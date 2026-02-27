Масштабное превью Первой лиги. Трансферы, изменения за зиму, фавориты и прогноз на сезон

Сегодня, 27 февраля «Урал» и «Факел» открывают вторую часть сезона Лиги Pari. Зимний перерыв все провели в разном режиме интенсивности. Кто-то пересобрал половину состава, кто-то поменял тренеров, а кто-то просто «Нефтехимик» (в Нижнекамске всё спокойно). Авторы «Чемпионата» рассказывают, как поменялись команды Первой лиги за эти три месяца.
- «Факел» – новые легионеры и уверенный заход на чемпионство
- «Урал» – Василий Березуцкий в роли тренера, «загадочные» сборы
- «Родина» – новички Сиссоко и Арсе, блогер на контракте
- «Спартак» Кострома – купил Амура Калмыкова и вратаря-плеймейкера из Аргентины
- «КАМАЗ» – потерял кучу лидеров, но Хазов обязательно что-нибудь придумает
- «Челябинск» – подписал Гонгадзе, будет биться за стыки
- «Ротор» – Парфёнову привезли игроков, Волгоград хочет в РПЛ
- «СКА-Хабаровск» – потерял лучшего бомбардира, но вернул Кожемякина
- «Нефтехимик» – самая спокойная команда зимнего перерыва
- «Арсенал» Тула – скандал с Рейесом, продажа Калмыкова, возвращение Гулиева
- «Шинник» – взял Галояна, но потерял Куля
- «Черноморец» – минус три лидера, туманные перспективы
- «Енисей» – новый проект Ташуева, игроки с «жиром»
- «Волга» Ульяновск – отличные трансферы, но много травм
- «Торпедо» – самая масштабная закупка в зимнее окно, взяло Берковского и Гоцука
- «Уфа» – играть некому, Агапова задержали
- «Сокол» – верит в чудесное спасение во второй раз подряд
- «Чайка» – талантливая молодёжь и вера в подъём с последнего места
«Факел» – новые легионеры и уверенный заход на чемпионство
Олег Василенко с командой на сборах
Фото: ФК «Факел»
Осенний чемпион всё самое главное сделал ещё в прошлом году. «Факел» набрал игроков под задачу как можно скорее вернуться в РПЛ и после 11 тура поменял тренера. Олег Василенко вернулся в Воронеж. Он быстро разбавил тоску имени Игоря Шалимова. Итог – 21 очко из 24 возможных, комфортные «+7» от «Урала».
На рынке «Факел» был не очень активен – состав и без того довольно раздутый. Но усиление всё равно впечатляет. На правый край обороны пришёл Дарко Тодорович из «Ахмата» (€ 300 тыс.). Впереди конкуренцию Белайди Пуси составит Аксель Ньяпи из «Лапи» – в этом сезоне на его счету 7+4 по системе «гол+пас» в 15 матчах чемпионата Косова. Цена вопроса – те же € 300 тыс.
Из заметных уходов выделим аренды Георгия Гонгадзе в «Челябинск» и Луки Багателии в «Волгу». Тут были проблемы с игровой практикой, поэтому «Факел» отпустил футболистов.
Команда Василенко провела зимние сборы в Турции – футболисты сполна ощутили «стабильность» местной погоды. Впрочем, это не помешало сыграть восемь матчей. Самыми статусными соперниками стали «Сочи» (2:2) и «Балтика» (0:1).
«Факел» оставил свою базовую схему с тремя центральными защитниками – у Василенко есть сильные исполнители в каждой линии плюс Тодорович и Гнапи добавят качества. Нет никаких сомнений, что «Факел» спокойно запрыгнет в РПЛ. Вопрос – с каким отрывом.
Прогноз – первое место
«Урал» – Василий Березуцкий в роли тренера, «загадочные» сборы
Василий Березуцкий
Фото: ФК «Урал»
«Урал» тоже оформил всего два трансфера. И они были вынужденными. Арендованный у «Крыльев» Дмитрий Иванисеня заменил травмированного опорника Лео Кордейро. Егор Богомольский из «Зири» – подстраховка после ухода Максима Воронова в ЦСКА. «Урал», кстати, отлично заработал – по данным Transfermarkt, продажа 18-летнего форварда принесла € 3 млн. По нашей информации, итоговая сумма ближе к € 5 млн.
Команда из Екатеринбурга выехала в ОАЭ – там была нормальная погода, в отличие от Турции, которую залило дождями. Ещё один момент – аура «таинственности» вокруг «Урала». Минимум информации и суеты.
«Урал» играл с крепкими соперниками. В том числе с московским «Локомотивом» – уступил 2:3, но по качеству игры выглядел хорошо. «Урал» не рассыпался и держал игру в своём ритме даже под давлением. Футбол Василия Березуцкого пока выглядит сдержанным и аккуратным. Оценивать сборы сложно – всё будет видно весной. Однако уже можно сказать, что Березуцкий на бровке раскрывается как лидер и харизматик.
Вряд ли «Урал» дотянется до «Факела» – уж слишком серьёзной выглядит потеря Кордейро плюс очная встреча в Воронеже может отбросить команду ещё дальше. Но ресурсов хватит для удержания второй строчки.
Прогноз – второе место
«Родина» – новички Сиссоко и Арсе, блогер на контракте
Хуан Диас
Фото: ФК «Родина»
Зимние сборы «Родины» оставили больше вопросов, чем ответов – и по результатам, и по самой игре. Формально команда Хуана Диаса работала на износ: 10 контрольных матчей. При этом показала худшие результаты среди команд Первой лиги на сборах — всего две победы, а также четыре ничьих и четыре поражения.
Обыграла «Ростов» (1:0), скатала бодрую ничью с «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого (1:1), но дальше — поражения в матчах с «Енисеем» (1:3), костромским «Спартаком» (0:2) и «Сочи» (2:3). «Челябинску» уступили 0:1, с «Черноморцем» закончили 0:0.
Тяжёлые сборы. И теперь вопрос – это «Родина» так долго вкатывается в весну или же действительно есть игровые проблемы? Осенью механизм Диаса барахлил – «Родина» не выпала из топ-4 только благодаря конкурентам, которые теряли очки.
Зато зимняя трансферная кампания выглядит интересно. В «Родину» пришли Керфала Сиссоко из финского «Яро» (центрфорвард), Теодоро Арсе из «Хенераль Кабальеро ЖЛМ» (левый вингер), а также Солтмурад Бакаев из «Акрона» (правый вингер). Из «КАМАЗа» вернули Георгия Юдинцева (правый защитник).
Хуан Диас на протяжении всех сборов крутил сочетания, искал баланс, но по какой схеме «Родина» начнёт весну – загадка. В первой части сезона были 4-3-3, 4-1-4-1 и даже 4-4-2. Потенциал атакующей группы тянет на итоговое место в топ-4, однако всё зависит от идей по взлому низких блоков. В быстром футболе московская команда – короли. Правда, его в Первой лиге не так много.
А ещё «Родина» едва ли не громче всех зажигала в соцсетях. Например, контракт с клубом официально подписал Артём Польшаков (в узких кругах известен как АртПо), блогер-миллионик и звезда медиафутбола.
Прогноз – третье место
«Спартак» Кострома – купил Амура Калмыкова и вратаря-плеймейкера из Аргентины
Игроки «Спартака»
Фото: ФК «Спартак Кострома»
Авторы главной сенсации Первой лиги отправились в Турцию раньше всех. Там и встречали 2026 год. «Спартак» победил в пяти матчах из девяти – тут сразу выделим товарняки с «Родиной» (2:0), «Нефтчи» (4:2) и «Уфой» (2:0).
Кострома пошумела на трансферном рынке. Сразу семь новичков – почти все под основу. «Спартак» заплатил € 150 тыс. за Амура Калмыкова из тульского «Арсенала» (8+3 в первой части сезона) – это железный и проверенный вариант на место «девятки».
Из «КАМАЗа» пришёл Давид Хубаев. Через гениальную многоходовку в Костроме оказался Георгий Уридия – старший брат Мераби из «Факела» выкупил его контракт у ульяновской «Волги». Вместо Артура Гарибяна, который вернулся в «Родину», взяли Александра Чупаёва из «Торпедо» (подойдёт на роль «лимитчика»).
Впервые в своей истории «Спартак» подписал иностранцев. Приехали аргентинец Даниэль Саппа (вратарь), босниец Фарук Гогич (центральный полузащитник) и сербский вингер Джордже Пантелич (правый вингер). Последний круто проявил себя на сборах – через него строились многие атаки.
Но ещё больше удивил Саппа. Новый вратарь «Спартака» продемонстрировал своё умение вводить мяч в игру – отдал голевую на Максима Чиканчи в матче с «Родиной», бросал руками на чужую половину поля. Так что в Первой лиге теперь есть ещё один вратарь-плеймейкер (в дополнение к Ростиславу Солдатенко).
Из потерь, помимо Гарибяна, отметим Александра Саплинова – бывший игрок «Ростова» конфликтовал с тренерским штабом и партнёрами. Ушёл в «Волгу».
Трансферы мощные, однако всё-таки «Спартаку» весной будет сложно. Осенью вылезли проблемы с креативом у чужих ворот плюс соперники адаптировались под силовой стиль команды. На одной физике до топ-4 не доехать. Ну и домашняя арена всё ещё строится – «Спартак» сейчас временно сменил прописку на «Арену Химки».
Прогноз – пятое место
«КАМАЗ» – потерял кучу лидеров, но Хазов обязательно что-нибудь придумает
Антон Хазов и футболисты «КАМАЗа»
Фото: ФК «КАМАЗ»
«КАМАЗ» не развалился после ухода Ильдара Ахметзянова и был хорош даже на сборах. Команда Антона Хазова стала неформальным «чемпионом межсезонья»: шесть контрольных матчей – ни одного поражения, пять побед и одна ничья. Особенно мощной получилась встреча с «Челябинском» – вынос со счётом 7:2. Но тут сразу оговорка – команды играли три тайма по 40 минут. А вот победа в матче с «Крыльями» (1:0) досталась досрочно благодаря легенде «Легии».
А ведь «КАМАЗ» зимой потерял целую группу футболистов стартового состава. Ушли Руслан Апеков, Ренат Голыбин, Давид Хубаев, Даниил Моторин и Юдинцев. Из дополнительных неприятностей – травма Давида Караева, который только на днях вернулся к тренировкам.
Дыры пришлось затыкать молодыми игроками и опытным Андреем Семёновым из «Ротора». Впрочем, Набережные Челны – магическое место, где футболисты обретают особую силу. Новичков нашли в «Спартаке» (Максим Лайкин и Антон Рощин) и в «Оренбурге» (Владислав Давыдов, Ацамас Ревазов и Вячеслав Коробов).
Важно, что «КАМАЗ» сохраняет прежнюю структуру – быстрая работа с мячом, эффективный прессинг, понятные роли. Впрочем, потери довольно серьёзные (пусть продажи и принесли клубу € 110 тыс.). Да и сами челнинцы не стремятся в РПЛ. Есть ограничения по бюджетам и инфраструктуре. Поэтому футболисты будут весело биться за своё имя.
Прогноз – седьмое место
«Челябинск» – подписал Гонгадзе, будет биться за стыки
Роман Пилипчук и футболисты «Челябинска»
Фото: ФК «Челябинск»
Зимний перерыв для «Челябинска» начался с разговоров о борьбе за выход в РПЛ. Клуб продолжает планомерную работу по усилению состава, поэтому за проектом надо следить.
В контрольных матчах «Челябинск» в целом выглядел уверенно, если вынести за скобки 2:7 в матче с «КАМАЗом». Были качественные выступления: победы во встречах с «Пари НН» (1:0), «Согдианой» (1:0) и «Родиной» (1:0).
По составу изменения точечные, но статусные. Справа в обороне появился Алексей Бердников из «Арсенала». Слева – Игорь Русяев из «Чертаново» (будет дублёром Яна Гудкова). Из «Торпедо» пришёл Руслан Байтуков. Вратарскую линию усилил Даниил Голиков, ранее выступавший в системе «Краснодара». Самым главным новичком стал центрфорвард Георгий Гонгадзе, арендованный у «Факела». Его рассматривают как прямую замену Матвею Урванцеву, ушедшему в «Пари НН» за сумму около 70 млн рублей. Для клуба уровня Первой лиги это действительно громкая и показательная история.
Роман Пилипчук на сборах экспериментировал с тактикой. Базовой по-прежнему остаётся схема с четвёркой защитников, однако «Челябинск» пробовал сочетания с тройкой ЦЗ.
Атакующая группа с Гонгадзе и Рамазаном Гаджимурадовым выглядит многообещающе. «Челябинск» поборется за стыки – даже если не получится с топ-4, будет задел на будущее.
Прогноз – шестое место
«Ротор» – Парфёнову привезли игроков, Волгоград хочет в РПЛ
Игроки ФК «Ротор»
Фото: ФК «Ротор»
«Ротор» сделал выводы из первой части сезона и с ноги влетел на трансферный рынок. Дмитрию Парфёнову, который сменил Дениса Бояринцева на посту главного тренера, подвезли целую пачку крепких игроков.
Илья Родионов и Саид Алиев тащили в этом сезоне «Черноморец» Вадима Евсеева. Центрхав Александр Трошечкин (на его счету 131 матч в РПЛ) уже играл у Парфёнова в «Тосно». Егор Данилкин из «Торпедо» усилил центр обороны. Арендованный у «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев в сезоне-2023/2024 выходил в РПЛ с «Акроном». Ну и на сладкое подвезли хорватского фулбека Томислава Дадича.
На сборах в Турции «Ротор» катком проехался по «Черноморцу» (5:0), однако проиграл «Енисею» (1:2) и «Волге» (1:3). Не покидало ощущение, что тренерский штаб жёстко загрузил игроков физикой. Проверим эту догадку только в марте.
Ключевое преимущество Парфёнова – опыт выхода в РПЛ. Возможно, новый тренер не сделает «Ротор» ярче (о чём мечтают почти все болельщики из Волгограда). Но у Парфёнова есть понимание, как двигаться по дистанции сезона. Тем более он уже получил поддержку от руководства в виде трансферов.
В первой части чемпионата лучшим игроком «Ротора» был вратарь Никита Чагров. С одной стороны, это показатель его высокого класса. С другой – вопрос к остальным линиям. Если Парфёнов починит баланс, то «Ротор» вернётся в борьбу за стыки.
Прогноз – четвёртое место
«СКА-Хабаровск» – потерял лучшего бомбардира, но вернул Кожемякина
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Фото: ФК «СКА-Хабаровск»
Довольно спокойный перерыв от дальневосточников. Взяли двух интересных игроков, которые засветились на уровне LEON-Второй лиги (Андрей Путилов из «Иркутска» и Вадим Вшивков из «Балтики-2»). Оба – атакующие футболисты.
В Хабаровск вернулся Олег Кожемякин – он не пригодился «Торпедо», однако по меркам Первой лиги 30-летний центрдеф всё ещё хорош. Напомним, в сезоне-2023/2024 он забил шесть голов в 31 матче, а в прошлом году помог «Сочи» в стыковых матчах (отдал две голевые).
При этом у команды Алексея Поддубского наметилась дыра впереди. Дмитрий Цыпченко ярко проявил себя в первой части сезона (5+1 в 12 матчах) и уехал в «Торпедо» за € 110 тыс. В том же направлении проследовал опорник Садыг Багиев (€ 150 тыс.). И если Багиева как-то можно заменить, то потеря Цыпченко выглядит слишком серьёзной.
Команда провела сборы в Турции. Сыграла пять матчей – выделим победы в играх с костромским «Спартаком» (3:1) и «Велесом» (3:2). Главная задача на весну – починить «домашний фактор». По каким-то причинам «СКА-Хабаровск» постоянно терял очки на своём стадионе. В целом команда выглядит крепким середняком, который и за РПЛ не зацепится, и за выживание бороться не будет.
Прогноз – девятое место
«Нефтехимик» – самая спокойная команда зимнего перерыва
Кирилл Новиков
Фото: ФК «Нефтехимик»
Зимой самая спокойная команда Первой лиги в таком же безмятежном стиле подписала трёх молодых игроков (Платона Платонова, Дениса Титова и Алекси Гвенетадзе). Никто из ключевых футболистов не ушёл.
«Нефтехимик» даже не стал уезжать из России. Все сборы прошли в Сочи. Здесь команда Кирилла Новикова добилась единственной победы в матче с кировским «Динамо» (6:2). Все остальные матчи (их было пять) завершились либо вничью, либо поражениями.
Весной перед зрителями будет всё тот же «Нефтехимик» – кусачий и прагматичный. Главный успех – Новиков сохранил весь основной состав. Хотя очевидно, что к Давиду Кокоеву и Андрей Никитину сейчас есть устойчивый интерес.
Прогноз – 10-е место
«Арсенал» Тула – скандал с Рейесом, продажа Калмыкова, возвращение Гулиева
Дмитрий Гунько
Фото: ФК «Арсенал» Тула
Болельщиков тульской команды нечем порадовать – зимой были только плохие новости. 2026 год начался с того, что Эдарлин Рейес не вернулся из отпуска. Казалось, доминиканец с шикарной статистикой (3+5 в 15 матчах) покинет «Арсенал», но с ним всё-таки удалось договориться – на сборах Рейес даже забил «Чайке» (4:2).
Но это лишь верхушка айсберга. Что с трансферами? Понятно, почему «Арсенал» расстался с Урошем Джурановичем, Ильёй Москаленчиком и Дмитрием Сергеевым – они мало играли. Но также Тулу покинули Калмыков, Бердников, Трошечкин, Тигран Аванесян и Данил Липовой – вся пятеро были в топ-15 по игровому времени.
Дмитрия Гунько не оставили без подкрепления. Но не факт, что «Арсенал» качественно компенсирует потери. Из «Оренбурга» приехали нападающий Иван Игнатьев (давно сдулся) и крайний защитник Станислав Олейник. Из Азербайджана вернулся Аяз Гулиев. Также «Арсенал» подписал контракт с Даниилом Плотниковым – в прошлом сезоне он зажёг в дзержинском «Химике» и зимой поехал на сборы с «Балтикой».
Проблемная зона – атака. Кто будет забивать в отсутствие Калмыкова? Либо Игнатьев, либо Максим Максимов. Кстати, есть вариант, что играть будут оба – в контрольных матчах Гунько пробовал схему 4-4-2 с парой нападающих.
Важный момент – на подготовке «Арсенала» сильно сказалась плохая погода. Сразу несколько матчей пришлось отменить из-за дождей. Туляки сыграли в Турции всего шесть встреч: победили «Волгарь» (5:3), «Чайку» (4:2) и казахстанский «Атырау» (3:1). Проиграли узбекскому «Насафу» (0:1), махачкалинскому «Динамо» (0:4) и «Родине-2» (1:4).
Наконец, ещё одна беда – качество поля в Туле. Уже известно, что матч Кубка России с «Локомотивом» (5 марта) «Арсенал» проведёт на стадионе в Химках. Первую домашку с «Волгой» (9 марта), скорее всего, придётся играть там же.
Прогноз – 13-е место
«Шинник» – взял Галояна, но потерял Куля
Артём Булойчик
Фото: ФК «Шинник»
Ярославская команда отправилась в Турцию, где показала хорошие результаты – шесть побед в восьми матчах. Правда, есть вопросы по уровню соперников. «Дордой» (4:0), «Каспий» (3:1), «Сурхан» (2:0), «Кыргызалтын» (1:0), «Улытау» (1:0) и «Кайсар» (1:0) – это, конечно, звучит круто и местами даже страшно. Но вот «Текстильщику» команда Артёма Булойчика уступила – 0:2.
Зато у «Шинника» теперь есть Артур Галоян, которого взяли в аренду у «Торпедо». Очевидное усиление для атакующей группы – в своё время полузащитник выбивал двузначные цифры результативности за «Велес» и «Аланию» в Первой лиге.
Правда, за универсальным Русланом Кулем пришёл «Оренбург» и лично Ахметзянов, работавший с 25-летним игроком в «КАМАЗе». «Шинник» очень неожиданно заработал € 33 тыс.
Судя по всему, Булойчика устраивает нынешний состав – ждём убойных стандартов и голов от Даниила Корнюшина.
Прогноз – 11-е место
«Черноморец» – минус три лидера, туманные перспективы
Игроки ФК «Черноморец»
Фото: ФК «Черноморец»
Летом 2025-го «Черноморец» разбежался и свалился в зону вылета. Но потом пришёл Вадим Евсеев и навёл порядок. Листочек с результатами «Черноморца» настолько впечатлил Россию, что тренера сразу же позвали в махачкалинское «Динамо».
«Черноморец» долго искал нового специалиста и выбрал Дениса Попова (легенда не только ЦСКА, но и новороссийского футбола). Как главный тренер он дебютировал в «Уфе», а в прошлом году довольно скромно вёл «Муром» – всего две победы в 15 матчах.
В зимнее окно «Черноморец» растерял своих лидеров. Лучший бомбардир команды Алиев и атакующий полузащитник Родионов уехали в «Ротор». «Зенит» отозвал из аренды защитника Илью Кирша и перекинул его в «Пари НН». Остался лишь Илья Жигулёв – ключевой полузащитник и «мозг» команды.
Так что Попову придётся всё строить заново. На подмогу приехали опытный центрдеф Кирилл Суслов и центральный полузащитник Игорь Коновалов – оба с опытом игры в РПЛ.
В Турции команда Попова не одержала ни одной победы. Проиграла «Ротору» (0:5), казахстанскому «Каспию» (1:2), «Чайке» (0:3) и «Волгарю» (0:1) и сыграла вничью с «Родиной» (0:0). Не хватает отлаженных взаимодействий в центре поля между Коноваловым и защитниками, а также более качественных действий в атаке, где основным нападающим пока видится опытный Илья Кухарчук. Кажется, спасти «Черноморец» от очередного завала может только внезапно раскрывшийся тандем арендованных 20-летних нападающих Даниил Анциперов («Оренбург-2») – Александр Хубулов («Динамо-2»).
Не забываем, что у «Черноморца» сейчас не всё хорошо с деньгами. Новороссийцы идут без долгов, но финансово все равно ограничены.
Прогноз – 15-е место
«Енисей» – новый проект Ташуева, игроки с «жиром»
Сергей Ташуев
Фото: ФК «Енисей»
Самое главное в «Енисее» – размен Андрея Тихонова на Сергея Ташуева. Под это дело клуб устроил грандиозный штурм трансферного рынка. «Енисей» выкупил Астемира Хашкулова у «Твери» за € 50 тыс. Без шуток – 20-летний форвард хорошо показал себя в первой части сезона (забил три мяча в 13 матчах).
Родион Печура из «Кубани» и Никита Шершов из «Акрона-2» – это уже для фанатов Второй лиги. Хотя Печура как раз может выстрелить – техничный молодой атакующий полузащитник с крепким потенциалом (играет за молодёжную сборную Беларуси). Также в Красноярск вернулся Азер Алиев – на счету универсального азербайджанца 7+21 по системе «гол+пас» в 97 матчах за «Енисей» (воспитанник местного футбола).
На сборах в Турции «Енисей» провёл 10 матчей – четыре победы, две ничьих, четыре поражения. Начинали с соперников вроде «Насафа» (6:1) и «Чайки» (0:3). Потом подняли уровень сложности – «Пари НН» (0:0), «Родина» (3:1), «Ротор» (2:1), «Динамо» Махачкала (0:0).
Ташуев рассказал, что некоторые молодые игроки «Енисея» вернулись из отпуска с жиром, и оценил перестройку команды под свой стиль примерно на 60%. «Есть ребята, – рассказал тренер для официального сайта ФНЛ. – Я когда команду просматривал, мне показалось, что какой-то усреднённый состав. Такой, без ярких личностей. Но я всегда говорю, что надо пощупать самому. Сейчас поработал, и оказалось, что картина совсем другая».
Осенью перед «Енисеем» маячила перспектива «борьбы» за Вторую лигу, однако Ташуев может удивить и поднять команду.
Прогноз – 12-е место
«Волга» Ульяновск – отличные трансферы, но много травм
Михаил Белов и футболисты «Волги»
Фото: ФК «Волга»
В первой части сезона скромная команда из Ульяновска играла авантюрно и интересно. Часто платила за это пропущенными голами, но от своего стиля отходила очень редко. Поэтому «Волга» и нравится нейтральным зрителям.
В зимнее окно ульяновцы точечно усилили отдельные позиции. Приехали вратарь «Торпедо» Егор Бабурин, центральный защитник «Серик Беледиеспор» Дмитрий Тихий, атакующий хавбек костромского «Спартака» Саплинов и арендованный у «Факела» вингер Багателия. Для команды, которая борется за выживание – это очень крутое пополнение.
Впрочем, есть и плохие новости. По «Волге» сильно ударили травмы. Арендованный у «Краснодара» Михаил Умников переместился из центра поля на край обороны из-за травмы Константина Ковалёва. Руслан Шагиахметов (главный мотор в центре поля) уже третий месяц лечится после защемления нерва. Часть сборов из-за травмы пропустил Данил Новиков. В этих условиях тренерский штаб даже рассматривает Саплинова в качестве «восьмёрки».
Ключевая проблема «Волги» – слабая реализация моментов. Новых нападающих не подвезли, зато в тренерский штаб вошёл легендарный Эльдар Низамутдинов, который забивал в Первой лиге даже в 41 год.
Прогноз – 14-е место
«Торпедо» – самая масштабная закупка в зимнее окно, взяло Берковского и Гоцука
Олег Кононов (справа)
Фото: ФК «Торпедо»
2025 год превратился для фанатов московского клуба в страшный сон. Изгнание из РПЛ, уголовное дело для руководителей, падение в подвал Первой лиги. А ещё – тренерская чехарда и двойной Олег Кононов.
В конце первой части сезона «Торпедо» героически выбралось из зоны вылета. Можно воспринимать это как начало подъёма. Тем более клуб продолжает реконструкцию стадиона. Да и деньги есть – в зимнее окно «Торпедо» потратило на новичков € 501 тыс. Солидная сумма для Первой лиги, особенно для зимнего перерыва.
Пришли Руслан Апеков, Садыг Багиев, Дмитрий Цыпченко, Дмитрий Калайда, Алексей Колтаков, Арсен Ревазов, Константин Савичев, Даниил Уткин и Николай Ищенко. Отдельно отметим бывших бойцов Сергея Юрана, которые помогали ему в «Серик Беледиеспор» – в Россию вернулись Кирилл Гоцук (абсолютная легенда Первой лиги, центрдеф-бомбардир) и Илья Берковский.
Параллельно «Торпедо» устроило чистку состава – суммарно москвичи избавились от 11 игроков, которые не проходили состав. Потеряли ещё и Кирилла Данилина – его обратно забрал «Акрон».
Команда Кононова сыграла в Турции всего пять матчей. Четыре из них стали победными – повержены «Волга» (2:1), «Пари НН» (4:2), «Кыргызалтын» (2:1) и «Лит Энерджи» (5:0). Единственное поражение – во встрече с «Крыльями» (1:2).
На сборах Кононов экспериментировал с тройкой центральных защитников – даже использовал Берковского на позиции правого латераля. Скорее всего, весной «Торпедо» наконец-то попрёт вверх – зимой было время выдохнуть и перезагрузиться. Состав здесь точно один из самых сильных в лиге. Но стыки уже далеко – будет прицел под следующий сезон.
Прогноз – восьмое место
«Уфа» – играть некому, Агапова задержали
Омари Тетрадзе
Фото: ФК «Уфа»
Перед Омари Тетрадзе стоит сложнейшая задача – спасти команду от вылета с минимумом возможностей. В прошлом сезоне «Уфе» удался такой трюк. Что будет сейчас?
«Уфа» вернула Владислава Камилова из «Оренбурга» и подписала Магомеда Якуева из «Ахмата». Также приехали Липовой из тульского «Арсенала» и Артём Иванов из «Сибири». Увы. но это только видимость серьёзного усиления.
Самым громким новичком стал арендованный у ЦСКА центрдеф Илья Агапов. Однако глубина состава в обороне остаётся минимальной. Есть Денис Кутин и Иван Хомуха. Всё остальное – альтернативные и вынужденные варианты типа Константина Троянова. Да и Агапов заработал удаление в первом же контрольном матче. После чего решил бахнуть по полной.
В контрольных матчах в Турции уфимцы выступали нестабильно. Обыграли «Ахмат» (2:1), чудом спаслись от поражения в матче с «Родиной» (2:2), побеждали казахстанские «Актобе» (4:1) и «Каспий» (1:0). В конце сборов травму получил основной нападающий Дилан Ортис, который пропустит три недели.
Может, «Уфе» поможет Иван Ломаев, который внезапно объявился в Башкортостане после ухода из «Сочи»? Для начала ему надо выбить из старта легендарного Александра Беленова. Глобально «Уфа» выглядит одним из главных претендентов на вылет.
Прогноз – 17-е место
«Сокол» – верит в чудесное спасение во второй раз подряд
Младен Кашчелан
Фото: ФК «Сокол»
«Сокол» снова сражается за выживание. В прошлом сезоне Младен Кашчелан «сохранил» Саратов в Первой лиге. Команда по спортивному принципу вылетела в «Золото» LEON-Второй лиги, однако остались благодаря исчезновению «Химок».
На рынке «Сокол» работал по остаточному принципу – финансовые возможности тут не очень большие. Среди новичков есть даже футболисты с опытом РПЛ – например, левый защитник Николай Поярков и правый полузащитник Дмитрий Сасин. Саратовцы удачно сработали по Батразу Гурциеву (он тащил «Сокол» весной 2025-го и потом закис в Хабаровске) и Михаилу Мальцеву из «Ротора», который был одним из лидеров саратовского клуба в сезоне-2023/2024.
«Я понимаю, что у нас были определённые проблемы в атакующих действиях. Особенно это касалось переходных фаз, когда мы хорошо отнимали мяч, но дальше не могли ничего придумать. Надеюсь, игроки, которые присоединятся к нам, смогут добавить вариативности и индивидуального мастерства нашей команде. В Первой лиге очень важны микроэпизоды, каждый футболист должен уметь хладнокровно обыграть, прострелить и использовать свой момент в игре. Поверьте, мы будем стараться исправить ситуацию».
«Сокол» провёл сборы на юге России. И зашифровал себя похлеще «Урала». Все контрольные матчи команды были закрытыми, а единственную трансляцию (матч с КДВ) – клуб заблаговременно подчистил.
Из интересного – «Сокол» победил сочинскую «Жемчужину» со счётом 16:0. Наверное, этот спарринг поможет саратовцам обрести победный дух.
Прогноз – 18-е место
«Чайка» – талантливая молодёжь и вера в подъём с последнего места
Дмитрий Комбаров в «Чайке»
Фото: ФК «Чайка»
А вот «Чайка» нацелилась на подъём. Банда Дмитрия Комбарова идёт на последнем месте, но подписала зимой группу качественных игроков. Арендованные Егор Гузиев («Спартак»), Александр Гапечкин («Родина») и Александр Никитенков («Челябинск») должны укрепить оборону самой пропускающей команды лиги (44 гола в 21 матче).
Опорник и капитан молодёжной сборной России Руслан Чобанов из «Краснодара» (его купили за € 170 тыс.) закроет центр поля. Вернулся Глеб Пополитов – вингера взяли в аренду у ЦСКА. В атаке должны помочь юные таланты Никита Посмашный и Виталий Дунай (оба приехали из «Сатурна» на постоянный контракт). Конкуренции добавят вратарь «Родины» Никита Павлов и нападающий «Салюта» Давид Гагуа.
Были и потери. Так, например, «Торпедо» взяло в аренду Ищенко.
На сборах в Турции «Чайка» хлопнула «Енисей» (3:0) и «Черноморец» (3:0), а также выдала шикарную перестрелку с «Крыльями Советов» (3:5) и тульским «Арсеналом» (2:4). Есть ощущение, что весной Дмитрий Комбаров будет играть чуть более осторожно в обороне с прицелом на быстрые контратаки. В конце первой части сезона такой стиль позволил зацепиться за очки с «Уфой» (1:1) и чуть не помог с тем же «Арсеналом» (0:1).
Немаловажный фактор – «Чайка» начнёт вторую часть сезона в Подольске, а не дома в Песчанокопском. С учётом того, что в Ростовскую область добраться сейчас нелегко – принимать здесь соперников южанам выгоднее. Однако президент клуба Андрей Чайка заявил, что в Подольске команда отыграет лишь два матча – со «СКА-Хабаровск» и «Соколом». В любом случае Комбаров со своими ребятами поборется. Но велик риск повторить сценарий прошлогодней «Тюмени» – весенний подъём из пепла и драматичный вылет из-за собственных ошибок.
Прогноз – 16-е место