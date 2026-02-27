Уже в 1/8 финала «Барселона» может встретиться с «ПСЖ», «Ливерпуль» – с «Атлетико», а «Манчестер Сити» – с «Реалом».

Главное о жеребьёвке ЛЧ. Регламент, возможные сетки топ-клубов до финала и важные нюансы

Стыковой раунд Лиги чемпионов завершён – впереди классические 1/8 финала, как в старые добрые времена. Сегодня, 27 февраля, в швейцарском Ньоне в 14:00 мск состоится жеребьёвка, по результатам которой мы узнаем не только пары соперников, но и сетки команд вплоть до финала. Перед вами шпаргалка, что вообще нужно знать перед церемонией.

Участники жеребьёвки

Команды распределились по сетке в соответствии с их местами на общем этапе. Прямиком, минуя стыки, прошли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

В соперники им достанутся победители стыков: «Ньюкасл», «Атлетико», «Будё-Глимт», «Байер», «ПСЖ», «Галатасарай», «Реал» и «Аталанта».

Все возможные пары

Уже известно, что с левой стороны сетки окажутся «ПСЖ», «Галатасарай», «Реал» и «Аталанта», с правой – «Ньюкасл», «Атлетико», «Будё-Глимт» и «Байер». Вопрос, куда именно и на кого попадут остальные. Команды из топ-8 общего этапа проведут ответные матчи 1/8 финала дома. Вот какие потенциальные пары вырисовываются:

«Арсенал» — «Байер» или «Аталанта»

«Бавария» — «Байер» или «Аталанта»

«Ливерпуль» — «Атлетико» или «Галатасарай»

«Тоттенхэм» — «Атлетико» или «Галатасарай»

«Барселона» — «ПСЖ» или «Ньюкасл»

«Челси» — «ПСЖ» или «Ньюкасл»

«Спортинг» — «Реал» или «Будё-Глимт»

«Манчестер Сити» — «Реал» или «Будё-Глимт»

«Реал» — «Спортинг» или «Манчестер Сити»

«ПСЖ» — «Барселона» или «Челси»

«Ньюкасл» — «Барселона» или «Челси»

«Атлетико» — «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»

«Аталанта» — «Арсенал» или «Бавария»

«Байер» — «Арсенал» или «Бавария»

«Галатасарай» — «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»

«Будё-Глимт» — «Спортинг» или «Манчестер Сити».

Если «Арсенал» пойдёт в левую часть сетки, то «Бавария» – в правую. Также будет с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», «Барселоной» и «Челси», «Спортингом» и «Манчестер Сити». Ну и с их соперниками по 1/8 финала, естественно.

Как видите, ограничений по соперничеству между командами из одного чемпионата нет. Собственно, так было и на предыдущей стадии, где «ПСЖ» прошёл «Монако».

Хочет ли Гвардиола в Норвегию снова? В прошлый раз его «Сити» там «сгорел» Фото: Martin Ole Wold/Getty Images

Что, кроме пути команд до финала, мы узнаем сегодня?

С этого сезона первые четыре команды общего этапа (напомним, это «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм») проведут ответные матчи четвертьфиналов на своём стадионе . А два лучших клуба («Арсенал» и «Бавария») сыграют дома и ответные встречи полуфиналов (если туда выйдут). А если кто-то из этих четырёх клубов вылетит? Тоже всё предусмотрено: если команда с высоким посевом вылетает, выбивший её клуб занимает её место в сетке – и перехватывает право сыграть ответный матч на своём стадионе.

Что касается распределения домашних и выездных матчей в остальных парах – это мы тоже узнаем сегодня.

Ответный матч 1/8 финала с «Атлетико» или «Галатасараем» дома? Слот одобряет Фото: Lewis Storey/Getty Images

Когда пройдут матчи 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал?

1/8 финала: 10/11 и 17/18 марта;

1/4 финала: 7/8 и 14/15 апреля;

1/2 финала: 28/29 апреля и 5/6 мая;

Финал: 30 мая в Будапеште.

Конкретнее про 1/8 финала узнаем сегодня вечером, про четвертьфиналы — 19 марта, про полуфиналы — 16 апреля. Также стоит учитывать, что с 29 марта Европа перейдёт на летнее время, поэтому матчи будут стартовать в 22:00, а не в 23:00 мск. Станет чуть попроще.