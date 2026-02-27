«Реал» сыграет с «Сити», а «ПСЖ» – с «Барсой»? Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 27 февраля, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого события. Сама церемония начнётся в 14:00 мск.

На данной стадии команды, вышедшие в плей-офф напрямую, встретятся с победителями стыков. Вот как выглядят возможные пары до жеребьёвки:

«ПСЖ» — «Барселона»/«Челси»;

«Галатасарай» — «Ливерпуль»/«Тоттенхэм»;

«Реал» — «Спортинг»/«Манчестер Сити»;

«Аталанта» — «Арсенал»/«Бавария»;

«Ньюкасл» — «Челси»/«Барселона»;

«Атлетико» — «Тоттенхэм»/«Ливерпуль»;

«Будё-Глимт» — «Манчестер Сити»/«Спортинг»;

«Байер» — «Бавария»/«Арсенал».

Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 и 17-18 марта 2026 года. Финал состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 30 мая 2026 года.