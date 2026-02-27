Масштабное превью Первой лиги. Трансферы, изменения за зиму, фавориты и прогноз на сезон

Культовый чемпионат выходит из спячки. «Факел» и «Урал» рвутся наверх, «Торпедо» нереально усилилось, «Спартак» – удивил! А что остальные?

Сегодня, 27 февраля «Урал» и «Факел» открывают вторую часть сезона Лиги Pari. Зимний перерыв все провели в разном режиме интенсивности. Кто-то пересобрал половину состава, кто-то поменял тренеров, а кто-то просто «Нефтехимик» (в Нижнекамске всё спокойно). Авторы «Чемпионата» рассказывают, как поменялись команды Первой лиги за эти три месяца.

«Факел» – новые легионеры и уверенный заход на чемпионство

Олег Василенко с командой на сборах Фото: ФК «Факел»

Осенний чемпион всё самое главное сделал ещё в прошлом году. «Факел» набрал игроков под задачу как можно скорее вернуться в РПЛ и после 11 тура поменял тренера. Олег Василенко вернулся в Воронеж. Он быстро разбавил тоску имени Игоря Шалимова. Итог – 21 очко из 24 возможных, комфортные «+7» от «Урала».

На рынке «Факел» был не очень активен – состав и без того довольно раздутый. Но усиление всё равно впечатляет. На правый край обороны пришёл Дарко Тодорович из «Ахмата» (€ 300 тыс.). Впереди конкуренцию Белайди Пуси составит Аксель Ньяпи из «Лапи» – в этом сезоне на его счету 7+4 по системе «гол+пас» в 15 матчах чемпионата Косова. Цена вопроса – те же € 300 тыс.

Из заметных уходов выделим аренды Георгия Гонгадзе в «Челябинск» и Луки Багателии в «Волгу». Тут были проблемы с игровой практикой, поэтому «Факел» отпустил футболистов.

Команда Василенко провела зимние сборы в Турции – футболисты сполна ощутили «стабильность» местной погоды. Впрочем, это не помешало сыграть восемь матчей. Самыми статусными соперниками стали «Сочи» (2:2) и «Балтика» (0:1).

«Факел» оставил свою базовую схему с тремя центральными защитниками – у Василенко есть сильные исполнители в каждой линии плюс Тодорович и Гнапи добавят качества. Нет никаких сомнений, что «Факел» спокойно запрыгнет в РПЛ . Вопрос – с каким отрывом.

Прогноз – первое место

«Урал» – Василий Березуцкий в роли тренера, «загадочные» сборы

Василий Березуцкий Фото: ФК «Урал»

«Урал» тоже оформил всего два трансфера. И они были вынужденными. Арендованный у «Крыльев» Дмитрий Иванисеня заменил травмированного опорника Лео Кордейро. Егор Богомольский из «Зири» – подстраховка после ухода Максима Воронова в ЦСКА. «Урал», кстати, отлично заработал – по данным Transfermarkt, продажа 18-летнего форварда принесла € 3 млн. По нашей информации, итоговая сумма ближе к € 5 млн.

Команда из Екатеринбурга выехала в ОАЭ – там была нормальная погода, в отличие от Турции, которую залило дождями. Ещё один момент – аура «таинственности» вокруг «Урала». Минимум информации и суеты.

«Урал» играл с крепкими соперниками. В том числе с московским «Локомотивом» – уступил 2:3, но по качеству игры выглядел хорошо. «Урал» не рассыпался и держал игру в своём ритме даже под давлением. Футбол Василия Березуцкого пока выглядит сдержанным и аккуратным. Оценивать сборы сложно – всё будет видно весной. Однако уже можно сказать, что Березуцкий на бровке раскрывается как лидер и харизматик .

Вряд ли «Урал» дотянется до «Факела» – уж слишком серьёзной выглядит потеря Кордейро плюс очная встреча в Воронеже может отбросить команду ещё дальше. Но ресурсов хватит для удержания второй строчки.

Прогноз – второе место

«Родина» – новички Сиссоко и Арсе, блогер на контракте

Хуан Диас Фото: ФК «Родина»

Зимние сборы «Родины» оставили больше вопросов, чем ответов – и по результатам, и по самой игре. Формально команда Хуана Диаса работала на износ: 10 контрольных матчей. При этом показала худшие результаты среди команд Первой лиги на сборах — всего две победы, а также четыре ничьих и четыре поражения.

Обыграла «Ростов» (1:0), скатала бодрую ничью с «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого (1:1), но дальше — поражения в матчах с «Енисеем» (1:3), костромским «Спартаком» (0:2) и «Сочи» (2:3). «Челябинску» уступили 0:1, с «Черноморцем» закончили 0:0.

Тяжёлые сборы. И теперь вопрос – это «Родина» так долго вкатывается в весну или же действительно есть игровые проблемы? Осенью механизм Диаса барахлил – «Родина» не выпала из топ-4 только благодаря конкурентам, которые теряли очки.

Зато зимняя трансферная кампания выглядит интересно. В «Родину» пришли Керфала Сиссоко из финского «Яро» (центрфорвард), Теодоро Арсе из «Хенераль Кабальеро ЖЛМ» (левый вингер), а также Солтмурад Бакаев из «Акрона» (правый вингер). Из «КАМАЗа» вернули Георгия Юдинцева (правый защитник) .

Хуан Диас на протяжении всех сборов крутил сочетания, искал баланс, но по какой схеме «Родина» начнёт весну – загадка. В первой части сезона были 4-3-3, 4-1-4-1 и даже 4-4-2. Потенциал атакующей группы тянет на итоговое место в топ-4, однако всё зависит от идей по взлому низких блоков. В быстром футболе московская команда – короли. Правда, его в Первой лиге не так много.

А ещё «Родина» едва ли не громче всех зажигала в соцсетях. Например, контракт с клубом официально подписал Артём Польшаков (в узких кругах известен как АртПо), блогер-миллионик и звезда медиафутбола.

Прогноз – третье место

«Спартак» Кострома – купил Амура Калмыкова и вратаря-плеймейкера из Аргентины

Игроки «Спартака» Фото: ФК «Спартак Кострома»

Авторы главной сенсации Первой лиги отправились в Турцию раньше всех. Там и встречали 2026 год. «Спартак» победил в пяти матчах из девяти – тут сразу выделим товарняки с «Родиной» (2:0), «Нефтчи» (4:2) и «Уфой» (2:0).

Кострома пошумела на трансферном рынке. Сразу семь новичков – почти все под основу . «Спартак» заплатил € 150 тыс. за Амура Калмыкова из тульского «Арсенала» (8+3 в первой части сезона) – это железный и проверенный вариант на место «девятки».

Из «КАМАЗа» пришёл Давид Хубаев. Через гениальную многоходовку в Костроме оказался Георгий Уридия – старший брат Мераби из «Факела» выкупил его контракт у ульяновской «Волги». Вместо Артура Гарибяна, который вернулся в «Родину», взяли Александра Чупаёва из «Торпедо» (подойдёт на роль «лимитчика»).

Впервые в своей истории «Спартак» подписал иностранцев. Приехали аргентинец Даниэль Саппа (вратарь), босниец Фарук Гогич (центральный полузащитник) и сербский вингер Джордже Пантелич (правый вингер). Последний круто проявил себя на сборах – через него строились многие атаки.

Но ещё больше удивил Саппа. Новый вратарь «Спартака» продемонстрировал своё умение вводить мяч в игру – отдал голевую на Максима Чиканчи в матче с «Родиной», бросал руками на чужую половину поля. Так что в Первой лиге теперь есть ещё один вратарь-плеймейкер (в дополнение к Ростиславу Солдатенко) .

Из потерь, помимо Гарибяна, отметим Александра Саплинова – бывший игрок «Ростова» конфликтовал с тренерским штабом и партнёрами. Ушёл в «Волгу».

Трансферы мощные, однако всё-таки «Спартаку» весной будет сложно. Осенью вылезли проблемы с креативом у чужих ворот плюс соперники адаптировались под силовой стиль команды. На одной физике до топ-4 не доехать. Ну и домашняя арена всё ещё строится – «Спартак» сейчас временно сменил прописку на «Арену Химки».

Прогноз – пятое место

«КАМАЗ» – потерял кучу лидеров, но Хазов обязательно что-нибудь придумает

Антон Хазов и футболисты «КАМАЗа» Фото: ФК «КАМАЗ»

«КАМАЗ» не развалился после ухода Ильдара Ахметзянова и был хорош даже на сборах. Команда Антона Хазова стала неформальным «чемпионом межсезонья»: шесть контрольных матчей – ни одного поражения, пять побед и одна ничья. Особенно мощной получилась встреча с «Челябинском» – вынос со счётом 7:2. Но тут сразу оговорка – команды играли три тайма по 40 минут. А вот победа в матче с «Крыльями» (1:0) досталась досрочно благодаря легенде «Легии».

А ведь «КАМАЗ» зимой потерял целую группу футболистов стартового состава . Ушли Руслан Апеков, Ренат Голыбин, Давид Хубаев, Даниил Моторин и Юдинцев. Из дополнительных неприятностей – травма Давида Караева, который только на днях вернулся к тренировкам.

Дыры пришлось затыкать молодыми игроками и опытным Андреем Семёновым из «Ротора». Впрочем, Набережные Челны – магическое место, где футболисты обретают особую силу. Новичков нашли в «Спартаке» (Максим Лайкин и Антон Рощин) и в «Оренбурге» (Владислав Давыдов, Ацамас Ревазов и Вячеслав Коробов).

Важно, что «КАМАЗ» сохраняет прежнюю структуру – быстрая работа с мячом, эффективный прессинг, понятные роли. Впрочем, потери довольно серьёзные (пусть продажи и принесли клубу € 110 тыс.). Да и сами челнинцы не стремятся в РПЛ. Есть ограничения по бюджетам и инфраструктуре. Поэтому футболисты будут весело биться за своё имя.

Прогноз – седьмое место

«Челябинск» – подписал Гонгадзе, будет биться за стыки

Роман Пилипчук и футболисты «Челябинска» Фото: ФК «Челябинск»

Зимний перерыв для «Челябинска» начался с разговоров о борьбе за выход в РПЛ. Клуб продолжает планомерную работу по усилению состава, поэтому за проектом надо следить.

В контрольных матчах «Челябинск» в целом выглядел уверенно, если вынести за скобки 2:7 в матче с «КАМАЗом». Были качественные выступления: победы во встречах с «Пари НН» (1:0), «Согдианой» (1:0) и «Родиной» (1:0).

По составу изменения точечные, но статусные. Справа в обороне появился Алексей Бердников из «Арсенала». Слева – Игорь Русяев из «Чертаново» (будет дублёром Яна Гудкова). Из «Торпедо» пришёл Руслан Байтуков. Вратарскую линию усилил Даниил Голиков, ранее выступавший в системе «Краснодара». Самым главным новичком стал центрфорвард Георгий Гонгадзе, арендованный у «Факела». Его рассматривают как прямую замену Матвею Урванцеву, ушедшему в «Пари НН» за сумму около 70 млн рублей. Для клуба уровня Первой лиги это действительно громкая и показательная история.

Роман Пилипчук на сборах экспериментировал с тактикой. Базовой по-прежнему остаётся схема с четвёркой защитников, однако «Челябинск» пробовал сочетания с тройкой ЦЗ.

Атакующая группа с Гонгадзе и Рамазаном Гаджимурадовым выглядит многообещающе. «Челябинск» поборется за стыки – даже если не получится с топ-4, будет задел на будущее.

Прогноз – шестое место

«Ротор» – Парфёнову привезли игроков, Волгоград хочет в РПЛ

Игроки ФК «Ротор» Фото: ФК «Ротор»

«Ротор» сделал выводы из первой части сезона и с ноги влетел на трансферный рынок. Дмитрию Парфёнову, который сменил Дениса Бояринцева на посту главного тренера, подвезли целую пачку крепких игроков.

Илья Родионов и Саид Алиев тащили в этом сезоне «Черноморец» Вадима Евсеева. Центрхав Александр Трошечкин (на его счету 131 матч в РПЛ) уже играл у Парфёнова в «Тосно». Егор Данилкин из «Торпедо» усилил центр обороны. Арендованный у «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев в сезоне-2023/2024 выходил в РПЛ с «Акроном». Ну и на сладкое подвезли хорватского фулбека Томислава Дадича.

На сборах в Турции «Ротор» катком проехался по «Черноморцу» (5:0), однако проиграл «Енисею» (1:2) и «Волге» (1:3). Не покидало ощущение, что тренерский штаб жёстко загрузил игроков физикой. Проверим эту догадку только в марте.

Ключевое преимущество Парфёнова – опыт выхода в РПЛ . Возможно, новый тренер не сделает «Ротор» ярче (о чём мечтают почти все болельщики из Волгограда). Но у Парфёнова есть понимание, как двигаться по дистанции сезона. Тем более он уже получил поддержку от руководства в виде трансферов.

В первой части чемпионата лучшим игроком «Ротора» был вратарь Никита Чагров. С одной стороны, это показатель его высокого класса. С другой – вопрос к остальным линиям. Если Парфёнов починит баланс, то «Ротор» вернётся в борьбу за стыки.

Прогноз – четвёртое место

«СКА-Хабаровск» – потерял лучшего бомбардира, но вернул Кожемякина

Игроки ФК «СКА-Хабаровск» Фото: ФК «СКА-Хабаровск»

Довольно спокойный перерыв от дальневосточников. Взяли двух интересных игроков, которые засветились на уровне LEON-Второй лиги (Андрей Путилов из «Иркутска» и Вадим Вшивков из «Балтики-2»). Оба – атакующие футболисты.

В Хабаровск вернулся Олег Кожемякин – он не пригодился «Торпедо», однако по меркам Первой лиги 30-летний центрдеф всё ещё хорош. Напомним, в сезоне-2023/2024 он забил шесть голов в 31 матче, а в прошлом году помог «Сочи» в стыковых матчах (отдал две голевые).

При этом у команды Алексея Поддубского наметилась дыра впереди. Дмитрий Цыпченко ярко проявил себя в первой части сезона (5+1 в 12 матчах) и уехал в «Торпедо» за € 110 тыс. В том же направлении проследовал опорник Садыг Багиев (€ 150 тыс.). И если Багиева как-то можно заменить, то потеря Цыпченко выглядит слишком серьёзной.

Команда провела сборы в Турции. Сыграла пять матчей – выделим победы в играх с костромским «Спартаком» (3:1) и «Велесом» (3:2). Главная задача на весну – починить «домашний фактор». По каким-то причинам «СКА-Хабаровск» постоянно терял очки на своём стадионе. В целом команда выглядит крепким середняком, который и за РПЛ не зацепится, и за выживание бороться не будет .

Прогноз – девятое место

«Нефтехимик» – самая спокойная команда зимнего перерыва

Кирилл Новиков Фото: ФК «Нефтехимик»

Зимой самая спокойная команда Первой лиги в таком же безмятежном стиле подписала трёх молодых игроков (Платона Платонова, Дениса Титова и Алекси Гвенетадзе). Никто из ключевых футболистов не ушёл.

«Нефтехимик» даже не стал уезжать из России. Все сборы прошли в Сочи. Здесь команда Кирилла Новикова добилась единственной победы в матче с кировским «Динамо» (6:2). Все остальные матчи (их было пять) завершились либо вничью, либо поражениями.

Весной перед зрителями будет всё тот же «Нефтехимик» – кусачий и прагматичный . Главный успех – Новиков сохранил весь основной состав. Хотя очевидно, что к Давиду Кокоеву и Андрей Никитину сейчас есть устойчивый интерес.

Прогноз – 10-е место

«Арсенал» Тула – скандал с Рейесом, продажа Калмыкова, возвращение Гулиева

Дмитрий Гунько Фото: ФК «Арсенал» Тула

Болельщиков тульской команды нечем порадовать – зимой были только плохие новости. 2026 год начался с того, что Эдарлин Рейес не вернулся из отпуска. Казалось, доминиканец с шикарной статистикой (3+5 в 15 матчах) покинет «Арсенал», но с ним всё-таки удалось договориться – на сборах Рейес даже забил «Чайке» (4:2).

Но это лишь верхушка айсберга. Что с трансферами? Понятно, почему «Арсенал» расстался с Урошем Джурановичем, Ильёй Москаленчиком и Дмитрием Сергеевым – они мало играли. Но также Тулу покинули Калмыков, Бердников, Трошечкин, Тигран Аванесян и Данил Липовой – вся пятеро были в топ-15 по игровому времени.

Дмитрия Гунько не оставили без подкрепления. Но не факт, что «Арсенал» качественно компенсирует потери. Из «Оренбурга» приехали нападающий Иван Игнатьев (давно сдулся) и крайний защитник Станислав Олейник. Из Азербайджана вернулся Аяз Гулиев. Также «Арсенал» подписал контракт с Даниилом Плотниковым – в прошлом сезоне он зажёг в дзержинском «Химике» и зимой поехал на сборы с «Балтикой».

Проблемная зона – атака. Кто будет забивать в отсутствие Калмыкова? Либо Игнатьев, либо Максим Максимов. Кстати, есть вариант, что играть будут оба – в контрольных матчах Гунько пробовал схему 4-4-2 с парой нападающих.

Важный момент – на подготовке «Арсенала» сильно сказалась плохая погода. Сразу несколько матчей пришлось отменить из-за дождей. Туляки сыграли в Турции всего шесть встреч: победили «Волгарь» (5:3), «Чайку» (4:2) и казахстанский «Атырау» (3:1). Проиграли узбекскому «Насафу» (0:1), махачкалинскому «Динамо» (0:4) и «Родине-2» (1:4).

Наконец, ещё одна беда – качество поля в Туле. Уже известно, что матч Кубка России с «Локомотивом» (5 марта) «Арсенал» проведёт на стадионе в Химках. Первую домашку с «Волгой» (9 марта), скорее всего, придётся играть там же.

Прогноз – 13-е место

«Шинник» – взял Галояна, но потерял Куля

Артём Булойчик Фото: ФК «Шинник»

Ярославская команда отправилась в Турцию, где показала хорошие результаты – шесть побед в восьми матчах. Правда, есть вопросы по уровню соперников. «Дордой» (4:0), «Каспий» (3:1), «Сурхан» (2:0), «Кыргызалтын» (1:0), «Улытау» (1:0) и «Кайсар» (1:0) – это, конечно, звучит круто и местами даже страшно. Но вот «Текстильщику» команда Артёма Булойчика уступила – 0:2.

Зато у «Шинника» теперь есть Артур Галоян, которого взяли в аренду у «Торпедо». Очевидное усиление для атакующей группы – в своё время полузащитник выбивал двузначные цифры результативности за «Велес» и «Аланию» в Первой лиге.

Правда, за универсальным Русланом Кулем пришёл «Оренбург» и лично Ахметзянов, работавший с 25-летним игроком в «КАМАЗе». «Шинник» очень неожиданно заработал € 33 тыс.

Судя по всему, Булойчика устраивает нынешний состав – ждём убойных стандартов и голов от Даниила Корнюшина.

Прогноз – 11-е место

«Черноморец» – минус три лидера, туманные перспективы

Игроки ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Летом 2025-го «Черноморец» разбежался и свалился в зону вылета. Но потом пришёл Вадим Евсеев и навёл порядок. Листочек с результатами «Черноморца» настолько впечатлил Россию, что тренера сразу же позвали в махачкалинское «Динамо».

«Черноморец» долго искал нового специалиста и выбрал Дениса Попова (легенда не только ЦСКА, но и новороссийского футбола). Как главный тренер он дебютировал в «Уфе», а в прошлом году довольно скромно вёл «Муром» – всего две победы в 15 матчах.

В зимнее окно «Черноморец» растерял своих лидеров . Лучший бомбардир команды Алиев и атакующий полузащитник Родионов уехали в «Ротор». «Зенит» отозвал из аренды защитника Илью Кирша и перекинул его в «Пари НН». Остался лишь Илья Жигулёв – ключевой полузащитник и «мозг» команды.

Так что Попову придётся всё строить заново. На подмогу приехали опытный центрдеф Кирилл Суслов и центральный полузащитник Игорь Коновалов – оба с опытом игры в РПЛ.

В Турции команда Попова не одержала ни одной победы. Проиграла «Ротору» (0:5), казахстанскому «Каспию» (1:2), «Чайке» (0:3) и «Волгарю» (0:1) и сыграла вничью с «Родиной» (0:0). Не хватает отлаженных взаимодействий в центре поля между Коноваловым и защитниками, а также более качественных действий в атаке, где основным нападающим пока видится опытный Илья Кухарчук. Кажется, спасти «Черноморец» от очередного завала может только внезапно раскрывшийся тандем арендованных 20-летних нападающих Даниил Анциперов («Оренбург-2») – Александр Хубулов («Динамо-2»).

Не забываем, что у «Черноморца» сейчас не всё хорошо с деньгами. Новороссийцы идут без долгов, но финансово все равно ограничены.

Прогноз – 15-е место

«Енисей» – новый проект Ташуева, игроки с «жиром»

Сергей Ташуев Фото: ФК «Енисей»

Самое главное в «Енисее» – размен Андрея Тихонова на Сергея Ташуева. Под это дело клуб устроил грандиозный штурм трансферного рынка. «Енисей» выкупил Астемира Хашкулова у «Твери» за € 50 тыс. Без шуток – 20-летний форвард хорошо показал себя в первой части сезона (забил три мяча в 13 матчах).

Родион Печура из «Кубани» и Никита Шершов из «Акрона-2» – это уже для фанатов Второй лиги. Хотя Печура как раз может выстрелить – техничный молодой атакующий полузащитник с крепким потенциалом (играет за молодёжную сборную Беларуси). Также в Красноярск вернулся Азер Алиев – на счету универсального азербайджанца 7+21 по системе «гол+пас» в 97 матчах за «Енисей» (воспитанник местного футбола).

На сборах в Турции «Енисей» провёл 10 матчей – четыре победы, две ничьих, четыре поражения. Начинали с соперников вроде «Насафа» (6:1) и «Чайки» (0:3). Потом подняли уровень сложности – «Пари НН» (0:0), «Родина» (3:1), «Ротор» (2:1), «Динамо» Махачкала (0:0).

Ташуев рассказал, что некоторые молодые игроки «Енисея» вернулись из отпуска с жиром, и оценил перестройку команды под свой стиль примерно на 60%. «Есть ребята, – рассказал тренер для официального сайта ФНЛ. – Я когда команду просматривал, мне показалось, что какой-то усреднённый состав. Такой, без ярких личностей. Но я всегда говорю, что надо пощупать самому. Сейчас поработал, и оказалось, что картина совсем другая».

Осенью перед «Енисеем» маячила перспектива «борьбы» за Вторую лигу, однако Ташуев может удивить и поднять команду.

Прогноз – 12-е место

«Волга» Ульяновск – отличные трансферы, но много травм

Михаил Белов и футболисты «Волги» Фото: ФК «Волга»

В первой части сезона скромная команда из Ульяновска играла авантюрно и интересно. Часто платила за это пропущенными голами, но от своего стиля отходила очень редко. Поэтому «Волга» и нравится нейтральным зрителям.

В зимнее окно ульяновцы точечно усилили отдельные позиции. Приехали вратарь «Торпедо» Егор Бабурин, центральный защитник «Серик Беледиеспор» Дмитрий Тихий, атакующий хавбек костромского «Спартака» Саплинов и арендованный у «Факела» вингер Багателия. Для команды, которая борется за выживание – это очень крутое пополнение.

Впрочем, есть и плохие новости. По «Волге» сильно ударили травмы. Арендованный у «Краснодара» Михаил Умников переместился из центра поля на край обороны из-за травмы Константина Ковалёва. Руслан Шагиахметов (главный мотор в центре поля) уже третий месяц лечится после защемления нерва. Часть сборов из-за травмы пропустил Данил Новиков. В этих условиях тренерский штаб даже рассматривает Саплинова в качестве «восьмёрки».

Ключевая проблема «Волги» – слабая реализация моментов. Новых нападающих не подвезли, зато в тренерский штаб вошёл легендарный Эльдар Низамутдинов, который забивал в Первой лиге даже в 41 год.

Прогноз – 14-е место

«Торпедо» – самая масштабная закупка в зимнее окно, взяло Берковского и Гоцука

Олег Кононов (справа) Фото: ФК «Торпедо»

2025 год превратился для фанатов московского клуба в страшный сон. Изгнание из РПЛ, уголовное дело для руководителей, падение в подвал Первой лиги. А ещё – тренерская чехарда и двойной Олег Кононов.

В конце первой части сезона «Торпедо» героически выбралось из зоны вылета. Можно воспринимать это как начало подъёма. Тем более клуб продолжает реконструкцию стадиона. Да и деньги есть – в зимнее окно «Торпедо» потратило на новичков € 501 тыс . Солидная сумма для Первой лиги, особенно для зимнего перерыва.

Пришли Руслан Апеков, Садыг Багиев, Дмитрий Цыпченко, Дмитрий Калайда, Алексей Колтаков, Арсен Ревазов, Константин Савичев, Даниил Уткин и Николай Ищенко. Отдельно отметим бывших бойцов Сергея Юрана, которые помогали ему в «Серик Беледиеспор» – в Россию вернулись Кирилл Гоцук (абсолютная легенда Первой лиги, центрдеф-бомбардир) и Илья Берковский.

Параллельно «Торпедо» устроило чистку состава – суммарно москвичи избавились от 11 игроков, которые не проходили состав. Потеряли ещё и Кирилла Данилина – его обратно забрал «Акрон».

Команда Кононова сыграла в Турции всего пять матчей. Четыре из них стали победными – повержены «Волга» (2:1), «Пари НН» (4:2), «Кыргызалтын» (2:1) и «Лит Энерджи» (5:0). Единственное поражение – во встрече с «Крыльями» (1:2).

На сборах Кононов экспериментировал с тройкой центральных защитников – даже использовал Берковского на позиции правого латераля. Скорее всего, весной «Торпедо» наконец-то попрёт вверх – зимой было время выдохнуть и перезагрузиться. Состав здесь точно один из самых сильных в лиге. Но стыки уже далеко – будет прицел под следующий сезон.

Прогноз – восьмое место

«Уфа» – играть некому, Агапова задержали

Омари Тетрадзе Фото: ФК «Уфа»

Перед Омари Тетрадзе стоит сложнейшая задача – спасти команду от вылета с минимумом возможностей. В прошлом сезоне «Уфе» удался такой трюк. Что будет сейчас?

«Уфа» вернула Владислава Камилова из «Оренбурга» и подписала Магомеда Якуева из «Ахмата». Также приехали Липовой из тульского «Арсенала» и Артём Иванов из «Сибири». Увы. но это только видимость серьёзного усиления.

Самым громким новичком стал арендованный у ЦСКА центрдеф Илья Агапов. Однако глубина состава в обороне остаётся минимальной. Есть Денис Кутин и Иван Хомуха. Всё остальное – альтернативные и вынужденные варианты типа Константина Троянова. Да и Агапов заработал удаление в первом же контрольном матче. После чего решил бахнуть по полной.

Материалы по теме Илья Агапов из ЦСКА задержан в Уфе. Он в нетрезвом виде угрожал охраннице школы – источник

В контрольных матчах в Турции уфимцы выступали нестабильно. Обыграли «Ахмат» (2:1), чудом спаслись от поражения в матче с «Родиной» (2:2), побеждали казахстанские «Актобе» (4:1) и «Каспий» (1:0). В конце сборов травму получил основной нападающий Дилан Ортис, который пропустит три недели.

Может, «Уфе» поможет Иван Ломаев, который внезапно объявился в Башкортостане после ухода из «Сочи»? Для начала ему надо выбить из старта легендарного Александра Беленова. Глобально «Уфа» выглядит одним из главных претендентов на вылет.

Прогноз – 17-е место

«Сокол» – верит в чудесное спасение во второй раз подряд

Младен Кашчелан Фото: ФК «Сокол»

«Сокол» снова сражается за выживание. В прошлом сезоне Младен Кашчелан «сохранил» Саратов в Первой лиге. Команда по спортивному принципу вылетела в «Золото» LEON-Второй лиги, однако остались благодаря исчезновению «Химок».

На рынке «Сокол» работал по остаточному принципу – финансовые возможности тут не очень большие. Среди новичков есть даже футболисты с опытом РПЛ – например, левый защитник Николай Поярков и правый полузащитник Дмитрий Сасин. Саратовцы удачно сработали по Батразу Гурциеву (он тащил «Сокол» весной 2025-го и потом закис в Хабаровске) и Михаилу Мальцеву из «Ротора», который был одним из лидеров саратовского клуба в сезоне-2023/2024.

Младен Кашчелан главный тренер «Сокола» «Я понимаю, что у нас были определённые проблемы в атакующих действиях. Особенно это касалось переходных фаз, когда мы хорошо отнимали мяч, но дальше не могли ничего придумать. Надеюсь, игроки, которые присоединятся к нам, смогут добавить вариативности и индивидуального мастерства нашей команде. В Первой лиге очень важны микроэпизоды, каждый футболист должен уметь хладнокровно обыграть, прострелить и использовать свой момент в игре. Поверьте, мы будем стараться исправить ситуацию».



«Сокол» провёл сборы на юге России. И зашифровал себя похлеще «Урала». Все контрольные матчи команды были закрытыми, а единственную трансляцию (матч с КДВ) – клуб заблаговременно подчистил.

Из интересного – «Сокол» победил сочинскую «Жемчужину» со счётом 16:0. Наверное, этот спарринг поможет саратовцам обрести победный дух.

Прогноз – 18-е место

«Чайка» – талантливая молодёжь и вера в подъём с последнего места

Дмитрий Комбаров в «Чайке» Фото: ФК «Чайка»

А вот «Чайка» нацелилась на подъём. Банда Дмитрия Комбарова идёт на последнем месте, но подписала зимой группу качественных игроков . Арендованные Егор Гузиев («Спартак»), Александр Гапечкин («Родина») и Александр Никитенков («Челябинск») должны укрепить оборону самой пропускающей команды лиги (44 гола в 21 матче).

Опорник и капитан молодёжной сборной России Руслан Чобанов из «Краснодара» (его купили за € 170 тыс.) закроет центр поля. Вернулся Глеб Пополитов – вингера взяли в аренду у ЦСКА. В атаке должны помочь юные таланты Никита Посмашный и Виталий Дунай (оба приехали из «Сатурна» на постоянный контракт). Конкуренции добавят вратарь «Родины» Никита Павлов и нападающий «Салюта» Давид Гагуа.

Были и потери. Так, например, «Торпедо» взяло в аренду Ищенко.

На сборах в Турции «Чайка» хлопнула «Енисей» (3:0) и «Черноморец» (3:0), а также выдала шикарную перестрелку с «Крыльями Советов» (3:5) и тульским «Арсеналом» (2:4). Есть ощущение, что весной Дмитрий Комбаров будет играть чуть более осторожно в обороне с прицелом на быстрые контратаки. В конце первой части сезона такой стиль позволил зацепиться за очки с «Уфой» (1:1) и чуть не помог с тем же «Арсеналом» (0:1).

Немаловажный фактор – «Чайка» начнёт вторую часть сезона в Подольске, а не дома в Песчанокопском . С учётом того, что в Ростовскую область добраться сейчас нелегко – принимать здесь соперников южанам выгоднее. Однако президент клуба Андрей Чайка заявил, что в Подольске команда отыграет лишь два матча – со «СКА-Хабаровск» и «Соколом». В любом случае Комбаров со своими ребятами поборется. Но велик риск повторить сценарий прошлогодней «Тюмени» – весенний подъём из пепла и драматичный вылет из-за собственных ошибок.

Прогноз – 16-е место