исправляться?

🏒 6:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли Панарин первый гол за «Лос-Анджелес»?

Артемий Панарин в дебютном матче после обмена в «Лос-Анджелес» отметился двумя результативными передачами и сменой длиной в три с половиной минуты в концовке, когда «короли» пытались спасти игру. Начало неплохое, теперь ждём и первого гола за новую команду!

🎯 11:00: Кубок России, финальный этап, спринт, мужчины, 10 км

Интрига: кто выиграет общий зачёт Кубка России в спринте?

Сегодня, 27 февраля, в Златоусте будет разыгран первый «Малый хрустальный глобус» среди мужчин. В зачёте спринтов между собой сражаются Александр Поварницын и Кирилл Бажин. Разница между ними – 12 очков, и Кирилл, разумеется, может отыграться. Впрочем, обоим придётся постараться, ведь ни Поварницын, ни Бажин в текущем сезоне спринтерские гонки ещё не выигрывали. Максимум для каждого – второе место. А ведь при удачном раскладе их может догнать и Латыпов!

🎾 16:00*: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3), Дубай, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится 10-я встреча Медведева с канадцем Оже-Альяссимом?

Даниил Медведев успешно продвигается по сетке «пятисотника» в Дубае. Россиянин уже добрался до 1/2 финала, где сразится с первым номером посева канадцем Оже-Альяссимом. Теннисисты ранее встречались девять раз. Первые семь встреч остались за Медведевым, однако затем дважды победил Феликс — в третьем круге Олимпиады-2024 и в 1/4 финала Дохи. Победитель нового матча поборется за титул либо с Андреем Рублёвым, либо победителем в паре Якуб Меншик — Таллон Грикспор.

🏒 16:30: «Авангард» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто выйдет победителем в битве лидеров Востока?

Оба лидера Востока в последнее время далеки от пика. «Авангард» много пропускает, победы даются с трудом, а поражения получаются крупными. «Металлургу» тоже каждое очко даётся нелегко, постоянно приходится вытаскивать матчи в концовке, с переменным успехом. Кто из грандов найдёт силы и эмоции на личную встречу?

В прошлом матче «Магнитка» лишилась звезды до конца сезона: «До конца сезона потеряли ключевого хоккеиста». Разин — о тяжести травмы Силантьева

⚽️ 17:00: «Факел» — «Урал», Первая лига, 22-й тур

Интрига: улетит ли «Факел» от «Урала» на 10 очков после матча лидеров?

Не знаем имени сценариста этого сезона в Первой лиге, но он хорош! Сезон возобновится матчем лучших команд – такое мы наблюдаем нечасто. При этом сейчас у «Факела», который расположился на первом месте, на семь очков больше, чем у «Урала». Так что мы либо распрощаемся с интригой в борьбе за победу в Первой лиге (да, возможно, так рано), либо она оживёт. Топовое возвращение «Лучшей лиги мира»!

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервёт ли «Ак Барс» серию поражений?

У казанской команды два поражения подряд – вроде бы ничего страшного, но показательнее то, какими именно они получились. С «Торпедо» казанцы упустили преимущество в две шайбы, с «Ладой» (второй с конца командой в лиге) – отдали игру, ведя 3:0. Станет ли это щелчком по носу перед встречей с «Автомобилистом», который в последнее время редко пропускает больше одной шайбы?

🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», Суперлига, женщины, 25-й тур

Интрига: способна ли «Ленинградка» замахнуться на лидера?

Горячая схватка с московским клубом уже позади, и «Ленинградка» готова к новому вызову – встрече с лидером чемпионата казанским «Динамо-Ак Барс». Да, команду Александра Кашина пока лихорадит, и она занимает лишь пятое место в турнирной таблице. Однако в прошлом туре жёлто-чёрные доказали, что их рано списывать со счетов. Победа в матче с московским «Динамо» позволила «пчёлкам» сбросить оковы. Хотя казанские волейболистки по-прежнему доминируют в чемпионате, но «Ленинградка» готова вернуть себе статус фаворита.

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Балтика», РПЛ, 19-й тур

Интрига: остановит ли Талалаев новичков «Зенита» в первом в 2026 году матче РПЛ?

Первая лига – это для разогрева. РПЛ тоже возвращается сегодня! И сразу – матчем тура! Это если смотреть на турнирную таблицу: вторая команда лиги играет с пятой. На все интриги пальцев одной руки точно не хватит: тут и возможный дебют Джона Джона, и игра Дивеева в защите, и первый матч Дурана… Да и «Балтика» после зимнего перерыва – загадка. В общем, идеальная для рестарта сезона вывеска. Пропускать нельзя!

🏒 19:30: «Северсталь» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: одержит ли «Торпедо» первую победу в матчах с «Северсталью» в сезоне?

На Западе первая восьмёрка выглядит однозначной, осталось только распределить итоговые места. «Северсталь» на данный момент занимает третью строчку, нижегородцы идут четвёртыми, уступая ей шесть очков, однако у них матч в запасе. Догнать череповчан возможность ещё есть, но по этому сезону «Северсталь» пока что доминирует в очных встречах, забрав три матча из трёх.

Другого конкурента на Западе «Торпедо» обыграть не смогло: Главный тренер «Торпедо» Исаков высказался о поражении от минского «Динамо»

⚽️ 23:00: «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла», АПЛ, 28-й тур

Интрига: останется ли Эмери в топ-3 АПЛ?

«Виллу» колбасит – потеряла очки с «Лидсом», до этого проиграла в Кубке «Ньюкаслу», а ещё в феврале были поражение в матче с «Брентфордом» и ничья с «Борнмутом». Эмери долго держался рядом с «Арсеналом» и «Сити», однако теперь лидеры ушли в отрыв. Оставаться в тройке как можно дольше, а главное не вылететь из топ-5 – вот задачи для «Астон Виллы» до конца сезона. И аутсайдера для этого надо обыгрывать даже в гостях. Хотя «Вулверхэмптон» после смены тренера отнял дома очки у «Арсенала»! В общем, будет сложно.