«Реал» сыграет с «Сити», а «ПСЖ» – с «Барсой»? Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов! LIVE

Сегодня, 27 февраля, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого события. Сама церемония начнётся в 14:00 мск.
На данной стадии команды, вышедшие в плей-офф напрямую, встретятся с победителями стыков. Вот как выглядят возможные пары до жеребьёвки:
- «ПСЖ» — «Барселона»/«Челси»;
- «Галатасарай» — «Ливерпуль»/«Тоттенхэм»;
- «Реал» — «Спортинг»/«Манчестер Сити»;
- «Аталанта» — «Арсенал»/«Бавария»;
- «Ньюкасл» — «Челси»/«Барселона»;
- «Атлетико» — «Тоттенхэм»/«Ливерпуль»;
- «Будё-Глимт» — «Манчестер Сити»/«Спортинг»;
- «Байер» — «Бавария»/«Арсенал».
Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 и 17-18 марта 2026 года. Финал состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 30 мая 2026 года.